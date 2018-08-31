Стрелять будем! Россия закрыла участок Средиземного моря

Россия закрыла в пятницу для судоходства и полетов авиации прилегающий к Сирии участок международных вод Средиземного моря в связи с учебными стрельбами кораблей ВМФ РФ, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.В поступившем сообщении приводятся координаты закрытого района, находящегося в международных водах Средиземного моря и прилегающего к морской границе Сирии. Как сообщают в Минобороны России, данный участок полностью закрыт для судоходства и пролета гражданской авиации. Запрет будет действовать до 18 часов мск. вр. пятницы, т.е. 31 августа.Между тем, проводимые в акватории Средиземного моря стрельбы кораблей ВМФ РВ, являются лишь прелюдией к крупным многодневным межвидовым учениям группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, которые пройдут в период с 1 по 8 сентября 2018 года в акватории Средиземного моря.Как сообщалось ранее, в учениях примут участие 26 надводных кораблей и судов ВМФ РФ, две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата ВКС РФ, включая стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и Су-30СМ Морской авиации.