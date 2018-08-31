Видео

Сатановский раскрыл, что ждет сирийский Идлиб в ближайшее время

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Война в Сирии является очередным конфликтом, в котором разворачивается противостояние России и спонсируемого США и Саудовской Аравией международного терроризма. И в очередной раз Россия и ее армия выигрывают это противостояние.

Первый конфликт был на территории России – на Кавказе. Именно тогда пришло понимание, что для того, чтобы не допустить террористов на свою территорию, их нужно начинать бить на далеких подходах. Собственно, это и было реализовано в Сирии.

США, как и Саудовская Аравия, уже поняли, чем закончится их очередная авантюра. На сегодняшний день остатки поддерживаемых ими террористических банд согнаны в Идлиб, и, несмотря на огромную концентрацию боевиков, все равно будут уничтожены силами Сирийской арабской армии и поддерживающими их ВКС России.


Однако, перспектива второго поражения от России, причем нанесенного за ее пределами, весьма болезненна как для США, так и для Саудовской Аравии. Поэтому, в Идлибе, последнем оплоте боевиков, возможны самые чудовищные провокации, с целью получить повод нанести удар по правительственным войскам Сирии силами международной коалиции под предводительством США.

На представленном видео известный российский востоковед, один из ведущих экспертов в области политики и экономики стран Ближнего Востока, Евгений Сатановский расскажет, по какому сценарию могут развиваться события в осажденном Идлибе.

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8 комментариев
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  1. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 09:49
    +2
    Удар то США могут нанести, хорошего для нас и Сирии в этом мало. Но, "точка возврата" уже пройдена господа англосаксы, "синагоги" и аравицы...
    1. KLV2018 Онлайн
      KLV2018 Сегодня, 09:56
      0
      а кто такой Сатановский? очередной эксперД?
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 10:25
        0
        Ну то, что поопытнее тебя и поумнее, сомнений не вызывает. Ты одним своим вопросом показал свой уровень. Хамство и безапелляционность в суждениях уже говорит о многом.
        1. KLV2018 Онлайн
          KLV2018 Сегодня, 10:27
          0
          Цитата: Ros 56
          Ну то, что поопытнее тебя и поумнее, сомнений не вызывает. Ты одним своим вопросом показал свой уровень. Хамство и безапелляционность в суждениях уже говорит о многом.

          не надо тыкать единоросс.
          экономику надо нормальную, а не сырьевую.
          и о своих людях думать, а не об арабах всяких.
          1. Ros 56 Онлайн
            Ros 56 Сегодня, 10:35
            0
            Всю жизнь был беспартийный, а по поводу тыкать, поживи с мое и поймешь в чем прелесть жизни. А сам то, наверное о себе думаешь, какой я умный, в Сатановском усомнился, а основания есть?
            1. KLV2018 Онлайн
              KLV2018 Сегодня, 10:38
              0
              Цитата: Ros 56
              Всю жизнь был беспартийный, а по поводу тыкать, поживи с мое и поймешь в чем прелесть жизни. А сам то, наверное о себе думаешь, какой я умный, в Сатановском усомнился, а основания есть?

              сколько же вам лет?
    2. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: Теренин
      +2
      Удар то США могут нанести, хорошего для нас и Сирии в этом мало. Но, "точка возврата" уже пройдена господа англосаксы, "синагоги" и аравицы...

      Да, это так! Но согласитесь, и для полосатых тоже хорошего будет мало! Они готовы получить звонкую оплеуху?
    3. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 10:06
      0
      Добьют по любому, будущего у гадючника быть не должно.
      Бодаться с полосатыми, чревато, но как иначе, не представляю.
      Пан или пропал .... лучше не пропадать!