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Новый корвет "Громкий" проекта 20380 прибыл на главную базу ТОФ

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Новейший корвет "Громкий" проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе в интересах Тихоокеанского флота, прибыл во Владивосток для прохождения всего комплекса испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Новый корвет "Громкий" проекта 20380 прибыл на главную базу ТОФ

Корвет "Совершенный" проекта 20380


Как следует из сообщения, корвет доставлен на главную базу ТОФ с Амурского судостроительного завода не своим ходом, а в транспортном плавучем доке "Зея". В дальнейшем корвет будет выведен из дока, после чего на его борту начнется наладка оборудования. Весь комплекс испытания, а именно шватровые, ходовые и государственные, "Громкий" будет проходить здесь же, на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. По планам командования ТОФ, корвет должен вступить в строй до конца этого года.



Корвет "Громкий" проекта 20380 в достроечно-спусковом плавучем доке "Зея"


Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для тихоокеанского флота России. Первым был "Совершенный", переданный ТОФ в июле прошлого года. Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов. Два следующих корвета этого проекта, строящиеся также на Амурском судостроительном заводе, планируется передать флоту в 2019 и 2020 годах. Корабли проекта 20380 также строятся и в интересах Балтийского флота. Их строительство ведет Северная Верфь.

Корвет (многоцелевой сторожевой корабль) проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесение ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.
Использованы фотографии:
www.khabkrai.ru
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13 комментариев
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  1. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 11:51
    +6
    семь футов под килем... hi
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    +3
    Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов.

    ... вот это уже будет ЧТО ТО!... да, Москва не сразу строилась, будут и у нас новые корабли, УВЕРЕН!!!
    1. Идущий Офлайн
      Идущий Сегодня, 12:06
      +3
      Дай Бог , что бы эти планы сбылись.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
        +2

        Идущий (Виктор) Сегодня, 12:06
        +1
        Дай Бог , что бы эти планы сбылись.

        Виктор, сбудутся! И наши дети, и внуки будут на новейших кораблях нести Вымпел России по всему Мировому океану!...
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 13:06
          +1
          Я тоже верю.
        2. WATCH_OFFICER Офлайн
          WATCH_OFFICER Сегодня, 13:16
          +1
          Сбудутся, нужно только увеличивать темпы строительства новых кораблей. Как вариант, покупка эсминцев и УДК у Китая, тем временем строить отлаженные проекты фрегатов, корветов, МРК и вспомогательный флот в России... Таким образом можно быстро и качественно увеличить состав нашего ВМФ.
    2. g1v2 Офлайн
      g1v2 Сегодня, 14:47
      0
      Вряд ли планирует. Один 20380 в строю. Этот на испытаниях . Еще 2 строится. Еще 2 20385 пойдут на ТОФ. Тч у ТОФ будет всего 4 20380 и 2 20385. Никаких 8 20380 для ТОФ не запланировано. request
  3. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 12:18
    +5
    пр.20380 "Стерегущий" + ... :
    "Сообразительный"
    "Бойкий"
    "Совершенный"
    "Стойкий"
    "Громкий"
    "Ретивый"
    "Строгий"
    "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
    "Резкий"
    + корвет "Громкий" ... soldier
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
      +2
      san4es Сегодня, 12:18
      ... загляденье корабли!!! good
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 13:07
        +1
        Особенно вид сверху - завораживает.
  4. Грица Офлайн
    Грица Сегодня, 14:20
    +1
    Ох и нравится же мне сей кораблик!
  5. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 14:45
    +1
    Ну наконец-то АСЗ вышел на нормальные сроки постройки - 6 лет. smile
    А то предыдущий пр.20380 - "Совершенный" - строили аж с 2006 года.
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 15:18
      +1
      «Громкий» пришел во Владивосток в плавучем доке "Зея" из Комсомольска-на-Амуре в более высокой степени технической готовности, чем ранее пришел в Большой Камень корвет «Совершенный»:РЛС на мачте стоят, вопрос что с монтажом внутри корабля, всё ли подключено и настроено.