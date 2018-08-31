Израиль заявил о разработке новой дальнобойной ракеты

Израиль в перспективе получит на вооружение новую дальнобойную высокоточную ракету, способную поразить наземные объекты на всей территории Ближнего Востока. Разработку ведет компания Israel Military Industries, сообщает AFP со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана.Как заявил израильский министр обороны, проект по разработке новой дальнобойной высокоточной ракеты полностью реализуется в течении нескольких лет и будет стоить несколько сотен миллионов шекелей. Других подробностей о проекте Либерман не привел. На данный момент не известен ни класс ракеты, ни ее дальность. Самой удаленной точкой на Ближнем Востоке от территории Израиля является Шаркии, махафазы в Омане. Расстояние от столицы израильского государства до этой точки чуть больше 2,7 тысячи километров.В настоящее время на вооружении армии Израиля стоят баллистические ракеты "Иерихон" (Jericho), способные оснащаться боеголовками с ядерным зарядом. Одна из версий этой ракеты "Иерихон-3", по данным разработчиков, способна поражать цели на расстоянии 4,8 тысячи километров. Отмечается, что Израиль может иметь на вооружении ядерные заряды, хотя достоверно об этом не известно. В самом Израиле эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.