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ВМС США оценили эффективность российского подводного флота

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Россия, благодаря большим вложениям, создала в Атлантике эффективные подводные силы, которым сегодня вынужден противостоять американский флот, передает РИА Новости заявление командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго.



По словам командующего, активность в подводной войне заметно возросла с тех пор, как он впервые оказался в Европе (на военной службе) и со времени окончания холодной войны.


Россия продолжает закачивать свои рубли в подводный флот, создавая очень эффективные силы,
отметил Фогго.

Таким образом, Москва практически втянула Соединенные Штаты в «четвертую битву за Атлантику», добавил он.

Адмирал заявил также, что театр подводных военных действий очень важен для всех стран. По его словам, эта такая комплексная военная игра, в которой принимают участие подводные силы со всего мира.

Напомним, в конце августа Пентагон возродил Второй флот, основная задача которого заключается в сдерживании России в Северной Атлантике, и, в первую очередь, ее подводных лодок, которых американское командование опасается больше всего.

Как ранее заявил Командующий военно-морскими операциями Джон Ричардсон, кораблям флота придется действовать в условиях «возрождающейся России», как в свое время они действовали против Советского Союза.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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1 комментарий
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  1. консерватор Онлайн
    консерватор Сегодня, 10:33
    0
    А я тут на форуме постоянно читаю что наше правительство предает национальные интересы и что оно под западом и все рубли оно укачало уже туда
    либо командующий Джеймс Фогго мне врёт, либо Сильвестр и Сварог в уши заливают