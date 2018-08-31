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Стрелять будем! Россия закрыла участок Средиземного моря

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Россия закрыла в пятницу для судоходства и полетов авиации прилегающий к Сирии участок международных вод Средиземного моря в связи с учебными стрельбами кораблей ВМФ РФ, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Стрелять будем! Россия закрыла участок Средиземного моря


В поступившем сообщении приводятся координаты закрытого района, находящегося в международных водах Средиземного моря и прилегающего к морской границе Сирии. Как сообщают в Минобороны России, данный участок полностью закрыт для судоходства и пролета гражданской авиации. Запрет будет действовать до 18 часов мск. вр. пятницы, т.е. 31 августа.


Между тем, проводимые в акватории Средиземного моря стрельбы кораблей ВМФ РВ, являются лишь прелюдией к крупным многодневным межвидовым учениям группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, которые пройдут в период с 1 по 8 сентября 2018 года в акватории Средиземного моря.

Как сообщалось ранее, в учениях примут участие 26 надводных кораблей и судов ВМФ РФ, две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата ВКС РФ, включая стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и Су-30СМ Морской авиации.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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33 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:06
    +3
    ... ну что, мерикатосам и Ко явный сигнал... могут нарваться и на неприятность...
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 13:08
      +3
      В прошлые разы было тоже самое. У наших учения, американцы наносят удар, в инетике спорят сколько куда попало.
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Сегодня, 13:12
        +4
        не мешайте.они просто любят помечтать
    2. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:41
      0
      Эрдоган просил на две недели отложить операцию. И решить вопрос на встрече президентов России, Ирана и Турции. Эрдоган выступает за влияние на севере Сирии в послевоенный период и на решение вопроса с курдами.
      1. Андрюха Г Офлайн
        Андрюха Г Сегодня, 14:43
        +1
        Через 2 недели все и встретятся и поговорят по результатам освобождения Итлиба.
    3. Петр1 Офлайн
      Петр1 Сегодня, 14:29
      -15
      Это пенсионный фонд банкет закатил,у них праздник good пенсии теперь будут получать самые живучие
      1. хмурый лис Офлайн
        хмурый лис Сегодня, 14:38
        +4

        Это пенсионный фонд банкет закатил,у них праздник пенсии теперь будут получать самые живучие
        при чем тут Пенсионный фонд Рф :?если вы только про пенсионный фонд Сирии и то не к месту .
        1. Петр1 Офлайн
          Петр1 Сегодня, 14:43
          -7
          Это я к тому .что денег в стране нет даже на пенсии,зато на военные учения немеренно.Это я к тому что пенсионерам без разницы из чего там палить будут.когда жрать нечего.
          1. Alex DHG Офлайн
            Alex DHG Сегодня, 15:12
            +3
            Альтернатива простая - кормить чужую армию. Если будет, кому.
      2. Чарик Офлайн
        Чарик Сегодня, 15:36
        0
        да на днюху ВВ какой салют из Калибров был помните
  2. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 13:10
    -10
    обычные понты которыми не испугать сша.Это сигнал да но ...им плевать.По крайней мере не стоит думать что как у нас любят потом заголовки выпускать мол...."америка в шоке"...."америка дрожит" и прочую ахинею .
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 13:16
      +10
      Это не понты,а боевая учеба и проверка боеготовности Никто и не рассчитывает напугать этим кого то.А пишут про" заштатники в шоке "люди неумные или проплаченные.
      1. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 13:22
        +10
        А ему по барабану, на мигрантскую визу он уже заработал, как говорится пришел, увидел, наследил. А скорее всего обычный методичник, то есть скрытый враг России, по одному центу за комментарий и чем больше, тем штука баксов ближе.
        1. Джек О’Нилл Офлайн
          Джек О’Нилл Сегодня, 14:07
          +1
          Так то нам госдеп платит 1.25$ за коммент. А с 1:00 до 6:00 - 1.45$.
          Плюс бесплатный кофе и бургеры в сетях "Макдоналдс", "KFC" и "Бургер Кинг".
          1. Rusland Онлайн
            Rusland Сегодня, 14:20
            +4
            Вот видите, ему есть к чему стремиться, а здесь пока дойдёт...
          2. bk316 Онлайн
            bk316 Сегодня, 14:24
            +4
            Так то нам госдеп платит 1.25$ за коммент

            Это Вам за выслугу лет (скоро наверное на пенсию пора, как там у вам госдеповских?), а он неофитик.
          3. Настоящий россиянин Офлайн
            Настоящий россиянин Сегодня, 14:42
            -2
            Цитата: Джек О’Нилл
            Так то нам госдеп платит 1.25$ за коммент. А с 1:00 до 6:00 - 1.45$.
            Плюс бесплатный кофе и бургеры в сетях "Макдоналдс", "KFC" и "Бургер Кинг".

            - я за полгода на новый Крузак заработал! Платят исправно, в срок.
            1. 210окв Офлайн
              210окв Сегодня, 14:54
              -1
              А вот это-понты.. bully
        2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:11
    +1
    Нужно срок испытаний продлить, номинально, на пару месяцев еще! Чтобы сша еще пару месяцев на заде ровно посидели! !!!!
  4. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 13:26
    +3
    Вот те раз! Так ведь химическая провокация с последующей стрельбой Томагавками уже на эти числа запланирована! Это что же деется? Все за зря? Ведь так и следующую провокацию сорвут! Какие стрельбы над районом боевых учений?
  5. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 13:40
    +3
    - Стой! Стрелять буду!
    - Стою.
    - Стреляю.
    laughing
  6. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 13:41
    +3
    Значит уже в ближайшие дни САА и наши ВКС начнут как следует утюжить Идлиб.
  7. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 13:44
    +6
    смею предположить, что мишени для учебных стрельб в Идлибе.
  8. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 13:46
    0
    включая стратегические ракетоносцы Ту-160,
    Наконец то ВКС и стратегов подключили , а то некоторые изминусовались ,не нравится им видите ли стратегический размах России на БВ и в средиземноморье...
    1. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 16:04
      0
      Не знаю кто минусовал, но все хотят жить в сильной России. Как в экономическом, так и в военном плане. И многим просто очень обидно что у нас и с экономикой не очень и в международном плане не очень считаются. И все что может Россия, так это только выражать озабоченность. А так у нас все за успехи России. Поэтому не надо тут наговаривать что у нас не желают успехов своей стране!
  9. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 13:54
    +2
    Можно тотализатор устроить, кто , куда и зачем!
    Цинично, но гадаем и так, а тут может кому подфартит?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:59
      +1
      Согласен, ставлю на Гондурас!!! wassat
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 14:50
        0
        Интересно, внизу проявили волнения за боезапас, типа ещё пригодиться, а для чего?
        Бармалеев постреляем, а потом ещё раз? Тож надо или есть другие варианты?
  10. Грица Офлайн
    Грица Сегодня, 14:03
    0
    Главное, чтобы на учениях весь боезапас не расстреляли. Чувствую - пригодится.
  11. Слон Офлайн
    Слон Сегодня, 14:16
    0
    А стрелять надо по месту хранения химбоеприпасов вместе с белыми касками...
    1. dvina71 Онлайн
      dvina71 Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: Слон
      А стрелять надо по месту хранения химбоеприпасов

      ДЛя таких целей годится только термобар..в пепел все и и химию и кто возле неё..
  12. nikolas 83 Офлайн
    nikolas 83 Сегодня, 14:57
    +1
    Почему бы один апл ясень не пригнать в средиземное море и провести залповые пуски всех 30 ракет.И врагов по пугать и испытания провести.Эх жалко я не командующий флотом.
    1. dvina71 Онлайн
      dvina71 Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: nikolas 83
      Почему бы один апл ясень

      Смотрим 2 видио..
      1. пл. Ростов ДОн

      2.Смотрим и считаем с 1.50..

      Вопрос..какая пл стреляла на 2м видио..?