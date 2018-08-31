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«Шторм-2018» — это состояние Украины: эксперты высмеяли военные учения Киева

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28 августа в Украине начались военно-морские учения «Шторм-2018», которые вызвали у большинства экспертов снисходительную улыбку. Официальная версия звучит так: отработка оборонительных действий, однако многие политологи склоняются к версии, что это подготовка к наступательным действиям в южном направлении и попытка Петра Порошенко улучшить свои политические позиции к началу президентской кампании с целью пойти на «маленькую победоносную войну».



Впрочем, подобный политический шаг смехотворен. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил украинские учения с попыткой выпросить «членский билет» в НАТО.


«Шторм-2018» — это попытка напомнить военному альянсу, что у Незалежной есть флот», — говорит он.

По словам депутата, Украина не имеет шансов войти в «закрытый клуб» НАТО и подчёркивает, что входного билета не будет. Вместо этого адмиралы «нюхнут» моря, но не осмелятся подойти к российским территориальным водам, чтобы не пойти на дно.

Политолог Владимир Карасёв отмечает, что Украина просто решила поиграть мускулами, только эти мускулы никто не заметил.

По словам директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, учения выглядят смехотворно, поскольку флота как такого у Украины давно нет.

«Учения походят на потуги воробья представиться орлом», — заключает эксперт.

Политолог Иван Аркатов заметил, несмотря на плачевное состояние ВСУ, Украина все-таки решилась на учения:
"Шторм-2018" - очень интересное название. Страну, как минимум, уже штормит четыре года. Шторм – это состояние Украины в целом.

Ранее экс-министр обороны Украины Игорь Кабаненко прокомментировал состояние украинского флота, отметив, что у страны остались два боеспособных корабля, каждый из которых требует капитальных вложений.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
Фейсбук
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24 комментария
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  1. sso-250659 Офлайн
    sso-250659 Сегодня, 16:44
    +3
    А что за пароход на фото?
    1. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 16:48
      +2
      ОООооооооо! Это "легендарный" пароход. Посмотрите мой пост чуть ниже
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:58
      +4
      sso -250659-на фото линкор, больной рахитом! !! wassat
  2. БorisovичЪ Офлайн
    БorisovичЪ Сегодня, 16:46
    +10
    На фотке к статье я так понял ракетный катер Прилуки, чуть не затонувший на параде? Зачет окраине!
    1. sso-250659 Офлайн
      sso-250659 Сегодня, 16:50
      +4
      Спасибо! А я то думаю, где я это недоразумение видел.....
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:59
      +6
      Борисович hi -это физически не в состоянии утонуть -подобные супстанции не тонут! !! wassat
      1. БorisovичЪ Офлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 17:05
        +4
        Сергей Витальевич! Так ведь он и не утоп........ Хотя активные попытки были...... laughing
    3. HAM Офлайн
      HAM Сегодня, 17:37
      +3
      Я не ослышался??Комментатор назвал публику "шановны товарищщи"....
      А как же "декоммунизация"?
      Кто знает,комментатора уже расстреляли ? laughing
    4. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 18:28
      0
      Тат точьно такой же грузинский наши на дно отправили..., во время Грузинского конфликта "Тбилиси" назывался
    5. здрастивотия Офлайн
      здрастивотия Сегодня, 18:40
      0
      не пытайтесь запутать аудиторию. это не р/катер прилуки. это была новейшая пл украины, готовящаяся к погружению. вот так и выдаются секреты...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:56
    +1
    Укроина хочет поиграть не мускулами, а мышцами пятой точки! !! wassat
    1. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      мышцами пятой точки! !

      Неужели всеми тремя сразу? Хотя бы по очереди.А то вдруг надорвутся..
    2. Хагалаз Офлайн
      Хагалаз Сегодня, 18:05
      +1
      Если уж хохмить, то я бы назвал это сжиманием сфинктера....
  4. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 16:56
    +3
    Мать моя женщина, милиция троеручница!!!! Какой страшный пепелац на фото!!!! И флаг, почему-то, чуть ли не с половину корабля.... Они кого ЭТИМ пугать собрались?!
    1. sso-250659 Офлайн
      sso-250659 Сегодня, 16:59
      +1
      Наверное как всегда, Рассею.......
    2. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: КОТ БАЮН
      Они кого ЭТИМ пугать собрались?!

      У них еще это вот есть...патрульные катера типа "Гюрза-М"
    3. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 18:29
      0
      это надводная часть корабля!
  5. Комментарий был удален.
  6. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 17:01
    0
    Зачем позорятся ..Забудьте про Крым и мечты про американский флот в Севастополе !
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:12
      0
      Алкоголик всегда мечтает о похмелке за чужой счет. ..
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 17:55
    +1
    На фото "хыщно прыгнувшыйся" ракэтный катер "Прилуки". laughing
  8. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 18:04
    +1
    многие политологи склоняются к версии, что это подготовка к наступательным действиям в южном направлении и попытка Петра Порошенко улучшить свои политические позиции к началу президентской кампании с целью пойти на «маленькую победоносную войну».

    Многие, это кто? Джереливский? Ну так он и так на каждую смену погоды вангует наступление ВСУ. Скоро будет прорицать по полёту птиц. Авгур однако wassat
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 18:30
      0
      или по цвету и запаху фекалий в придомовом сортире.
  9. Canecat Офлайн
    Canecat Сегодня, 18:28
    0
    Очень нездоровая осадка у коробля... request
    Это либо плавающий дуршлаг, либо судно контрабандистов перед заходом в порт для разгрузки. И что бы произвести с него ракетный залп, его придется сажать на мель laughing
  10. Комментарий был удален.
  11. pvv113 Офлайн
    pvv113 Сегодня, 19:31
    0
    у Незалежной есть флот