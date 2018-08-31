На российском оборонном заводе прогремел взрыв
На одном из крупнейших оборонных предприятий произошел взрыв, в результате чего есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как уточнили в экстренных службах взрыв прогремел на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, в результате чего, по предварительным сведениям, погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще трое человек. По другим сведениям, ранения, не совместимые с жизнью получили три человека.
По имеющейся информации, инцидент произошел в цехе по производству аммонала, в результате взрыва возник крупный пожар на площади свыше ста квадратных метров. В настоящее время пожарные и спасатели пытаются локализовать очаг пожара и потушить пламя. Причина взрыва пока не называется, ведется расследование случившегося.
Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ в России, начал работать с 1916 года. Единственный в России производитель октогена и гексогена. На предприятии трудятся около 5 тысяч человек. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов различных видов для горнорудной промышленности и нефтегазовой отрасли. Кроме этого, на заводе проводится снаряжение всех видов боеприпасов для российской армии.
Как уточнили в экстренных службах взрыв прогремел на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, в результате чего, по предварительным сведениям, погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще трое человек. По другим сведениям, ранения, не совместимые с жизнью получили три человека.
По имеющейся информации, инцидент произошел в цехе по производству аммонала, в результате взрыва возник крупный пожар на площади свыше ста квадратных метров. В настоящее время пожарные и спасатели пытаются локализовать очаг пожара и потушить пламя. Причина взрыва пока не называется, ведется расследование случившегося.
Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ в России, начал работать с 1916 года. Единственный в России производитель октогена и гексогена. На предприятии трудятся около 5 тысяч человек. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов различных видов для горнорудной промышленности и нефтегазовой отрасли. Кроме этого, на заводе проводится снаряжение всех видов боеприпасов для российской армии.
- Использованы фотографии:
- http://www.sverdlova.ru/
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