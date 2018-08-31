Самая смертоносная: Американский эксперт оценил винтовку МЦ-116М
Оружейникам из России удалось создать одну из самых смертоносных винтовок в мире – МЦ-116М, приводит ресурс Popular Mechanics мнение американского эксперта.
Уникальность снайперской винтовки, приспособленной под патрон калибра 12,7 мм, в том, что ее убойная сила сочетается с бесшумностью, отмечает эксперт.
Он напоминает, что базовый вариант 7,62-мм винтовки появился в 1997 году. Дальность ее эффективной стрельбы составляла 800 метров. Теперь же россияне представили новую версию, обладающую новыми качественными характеристиками.
Автор отмечает, что сделать тихим оружие калибра 12,7 мм – задача очень сложная. Как правило, для этого используется изначально менее шумный калибр, к примеру 5,6 мм. Сложность еще и в том, что заглушить само оружие недостаточно, так как мощную звуковую волну создает сама пуля.
Однако российские конструкторы решили и эту задачу: тяжелые пули МЦ-116М летят с дозвуковой скоростью без потери в точности. Даже на малой скорости пуля калибра 12,7 мм сохраняет свою убойную силу, пробивая современные бронежилеты на дистанции до 300 метров, говорится в материале.
Как пишет издание, в реальной перестрелке противники редко видят друг друга в лицо, чаще они ориентируются по звукам и вспышкам, открывая ответный огонь. В результате тот, чье оружие обнаружить сложнее, получает большое преимущество.
По мнению эксперта, новая российская винтовка имеет все шансы стать эталоном бесшумного снайперского оружия. Ей обязательно заинтересуются спецподразделения, проводящие операции в условиях городской застройки – определить, откуда произошел выстрел, будет практически невозможно.
винтовка МЦ-116М калибра 7,62 мм.
Уникальность снайперской винтовки, приспособленной под патрон калибра 12,7 мм, в том, что ее убойная сила сочетается с бесшумностью, отмечает эксперт.
Он напоминает, что базовый вариант 7,62-мм винтовки появился в 1997 году. Дальность ее эффективной стрельбы составляла 800 метров. Теперь же россияне представили новую версию, обладающую новыми качественными характеристиками.
Автор отмечает, что сделать тихим оружие калибра 12,7 мм – задача очень сложная. Как правило, для этого используется изначально менее шумный калибр, к примеру 5,6 мм. Сложность еще и в том, что заглушить само оружие недостаточно, так как мощную звуковую волну создает сама пуля.
Однако российские конструкторы решили и эту задачу: тяжелые пули МЦ-116М летят с дозвуковой скоростью без потери в точности. Даже на малой скорости пуля калибра 12,7 мм сохраняет свою убойную силу, пробивая современные бронежилеты на дистанции до 300 метров, говорится в материале.
Как пишет издание, в реальной перестрелке противники редко видят друг друга в лицо, чаще они ориентируются по звукам и вспышкам, открывая ответный огонь. В результате тот, чье оружие обнаружить сложнее, получает большое преимущество.
По мнению эксперта, новая российская винтовка имеет все шансы стать эталоном бесшумного снайперского оружия. Ей обязательно заинтересуются спецподразделения, проводящие операции в условиях городской застройки – определить, откуда произошел выстрел, будет практически невозможно.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter