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Франция закупает комплексы БЛА «Рипер»

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Минобороны Франции подписало с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc. контракт на поставку третьего и четвертого комплексов БЛА MQ-9 «Рипер» версии Блок.5, сообщает ЦАМТО.



Стоимость сделки составила $123 млн. Работы должны быть завершены к лету 2020 года. Ранее сообщалось о намерении Франции заказать в общей сложности 16 комплексов. В состав каждого комплекса входят 3 беспилотника.


При закупке было заявлено, что на начальном этапе БЛА будут использоваться для ведения разведки. Возможность оснащения их оружием будет рассмотрена позже.

Первый беспилотный авиакомплекс MQ-9 французские военные получили в апреле 2015 года. Поставка второго комплекса началась в начале 2017 года (версия обоих комплексов – Блок.1). Полученные БЛА размещены на 709-й авиабазе «Коньяк». В настоящее время они находятся в «командировке» в Нигере для поддержки операции «Бархан». Сообщается, что налет аппаратов уже превысил 21 тыс. часов.

Третий и четвертый комплексы будут поставлены в версии Блок.5, которая оснащается аппаратурой радиоэлектронной разведки, а также отдельными каналами обмена информацией для пилотирования и управления боевыми системами.

Поставленные ранее беспилотники версии Блок.1 позднее также будут модернизированы до версии Блок.5.
Использованы фотографии:
http://wiki-org.ru
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2 комментария
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  1. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 15:03
    0
    Сообщается, что налет аппаратов уже превысил 21 тыс. часов.
    А налет то серьезный.. и ресурс не плохой, для движков особенно...
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:55
    0
    По моему французам самим нужно было делать, или в кооперации с немцами или там шведами, а не покупать американское! Чем больше берешь чужое, без лицензии на выпуск самому, тем сильнее зависишь от хозяина проданного тебе товара -аксиома на все времена! !!