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Минобороны: Новый самолет ДРЛО "А-100" готов к госиспытаниям

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Новейший авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" полностью готов к проведению государственных испытаний. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, посетивший Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

Минобороны: Новый самолет ДРЛО "А-100" готов к госиспытаниям


Новейший российский самолет ДРЛО "А-100" в скором времени приступит к государственным испытаниям. Этап наземных заводских испытаний на аэродроме ТАНТК им. Бериева самолет прошел успешно, также провел некоторое время в воздухе. Самолет выполнен на основе Ил-76МД-90А и оснащенный новым двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.


Многие характеристики нового самолета находятся под грифом "секретно", но из открытых источников стало известно, что "А-100" может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечит устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Кроме этого, имеет возможность вести эффективную радиоэлектронную борьбу с помощью аппаратуры, расположенной на борту.

Нахождение в воздухе нового самолета ДРЛО заявлено как шесть часов на удалении до 1000 км от аэродрома базирования.
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22 комментария
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  1. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:34
    +12
    А вот эту новость давно ждали. Современнейший самолет, скорее всего, с параметрами лучше откровенно пожилых АВАКСов. Очень нужный самолет. Особенно в плане Сирийских, к примеру, событий. Наш А-50 здорово помог в отражении удара крылатыми ракетами... А-100 куда круче...
    1. Настоящий россиянин Офлайн
      Настоящий россиянин Сегодня, 14:46
      -19
      Цитата: Горный стрелок
      А вот эту новость давно ждали. Современнейший самолет, скорее всего, с параметрами лучше откровенно пожилых АВАКСов. Очень нужный самолет. Особенно в плане Сирийских, к примеру, событий. Наш А-50 здорово помог в отражении удара крылатыми ракетами... А-100 куда круче...

      - он настолько крут, что даже нет смысла принимать его на вооружение.))
      Правда о его крутизне хотелось бы услышать независимое мнение...как мнение индусов о Су-57.
      1. colonel Онлайн
        colonel Сегодня, 14:51
        +10
        Цитата: Настоящий россиянин
        независимое мнение...как мнение индусов

        Ага, именно индусов.
        1. Настоящий россиянин Офлайн
          Настоящий россиянин Сегодня, 14:53
          -18
          Цитата: colonel
          Цитата: Настоящий россиянин
          независимое мнение...как мнение индусов

          Ага, именно индусов.

          - больше никто Су-57 даже не заинтересовался...
          1. Грибок Онлайн
            Грибок Сегодня, 15:18
            +4
            Он ещё на испытаниях. Как пойдёт в войска начнут интересоваться.
            1. Сандор Клиган Офлайн
              Сандор Клиган Сегодня, 15:49
              0
              а кто поможет нубу, перевести на русский - последнее предложение в статье?....плизззз
          2. Не либероид Русский Онлайн
            Не либероид Русский Сегодня, 15:43
            +2
            а его никому еще и не предлагали... а ваши посты дешевый способ обратить внимание на себя...
          3. Комментарий был удален.
      2. yehat Онлайн
        yehat Сегодня, 15:49
        +2
        у индусов нет мнения о су57, только домыслы
    2. yehat Онлайн
      yehat Сегодня, 15:53
      +1
      я тоже ждал этой новости - самолет ДРЛО нужен, осталось дождаться еще 2 новостей - вменяемых итогов испытаний и вменяемого плана закупок и эксплуатации.

      ну и еще - не хватает более простой, мелкой и дешевой в эксплуатации версии самолета дозора. В СССР планировали выпуск такого, у нас их сейчас замещает отчасти миг-31 и сушки разных модификаций (в том числе разведывательный су-24), но это не то...
  2. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 14:51
    0
    крутая птичка! думаю в небе шороха наведет приличного))
    1. Настоящий россиянин Офлайн
      Настоящий россиянин Сегодня, 14:56
      -17
      Цитата: Rocj
      крутая птичка! думаю в небе шороха наведет приличного))

      - а если переделать её под Кенжал и Церкон? Подвесить под крыльями по три штуки, а? Будет убийца авионосцев. Шесть Кенжалов, это шесть утопленных авионосцев. Итого, нам хватит двух таких птичек.
      1. Svarog51 Офлайн
        Svarog51 Сегодня, 15:05
        +5
        Ну если
        Кенжал и Церкон
        , то только с "ядрёной" БЧ. А это шесть утопленных АУГов. Тады "ОЙ!" Действительно парочки хватит. laughing
      2. Не либероид Русский Онлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 15:45
        +4
        малыш, тебя что не учили, что перед школой надо букварь читать, а не с дяденьками спорить ? а ну брысь рюкзачок собирать, завтро 1 сентября
        1. Например Онлайн
          Например Сегодня, 16:00
          -1
          Цитата: Не либероид Русский
          малыш, тебя что не учили, .... завтро 1 сентября
          wassat
          Обратил внимание, как только начинаешь кого-то поучать сам моментально садишься в лужу. laughing
          Вот еще:
          Цитата: Сандор Клиган
          блин, настоящий россиянин с именем Марат - вас однозначно в младенстве укусил...

          В младенчестве.
      3. Сандор Клиган Офлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 15:52
        +1
        Цитата: Настоящий россиянин
        - а если переделать её под Кенжал и Церкон?

        блин, настоящий россиянин с именем Марат - вас однозначно в младенстве укусил интернет-тролль, а вы даже к специалисту не обратились
      4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:05
        0
        Настоящий россиянин -вам по моему и так хватит, а то чепуху пишите, могли бы предложить для самообороны ставить на этот самолет рельсотрон wassat wassat -недоробтка с вашей стороны!!! wassat
  3. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 14:51
    -13
    Как-то грибок для фазированной решётки не очень. Фигня это всё. Воткнули обычную крутилку под обтекатель
  4. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 14:53
    +1
    Цитата: Настоящий россиянин
    Цитата: Горный стрелок
    А вот эту новость давно ждали. Современнейший самолет, скорее всего, с параметрами лучше откровенно пожилых АВАКСов. Очень нужный самолет. Особенно в плане Сирийских, к примеру, событий. Наш А-50 здорово помог в отражении удара крылатыми ракетами... А-100 куда круче...

    - он настолько крут, что даже нет смысла принимать его на вооружение.))
    Правда о его крутизне хотелось бы услышать независимое мнение...как мнение индусов о Су-57.

    А вы считаете, что русские делают говно?? то, что делаю русские, то на века и в чем-то намного опережают зарубежные аналоги.
  5. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 15:21
    -1
    Цитата: Настоящий россиянин
    Цитата: Rocj
    крутая птичка! думаю в небе шороха наведет приличного))

    - а если переделать её под Кенжал и Церкон? Подвесить под крыльями по три штуки, а? Будет убийца авионосцев. Шесть Кенжалов, это шесть утопленных авионосцев. Итого, нам хватит двух таких птичек.

    Зачем? вы смеетесь или утрируете?? для этого существуют другие виды самолетов. этот разведчик! не нужно делать из себя не умного! вам,это не идет. поверьте!
  6. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 15:25
    +1
    Цитата: pafegosoff
    Как-то грибок для фазированной решётки не очень. Фигня это всё. Воткнули обычную крутилку под обтекатель

    Ну да! )) потратили деньги на картонный самолет?)) откуда вы беретесь ненавистники своей Родины? ужас!
  7. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 15:26
    0
    YНа А50 , при модернизации, тоже АФАР ставят , интересно.?
  8. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 15:36
    +1
    Цитата: Zaurbek
    YНа А50 , при модернизации, тоже АФАР ставят , интересно.?

    Да кто вам скажет такой секрет? вы смеетесь?