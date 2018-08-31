ВМС США оценили эффективность российского подводного флота
Россия, благодаря большим вложениям, создала в Атлантике эффективные подводные силы, которым сегодня вынужден противостоять американский флот, передает РИА Новости заявление командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго.
По словам командующего, активность в подводной войне заметно возросла с тех пор, как он впервые оказался в Европе (на военной службе) и со времени окончания холодной войны.
Таким образом, Москва практически втянула Соединенные Штаты в «четвертую битву за Атлантику», добавил он.
Адмирал заявил также, что театр подводных военных действий очень важен для всех стран. По его словам, эта такая комплексная военная игра, в которой принимают участие подводные силы со всего мира.
Напомним, в конце августа Пентагон возродил Второй флот, основная задача которого заключается в сдерживании России в Северной Атлантике, и, в первую очередь, ее подводных лодок, которых американское командование опасается больше всего.
Как ранее заявил Командующий военно-морскими операциями Джон Ричардсон, кораблям флота придется действовать в условиях «возрождающейся России», как в свое время они действовали против Советского Союза.
По словам командующего, активность в подводной войне заметно возросла с тех пор, как он впервые оказался в Европе (на военной службе) и со времени окончания холодной войны.
Россия продолжает закачивать свои рубли в подводный флот, создавая очень эффективные силы,отметил Фогго.
Таким образом, Москва практически втянула Соединенные Штаты в «четвертую битву за Атлантику», добавил он.
Адмирал заявил также, что театр подводных военных действий очень важен для всех стран. По его словам, эта такая комплексная военная игра, в которой принимают участие подводные силы со всего мира.
Напомним, в конце августа Пентагон возродил Второй флот, основная задача которого заключается в сдерживании России в Северной Атлантике, и, в первую очередь, ее подводных лодок, которых американское командование опасается больше всего.
Как ранее заявил Командующий военно-морскими операциями Джон Ричардсон, кораблям флота придется действовать в условиях «возрождающейся России», как в свое время они действовали против Советского Союза.
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