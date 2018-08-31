Ничего, кроме разочарования. Украинские БТРы раскритиковали в Ираке

Украинская техника продолжает получать негативные оценки. На этот раз под волну критики попали украинские бронетранспортеры БТР-94, пишет "РГ" со ссылкой на мнения иракских военных в Twitter.Согласно материалам, размещенным в Twitter иракскими военными, украинский бронетранспортер не оправдал возложенных на него ожиданий в ходе ведущейся войны в Ираке. Под критику иракских военных попали защищенность бронетранспортера, мощность двигателя и вооружение. При этом указывается, что 30-мм пушка была бы предпочтительней, чем имеющиеся 23-мм орудия.Напомним, что БТР-94 - это украинская переделка начала 90-х годов советских БТР-80, в ходе которой вместо "родной" башни с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ установили новую - со спаренными 23-мм орудиями 2А7М от ЗСУ-23-4 "Шилка", поменяли "камазовский" двигатель БТРа и собирались установить дополнительное бронирование. Украинская армия от такого БТРа отказалась и в начале 2000-х было решено отправить партию на экспорт в Иорданию. Но из 50-ти поставленных машин, 45 оказались с браком. Качество выполненной "модернизации" было безобразным: вместо 260-сильного штатного двигателя на БТР смонтировали УТД-20 от БМП-1, не очень подходящий для колесной техники, что вызывало дополнительные проблемы.В 2004 году Иордания "сплавила" все 50 БТР-94 армии Ирака, остро нуждающейся в бронетехнике. Иракцы тоже быстро разобрались, что за техника к ним попала, но отказаться от эксплуатации БТР-94 не могли, так как другой просто не было. В ходе боев все недостатки "вылезли" наружу: это и малый калибр в 23-мм орудий с боекомплектом в 200 выстрелов, ненадежный двигатель и слабая броня.В настоящее время в Ираке осталось небольшое количество БТР-94, которые используются в подразделениях местной милиции в основном для простого патрулирования.