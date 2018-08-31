Новый корвет "Громкий" проекта 20380 прибыл на главную базу ТОФ

Корвет "Совершенный" проекта 20380

Корвет "Громкий" проекта 20380 в достроечно-спусковом плавучем доке "Зея"

Новейший корвет "Громкий" проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе в интересах Тихоокеанского флота, прибыл во Владивосток для прохождения всего комплекса испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.Как следует из сообщения, корвет доставлен на главную базу ТОФ с Амурского судостроительного завода не своим ходом, а в транспортном плавучем доке "Зея". В дальнейшем корвет будет выведен из дока, после чего на его борту начнется наладка оборудования. Весь комплекс испытания, а именно шватровые, ходовые и государственные, "Громкий" будет проходить здесь же, на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. По планам командования ТОФ, корвет должен вступить в строй до конца этого года.Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для тихоокеанского флота России. Первым был "Совершенный", переданный ТОФ в июле прошлого года. Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов. Два следующих корвета этого проекта, строящиеся также на Амурском судостроительном заводе, планируется передать флоту в 2019 и 2020 годах. Корабли проекта 20380 также строятся и в интересах Балтийского флота. Их строительство ведет Северная Верфь.Корвет (многоцелевой сторожевой корабль) проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесение ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.