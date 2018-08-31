The Atlantic: Главный проигравший в Сирии - Израиль. Его осада уже началась
В американском издании The Atlantic вышла статья о сирийском военном конфликте, его развитии и вероятном завершении. Автором статьи является Дэвид Кеннер. По словам обозревателя, война в Сирийской Арабской Республике может закончиться как угодно, но в любом случае в ней проиграет Израиль.
Кеннер пишет, что ещё несколько лет назад власти Израиля называли Асада «кровавым мясником». В частности, такую характеристику президенту Сирии давал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман. В 2016 году Либерман заявлял, что моральный долг Израиля – остановить кровавую бойню в Сирии, ответственность за которую несёт Асад. «Наша задача покончить с мясником Асадом, вышвырнуть его».
Такие заявления главы израильского военного ведомства приводятся в The Atlantic. Кеннер сравнивает те высказывания с нынешними заявлениями того же Либермана.
Из заявлений образца лета текущего года:
Кеннер отмечает, что Израиль меняет риторику в связи с тем, что Асад хорошо известен и предсказуем. Но, как пишет Кеннер, он сотрудничает с Ираном и «Хизбаллой», а Израиль считает, что всего его (Асада) ходы просчитываются. По словам Кеннера, в Израиле решили, что Асад – удобная фигура во власти Сирии.
В американском издании заявляют, что такой подход израильских властей представляет опасность для самого Израиля. Аргументация такова: Иран на этом фоне может укрепить свои позиции в Сирии, продолжит вооружать «Хизбаллу».
Также отмечаются контакты Израиля с Россией, после которых и состоялось смягчение израильской риторики в отношении Асада. В итоге автор (Кеннер) делает вывод, что во всём виноват Дональд Трамп, который заявил, что США обсуждают возможность вывода своего основного военного контингента из Сирии.
В статье приводится мнение отставного офицера армии США Майкла Эйзенштадта (научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики), который говорит, что Иран воспользуется этой ситуацией и начнёт сильнее "затягивать петлю на шее Израиля".
Из материалов:
Кеннер пишет, что ещё несколько лет назад власти Израиля называли Асада «кровавым мясником». В частности, такую характеристику президенту Сирии давал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман. В 2016 году Либерман заявлял, что моральный долг Израиля – остановить кровавую бойню в Сирии, ответственность за которую несёт Асад. «Наша задача покончить с мясником Асадом, вышвырнуть его».
Такие заявления главы израильского военного ведомства приводятся в The Atlantic. Кеннер сравнивает те высказывания с нынешними заявлениями того же Либермана.
Из заявлений образца лета текущего года:
В Сирии появляется ответственная власть. Это снижает напряжённость у северных границ Израиля.
Кеннер отмечает, что Израиль меняет риторику в связи с тем, что Асад хорошо известен и предсказуем. Но, как пишет Кеннер, он сотрудничает с Ираном и «Хизбаллой», а Израиль считает, что всего его (Асада) ходы просчитываются. По словам Кеннера, в Израиле решили, что Асад – удобная фигура во власти Сирии.
В американском издании заявляют, что такой подход израильских властей представляет опасность для самого Израиля. Аргументация такова: Иран на этом фоне может укрепить свои позиции в Сирии, продолжит вооружать «Хизбаллу».
Также отмечаются контакты Израиля с Россией, после которых и состоялось смягчение израильской риторики в отношении Асада. В итоге автор (Кеннер) делает вывод, что во всём виноват Дональд Трамп, который заявил, что США обсуждают возможность вывода своего основного военного контингента из Сирии.
В статье приводится мнение отставного офицера армии США Майкла Эйзенштадта (научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики), который говорит, что Иран воспользуется этой ситуацией и начнёт сильнее "затягивать петлю на шее Израиля".
Из материалов:
Цель одна: начать осаду и взять (Израиль) измором.
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