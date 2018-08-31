«Шторм-2018» — это состояние Украины: эксперты высмеяли военные учения Киева

"Шторм-2018" - очень интересное название. Страну, как минимум, уже штормит четыре года. Шторм – это состояние Украины в целом.

28 августа в Украине начались военно-морские учения «Шторм-2018», которые вызвали у большинства экспертов снисходительную улыбку. Официальная версия звучит так: отработка оборонительных действий, однако многие политологи склоняются к версии, что это подготовка к наступательным действиям в южном направлении и попытка Петра Порошенко улучшить свои политические позиции к началу президентской кампании с целью пойти на «маленькую победоносную войну».Впрочем, подобный политический шаг смехотворен. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил украинские учения с попыткой выпросить «членский билет» в НАТО.«Шторм-2018» — это попытка напомнить военному альянсу, что у Незалежной есть флот», — говорит он.По словам депутата, Украина не имеет шансов войти в «закрытый клуб» НАТО и подчёркивает, что входного билета не будет. Вместо этого адмиралы «нюхнут» моря, но не осмелятся подойти к российским территориальным водам, чтобы не пойти на дно.Политолог Владимир Карасёв отмечает, что Украина просто решила поиграть мускулами, только эти мускулы никто не заметил.По словам директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, учения выглядят смехотворно, поскольку флота как такого у Украины давно нет.«Учения походят на потуги воробья представиться орлом», — заключает эксперт.Политолог Иван Аркатов заметил, несмотря на плачевное состояние ВСУ, Украина все-таки решилась на учения:Ранее экс-министр обороны Украины Игорь Кабаненко прокомментировал состояние украинского флота, отметив, что у страны остались два боеспособных корабля, каждый из которых требует капитальных вложений.