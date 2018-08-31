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Белый дом: мы предложим Индии более современные технологии

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Соединенные Штаты предложат правительству Индии более современные военные технологии, чем те, что имеются у России, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома.



По словам собеседника, конечно, индийские власти будут принимать решения о закупках, исходя из собственных интересов, но администрацию США радует тот факт, что «всё больше американских технологий появляется в списке, из которого можно выбирать».


Кроме того, добавил источник, американские дипломаты обсуждают с Нью-Дели вопрос антироссийских санкций в рамках закона CAATSA (по нему ограничения могут быть введены против третьих стран за покупку российских вооружений).

Представитель белого дома подтвердил, что каждая оборонная сделка Индии с Россией будет рассматриваться через призму именно этого закона, то есть как повод для введения санкций.

Накануне помощник главы Пентагона по делам АТР выразил обеспокоенность в связи с намерением Индии закупить в РФ зенитные системы С-400. Он также пригрозил Нью-Дели санкциями, заявив, что военные связи Индии с Россией должны остаться в прошлом.

Напомним, РФ и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере ВТС: более 70% оружия и военной техники Вооруженных сил Индии – российского (советского) производства. Ежегодно российские оборонные компании поставляют стране различные вооружения на миллиарды долларов.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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16 комментариев
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  1. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 09:13
    +3
    Смешно. И позволят этим технологиям работать на индийскую экономику? Что то очень сомневаюсь.
    1. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 09:52
      +1
      Да ерунда. Нет у них технологий. Сам читал в предыдущей статье, что в Пентагоне паника из-за военной мощи России.
    2. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 09:53
      +1
      Демпинг и угрозы в одном флаконе. Устоят ли кришнаиды?)
      Матрасы в роли Крестного отца пытаются сделать предложение от которого невозможно отказаться))
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 10:04
        0
        Надо больше и громче говорить о том, "более современные технологии" - не более чем развод, а угрозы - нечестная конкуренция.

        И пригласить конкурентов устроить что-то типа "авиадартса" только для систем ПВО.

        Они откажутся, а мы раструбим, что американские производители испугались соревноваться и их "технологии" уступают российским



  2. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 09:13
    +3
    Обломидзе, товарищи пинтосы, контракт подписан, возможно уже и аванс получен. А т.к. Китай четырехсотки уже получил(плюс полустелс имеет), индоарии в ущерб своей стратегической безопасности слушать вас не будут. Как не слушали китайцы и строящие СП-2 немцы и остальные. Быстрорастущий индийский рынок крайне важен для Матрасостана, они экспортируют туда существенно больше чем импортируют из Индии, так что это ещё один пустой трёп бело-желтого дома. И последнее время он начал вызывал скоординированное мировое отторжение.
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:14
    +4
    Если Индия прогнётся под Штаты и присоединится к американским санкциям, то от 60 до 80 % своей военной техники могут смело в металлолом сдавать, ибо она вся советская/российская. Вот Пакистан с Китаем обрадуются! Вряд ли такое случится - индусы же не бараны. А вот америкосы с такими предложениями выглядят полными дибилами.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 09:37
      +1
      В Индии сейчас тренд-"Сделано в Индии".Отсюда вытекает следующее..Никогда заштатники не развернут производство военной продукции на индийской территории
      1. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 09:52
        0
        В Индии сейчас тренд-"Сделано в Индии".

        Это точно! Но только не "Сделано в Индии", а "Произведено в Индии"! Индия сейчас пытается занять ту нишу, которую занимал Китай в 90-е - 2000-е. Т.е. очень дешевое производство для крупных иностранных компаний.
  4. собаковод Офлайн
    собаковод Сегодня, 09:19
    +1
    Вопреки публикациям ряда СМИ, согласно которым Индия сможет без последствий со стороны Вашингтона закупить российские комплексы С-400, Пентагон всё же сильно обеспокоен подобным намерением Нью-Дели, пишет Foreign Policy. По данным журнала, представители американского минобороны заявили, что не могут гарантировать, что подобная сделка пройдёт без последствий, и желает, чтобы Индия «подыскала себе альтернативный комплекс».
    По данным издания, Шрайвер на днях на официальном мероприятии в Вашингтоне заявил, что С-400 «особенно беспокоит» Пентагон «по целому ряду причин», и отметил, что США хотелось бы, чтобы Индия «подыскала себе какой-нибудь альтернативный» комплекс. «Если же они решат пойти этим путём, то, как я уже говорил, я не могу сегодня заявить о том, что в отношении Индии точно будет использовано исключение», — подчеркнул чиновник, имея в виду предусмотренную конгрессом США «лазейку» в санкциях для защиты союзников Вашингтона от воздействия экономических мер, действующих в отношении России.

    Как напоминает автор материала, Нью-Дели, который «пока что пренебрегает требованиями Пентагона», намеревается уже в этом году заключить с Москвой контракт о поставке комплексов С-400. Если соглашение будет подписано, первые комплексы Индия получит уже к 2020 году, подчёркивается в статье. «Закупка Индией данных комплексов особенно беспокоит американских чиновников в связи с тем, что данная система позволяет отслеживать и уничтожать даже малозаметные воздушные суда на беспрецедентных расстояниях, а также способна собирать данные о ТТХ самолётов и вертолётов вокруг себя — а к ним, вероятно, относится и американский истребитель F-35», — пишет автор.

    Оригинал новости ИноТВ:
    https://russian.rt.com/inotv/2018-08-31/FP-Vashington-grozit-Indii-sankciyami
  5. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:20
    0
    Янки пытаются изменить ситуацию любыми способами! Это лучше чем стенать в сторонке и ждать!
    Кто ищет, найдёт, кто делает, сделает, не сделает но будет пытаться дальше.
    МолоСы! Мож и противно, не патриотично, с них пример надо брать!
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 09:23
      +2
      Мож и противно, не патриотично, с них пример надо брать!

      Так пытаемся это делать. От того и санкции разные, что делаем так, как НАМ нужно, а не так, как ОТ НАС ЖДУТ.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:28
        0
        Кое где, кое как .... у них результат всяко лучше, т.е. тщательней надо ребята, старательнее, при этом некую грань\красную линию надо в голове иметь, держать дистанцию. Для нас, бездумное подражательство, закончится плохо, это однозначно!
  6. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 09:25
    +2
    Уже начали прямым текстом индусов нагибать.
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 09:37
      +2
      Уже начали прямым текстом индусов нагибать.

      А Вы не заметили, что они ВСЕХ уже начали прямым текстом нагибать? Выдержка из письма Госдепа Брюсселю, - Европейские компании обязаны соблюдать введённые США антироссийские и антииранские санкции. В противном случае компании не соблюдающие данные ограничительные нормы в отношении России и Ирана, сами попадут под вышеуказанные санкции. - Ни о чём не говорит? Только кто-то нагибается, а кто-то нет. Индия очень нужна США в качестве союзника в Азии, как противовес Китаю. После того, как от них откололся Пакистан и ушли Филиппины, у них там не осталось сколь-нибудь серьёзной опоры. Вот они и обхаживают Индию, как ксёнзы Козлевича. Только "ухаживания" эти какие-то странные - с угрозами! Типа, "если ты меня не полюбишь, я тебе все ноги переломаю!"...
  7. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 09:26
    +3
    вопрос антироссийских санкций в рамках закона CAATSA

    Вообще, интересная постановка вопроса - США принимает У СЕБЯ какой-то закон и требует его соблюдения ОТ ВСЕГО МИРА! Т.е. ставить приоритет своих законов выше приоритета национальных законов других стран.
  8. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 09:34
    +1
    "Белый дом: мы предложим Индии более современные технологии"... только остается вопрос, что с ними будет делать Индия... для этого нужен определенный технический уровень развития государства, иначе будет полная зависимость от хотелок американцев.