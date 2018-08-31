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Транспортные Ан-12 будут списаны до 2030 года

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Ресурс транспортных самолетов Ан-12 рассчитан до 2030 года, после чего российское военное ведомство прекратит их эксплуатацию, передает РИА Новости сообщение источника в авиационной промышленности.



Военные транспортники Ан-12 будут выведены из эксплуатации к 2030 году по завершении их жизненного цикла, сказал источник агентству.


Напомним, разработанный в середине прошлого столетия транспортный самолет Ан-12, всё еще используется Воздушно-космическими силами РФ. По данным из открытых источников, парк Ан-12 в настоящее время насчитывает несколько десятков самолетов.

Машина представляет собой 4-моторный турбовинтовой высокоплан с хвостовым грузовым люком. Его максимальная грузоподъемность составляет 21 тонну.

Ранее сообщалось, что в середине 2020-х годов в России начнется производство нового среднего транспортника Ил-276, который должен заменить устаревшие машины.

Ил-276 – проект 2-двигательного самолета, способного обеспечить перевозку грузов весом до 20 тонн со скоростью 800 км/час. Машина позиционируется между легким транспортным самолетом Ил-112 и тяжелым Ил-76. Ожидается, что первый полет Ил-276 состоится в 2023 году, а его серийные поставки начнутся в 2026 году. Сегодня идет эскизное проектирование перспективного самолета.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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13 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:10
    +2
    .. когда то должно новое прийти на смену старому... 12-й - лошадка каких свет не видал, сколько отпахала! good
    1. JD1979 Офлайн
      JD1979 Сегодня, 13:19
      +1
      Ну почему же? Видел, правда не в таком классе, но от того же КБ. АН-2 до сих пор в строю, хотя первый полет вроде на десять лет раньше сделал.
    2. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 14:54
      0
      "Стальной конь прийдет на смену крестьянской лошадке!" (Остап Бендер)
  2. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 13:12
    +1
    Первоначально самолёт разрабатывался совместно компаниями «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», НПК «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics. Протокол о начале совместной разработки подписан 6 июня 2001 года.

    Межправительственное соглашение о совместной разработке и строительстве самолёта, получившего обозначение МТА (Medium Transport Aircraft), было подписано правительствами России и Индии в 2007 году. В последующие годы будущие партнёры договорились, что российской и индийской сторонам будет принадлежать по 50 % акций предприятия, штаб-квартира будет открыта в Нью-Дели. Планировалось, что производство самолёта будет размещено как в России, так и в Индии.

    В конце 2015 года стало известно о выходе индийской стороны из проекта. Компания «Ильюшин» продолжила работы по разработке самолёта самостоятельно в инициативном порядке. В 2017 году самолёт получил наименование Ил-276.
    И чего бы мы без Индии делали... wink
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:59
      0
      чота долго они его рисуют..., может оказаться что делать будут еще дольше... hi
  3. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 13:31
    +1
    Если бы были запчасти с Украины, его бы никто списывал.
    1. Genry Офлайн
      Genry Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: BAI
      Если бы были запчасти с Украины, его бы никто списывал.

      Дело не в запчастях, а в желании от него избавиться. Очень аварийный самолёт. Поэтому появление Ил-276 сразу поставит парк Ан-12 на прикол, даже если их и не спишут.
  4. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 14:52
    0
    А почему не до 3020 года?
    Очень даже возможно...
  5. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 14:56
    +2
    Они за пять лет собираются построить новых илов в колличестве достаточном для замены всех анов? Что то с трудом верится
  6. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 15:00
    0
    Может этой лошадке, да новые подковы в виде движков и авионики... модернизируем же ТУ-95, что же эту машину пускают на металлолом.
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 15:32
      +2
      Цитата: Strashila
      Может этой лошадке, да новые подковы в виде движков и авионики... модернизируем же ТУ-95, что же эту машину пускают на металлолом.

      Модернизировать самолет планеру которого больше полувека? Есть такое понятие, как усталость металла, да и коррозию никто не отменял. Крайний АН -12 выпущен в 1972 году, а Ту-95МС в 1981 году только начали выпускать.
  7. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 15:27
    0
    Я бы взял пример с Китая и модернизировал Ан-12...до 20130года не успеет Ил-276 быть и быть в нужных количествах.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:02
      0
      Я бы взял пример с Китая
      - что бы брать пример с китая нам нужна их КПП ну и наверно пара сотен миллионов китайцев... hi