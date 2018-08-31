Белый дом: мы предложим Индии более современные технологии
Соединенные Штаты предложат правительству Индии более современные военные технологии, чем те, что имеются у России, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома.
По словам собеседника, конечно, индийские власти будут принимать решения о закупках, исходя из собственных интересов, но администрацию США радует тот факт, что «всё больше американских технологий появляется в списке, из которого можно выбирать».
Кроме того, добавил источник, американские дипломаты обсуждают с Нью-Дели вопрос антироссийских санкций в рамках закона CAATSA (по нему ограничения могут быть введены против третьих стран за покупку российских вооружений).
Представитель белого дома подтвердил, что каждая оборонная сделка Индии с Россией будет рассматриваться через призму именно этого закона, то есть как повод для введения санкций.
Накануне помощник главы Пентагона по делам АТР выразил обеспокоенность в связи с намерением Индии закупить в РФ зенитные системы С-400. Он также пригрозил Нью-Дели санкциями, заявив, что военные связи Индии с Россией должны остаться в прошлом.
Напомним, РФ и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере ВТС: более 70% оружия и военной техники Вооруженных сил Индии – российского (советского) производства. Ежегодно российские оборонные компании поставляют стране различные вооружения на миллиарды долларов.
По словам собеседника, конечно, индийские власти будут принимать решения о закупках, исходя из собственных интересов, но администрацию США радует тот факт, что «всё больше американских технологий появляется в списке, из которого можно выбирать».
Кроме того, добавил источник, американские дипломаты обсуждают с Нью-Дели вопрос антироссийских санкций в рамках закона CAATSA (по нему ограничения могут быть введены против третьих стран за покупку российских вооружений).
Представитель белого дома подтвердил, что каждая оборонная сделка Индии с Россией будет рассматриваться через призму именно этого закона, то есть как повод для введения санкций.
Накануне помощник главы Пентагона по делам АТР выразил обеспокоенность в связи с намерением Индии закупить в РФ зенитные системы С-400. Он также пригрозил Нью-Дели санкциями, заявив, что военные связи Индии с Россией должны остаться в прошлом.
Напомним, РФ и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере ВТС: более 70% оружия и военной техники Вооруженных сил Индии – российского (советского) производства. Ежегодно российские оборонные компании поставляют стране различные вооружения на миллиарды долларов.
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