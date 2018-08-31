Ситуация в Сирии. Боевики распространили заявление о планируемой САА химатаке
Курды при помощи оружия разогнали демонстрантов в Хасаке. Отряды YPG активизировались в Алеппо. Интернет-порталы боевиков распространили заявление о готовящейся химатаке со стороны правительственных войск. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В северо-западной части провинции Алеппо продолжились вылазки боевиков Отрядов народной самообороны (YPG). Ими были приведены в действие СВУ, заложенные в Африне и на трассе между Африном и поселением Раджу, есть погибшие и раненые, в том числе мирные жители.
На юго-востоке провинции Идлиб возобновились вооруженные столкновения между сирийской армией и боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ), анклав которых находится в зоне контроля SDF. Артиллерия САА обстреляла объекты боевиков в районе города Багуз Фаук. Местные жители продолжают бежать в освобожденную войсками юго-восточную часть региона. Сообщается, что все нуждающиеся получили гуманитарную и медицинскую помощь от РФ.
Подконтрольные исламистам интернет-ресурсы распространили заявление, в котором сообщили о подготовке правительственными силами химической атаке. Напомним, представители Минобороны РФ предупреждали о будущих провокациях радикалов еще несколько дней назад.
В течение дня Сирийская армия вела подготовку к наступлению на позиции исламистов в провинции Хама. ВВС САР приступили к разведывательным полетам в зонах скопления боевиков.
Согласно информации источников, боевики курдских формирований продолжили незаконную деятельность в провинции Хасака. Они заблокировали входы в христианские образовательные учреждения города Аль-Камышлы и не выпускали оттуда преподавателей, отказавшихся придерживаться новых программ обучения, навязанных руководством самопровозглашенного Курдистана. Это вызвало протесты местного населения, которые вышли на мирную демонстрацию с требованием прекратить произвол. Курдская полиция открыла по демонстрантам огонь. О количестве жертв и пострадавших пока не сообщалось.
В северо-западной части провинции Алеппо продолжились вылазки боевиков Отрядов народной самообороны (YPG). Ими были приведены в действие СВУ, заложенные в Африне и на трассе между Африном и поселением Раджу, есть погибшие и раненые, в том числе мирные жители.
На юго-востоке провинции Идлиб возобновились вооруженные столкновения между сирийской армией и боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ), анклав которых находится в зоне контроля SDF. Артиллерия САА обстреляла объекты боевиков в районе города Багуз Фаук. Местные жители продолжают бежать в освобожденную войсками юго-восточную часть региона. Сообщается, что все нуждающиеся получили гуманитарную и медицинскую помощь от РФ.
Подконтрольные исламистам интернет-ресурсы распространили заявление, в котором сообщили о подготовке правительственными силами химической атаке. Напомним, представители Минобороны РФ предупреждали о будущих провокациях радикалов еще несколько дней назад.
В течение дня Сирийская армия вела подготовку к наступлению на позиции исламистов в провинции Хама. ВВС САР приступили к разведывательным полетам в зонах скопления боевиков.
Согласно информации источников, боевики курдских формирований продолжили незаконную деятельность в провинции Хасака. Они заблокировали входы в христианские образовательные учреждения города Аль-Камышлы и не выпускали оттуда преподавателей, отказавшихся придерживаться новых программ обучения, навязанных руководством самопровозглашенного Курдистана. Это вызвало протесты местного населения, которые вышли на мирную демонстрацию с требованием прекратить произвол. Курдская полиция открыла по демонстрантам огонь. О количестве жертв и пострадавших пока не сообщалось.
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