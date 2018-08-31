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Немецкие СМИ: нельзя оставаться в заложниках у американского президента

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Европейские страны не должны идти на поводу у Соединенных Штатов и отказываться от нового газопровода, считает обозреватель газеты Die Zeit Тео Зоммер.



По словам Зоммера, германское правительство не должно становиться заложником американского президента и отказываться от строительства «Северного потока-2», который выгоден всей Европе. Все, кто смотрит на газопровод через призму американской политики, должны понять, что Европа далека от зависимости от российского газа.


«О какой зависимости идет речь?», – пишет обозреватель. Сегодня только 40% необходимого Германии газа поставляется из России. Остальной поступает из Норвегии, Голландии и других стран. Он напоминает, что в 1990 году доля российского природного топлива на немецком рынке была значительно больше.

Кроме того, Германия, как и весь Евросоюз, действительно нуждаются в увеличении поставок на фоне отказа от атомной энергетики (до 2022 года) и сокращения производства в отдельных странах. А Россия – проверенный партнер, она никогда не подводила получателей, даже в период холодной войны.

Зоммер отметил также, что последнее время энергетическая ситуация в Европе значительно улучшилась, новые газопроводы соединили западные страны с Польшей, Венгрией, Словакией и Украиной, в ЕС построено 30 терминалов для сжиженного газа. При этом СПГ, навязываемый США, стоит на 25 центов дороже российского.

Он уверен, что действия Дональда Трампа, пытающегося заморозить строительство «Северного потока-2», его необоснованные санкционные угрозы только вредят Евросоюзу. Вскоре, по его словам, европейский потребитель почувствует на себе всю «прелесть» его действий в виде значительного повышения цен.

При вспыльчивом и непостоянном Трампе США стали ненадежным партнером. Любитель написания утренних твитов может с легкостью оставить Европу без сжиженного газа, если им вдруг снова овладеет антигерманский приступ, заключил Зоммер.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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33 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:13
    +2
    Европейские страны не должны идти на поводу у Соединенных Штатов и отказываться от нового газопровода, считает обозреватель газеты Die Zeit Тео Зоммер.

    ... "обзреватель" ещё не канцлер, и даже не в бундестаге заседает, поговорил - и забыли...
    1. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 12:19
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      ... "обзреватель" ещё не канцлер, и даже не в бундестаге заседает, поговорил - и забыли...

      Как знать, как знать? Про мигрантов немцы в свое время тоже "забыли". Теперь вона чо в Дойчланде творится. Если и про СП-2 забудут, то в случае, когда
      Любитель написания утренних твитов может с легкостью оставить Европу без сжиженного газа
      топить зимой немцам придется мигрантами.
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 12:24
        +2
        Им необходимо прекращать оккупацию своей страны , иначе все их потуги и хотелки бесполезны.
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 12:41
          +4
          здоровеньки hi свободу надо завоевывать - кто ж её так отдаст? уж не янкесы. точно!
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 12:43
            +2
            Доброго времени ! hi , вот пусть и завоевывают . а потом рассуждают.
            1. NG inform Офлайн
              NG inform Сегодня, 12:52
              0
              Они уже несколько раз пробовали, пусть уж тихо догнивают под американцами - как раз тот самый случай, когда не жалко. Учитывая, что немцы детей не рожают - их довольно быстро и гуманно заместят африканцы. Я считаю, что так и должно быть.
        2. NG inform Офлайн
          NG inform Сегодня, 12:42
          +2
          Добровольно прекратить оккупацию только СССР додумался.
        3. a.s.zzz888 Офлайн
          a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
          +1

          Идущий (Виктор) Сегодня, 12:24

          ... всё идёт к тому, что УЖЕ поздно немцам пить боржоми... осталось немного до оккупации ихмигрантами... пусть сравнят под кем лучше быть, а то до сих пор вспоминают и хают нашу "оккупцию" в 45-ом. ..
      2. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 12:40
        +4
        топить зимой немцам придется мигрантами
        - жёстко! хотя еще вопрос кто кем топить будет
        1. NG inform Офлайн
          NG inform Сегодня, 12:53
          -2
          Я выступаю за то, чтобы помочь мигрантам. Подумайте над тем, откуда у вас взялась сама идея переживать за немцев, а не мигрантов (что логично вообще со всех сторон).
          1. Вежливый Лось Офлайн
            Вежливый Лось Сегодня, 13:45
            +2
            Цитата: NG inform
            Я выступаю за то, чтобы помочь мигрантам. Подумайте над тем, откуда у вас взялась сама идея переживать за немцев, а не мигрантов

            А я, вот, за немцев. Считаю, что в случае образования экономического и военного союза России и Германии всему существующему, мягко говоря, однополому экономическому и политическому миропорядку придет кирдык. Хоть и негоже мерять всех одним аршином, но, в большинстве своем, мигранты в Европу, кто они такие? Люди, бросившие свою страну в минуту опасности и возвращаться не собирающиеся. Живущие на пособия по безработице и при этом гадящие в стране, их приютившей. Если гипотетически представить себе полную победу мигрантов в Германии с последующим за этим переформатированием немецкого общества, то что получим в конечном итоге? Мордор на месте экономически процветающей страны. Со всеми вытекающими последствиями для соседей. Мое твердое убеждение: мигранты - оружие США против ЕС. Немцы на этот счет, похоже, прозрели наконец. Надеюсь, что с СП-2 они чесаться побыстрее будут.
            1. NG inform Офлайн
              NG inform Сегодня, 14:20
              0
              Ты за своих убийц. За население страны, которое ещё недавно ставило своей целью убить нас всех.
              Это абсолютно ненормально, подумайте об этом.
              Экономическое процветание Германии - это плевок нам в лицо со стороны США, они специально это сделали, чтобы нам нагадить. Зачем вы руководствуетесь чужими интересами?
              1. Вежливый Лось Офлайн
                Вежливый Лось Сегодня, 14:59
                0
                Цитата: NG inform
                Ты за своих убийц.

                Предпочитаю обращение на "Вы". Мы не в тюрьме.
                Цитата: NG inform
                За население страны, которое ещё недавно ставило своей целью убить нас всех.

                Все войны заканчиваются миром. Нынешние немцы нас врагами не считают (за исключением отдельных жертв пропаганды). Наши сегодняшние убийцы - это не немцы.
                Цитата: NG inform
                Экономическое процветание Германии - это плевок нам в лицо со стороны США, они специально это сделали, чтобы нам нагадить.

                Экономическое процветание Германии, вернее наше от нее отставание, это плевок нам в лицо от нашего родного правительства.
                Цитата: NG inform
                Зачем вы руководствуетесь чужими интересами?

                Никаких чужих интересов. Только свои шкурные. Считаю, что будущее России - это союз с ведущими европейскими государствами, в первую очередь с Германией. В упряжке с африканцами (арабами) далеко не уедем.
              2. dvina71 Онлайн
                dvina71 Сегодня, 15:34
                0
                Цитата: NG inform
                За население страны, которое ещё недавно ставило своей целью убить нас всех

                Еще позже,население другой страны..ее уже нет.готово было плечом к плечу с СА СССР рвануть к ЛА-Маншу.
                "Гитлеры приходят и уходят,а Германия остаётся". ИВС.
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 15:32
            0
            С немцами легче договориться, чем с мигрантами. Вторые как саранча
      3. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
        +3
        Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 12:19

        ... я к тому, что от таких обозревателей мало что зависит, а точней - ничего....конечно к сожалению, а то что у них мигранты веселятся, так это им давно было сказано, и то что это только цветочки - понятно походу теперь всем им там.. вчера по ТВ показывали: женщина немка выложила в инет инфу, что привела ребенка в детсад, а из 23 находящихся в детсаде детей, никто не говорит по немецки... вот это уже звоночек фюрерше!
        1. Вежливый Лось Офлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 12:50
          +2
          Цитата: a.s.zzz888
          ... я к тому, что от таких обозревателей мало что зависит, а точней - ничего...

          Такие обозреватели формируют общественное мнение. Рано или поздно их услышат. А не услышат - им же (немцам) хуже.
          1. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 13:51
            -1
            Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 12:50
            Рано или поздно их услышат.

            ... согласен, что капля камень точит, но сколько надо таких капель в неметчии?...
            1. Вежливый Лось Офлайн
              Вежливый Лось Сегодня, 14:04
              0
              Цитата: a.s.zzz888
              .. согласен, что капля камень точит, но сколько надо таких капель в неметчии?..

              На самом деле, не так уж и много. В 3-4 крупнейших изданиях и по 2-3 центральным телеканалам раз в неделю запускать репортажи о необходимости строительства СП-2 и укреплении дружбы с Россией, так через 2-3 месяца во всех кабаках "Катюшу" и "Калинку-малинку" запоют.
        2. NG inform Офлайн
          NG inform Сегодня, 12:54
          +1
          Тут давеча сын Чикатилы жаловался, что его притесняют - вы за него тоже сильно переживать будете?
        3. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 15:35
          0
          . Никто не говорит по-немецки

          Все равно приятная новость wassat
      4. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:23
        0
        хорошая мысль,сразу двух зайцев убьют(хотя не по гейропески это,не толерантно lol )
    2. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 12:20
      0
      Проблема не в политиках, среди них стало достаточно прагматиков. Проблема в санкциях против немецких/европейских компаний. Если они будут учавствовать в проекте, то попадают в санкционный список США. А фирмы, работающие на глобальном уровне, себе такого позволить не могут.
    3. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 12:21
      +3
      . При этом СПГ, навязываемый США, стоит на 25 центов дороже российского

      Не может СПГ быть всего-лишь на четверть дороже, request чем трубопроводный. Это реальный демпинг.
      Правда обозреватель потом сам и отвечает:
      Вскоре, по его словам, европейский потребитель почувствует на себе всю «прелесть» его (Трампа) действий в виде значительного повышения цен fellow .
    4. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Европейские страны не должны идти на поводу у Соединенных Штатов и отказываться от нового газопровода, считает обозреватель газеты Die Zeit Тео Зоммер.

      ... "обзреватель" ещё не канцлер, и даже не в бундестаге заседает, поговорил - и забыли...

      Это точно, в германии часто раздаются здравые голоса, но это так, для того, что бы показать плюрализм)) На деле немцы не имеют своей внешней политики и если штаты сильно надавят, то придется выбирать, либо американский рынок, на что и заточена их промышленность, либо русский газ, который дешевле, чем у других.. Думаю выберут американский рынок..
  2. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 12:24
    +1
    При этом СПГ, навязываемый США, стоит на 25 центов дороже российского.

    Очень улыбнула опечаточка. laughing На 25%! И это цена франко-порт. Прибавить к ней портовые сборы, перекачку и разжижение, хранение и транспортировку до потребителя. Вот и получается, что цена американского СПГ для потребителя больше российского трубного в 1,5 и более раз. А это не только энергетика, а и, в значительной степени, сырьё для химической промышленности.
  3. Троль Офлайн
    Троль Сегодня, 12:31
    +1
    Хотел уточнить о этих 25 центах. Что дороже на 25 центов? Килограмм? Кубометр? 100 кубометров?
    Вышеприведенный линк ведёт не на статью а на газету, что хм.. неудобно.
    1. Троль Офлайн
      Троль Сегодня, 12:45
      0
      выше сказано о 25%. Снято.
  4. NG inform Офлайн
    NG inform Сегодня, 12:40
    +1
    США партнёр ровно до того момента, пока Германия игнорирует тот факт, что она под оккупацией. А снять американскую оккупацию с Германии не получится никаким образом, без развала самих США.
  5. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 12:43
    +1
    Интересы каких кругов выражает Die Zeit...Статья довольно здравая..И влиятельны ли они в Германии...Смогут ли оказать давление на правительство, на "тетушку Клювдию"...
    1. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 13:58
      +2
      Цитата: parusnik
      Интересы каких кругов выражает Die Zeit...

      Газета прилично русофобская. Но иногда проскакивают вот такие статьи от гостевых журналистов. К тому же, Тео Зоммеру не надо смотреть с оглядкой на других, он "журналист в законе" )))
  6. Horst78 Онлайн
    Horst78 Сегодня, 14:12
    0
    При этом СПГ, навязываемый США, стоит на 25 центов дороже российского.
    центов или все таки %?
    1. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: Horst78
      центов или все таки %?

      В оригинале статьи написано: на 25 процентов дороже... (25 Prozent teuerer)