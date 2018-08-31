Транспортные Ан-12 будут списаны до 2030 года
Ресурс транспортных самолетов Ан-12 рассчитан до 2030 года, после чего российское военное ведомство прекратит их эксплуатацию, передает РИА Новости сообщение источника в авиационной промышленности.
Военные транспортники Ан-12 будут выведены из эксплуатации к 2030 году по завершении их жизненного цикла, сказал источник агентству.
Напомним, разработанный в середине прошлого столетия транспортный самолет Ан-12, всё еще используется Воздушно-космическими силами РФ. По данным из открытых источников, парк Ан-12 в настоящее время насчитывает несколько десятков самолетов.
Машина представляет собой 4-моторный турбовинтовой высокоплан с хвостовым грузовым люком. Его максимальная грузоподъемность составляет 21 тонну.
Ранее сообщалось, что в середине 2020-х годов в России начнется производство нового среднего транспортника Ил-276, который должен заменить устаревшие машины.
Ил-276 – проект 2-двигательного самолета, способного обеспечить перевозку грузов весом до 20 тонн со скоростью 800 км/час. Машина позиционируется между легким транспортным самолетом Ил-112 и тяжелым Ил-76. Ожидается, что первый полет Ил-276 состоится в 2023 году, а его серийные поставки начнутся в 2026 году. Сегодня идет эскизное проектирование перспективного самолета.
Военные транспортники Ан-12 будут выведены из эксплуатации к 2030 году по завершении их жизненного цикла, сказал источник агентству.
Напомним, разработанный в середине прошлого столетия транспортный самолет Ан-12, всё еще используется Воздушно-космическими силами РФ. По данным из открытых источников, парк Ан-12 в настоящее время насчитывает несколько десятков самолетов.
Машина представляет собой 4-моторный турбовинтовой высокоплан с хвостовым грузовым люком. Его максимальная грузоподъемность составляет 21 тонну.
Ранее сообщалось, что в середине 2020-х годов в России начнется производство нового среднего транспортника Ил-276, который должен заменить устаревшие машины.
Ил-276 – проект 2-двигательного самолета, способного обеспечить перевозку грузов весом до 20 тонн со скоростью 800 км/час. Машина позиционируется между легким транспортным самолетом Ил-112 и тяжелым Ил-76. Ожидается, что первый полет Ил-276 состоится в 2023 году, а его серийные поставки начнутся в 2026 году. Сегодня идет эскизное проектирование перспективного самолета.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter