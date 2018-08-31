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Самая смертоносная: Американский эксперт оценил винтовку МЦ-116М

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Оружейникам из России удалось создать одну из самых смертоносных винтовок в мире – МЦ-116М, приводит ресурс Popular Mechanics мнение американского эксперта.

Самая смертоносная: Американский эксперт оценил винтовку МЦ-116М
винтовка МЦ-116М калибра 7,62 мм.


Уникальность снайперской винтовки, приспособленной под патрон калибра 12,7 мм, в том, что ее убойная сила сочетается с бесшумностью, отмечает эксперт.


Он напоминает, что базовый вариант 7,62-мм винтовки появился в 1997 году. Дальность ее эффективной стрельбы составляла 800 метров. Теперь же россияне представили новую версию, обладающую новыми качественными характеристиками.

Автор отмечает, что сделать тихим оружие калибра 12,7 мм – задача очень сложная. Как правило, для этого используется изначально менее шумный калибр, к примеру 5,6 мм. Сложность еще и в том, что заглушить само оружие недостаточно, так как мощную звуковую волну создает сама пуля.

Однако российские конструкторы решили и эту задачу: тяжелые пули МЦ-116М летят с дозвуковой скоростью без потери в точности. Даже на малой скорости пуля калибра 12,7 мм сохраняет свою убойную силу, пробивая современные бронежилеты на дистанции до 300 метров, говорится в материале.

Как пишет издание, в реальной перестрелке противники редко видят друг друга в лицо, чаще они ориентируются по звукам и вспышкам, открывая ответный огонь. В результате тот, чье оружие обнаружить сложнее, получает большое преимущество.

По мнению эксперта, новая российская винтовка имеет все шансы стать эталоном бесшумного снайперского оружия. Ей обязательно заинтересуются спецподразделения, проводящие операции в условиях городской застройки – определить, откуда произошел выстрел, будет практически невозможно.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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29 комментариев
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  1. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 14:03
    0
    Смотря в чьих руках. Если руки из затылка , никакие ТТХ не помогут .
    1. Вояджер Офлайн
      Вояджер Сегодня, 14:26
      +7
      Тем, у кого руки из затылка, как правило, и не дают такие стволы
      1. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Сегодня, 14:37
        +2
        Ну , можно добавить "пока " и "как правило " . wink
        Кто знает лет через 20, может фраза "обезьяна с гранатой" станет самой распространенной .,с учетом того куда катится наш мир laughing
  2. Слон Офлайн
    Слон Сегодня, 14:15
    +1
    Жаль, что винтовка не самозарядная, что важно в условиях боя. Также до 300 м. для бронежилета маловато, особенно для большого калибра, надо совершенствовать боеприпас, особенно сердечник пули.
    1. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 14:32
      +4
      Цитата: Слон
      Также до 300 м. для бронежилета маловато, особенно для большого калибра, надо совершенствовать боеприпас,

      Уважаемый, так не получится. Тут "или" - "или". Чтобы бронежилет пробивался на дистанции более 300 м, нужно увеличить дульную энергию выстрела. Это повлечёт за собой увеличение скорости пули и она (скорость) уже не будет дозвуковая. А это означает, что бесшумного выстрела не будет и в помине. hi
      1. uskrabut Офлайн
        uskrabut Сегодня, 14:49
        +1
        можно и вес пули нарастить, но это сложнее, если только не использовать уран. Тогда стрелку не позавидуешь.
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 15:24
      +1
      Цитата: Слон
      Жаль, что винтовка не самозарядная, что важно в условиях боя. Также до 300 м. для бронежилета маловато, особенно для большого калибра, надо совершенствовать боеприпас, особенно сердечник пули.

      Пуля 7,62, попадая в бронежилет, нейтрализует противника внезависимости от того, будет пробитие чи нет laughing
      1. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 15:59
        0
        Цитата: Krasnodar
        Пуля 7,62, попадая в бронежилет, нейтрализует противника внезависимости от того, будет пробитие чи нет

        Это эквивалентно удару кувалдой по рёбрам например. belay Согласен, особо не навоюешься what А если попадание происходит в область сердца - смерть.
  3. Железякин Офлайн
    Железякин Сегодня, 14:19
    +2
    Любопытно, я конечно не спец, однако вот:
    МЦ-116М в 1997 году стреляла патроном 7,62х54R от моськи. Его дульная энергия от 2530 до 4150 Дж.
    Не знаю точно, но предположу, что в статье речь идет о патроне 12,7х55 (для ВССК Выхлоп) его дульная энергия от 2500 до 3650 Дж. Все по версии Вики...
    Вопрос, на сколько энергия пуль упадет на дистанции в 300-600 м?
    Мне кажется, что на такой дистанции у обоих типов патронов будет не значительная разница. Пуля с большей массой/калибром должна дольше сохранять свою энергию, однако ее сопротивление выше. Но тут же вопрос не только в энергии, но и в скорости.
    Специалисты, разъясните?!
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 14:26
      +1
      Цитата: Железякин
      Вопрос, на сколько энергия пуль упадет на дистанции в 300-600 м?

      С учетом , что пуля имеющая начальную скорость 800 м\с 7.62х54 то она в процентном отношении потеряет больше скорости на 300м чем дозвуковая 12.7мм ибо на сверхзувуковой скорости сопротивление будет существенней, ну грубо так как то...
  4. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 14:31
    -3
    Даже на малой скорости пуля калибра 12,7 мм сохраняет свою убойную силу, пробивая современные бронежилеты на дистанции до 300 метров, говорится в материале.

    Вот оно. Законы физики теперь не работают и убойная сила больше не зависит от скорости. wassat
    1. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 14:39
      +5
      Цитата: профессор
      Вот оно. Законы физики теперь не работают и убойная сила больше не зависит от скорости.

      Профессор! Ещё пару таких коментов и вам, как чесному джентльмену, придётся поменять аватарку. В статье всё ясно сказано на уровне физики 7-го класса. Просто подумайте только немного. hi
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 15:12
        +1
        Он не заметил слово даже. lol
    2. uskrabut Офлайн
      uskrabut Сегодня, 14:59
      +1
      более тяжелая пуля при той же скорости будет иметь бОльший импульс силы
      1. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 15:16
        +2
        Цитата: uskrabut
        более тяжелая пуля при той же скорости будет иметь бОльший импульс силы

        Вам пятёрка! FΔt = mV2 - mV1 В придачу к формуле получите аватарку.
        1. uskrabut Офлайн
          uskrabut Сегодня, 15:23
          +1
          Я соседа по парте списал
          1. Проксима Офлайн
            Проксима Сегодня, 15:50
            0
            Цитата: uskrabut
            Я соседа по парте списал

            Николай, списывать это не грех. no Главное, чтобы передерающий понимал смысл написанного hi
  5. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 14:46
    -5
    Очередная ...Ня! Отмывание денюжек и развешение лапши...
    Раз америкосы хвалят, значит - зошибись!
  6. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 14:47
    -1
    Цитата: Слон
    Жаль, что винтовка не самозарядная, что важно в условиях боя. Также до 300 м. для бронежилета маловато, особенно для большого калибра, надо совершенствовать боеприпас, особенно сердечник пули.

    Зачем стрелять в броне жилет?? С 300- м, снайпер попадет в переносицу.
  7. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 14:57
    0
    Когда уже на снайперских стволах от мушки избавятся, тем более на специальных.
    1. Curious Офлайн
      Curious Сегодня, 15:02
      +4
      Вопрос, спиливать мушку или оставить каждый решает сам.
      1. uskrabut Офлайн
        uskrabut Сегодня, 15:25
        0
        Цитата: Curious
        Вопрос, спиливать мушку или оставить каждый решает сам.

        Тоже поклонник вестерна "Большая мушка" laughing
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: Antidote
      Когда уже на снайперских стволах от мушки избавятся, тем более на специальных.

      Разбил оптику и нет оружия.
      1. Antidote Офлайн
        Antidote Сегодня, 15:14
        0
        Снайперская винтовка как хрустальная ваза, в кривых руках и результат соответствующий
  8. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 15:21
    0
    Обратите внимание на болтик снизу приклада. Один из цимесов этой винтовки.
  9. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 15:29
    0
    Я с МЦ 20-01 ТОЗавская на охоту 20 лет проходил и землёй и снегом ствол забивался и обойму распаивал на 5 патронов охуорошее ружьишко его отец в 93г по-моему покупал.
  10. Прим2 Офлайн
    Прим2 Сегодня, 15:32
    0
    Мнение "экспертов"детского журнала поп мех по поводу этого оружия ничтожны.Даже когда пулю слышно это вовсе не означает что противник может понять откуда стреляли.Грамотный снайпер может легко нивелировать звук летящей пули правильно выбрав и затем сменив позицию. В сети было видео как снайпер Аль каиды мочит амерских солдат стреляя из глубины помещения из нашей СВД а затем меняет позицию и как вы думаете американцы поняли из какого здания стреляли?
  11. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 15:41
    -1
    Цитата: Rocj
    Цитата: Слон
    Жаль, что винтовка не самозарядная, что важно в условиях боя. Также до 300 м. для бронежилета маловато, особенно для большого калибра, надо совершенствовать боеприпас, особенно сердечник пули.

    Зачем стрелять в броне жилет?? С 300- м, снайпер попадет в переносицу.

    Ну минусники??)) объясните что я не так сказал? неужели вы из автомата калашникова не подпоете в голову За 300 метров?? Слабаки)) хороший якут бьет белки в глаз с такого расстояния. Диванщики))
  12. Злой 55 Онлайн
    Злой 55 Сегодня, 15:51
    0
    Статья "ни о чём" ...сравнивать калибры, убойную силу и бесшумность разных совершенно по применению стволов-не корректно..