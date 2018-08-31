Видео Сатановский раскрыл, что ждет сирийский Идлиб в ближайшее время Сегодня, 09:32 8

Война в Сирии является очередным конфликтом, в котором разворачивается противостояние России и спонсируемого США и Саудовской Аравией международного терроризма. И в очередной раз Россия и ее армия выигрывают это противостояние.



Первый конфликт был на территории России – на Кавказе. Именно тогда пришло понимание, что для того, чтобы не допустить террористов на свою территорию, их нужно начинать бить на далеких подходах. Собственно, это и было реализовано в Сирии.



США, как и Саудовская Аравия, уже поняли, чем закончится их очередная авантюра. На сегодняшний день остатки поддерживаемых ими террористических банд согнаны в Идлиб, и, несмотря на огромную концентрацию боевиков, все равно будут уничтожены силами Сирийской арабской армии и поддерживающими их ВКС России.





Однако, перспектива второго поражения от России, причем нанесенного за ее пределами, весьма болезненна как для США, так и для Саудовской Аравии. Поэтому, в Идлибе, последнем оплоте боевиков, возможны самые чудовищные провокации, с целью получить повод нанести удар по правительственным войскам Сирии силами международной коалиции под предводительством США.



На представленном видео известный российский востоковед, один из ведущих экспертов в области политики и экономики стран Ближнего Востока, Евгений Сатановский расскажет, по какому сценарию могут развиваться события в осажденном Идлибе.



