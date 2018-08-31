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The Atlantic: Главный проигравший в Сирии - Израиль. Его осада уже началась

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В американском издании The Atlantic вышла статья о сирийском военном конфликте, его развитии и вероятном завершении. Автором статьи является Дэвид Кеннер. По словам обозревателя, война в Сирийской Арабской Республике может закончиться как угодно, но в любом случае в ней проиграет Израиль.

The Atlantic: Главный проигравший в Сирии - Израиль. Его осада уже началась


Кеннер пишет, что ещё несколько лет назад власти Израиля называли Асада «кровавым мясником». В частности, такую характеристику президенту Сирии давал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман. В 2016 году Либерман заявлял, что моральный долг Израиля – остановить кровавую бойню в Сирии, ответственность за которую несёт Асад. «Наша задача покончить с мясником Асадом, вышвырнуть его».
Такие заявления главы израильского военного ведомства приводятся в The Atlantic. Кеннер сравнивает те высказывания с нынешними заявлениями того же Либермана.


Из заявлений образца лета текущего года:
В Сирии появляется ответственная власть. Это снижает напряжённость у северных границ Израиля.


Кеннер отмечает, что Израиль меняет риторику в связи с тем, что Асад хорошо известен и предсказуем. Но, как пишет Кеннер, он сотрудничает с Ираном и «Хизбаллой», а Израиль считает, что всего его (Асада) ходы просчитываются. По словам Кеннера, в Израиле решили, что Асад – удобная фигура во власти Сирии.

В американском издании заявляют, что такой подход израильских властей представляет опасность для самого Израиля. Аргументация такова: Иран на этом фоне может укрепить свои позиции в Сирии, продолжит вооружать «Хизбаллу».

Также отмечаются контакты Израиля с Россией, после которых и состоялось смягчение израильской риторики в отношении Асада. В итоге автор (Кеннер) делает вывод, что во всём виноват Дональд Трамп, который заявил, что США обсуждают возможность вывода своего основного военного контингента из Сирии.

В статье приводится мнение отставного офицера армии США Майкла Эйзенштадта (научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики), который говорит, что Иран воспользуется этой ситуацией и начнёт сильнее "затягивать петлю на шее Израиля".

Из материалов:
Цель одна: начать осаду и взять (Израиль) измором.
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13 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 10:11
    -2
    что Иран воспользуется этой ситуацией и начнёт сильнее "затягивать петлю на шее Израиля".


    Дожить бы ! feel
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 10:20
      +3
      Главный проигравший в Сирии - Израиль.

      Тема не раскрыта, в чем проигрыш то? Чушь какая то.
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 10:25
      0
      Дааа... чег то там курят в этой америке невероятно дурманящее и напрочь мозг выносящее, сказали бы уж прямо, мы приложим все силы, что бы Израиль воевал с Сирией до последнего еврея, на благо интересов сша в регионе... хотя они и так в состоянии войны с Сирией...
  2. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 10:11
    +3
    Какой бред. request
    1. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 10:16
      0
      Надо же както оправдать стрельбу томагавками. Вот и стараются.
      1. Арон Заави Онлайн
        Арон Заави Сегодня, 10:18
        +1
        Цитата: Маз
        Надо же както оправдать стрельбу томагавками. Вот и стараются.

        О Маз опять флажок поменял. lol
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Цель одна: начать осаду и взять (Израиль) измором.

      Цель одна: начать осаду и взять (Израиль) измором.
      это,точно бред.
  3. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 10:11
    0
    Попахивает антисемитизьмом
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 10:16
      +2
      Цитата: Дормидонт
      Попахивает антисемитизьмом

      Нет. Это попахивает злоупотреблением американским журналистом тяжелыми наркотиками и ненавистью к Трампу.
    2. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 10:17
      -1
      Попахивает организованным информационным вбросом со стороны массмедия США.
    3. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 10:32
      +1
      Попахивает иди.отизмом..
  4. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 10:17
    0
    В статье приводится мнение отставного офицера армии США Майкла Эйзенштадта (научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики), который говорит, что Иран воспользуется этой ситуацией и начнёт сильнее "затягивать петлю на шее Израиля".
    Янки намеренно дуют на погасающие угли конфликта,гнать таких раздувателей с БВ ,только тогда там будет мир....
  5. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 10:24
    0
    Ну, понятно....америкосам надо усилить заинтересованность Израиля в свержении Асада и продолжении войны в Сирии. Только вот в Израиле, похоже поняли одну вещь-с Асадом можно договориться и можно мирно уживаться, а вот если придут к власти безбашенные бородатые мальчики которых называют "оппозицией Асаду" и которых ни США, ни никто другой, на самом деле контролировать не смогут, то тогда они (бородатые мальчики), отгеноцидив своих "врагов" внутри Сирии, сразу обратят свой взор на евреев под боком. А оно, евреям надо? wink
  6. Комментарий был удален.