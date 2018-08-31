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На российском оборонном заводе прогремел взрыв

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На одном из крупнейших оборонных предприятий произошел взрыв, в результате чего есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На российском оборонном заводе прогремел взрыв


Как уточнили в экстренных службах взрыв прогремел на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, в результате чего, по предварительным сведениям, погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще трое человек. По другим сведениям, ранения, не совместимые с жизнью получили три человека.


По имеющейся информации, инцидент произошел в цехе по производству аммонала, в результате взрыва возник крупный пожар на площади свыше ста квадратных метров. В настоящее время пожарные и спасатели пытаются локализовать очаг пожара и потушить пламя. Причина взрыва пока не называется, ведется расследование случившегося.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ в России, начал работать с 1916 года. Единственный в России производитель октогена и гексогена. На предприятии трудятся около 5 тысяч человек. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов различных видов для горнорудной промышленности и нефтегазовой отрасли. Кроме этого, на заводе проводится снаряжение всех видов боеприпасов для российской армии.
Использованы фотографии:
http://www.sverdlova.ru/
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16 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:09
    +10
    ... такие заводы в большой степени жизнеопасны, и потому ТБ должна быть на высочайшем уровне... соболезнования родственникам погибших, и скорейшего выздоровления раненым... август ЕЩЁ продолжается...
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 15:42
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      соболезнования родственникам погибших, и скорейшего выздоровления раненым...

      Присоединяюсь...
      Цитата: tsvetkov1274
      +7
      ТБ написана кровью...

      И к этому то же....
      инцидент произошел в цехе по производству аммонала
      то есть на производстве промышленной взрывчатки, хоть что то хорошее...
      Цитата: a.s.zzz888
      август ЕЩЁ продолжается...

      Да, и пошли не ясные новости о ЧП на авиазаводе в Самаре...
      "Взрыв газа произошел на предприятии, принадлежащем ПАО «Кузнецов», в Самаре. Погибли три человека"
  2. tsvetkov1274 Офлайн
    tsvetkov1274 Сегодня, 12:09
    +7
    ТБ написана кровью...
  3. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 12:10
    +5
    Опять нарушение правил ТБ или Ошибка технолога ?
    1. Комментарий был удален.
  4. shubin Офлайн
    shubin Сегодня, 12:15
    +5
    102 года заводу. Интересно, когда на нём оборудование последний раз обновлялось?
    1. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 13:09
      +4
      Цитата: shubin
      ...102 года заводу. Интересно, когда на нём оборудование последний раз обновлялось?...

      В начале 2000-х годов обновилось капитально.
      В 2013 году, если не ошибаюсь, открыли новую линию по производству каких-то смол, которые ранее закупали за валюту.
  5. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 13:03
    +2
    бывает ещё такое дело, что постепенно человек привыкает к спокойно текущей обстановке и начинает усыплять свою бдительность.На днях меня тоже чуть не убило на работе.Не проверил что электро щиток управления автоматикой был приоткрыт (ктото забыл закрыть на ключ) и при включении насоса сработал "сбросник" воды по избыточному давлению в системе и труба лопается и край её выворачивает чётко в меня и щиток,напор бьёт в меня и напором дооткрывает дальше дверцу щита,а он под напряжением 220.Чудом успел среагировать.Стечение обстоятельств ,но всё же.Нужно за всем следить и быть немножечко Вангой на предприятии.
  6. michell Офлайн
    michell Сегодня, 13:43
    +2
    Единственный в России производитель октогена и гексогена.


    Автору - незачёт. Данный завод - не единственный производитель гексогена. Есть ещё. wink
  7. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 14:12
    0
    В Самаре тоже! Диверсии???
    http://sgpress.ru/Lenta_novostej/Na-zavode-Kuznetsov-progremel-vzryv--Est-pogibshie91770.html
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:46
      0
      Написано чистили кислородный резервуар. Может кто в масле изляпался. Могло рвануть. Хотя подробностей не указано
      1. Самара_63 Онлайн
        Самара_63 Сегодня, 15:49
        0
        Сразу на двух заводах...Когда такое было?
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 16:07
          0
          request Вот когда склады с боеприпасами пачками рвались тут все понятно было, и то, то ли следы воровства заметали, то ли диверсии, а то может и передислокации под шумок, замести местонахождение
  8. Слон Офлайн
    Слон Сегодня, 14:22
    +1
    Завод Свердлова - единственный в России производитель октогена и гексогена! Может надо дублирующие производства иметь. Не дай бог какой-либо негативный фактор и все, выпуск ВВ будет прекращен в масштабах России!?
  9. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:57
    +1
    Цитата: shubin
    102 года заводу. Интересно, когда на нём оборудование последний раз обновлялось?

    ------------------------
    Взрывы на пороховом заводе происходят регулярно, это обычное явление, связанное с нарушением ТБ или технологии.
  10. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:58
    0
    Цитата: Слон
    Завод Свердлова - единственный в России производитель октогена и гексогена! Может надо дублирующие производства иметь. Не дай бог какой-либо негативный фактор и все, выпуск ВВ будет прекращен в масштабах России!?

    -------------------------
    Всё, что имели, унесла политика деиндустриализации страны.
  11. indeec Офлайн
    indeec Сегодня, 15:47
    0
    Почитайте вот об этом: Взрыв на химическом заводе в Оппау в 1921 году. Вот умели раньше так умели.