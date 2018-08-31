Трамп развалит ВТО?

Всемирная торговая организация перестала устраивать президента США. Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут вынуждены покинуть ВТО, если та не изменится в лучшую стороны. Трамп рассказал, что, по его мнению, являлось бы спасением для ВТО.Трамп отмечает, что Всемирная торговая организация должна лучше относиться к США и американским компаниям. По словам американского президента, ВТО следует уважать интересы США и строить на этом свою контролирующую политику.Трампа раздражает то, что страны, в отношении товаров которых Вашингтон вводит дополнительные пошлины, подают иски в ВТО. В организации начинаются разбирательства, в которых приходится участвовать США.Ранее Трамп предложил конгрессу рассмотреть законопроект, которым американское законодательство признавалось бы главенствующим в мировой торговле. На основании этого законопроекта, США могли бы окончательно перестать обращать внимание на те барьеры, которые могут быть выставлены в формате членства во Всемирной торговой организации.На встрече с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп заявил, что Евросоюз поддерживает США в вопросах реформирования ВТО. Сам Юнкер свою позицию прокомментировал так, что в Европе так и не смогли понять, выступает ли глава ЕК за реформирование ВТО или это был лишь реверанс во время встречи с президентом США.Эксперты пытаются давать прогнозы, что будет с ВТО, если из организации выйдут США. Многие европейские экономисты считают, что после этого существование ВТО потеряет всякий смысл, так как любая крупная экономика захочет вести торговлю, основываясь на своих внутренних законах.