Минобороны: Новый самолет ДРЛО "А-100" готов к госиспытаниям

Новейший авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" полностью готов к проведению государственных испытаний. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, посетивший Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.Новейший российский самолет ДРЛО "А-100" в скором времени приступит к государственным испытаниям. Этап наземных заводских испытаний на аэродроме ТАНТК им. Бериева самолет прошел успешно, также провел некоторое время в воздухе. Самолет выполнен на основе Ил-76МД-90А и оснащенный новым двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.Многие характеристики нового самолета находятся под грифом "секретно", но из открытых источников стало известно, что "А-100" может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечит устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Кроме этого, имеет возможность вести эффективную радиоэлектронную борьбу с помощью аппаратуры, расположенной на борту.Нахождение в воздухе нового самолета ДРЛО заявлено как шесть часов на удалении до 1000 км от аэродрома базирования.