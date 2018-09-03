"Шушпанцеры" Украины. Окончание. Иномарки и пикап Януковича
Главной проблемой, с которой уже столкнулись вооруженные силы Украины и многочисленные полубандитские подразделения, стала крайняя разношерстность транспортных средств, эксплуатируемых в зоне АТО. Сегодняшний обзор показывает, что только снабжение запасными частями становится неизлечимой головной болью заместителей по технической части (если они, конечно, есть в штатном расписании).
"Элитные" части ВСУ, то есть способные проводить адекватные боевые операции, получали на снабжение американскую технику, в частности, HMMWV M1114. Одна из таких машин из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в 2016 году налетела на противотанковую мину. История умалчивает принадлежность этой мины, но закончилось всё трагично - из пятерых, находящихся в HMMWV M1114 UAH, трое "сгинули" на месте. Фото с места происшествия вселяют оторопь.
Бронированный HMMWV M1114 UAH подорвавшийся на мине. Окрестности Тошковского. Взрыв произошел под задним левым колесом.
Чудесные американские колесницы HMMWV М1097А2 мод. ЛБЗ, ставшие трофеями ЛДНР в Дебальцево.
Украинским умельцам в очередной раз нельзя отказать во вкусе. Какой получился гибрид из ГАЗ-66 и HMMWV?
HMMWV на котором успела заработать НПО "Практика", оснастив своей броней.
Санитарные "Хаммеры" ВСУ, полученные в дар от США.
Инициативные волонтеры с начала боевых действий на юго-востоке Украины, осознавая всё плачевное состояние ВСУ, принялись оснащать добровольцев-боевиков техникой. Поток машин пошел на фронт. Чаще всего это были джипы, необходимые командирам подразделений и разведчикам, банковские бронированные бусики. Именно на таких бусиках действовали спецназовцы во время боя за освобождение Торецка (Дзержинска). Один из командиров группы вспоминает: «Мы приехали в город на этих серых банковских бронебусиках, никто ничего не понял — думали, наверное, что свои, ведь немало таких броневичков сепары поотжимали». В итоге, в ходе восьмичасового боя 21 июля 2014 года все эти бусики были сожжены.
Всего же, по различным оценкам, только за первый год войны к осени 2015 года было закуплено в Европе и передано на фронт более 2 тыс. различных автомобилей — джипов, санитарных фургонов, грузовиков. О более легких машинах приходилось только мечтать. А машины эти закупались в Англии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии и Швейцарии. Перегонялись своим ходом или ввозились автовозами в Украину, нередко без документов и растаможки. Их быстро готовили к отправке на линию фронта. Средние затраты на подготовку одной машины (если она идет без бронирования) — примерно 5-7 тыс. грн, а общая средняя стоимость волонтерского автомобиля для АТО выходит от $2 до $5 тыс. Сбор средств осуществлялся, в том числе, через Facebook. Ремонт и подготовку машин проводят на обычных СТО, причем зачастую денег за эти работы с волонтеров не берут — те оплачивают только стоимость запчастей.
Те самые бусики, которые понесли ощутимые потери в зоне АТО. Машины приспособлены только для транспортировки бойцов к линии соприкосновения - соваться дальше нельзя ни в коем случае. У машин откровенно слабое бронирование и сугубо гражданская ходовая часть.
А этот инкассаторский VW Transporter оснастили башенкой от МТЛБ.
Безоговорочный шоустоппер зоны АТО. Подарок Литвы защитникам свободы Украины. Ценность презента оставим без комментариев....
Nissan, Mitsubishi и девушки для сбора денег на новые "шушпанцири".
Легкому бронированию подвергся даже "Гелендваген".
[/center]
Немного британской техники.
О "Саксонах" в рядах ВСУ много говорят на Украине. Вот одно из мнений: «У раненых, которых вывозят из "Промзоны" на старых добрых "Саксонах", не возникает вопрос, нужны ли в украинской армии списанные британские БТРы. Конечно, нужны. В качестве медицинско-эвакуационных машин. Внутри достаточно места для того, чтобы медик, стоя почти в полный рост, оказывал раненому помощь. По проходимости "Саксон" - это, можно сказать, британский "ГАЗ-66". Только мощнее. И не ломается так часто. А его броня, - и это мы видели своими глазами, - вполне уверенно держит 7,62 миллиметра. Поэтому военврачи на "Саксоне" спокойно и быстро вывозят раненых под прицельным огнем. Что бы ни говорили, а нелетальная помощь на "передке" очень нужна. Проверено". 20 машин, полученных из Великобритании по официальным каналам, переоборудованы под медэваки первой линии, а 35 - под командно-штабные, с разной специализацией.
Предположительно, польская санитарная машина.
Легкие натовские грузовики, закупленные на народные средства, на Украине подверглись бронированию и окраске.
Жизнь и смерть шведских Volvo Laplander в зоне АТО.
Японский Mitsubishi L200 определенно "выиграл" некий тендер на поставки бронетехники в зону АТО.
Помощь из братской Польши - Tarpan Honker для батальона "Днепр".
Даже экзотический малыш Mitsubishi Pinin пошел в военное дело.
Брутальная американская техника в руках украинских "освободителей".
Видавший виды Ford Bronco 24 ОШБ "Айдар".
Пара боевых VW.
Этот китайский Great Wall не смог спрятаться от выполнения воинских повинностей на Украине.
В ВСУ есть даже такое - мобильная церковь, переделанная, очевидно, из американского фуд-трака.
Вишенкой на торте стала история самого большое в мире пикапа International МX, который до Майдана активно юзал сын Януковича. Машины семья президента не смогла забрать с собой и громадина досталась силовикам, которые отправили американскую машину на юго-восточный фронт. Доработке подвергся кузов - его обвесили листами стали, а также смонтировали пулеметную точку.
International МX - пикап Януковича-младшего в зоне АТО.
Броневик Knight XV из личного гаража сына бывшего президента, пожалуй, самый комфортный "шуш" на фронте.
Knight XV стоит 500 тысяч и собран на базе Ford F-550 с мотором V10 в 400 л.с. Броня и стекла толщиной 64 мм держат пули АК. Вес превышает 5,5 тонн.
P.S. Багги АТО
Багги заводского исполнения Fantom для разведки ВСУ с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом Дегтярева-Шпагина и 7,62-мм пулеметом Калашникова модернизированным. Машина на базе ВАЗ-2121 "Нива" или её современной генерации Lada 4x4. На фото момент приемки машин в Днепропетровске в 2015 году.
"Элитные" части ВСУ, то есть способные проводить адекватные боевые операции, получали на снабжение американскую технику, в частности, HMMWV M1114. Одна из таких машин из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в 2016 году налетела на противотанковую мину. История умалчивает принадлежность этой мины, но закончилось всё трагично - из пятерых, находящихся в HMMWV M1114 UAH, трое "сгинули" на месте. Фото с места происшествия вселяют оторопь.
Бронированный HMMWV M1114 UAH подорвавшийся на мине. Окрестности Тошковского. Взрыв произошел под задним левым колесом.
Чудесные американские колесницы HMMWV М1097А2 мод. ЛБЗ, ставшие трофеями ЛДНР в Дебальцево.
Украинским умельцам в очередной раз нельзя отказать во вкусе. Какой получился гибрид из ГАЗ-66 и HMMWV?
HMMWV на котором успела заработать НПО "Практика", оснастив своей броней.
Санитарные "Хаммеры" ВСУ, полученные в дар от США.
Инициативные волонтеры с начала боевых действий на юго-востоке Украины, осознавая всё плачевное состояние ВСУ, принялись оснащать добровольцев-боевиков техникой. Поток машин пошел на фронт. Чаще всего это были джипы, необходимые командирам подразделений и разведчикам, банковские бронированные бусики. Именно на таких бусиках действовали спецназовцы во время боя за освобождение Торецка (Дзержинска). Один из командиров группы вспоминает: «Мы приехали в город на этих серых банковских бронебусиках, никто ничего не понял — думали, наверное, что свои, ведь немало таких броневичков сепары поотжимали». В итоге, в ходе восьмичасового боя 21 июля 2014 года все эти бусики были сожжены.
Всего же, по различным оценкам, только за первый год войны к осени 2015 года было закуплено в Европе и передано на фронт более 2 тыс. различных автомобилей — джипов, санитарных фургонов, грузовиков. О более легких машинах приходилось только мечтать. А машины эти закупались в Англии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии и Швейцарии. Перегонялись своим ходом или ввозились автовозами в Украину, нередко без документов и растаможки. Их быстро готовили к отправке на линию фронта. Средние затраты на подготовку одной машины (если она идет без бронирования) — примерно 5-7 тыс. грн, а общая средняя стоимость волонтерского автомобиля для АТО выходит от $2 до $5 тыс. Сбор средств осуществлялся, в том числе, через Facebook. Ремонт и подготовку машин проводят на обычных СТО, причем зачастую денег за эти работы с волонтеров не берут — те оплачивают только стоимость запчастей.
Те самые бусики, которые понесли ощутимые потери в зоне АТО. Машины приспособлены только для транспортировки бойцов к линии соприкосновения - соваться дальше нельзя ни в коем случае. У машин откровенно слабое бронирование и сугубо гражданская ходовая часть.
А этот инкассаторский VW Transporter оснастили башенкой от МТЛБ.
Безоговорочный шоустоппер зоны АТО. Подарок Литвы защитникам свободы Украины. Ценность презента оставим без комментариев....
Nissan, Mitsubishi и девушки для сбора денег на новые "шушпанцири".
Легкому бронированию подвергся даже "Гелендваген".
[/center]
Немного британской техники.
О "Саксонах" в рядах ВСУ много говорят на Украине. Вот одно из мнений: «У раненых, которых вывозят из "Промзоны" на старых добрых "Саксонах", не возникает вопрос, нужны ли в украинской армии списанные британские БТРы. Конечно, нужны. В качестве медицинско-эвакуационных машин. Внутри достаточно места для того, чтобы медик, стоя почти в полный рост, оказывал раненому помощь. По проходимости "Саксон" - это, можно сказать, британский "ГАЗ-66". Только мощнее. И не ломается так часто. А его броня, - и это мы видели своими глазами, - вполне уверенно держит 7,62 миллиметра. Поэтому военврачи на "Саксоне" спокойно и быстро вывозят раненых под прицельным огнем. Что бы ни говорили, а нелетальная помощь на "передке" очень нужна. Проверено". 20 машин, полученных из Великобритании по официальным каналам, переоборудованы под медэваки первой линии, а 35 - под командно-штабные, с разной специализацией.
Предположительно, польская санитарная машина.
Легкие натовские грузовики, закупленные на народные средства, на Украине подверглись бронированию и окраске.
Жизнь и смерть шведских Volvo Laplander в зоне АТО.
Японский Mitsubishi L200 определенно "выиграл" некий тендер на поставки бронетехники в зону АТО.
Помощь из братской Польши - Tarpan Honker для батальона "Днепр".
Даже экзотический малыш Mitsubishi Pinin пошел в военное дело.
Брутальная американская техника в руках украинских "освободителей".
Видавший виды Ford Bronco 24 ОШБ "Айдар".
Пара боевых VW.
Этот китайский Great Wall не смог спрятаться от выполнения воинских повинностей на Украине.
В ВСУ есть даже такое - мобильная церковь, переделанная, очевидно, из американского фуд-трака.
Вишенкой на торте стала история самого большое в мире пикапа International МX, который до Майдана активно юзал сын Януковича. Машины семья президента не смогла забрать с собой и громадина досталась силовикам, которые отправили американскую машину на юго-восточный фронт. Доработке подвергся кузов - его обвесили листами стали, а также смонтировали пулеметную точку.
International МX - пикап Януковича-младшего в зоне АТО.
Броневик Knight XV из личного гаража сына бывшего президента, пожалуй, самый комфортный "шуш" на фронте.
Knight XV стоит 500 тысяч и собран на базе Ford F-550 с мотором V10 в 400 л.с. Броня и стекла толщиной 64 мм держат пули АК. Вес превышает 5,5 тонн.
P.S. Багги АТО
Багги заводского исполнения Fantom для разведки ВСУ с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом Дегтярева-Шпагина и 7,62-мм пулеметом Калашникова модернизированным. Машина на базе ВАЗ-2121 "Нива" или её современной генерации Lada 4x4. На фото момент приемки машин в Днепропетровске в 2015 году.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- twirpx.com, vk.com, lostarmour.info
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