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Ситуация в Сирии. Боевики распространили заявление о планируемой САА химатаке

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Курды при помощи оружия разогнали демонстрантов в Хасаке. Отряды YPG активизировались в Алеппо. Интернет-порталы боевиков распространили заявление о готовящейся химатаке со стороны правительственных войск. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В северо-западной части провинции Алеппо продолжились вылазки боевиков Отрядов народной самообороны (YPG). Ими были приведены в действие СВУ, заложенные в Африне и на трассе между Африном и поселением Раджу, есть погибшие и раненые, в том числе мирные жители.


На юго-востоке провинции Идлиб возобновились вооруженные столкновения между сирийской армией и боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ), анклав которых находится в зоне контроля SDF. Артиллерия САА обстреляла объекты боевиков в районе города Багуз Фаук. Местные жители продолжают бежать в освобожденную войсками юго-восточную часть региона. Сообщается, что все нуждающиеся получили гуманитарную и медицинскую помощь от РФ.

Подконтрольные исламистам интернет-ресурсы распространили заявление, в котором сообщили о подготовке правительственными силами химической атаке. Напомним, представители Минобороны РФ предупреждали о будущих провокациях радикалов еще несколько дней назад.

В течение дня Сирийская армия вела подготовку к наступлению на позиции исламистов в провинции Хама. ВВС САР приступили к разведывательным полетам в зонах скопления боевиков.

Согласно информации источников, боевики курдских формирований продолжили незаконную деятельность в провинции Хасака. Они заблокировали входы в христианские образовательные учреждения города Аль-Камышлы и не выпускали оттуда преподавателей, отказавшихся придерживаться новых программ обучения, навязанных руководством самопровозглашенного Курдистана. Это вызвало протесты местного населения, которые вышли на мирную демонстрацию с требованием прекратить произвол. Курдская полиция открыла по демонстрантам огонь. О количестве жертв и пострадавших пока не сообщалось.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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5 комментариев
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  1. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 09:47
    +1
    Приспешники амеров активизировались. Все валят на правительственные силы. Кто бы сомневался.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 09:56
      +2
      Такая информационная "каша". Каждый выгребает то, шо ему по вкусу.
      Наши вроде хотят по мирному, по правилам, надеюсь готовятся к тому, что будет как всегда!
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:06
        +3
        Интересно американцы пляшут. Если знаете о предстоящей хим атаке, то по нормальной людской лгике туда надо противогазы везти, а они везут томогавки и аппаратуру для съемки химатаки.... странные у них понятия .... belay
    2. консерватор Онлайн
      консерватор Сегодня, 09:58
      0
      мин.обороны РФ и Сирии разберутся с глав.гадюшником когда в Идлибе - только потом начнутся внезапные смерти и болезни у лидеров курдского подполья.
      ночные отстрелы и внезапные стычки между конкурирующими в следствии неустановленных причин. В общем будет больно. Но потом. Есть дела поважнее.

      Наше мин. обороны со всеми сразу не воюет - оно поочередно принуждает к сдаче оружия разные банды.

      Рука Кремля дотянется до всех, кто интересен.
    3. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 10:19
      0
      Это же заявление уже распространили израильские СМИ. Слава свободной прессе!