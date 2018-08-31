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Ничего, кроме разочарования. Украинские БТРы раскритиковали в Ираке

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Украинская техника продолжает получать негативные оценки. На этот раз под волну критики попали украинские бронетранспортеры БТР-94, пишет "РГ" со ссылкой на мнения иракских военных в Twitter.

Ничего, кроме разочарования. Украинские БТРы раскритиковали в Ираке


Согласно материалам, размещенным в Twitter иракскими военными, украинский бронетранспортер не оправдал возложенных на него ожиданий в ходе ведущейся войны в Ираке. Под критику иракских военных попали защищенность бронетранспортера, мощность двигателя и вооружение. При этом указывается, что 30-мм пушка была бы предпочтительней, чем имеющиеся 23-мм орудия.


Напомним, что БТР-94 - это украинская переделка начала 90-х годов советских БТР-80, в ходе которой вместо "родной" башни с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ установили новую - со спаренными 23-мм орудиями 2А7М от ЗСУ-23-4 "Шилка", поменяли "камазовский" двигатель БТРа и собирались установить дополнительное бронирование. Украинская армия от такого БТРа отказалась и в начале 2000-х было решено отправить партию на экспорт в Иорданию. Но из 50-ти поставленных машин, 45 оказались с браком. Качество выполненной "модернизации" было безобразным: вместо 260-сильного штатного двигателя на БТР смонтировали УТД-20 от БМП-1, не очень подходящий для колесной техники, что вызывало дополнительные проблемы.

В 2004 году Иордания "сплавила" все 50 БТР-94 армии Ирака, остро нуждающейся в бронетехнике. Иракцы тоже быстро разобрались, что за техника к ним попала, но отказаться от эксплуатации БТР-94 не могли, так как другой просто не было. В ходе боев все недостатки "вылезли" наружу: это и малый калибр в 23-мм орудий с боекомплектом в 200 выстрелов, ненадежный двигатель и слабая броня.

В настоящее время в Ираке осталось небольшое количество БТР-94, которые используются в подразделениях местной милиции в основном для простого патрулирования.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/KLKAMASH2018
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 14:02
      +6
      Цитата: a.s.zzz888
      ... крутанули на бабло укрокакалы иракцев... говорила мама, не играй в напёрсток!... laughing

      почему "крутанули"?, почему "хохлы"?, почему "иракцев"?
      1. gukoyan Офлайн
        gukoyan Сегодня, 14:09
        +2
        Што? Хде? Куда?)))))
      2. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Сегодня, 15:35
        +1
        А чего комментарии удаляют? раньше вроде такого не было. belay целых две штуки. Ничего такого вроде не написал. Цензура что ли.
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 13:53
    +6
    "На осинке не родятся апельсинки"... wassat Народная мудрость... Хоть и давняя история. А что изменилось?
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Хоть и давняя история. А что изменилось?
      да, вообще ничего, если не учитывать приход антихриста...
    2. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      "На осинке не родятся апельсинки"... wassat Народная мудрость... Хоть и давняя история. А что изменилось?

      да на фоне майданмобилей с сырым железом в качестве брони - эти бтр ваще сказка, укропы верят
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 13:57
    +2
    Не гонялись бы иракцы за дешевизной..Дороже выходит..
    1. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 14:08
      +3
      Цитата: parusnik
      Не гонялись бы иракцы за дешевизной..Дороже выходит..

      им их отдали небось даром в качестве помощи
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:57
    +2
    Так им же укроина ещё и бтр4 "бацилоцифал", или как его там нарекли, поставили? И тоже, не в коня корм!!!
    1. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 14:53
      +3
      Они где-то год назад советскую БРДМ модернизировали (стекла вставили, жк экраны понатыкали) и в сети конкурс объявили, как назвать. Были разные варианты: "Колупатель" (как трактор), "Гром", но больше всего лайков набрало предложенное кем-то название "Хлам".
  5. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 14:07
    +2
    помню, как только эти БТРы получили иракцы_ первая оценка была :“Они разходятся по швам!“
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:27
      +3
      Цитата: новичок
      помню, как только эти БТРы получили иракцы_ первая оценка была :“Они разходятся по швам!“

      Не эти. Нарекания на трещины в районе сварных швов были у БТР-4.
      Впрочем, там и другая проблема была - оказалось, что украинский клон тульской 30-мм пушки работает вовсе не так хорошо, как демонстрировавшийся иракцам по время презентации советский оригинал.
  6. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 14:21
    +2
    Сто раз уже наверно аллаху пожаловались на хохлов. Головой надо было думать с кем связываться.
  7. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 14:39
    +1
    Цитата: sgr291158
    При этом указывается, что 30-мм пушка была бы предпочтительней, чем имеющиеся 23-мм орудия

    Им на себя самих жаловаться надо.
    "При этом указывается, что 30-мм пушка была бы предпочтительней, чем имеющиеся 23-мм орудия"
    Их кто то обманывал при продаже насчет калибра орудия?
    Либо традиционное для стран "третьего мира" обоснование - банальный откат.
    Знаю одну из крупнейших высокотехнологичных компаний являющуюся лидером по продажам на рынке стран "третьего мира".
    Так вот, их, пусть и не публичный но реально известный рынку, девиз гласит:
    " Мы выдержим любые откаты!"
  8. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 14:49
    +1
    Долго до разных стран доходит, что испорченную Украиной советскую военную технику покупать не стоит. Были Тайланд, Иордания, Ирак и много кто ещё... на них даже в сети какие-то радикалы жаловались, купив партию гранатометов реактивных... ...без прицельных приспособлений вообще. Что ж, ждем, кому еще повезет купить чего - то подешевле.
    1. revnagan Офлайн
      revnagan Сегодня, 14:59
      -2
      Цитата: Безликий
      Долго до разных стран доходит, что испорченную Украиной советскую военную технику покупать не стоит.

      Интересно, а кто портил всю советскую технику арабам в арабо-израильских конфликтах?Кто портил технику Саддаму Хуссейну? recourse ?
  9. Злой 55 Онлайн
    Злой 55 Сегодня, 14:56
    0
    Правда ли это?В 23-мм спарке ВСЕГО 200 выстрелов?
    1. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 15:12
      0
      При том что скорострельность спарки получается 1200 выстрелов в минуту
  10. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 15:36
    0
    ненадежный двигатель
    и это об
    вместо 260-сильного штатного двигателя на БТР смонтировали УТД-20 от БМП-1
    А как же с надежностью у БМП-1 и БМП-2?