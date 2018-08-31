Новости

В МО РФ назвали сроки поступления в войска модернизированных самолётов

8
Первый модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ поступит в войска до конца 2018 года, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Алексея Криворучко.



Он уточнил, что в рамках глубокой модернизации Ту-95МС до версии Ту-95МСМ предусмотрено оснащение машин двигателями и винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового оборудования, а также обновленной системой управления вооружением «с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения».


А военные моряки в этом году получат первый модернизированный противолодочный самолет Ту-142. Работа по госконтракту уже выполняется. Данные турбовинтовые самолеты производились в советское время. Сейчас они эксплуатируются на Тихоокеанском и Северном флотах.

Также военное ведомство до конца текущего года получит два усовершенствованных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По словам Криворучко, проводится очень серьезный объем модернизации. Два самолета будут переданы в 2018 году, затем начнется их модернизация во всех строевых частях.

Кроме того, по словам замминистра, в ближайшее время с Таганрогским авиационным предприятием (ТАНТК) будет заключен контракт на строительство Бе-200. Первый такой самолет военное ведомство планирует получить в 2019 году. Он уточнил, что закупаемые самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
ПАО "Туполев" приступило к глубокой модернизации Ту-95МС
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 11:06
    +2
    В СССР такая информация засекречивалась. А что и просачивалось - было дезинформацией вероятного противника. Все течет, все меняется... smile
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 11:10
      +1
      а, мабуть, она и есть, деза
    2. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 11:13
      +3
      Цитата: Тралл
      В СССР такая информация засекречивалась. А что и просачивалось - было дезинформацией вероятного противника. Все течет, все меняется... smile

      а сейчас больше похвастаться нечем.
      а при СССР посмотрел вокруг и увидел, что страна развивается.
    3. Чича сквад Офлайн
      Чича сквад Сегодня, 11:32
      +2
      Возможно это тоже дэза. Может быть ни чего в войска не поступит.
    4. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:51
      +1
      Цитата: Тралл
      В СССР такая информация засекречивалась. А что и просачивалось - было дезинформацией вероятного противника.

      Ну да - от своих всё секретилось. Даже зарубежные справочники типа приснопамятного "Jane's" грифовались - из-за содержавшейся в информации о советской технике.
      Зато на регулярных переговорах по сокращениям зарубежным партнёрам выкладывали и ТТХ, и количество, и темпы производства.
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:02
    +1
    ...142-е старые лошадки, но модификация ставит "на крыло" эти неприхотливые самолёты снова в строй...
    1. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 12:09
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      142-е старые лошадки

      Благо такие самолёты - это вам не айфоны, менять их через каждые 3 месяца не надо. stop Вон ИЛ-76 уже производится и эксплуатируется 46 лет fellow И далее, его веку конца и края не видно hi
  3. Старый26 Онлайн
    Старый26 Сегодня, 15:51
    0
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: Тралл
    В СССР такая информация засекречивалась. А что и просачивалось - было дезинформацией вероятного противника.

    Ну да - от своих всё секретилось. Даже зарубежные справочники типа приснопамятного "Jane's" грифовались - из-за содержавшейся в информации о советской технике.
    Зато на регулярных переговорах по сокращениям зарубежным партнёрам выкладывали и ТТХ, и количество, и темпы производства.

    НУ, чтобы "Джейны" грифовались, такого не помню, но то, что в крупных библиотеках они были на спецхранении и требовалось "отношение" с места работы - такое было. Сам просматривал варианты "Джейн" в ГПНТБ при наличии письма. А что были не грифованы - доказатенльством этому служит то, что вы могли сделать фотокопию, эрокопию или заказать фотопленку с нужными вам страницами. Единственное условие - нельзя было делать абсолютно все страницы справочника. А так - плз. Плати и получай.

    Но вы правы, Алексей, секретилось все. Более того, из западных журналов изымались страницы, каксающиеся советской военной и космической техники. Периодически что-то просачивалось через ГДРовские, Польские или чехословацкие издания. Но это были крохи

    Теперь чтио касается ТУ-95МСМ. Как тогда понимать информацию из открытых источников (к примеру справочник "Милитари Баланс") где указывается, что на начало 2018 года таких машин уже было 12??