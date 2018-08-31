Трамп развалит ВТО?
Всемирная торговая организация перестала устраивать президента США. Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут вынуждены покинуть ВТО, если та не изменится в лучшую стороны. Трамп рассказал, что, по его мнению, являлось бы спасением для ВТО.
Трамп отмечает, что Всемирная торговая организация должна лучше относиться к США и американским компаниям. По словам американского президента, ВТО следует уважать интересы США и строить на этом свою контролирующую политику.
Трампа раздражает то, что страны, в отношении товаров которых Вашингтон вводит дополнительные пошлины, подают иски в ВТО. В организации начинаются разбирательства, в которых приходится участвовать США.
Ранее Трамп предложил конгрессу рассмотреть законопроект, которым американское законодательство признавалось бы главенствующим в мировой торговле. На основании этого законопроекта, США могли бы окончательно перестать обращать внимание на те барьеры, которые могут быть выставлены в формате членства во Всемирной торговой организации.
На встрече с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп заявил, что Евросоюз поддерживает США в вопросах реформирования ВТО. Сам Юнкер свою позицию прокомментировал так, что в Европе так и не смогли понять, выступает ли глава ЕК за реформирование ВТО или это был лишь реверанс во время встречи с президентом США.
Эксперты пытаются давать прогнозы, что будет с ВТО, если из организации выйдут США. Многие европейские экономисты считают, что после этого существование ВТО потеряет всякий смысл, так как любая крупная экономика захочет вести торговлю, основываясь на своих внутренних законах.
Трамп отмечает, что Всемирная торговая организация должна лучше относиться к США и американским компаниям. По словам американского президента, ВТО следует уважать интересы США и строить на этом свою контролирующую политику.
Трампа раздражает то, что страны, в отношении товаров которых Вашингтон вводит дополнительные пошлины, подают иски в ВТО. В организации начинаются разбирательства, в которых приходится участвовать США.
Ранее Трамп предложил конгрессу рассмотреть законопроект, которым американское законодательство признавалось бы главенствующим в мировой торговле. На основании этого законопроекта, США могли бы окончательно перестать обращать внимание на те барьеры, которые могут быть выставлены в формате членства во Всемирной торговой организации.
На встрече с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп заявил, что Евросоюз поддерживает США в вопросах реформирования ВТО. Сам Юнкер свою позицию прокомментировал так, что в Европе так и не смогли понять, выступает ли глава ЕК за реформирование ВТО или это был лишь реверанс во время встречи с президентом США.
Эксперты пытаются давать прогнозы, что будет с ВТО, если из организации выйдут США. Многие европейские экономисты считают, что после этого существование ВТО потеряет всякий смысл, так как любая крупная экономика захочет вести торговлю, основываясь на своих внутренних законах.
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