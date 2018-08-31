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Израиль заявил о разработке новой дальнобойной ракеты

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Израиль в перспективе получит на вооружение новую дальнобойную высокоточную ракету, способную поразить наземные объекты на всей территории Ближнего Востока. Разработку ведет компания Israel Military Industries, сообщает AFP со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

Израиль заявил о разработке новой дальнобойной ракеты


Как заявил израильский министр обороны, проект по разработке новой дальнобойной высокоточной ракеты полностью реализуется в течении нескольких лет и будет стоить несколько сотен миллионов шекелей. Других подробностей о проекте Либерман не привел. На данный момент не известен ни класс ракеты, ни ее дальность. Самой удаленной точкой на Ближнем Востоке от территории Израиля является Шаркии, махафазы в Омане. Расстояние от столицы израильского государства до этой точки чуть больше 2,7 тысячи километров.


В настоящее время на вооружении армии Израиля стоят баллистические ракеты "Иерихон" (Jericho), способные оснащаться боеголовками с ядерным зарядом. Одна из версий этой ракеты "Иерихон-3", по данным разработчиков, способна поражать цели на расстоянии 4,8 тысячи километров. Отмечается, что Израиль может иметь на вооружении ядерные заряды, хотя достоверно об этом не известно. В самом Израиле эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.
Использованы фотографии:
https://medium.com/war-is-boring
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26 комментариев
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  1. роман66 Офлайн
    роман66 Сегодня, 12:34
    0
    бомбы вроде были, хотя и опровергали, а вот боеголовки для ракет - это что-то другое, еажись
  2. NG inform Офлайн
    NG inform Сегодня, 12:36
    +6
    И где международные санкции?
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 12:42
      -8
      Цитата: NG inform
      И где международные санкции?

      Кому и за что?
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 13:00
        +10
        За то же, за что и Ирану и КНДР...
      2. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 13:34
        +4
        Всем за всё. Арон,не гони волну. Всё же лучше торговать, чем воевать.
    2. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:04
      +3
      так этож не Иран,хотя разницы между иранской и израильской ракетой лично для меня по большому счету нет.
    3. XXXIII Онлайн
      XXXIII Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: NG inform
      И где международные санкции?

      Если в ведут санкции против Израиля, Израиля не станет, с начало надо исследовать нет ли там кровавого режима..... laughing
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    +2
    Отмечается, что Израиль может иметь на вооружении ядерные заряды, хотя достоверно об этом не известно.

    ... секрет laughing который знает каждая бабка на скамейке....
  4. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 12:49
    -1
    Что то они переврали. Речь шла о доработке и принятии на вооружении ракетного вооружения различной дальности.

    Кстати, на прошлой недели в районе Голанских высот прошли первые бригадные учения 282-й артиллерийской бригады АОИ (сформирована в 2017 г. на базе 282-го артполка). Среди прочего с MLRS запускались ракеты «Ромах». Модернизированный вариант 122-мм «Ромах» с дальностью до 40 км. В 2015 г. «Ромах» впервые была использована на учениях АОИ, в начале апреля 2016 г. сообщалось о завершении процесса её постановки на вооружение, а в январе 2018 г. «Ромах» были объявлены боеготовыми. Ещё одной закупаемой ракетой будет 306-мм EXTRA (Extended Range Artillery), её дальность как раз соответствует указанной (30-150 км).

    Следующим шагом будет развертыание ОТР LORA.




    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 13:13
      -2
      Нет, я так понял, что принято решение о разработке новой БРСД. "Ерихо" - старая разработка. Она и космическая, и военная. То 2 ступени, то 3... Морока.
      Пора уже сделать современную и специализированную ракету.
      И желательно поставить их на пару ПЛ в Индийском океане. Как у Англии.
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 13:39
        +2
        Когда поставите, с вами разговор будет уже иной. "Не зли меня, а то убью!" (С) приключения итальянцев в России.
      2. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 14:38
        0
        Какие у вас ПЛ?))) Пару немецких неатомных корытец, так они ничего такого нести не способныlol. Израильские ядерные силы уступают индийскимlaughing.
  5. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 12:55
    +3
    И пилевали евреи на международные договоренности по ядерному оружию
    1. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Anchonsha
      И пилевали евреи на международные договоренности по ядерному оружию

      На какие именно, КЭП? Мы все принятые на себя обязательства строго соблюдаем.
  6. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 13:04
    -1
    Цитата: Николай Николаевич
    За то же, за что и Ирану и КНДР...

    Видите ли эти страны в отличии от Израиля подписали ДНЯО.
    1. инженер74 Онлайн
      инженер74 Сегодня, 13:25
      +5
      Мелочи жизни - Абхазия, Южная Осетия, ПМР вообще ничего не подписывали, а технологии - дело наживное! wink
      И Вы верите, если Иран выйдет из ДНЯО, ему разрешат разрабатывать ЯО? laughing
  7. Баберметис Офлайн
    Баберметис Сегодня, 13:28
    -4
    Умно. Затем еще и новую доктрину ведения военных действий примем.
    Понатыкаем в землю, Хамасовцев возмем как суб подрядчиков, и будем весь Б. Восток кошмарить. А почему Насрале можно, а нам нельзя?
    1. инженер74 Онлайн
      инженер74 Сегодня, 13:39
      +2
      На Ближнем Востоке, за исключением Израиля, два устойчивых состояния: либо суровая диктатура, либо толпы джихадистов. Первых, трудами ваших стратегических партнёров, скоро совсем не останется, а вторых можете хоть Звездой Смерти кошмарить - им пофигу.
      ИМХО
  8. Комментарий был удален.
  9. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 14:07
    +3
    Что-то мне подсказывает что у ЦАХАЛ уже есть достаточное количество таких ракет, и уже давно, только поэтому Иран не наглеет...и ВВС ЦАХАЛ не сильно увеличивает уверен что ракет хватит
    1. shans2 Офлайн
      shans2 Сегодня, 15:29
      0
      знакомый раввин "подсказал"? lol
      1. Самара_63 Онлайн
        Самара_63 Сегодня, 15:47
        0
        Ответственное отношение к своей стране...
  10. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 14:13
    0
    Израиль заявил о разработке новой дальнобойной ракеты
    Они тоже заявили..... laughing
    Как сообщает агенство Reuters, Иран передал шиитским группировкам в Ираке баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии 700 километров.
    Таким образом Иран расширяет свое ракетное присутствие в регионе, и, как объясняют иранские источники, новые ракеты являются «запасным планом, если Иран подвергнется нападению».
    Об этом сообщают высокопоставленные иранские чиновники, иракская разведка и разведки европейских стран.http://news.israelinfo.co.il/world/74336
  11. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:25
    +1
    . баллистические ракеты "Иерихон" (Jericho), способные оснащаться боеголовками с ядерным зарядом

    На любую ли ракету можно поставить любую ядерную боеголовку? Или ракета специально под нее разрабатывается? И есть ли она - боеголовка? Просто звучит как утверждение что ядерная боеголовка есть, известен ее тип и ракета именно для нее request
  12. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 15:29
    +1
    А у Израиля так далеко кто враги?
    1. Самара_63 Онлайн
      Самара_63 Сегодня, 16:04
      0
      Иран, Возмозно Афганистан,Пакистан, Саудовсая Аравия...Турция если и не враг,то очень не предсказуема...Думаю они смогут влёгкую сделать и на 10.000 км...Израиль надеется только на себя, и больше не на кого и это правильно! Нам бы так надо!
  13. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 16:06
    0
    Вот и am будет повод долбануть по Израилю. Давно пора стереть его с карты мира, как и страну 404!