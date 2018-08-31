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Трамп развалит ВТО?

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Всемирная торговая организация перестала устраивать президента США. Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут вынуждены покинуть ВТО, если та не изменится в лучшую стороны. Трамп рассказал, что, по его мнению, являлось бы спасением для ВТО.

Трамп развалит ВТО?


Трамп отмечает, что Всемирная торговая организация должна лучше относиться к США и американским компаниям. По словам американского президента, ВТО следует уважать интересы США и строить на этом свою контролирующую политику.


Трампа раздражает то, что страны, в отношении товаров которых Вашингтон вводит дополнительные пошлины, подают иски в ВТО. В организации начинаются разбирательства, в которых приходится участвовать США.

Ранее Трамп предложил конгрессу рассмотреть законопроект, которым американское законодательство признавалось бы главенствующим в мировой торговле. На основании этого законопроекта, США могли бы окончательно перестать обращать внимание на те барьеры, которые могут быть выставлены в формате членства во Всемирной торговой организации.

На встрече с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп заявил, что Евросоюз поддерживает США в вопросах реформирования ВТО. Сам Юнкер свою позицию прокомментировал так, что в Европе так и не смогли понять, выступает ли глава ЕК за реформирование ВТО или это был лишь реверанс во время встречи с президентом США.

Эксперты пытаются давать прогнозы, что будет с ВТО, если из организации выйдут США. Многие европейские экономисты считают, что после этого существование ВТО потеряет всякий смысл, так как любая крупная экономика захочет вести торговлю, основываясь на своих внутренних законах.
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37 комментариев
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  1. Labrador Офлайн
    Labrador Сегодня, 13:07
    +1
    Что они (ВТО) там вообще себе позволяют!?
    1. Бесконечность Офлайн
      Бесконечность Сегодня, 13:25
      +7
      Действительно!.. На исключительных гонят: "на которых Вашингтон вводит дополнительные пошлины, подают иски в ВТО". Они (США) могут, на них нет.
      Ранее Трамп предложил конгрессу рассмотреть законопроект, которым американское законодательство признавалось бы главенствующим в мировой торговле.

      Ну а тут вообще без комментариев. Весь мир ОБЯЗАН жить по их законам, иного не дано.
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:46
        +1
        характерная черта "исключительных"-борзота без границ,пора пинделям на отдельную планету переселяться,а там пусть "главенствуют" хоть до потери пульса(интересно долго остальные жители этой планеты такой беспредел терпеть будут)
    2. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:30
      +5
      Думаю скороСША выйдут из всех всемирных организаций, в том числе и из ООН.
      1. Вежливый Лось Офлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 13:55
        +1
        Цитата: Владыка Ситх
        Думаю скороСША выйдут из всех всемирных организаций, в том числе и из ООН.

        Согласен с Вами. Лично у меня складывается впечатление, что п-сы усиленно стараются "развязать себе руки" во всех направлениях, освободиться от всех обязательств.
      2. лесовозник Офлайн
        лесовозник Сегодня, 14:08
        +1
        Цитата: Сергей39
        России тоже давно следовало бы покинуть эту организацию

        Туда и входить не стоило. А дальше... дальше прижмут сша хвосты своим шестёркам и перепишут правила вто и устав оон под себя, для этого и закон у себя придумали))))) для всех остальных
    3. Пятница Офлайн
      Пятница Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: Labrador
      Что они (ВТО) там вообще себе позволяют!?

      Трамп активный президент, это его плюс, он затейник, и не важно куда приведёт, главное он не сидит в тихорях, как Путин.
      Трамп действует ради интересов своей страны и это прекрасно.
      Вот кто-нибудь поверит, что российская дума или президент могут объявить о выходе из ВТО ?
      Вопрос не в разумности выхода, а в смелости. Могут ?
      1. Prjanik Офлайн
        Prjanik Сегодня, 14:07
        0
        Ну вы сравнили возможности, по крайней мере сейчас мы позволяем себе больше чем раньше. Кто мог предположить во времена Югославии, Ирака и Ливии, что мы будем бодаться с амерами наравне на Ближнем Востоке.
      2. Муссаси Офлайн
        Муссаси Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: Пятница

        Вот кто-нибудь поверит, что российская дума или президент могут объявить о выходе из ВТО ?
        Вопрос не в разумности выхода, а в смелости. Могут ?

        Да вы шутите, наши ссат прогрессивный налог то для олигархов ввести , а вы говорите о ...
  2. afrikanez Онлайн
    afrikanez Сегодня, 13:08
    0
    Это называется: стягиванием одеяла на себя. Кроме вассалов штатов, это многим не понравится.
    1. alstr Онлайн
      alstr Сегодня, 13:55
      0
      Это скоро и вассалам не понравиться. В результате будет бунт против США или война.
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:08
    +5
    ... по мнению трампа все и всё должно работать на мерикатосов... но так не бывает, обычно где тонко - там и рвётся...посмотрим какой очередной сук спилят залужные bully ...
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:08
    +6
    Трамп действительно "засланный в стан врага "! wassat Ему бы еще и нато и Евросоюз развалить, но так много счастья нам не светит! !! crying lol
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 13:36
      +3
      России тоже давно следовало бы покинуть эту организацию
      1. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 13:42
        +3
        России туда и вступать не надо было. А Трамп молодец. Так держать.
      2. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:48
        +1
        России не надо было вляпываться в это гуано))
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:16
    +5
    Всемирная торговая организация перестала устраивать президента США. Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут вынуждены покинуть ВТО

    Может помашем дяде ручкой? recourse
    1. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 13:26
      +2
      Цитата: Masya Masya
      Может помашем дяде ручкой?

      Мариночка! love Мы можем махнуть и ножкой!
  6. антивирус Офлайн
    антивирус Сегодня, 13:21
    +2
    жаль Егорушка Г не дожил до этого заявления

    ему бы полезно было узнать про правила игры в песочнице.. ЕГ был лишен обычного детства и не кидался песком в песочнице

    Трамп:"мой кусок мяса самый вкусный,. когда у др нет мяса( отберу("
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: антивирус
      жаль Егорушка Г не дожил до этого заявления

      ему бы полезно было узнать про правила игры в песочнице

      Это да... рынок сам себя отрегулирует, государство не должно вмешиваться в рыночные отношения. laughing

      Интересно, Тимурыч на самом деле думал, что никто не прочёл хотя бы биографию Рузвельта Первого - как государству в лице Теодора пришлось разрубать на несколько частей такого вот "самоотрегулировавшегося" рыночного монстра "Стандарт Ойл".
  7. Комментарий был удален.
  8. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 13:28
    +3
    ВТО следует уважать интересы США

    А США чужую позицию не пробовали уважать?
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:38
      +4

      BAI Сегодня, 13:28 НОВЫЙ
      ВТО следует уважать интересы США
      А США чужую позицию не пробовали уважать?

      ... такого понятия у мерикатосов нет... у них там как в : п.1. Начальник всегда прав. п.2. Если не прав - смотри п.1.....
      1. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 13:45
        0
        У них понятие "хорошие отношения" отличается от нашего. У нас это значит "взаимовыгодное сотрудничество, а у них - односторонний диктат. В общем логика США: "если мы пришли к ним, убили их мужчин, изнасиловали их женщин и съели их детей - это хорошо, а если они убили наших мужчин, изнасиловали наших женщин и съели наших детей - это плохо".
  9. ASG7 Офлайн
    ASG7 Сегодня, 13:35
    +2
    ВТО потеряет всякий смысл, так как любая крупная экономика захочет вести торговлю, основываясь на своих внутренних законах

    А если посмотреть с другой стороны, что без США ВТО наконец то станет нормальным торговым регулятором в международной торговле.
    1. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 13:49
      +1
      ВТО никогда и не был нормальным регулятором международной торговли. Просто потому что свободная конкуренция без протектората собственного производителя не отвечает государственным интересам ни одной страны-участницы. Подобная постановка вопроса выгодна транснациональным компаниям и чем ближе эти компании к управлению страной-участницей, тем выгоднее для нее членство в ВТО. Само собой транснациональные компании родом из развитых стран, а не с Берега слоновой кости.
      Свободной торговли в ВТО никогда и не было. Был диктат крупных производителей, поделивших между собой рынки, который заботливо называли "свободной конкуренцией": кто не смог - тот не смог. А без господдержки с мастодонтами не сможет бороться никто. Как-то так.
  10. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 13:41
    0
    Угрозы и шантаж - такой у Трампа метод ведения дел.
  11. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 13:44
    0
    Игра без правил-самое плохое что может произойти.
  12. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 13:46
    0
    Одна Земля,одна страна,один лидер!
    Все идёт к этому
    1. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 13:58
      0
      И ведь постоянно на Земле находятся недовольные таким положением вещей. belay Потому есть предложение Трампу с Америкой перебраться куда-нибудь на Марс и оставаться там на веки-вечные неоспоримыми властелинами. lol
  13. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 13:46
    0
    Трамп обязан направить в Конгресс США запрос чтобы его признали Господом Богом сразу,а страну раем!И что мелочиться!....
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 14:26
      +1
      а страну раем!

      Они себя уже признали и "абсолютным добром", и "светлым градом на холме", и "единственным абсолютным поборником демократии во всём мире". Мне кажется, что это уже область психиатрии!
      - Где у нас прокурор?
      - Там же, где и Наполеон, в 6-й палате!..
  14. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 13:51
    +2
    Мир одно полярный,есть гегемон в этом мире -США со своими вассалами, ну и зачем гегемону "со товарищи", международные организации и их требования, когда он сам себе закон.США, в принципе и ООН не нужна,обратите внимание США готовится нанести удар с союзниками по Сирии и что спросили разрешения? А ООН бьется в нервной истерике, пытаясь оказать противодействие? Нет..Сидит дышит в тряпочку.И спрашивается, зачем козе баян? США-ВТО?...Кому хочу объявляю санкции, кто не присоединился..тот ..как в детстве , кто прыгнет последним в речку,тот обезьяна..А главное, нет методов , у международного "опчества", против Кости Сапрыкина...Дядя Дональд с племянниками все понимает и поступает так , как считает нужным...
  15. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 14:23
    0
    Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут вынуждены покинуть ВТО, если та не изменится в лучшую стороны.

    Т.е. не станет безоговорочно и во всём поддерживать США. - США вводит заградительные пошлины? Это можно! - Кто-то ввёл ответные заградительные пошлины против США? Ну, вы совсем с катушек съехали! Это против правил ВТО! Мы вас накажем за это!
    Так?
  16. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 14:24
    0
    Хорошо бы было, а то "наших" во власти и тягачом оттуда не вытащишь. Им хорошо, а на народ они давно уже внимания не обращают.
  17. RDimon Онлайн
    RDimon Сегодня, 14:25
    +1
    С такими долгами как у США, им нужно одно мировая война. Она все спишит. Да и денег заработают. Так уже было 1-я Мировая, 2-я Мировая, ну и теперь ........
  18. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 14:56
    0
    ВТО создавалось против СССР и в последствии России для гегемонии США... после вступления которой эта организация потеряла смысл. Играть на равных со своими партнерами это не для американцев.
  19. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 15:07
    0
    Как же они на столько обнаглели что не признают особой роли США считающих что им ни какие законы не указ.