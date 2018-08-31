Немецкие СМИ: нельзя оставаться в заложниках у американского президента
Европейские страны не должны идти на поводу у Соединенных Штатов и отказываться от нового газопровода, считает обозреватель газеты Die Zeit Тео Зоммер.
По словам Зоммера, германское правительство не должно становиться заложником американского президента и отказываться от строительства «Северного потока-2», который выгоден всей Европе. Все, кто смотрит на газопровод через призму американской политики, должны понять, что Европа далека от зависимости от российского газа.
«О какой зависимости идет речь?», – пишет обозреватель. Сегодня только 40% необходимого Германии газа поставляется из России. Остальной поступает из Норвегии, Голландии и других стран. Он напоминает, что в 1990 году доля российского природного топлива на немецком рынке была значительно больше.
Кроме того, Германия, как и весь Евросоюз, действительно нуждаются в увеличении поставок на фоне отказа от атомной энергетики (до 2022 года) и сокращения производства в отдельных странах. А Россия – проверенный партнер, она никогда не подводила получателей, даже в период холодной войны.
Зоммер отметил также, что последнее время энергетическая ситуация в Европе значительно улучшилась, новые газопроводы соединили западные страны с Польшей, Венгрией, Словакией и Украиной, в ЕС построено 30 терминалов для сжиженного газа. При этом СПГ, навязываемый США, стоит на 25 центов дороже российского.
Он уверен, что действия Дональда Трампа, пытающегося заморозить строительство «Северного потока-2», его необоснованные санкционные угрозы только вредят Евросоюзу. Вскоре, по его словам, европейский потребитель почувствует на себе всю «прелесть» его действий в виде значительного повышения цен.
При вспыльчивом и непостоянном Трампе США стали ненадежным партнером. Любитель написания утренних твитов может с легкостью оставить Европу без сжиженного газа, если им вдруг снова овладеет антигерманский приступ, заключил Зоммер.
По словам Зоммера, германское правительство не должно становиться заложником американского президента и отказываться от строительства «Северного потока-2», который выгоден всей Европе. Все, кто смотрит на газопровод через призму американской политики, должны понять, что Европа далека от зависимости от российского газа.
«О какой зависимости идет речь?», – пишет обозреватель. Сегодня только 40% необходимого Германии газа поставляется из России. Остальной поступает из Норвегии, Голландии и других стран. Он напоминает, что в 1990 году доля российского природного топлива на немецком рынке была значительно больше.
Кроме того, Германия, как и весь Евросоюз, действительно нуждаются в увеличении поставок на фоне отказа от атомной энергетики (до 2022 года) и сокращения производства в отдельных странах. А Россия – проверенный партнер, она никогда не подводила получателей, даже в период холодной войны.
Зоммер отметил также, что последнее время энергетическая ситуация в Европе значительно улучшилась, новые газопроводы соединили западные страны с Польшей, Венгрией, Словакией и Украиной, в ЕС построено 30 терминалов для сжиженного газа. При этом СПГ, навязываемый США, стоит на 25 центов дороже российского.
Он уверен, что действия Дональда Трампа, пытающегося заморозить строительство «Северного потока-2», его необоснованные санкционные угрозы только вредят Евросоюзу. Вскоре, по его словам, европейский потребитель почувствует на себе всю «прелесть» его действий в виде значительного повышения цен.
При вспыльчивом и непостоянном Трампе США стали ненадежным партнером. Любитель написания утренних твитов может с легкостью оставить Европу без сжиженного газа, если им вдруг снова овладеет антигерманский приступ, заключил Зоммер.
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