В МО РФ назвали сроки поступления в войска модернизированных самолётов
Первый модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ поступит в войска до конца 2018 года, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Алексея Криворучко.
Он уточнил, что в рамках глубокой модернизации Ту-95МС до версии Ту-95МСМ предусмотрено оснащение машин двигателями и винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового оборудования, а также обновленной системой управления вооружением «с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения».
А военные моряки в этом году получат первый модернизированный противолодочный самолет Ту-142. Работа по госконтракту уже выполняется. Данные турбовинтовые самолеты производились в советское время. Сейчас они эксплуатируются на Тихоокеанском и Северном флотах.
Также военное ведомство до конца текущего года получит два усовершенствованных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По словам Криворучко, проводится очень серьезный объем модернизации. Два самолета будут переданы в 2018 году, затем начнется их модернизация во всех строевых частях.
Кроме того, по словам замминистра, в ближайшее время с Таганрогским авиационным предприятием (ТАНТК) будет заключен контракт на строительство Бе-200. Первый такой самолет военное ведомство планирует получить в 2019 году. Он уточнил, что закупаемые самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.
Он уточнил, что в рамках глубокой модернизации Ту-95МС до версии Ту-95МСМ предусмотрено оснащение машин двигателями и винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового оборудования, а также обновленной системой управления вооружением «с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения».
А военные моряки в этом году получат первый модернизированный противолодочный самолет Ту-142. Работа по госконтракту уже выполняется. Данные турбовинтовые самолеты производились в советское время. Сейчас они эксплуатируются на Тихоокеанском и Северном флотах.
Также военное ведомство до конца текущего года получит два усовершенствованных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По словам Криворучко, проводится очень серьезный объем модернизации. Два самолета будут переданы в 2018 году, затем начнется их модернизация во всех строевых частях.
Кроме того, по словам замминистра, в ближайшее время с Таганрогским авиационным предприятием (ТАНТК) будет заключен контракт на строительство Бе-200. Первый такой самолет военное ведомство планирует получить в 2019 году. Он уточнил, что закупаемые самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.
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