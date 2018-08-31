Франция закупает комплексы БЛА «Рипер»
Минобороны Франции подписало с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc. контракт на поставку третьего и четвертого комплексов БЛА MQ-9 «Рипер» версии Блок.5, сообщает ЦАМТО.
Стоимость сделки составила $123 млн. Работы должны быть завершены к лету 2020 года. Ранее сообщалось о намерении Франции заказать в общей сложности 16 комплексов. В состав каждого комплекса входят 3 беспилотника.
При закупке было заявлено, что на начальном этапе БЛА будут использоваться для ведения разведки. Возможность оснащения их оружием будет рассмотрена позже.
Первый беспилотный авиакомплекс MQ-9 французские военные получили в апреле 2015 года. Поставка второго комплекса началась в начале 2017 года (версия обоих комплексов – Блок.1). Полученные БЛА размещены на 709-й авиабазе «Коньяк». В настоящее время они находятся в «командировке» в Нигере для поддержки операции «Бархан». Сообщается, что налет аппаратов уже превысил 21 тыс. часов.
Третий и четвертый комплексы будут поставлены в версии Блок.5, которая оснащается аппаратурой радиоэлектронной разведки, а также отдельными каналами обмена информацией для пилотирования и управления боевыми системами.
Поставленные ранее беспилотники версии Блок.1 позднее также будут модернизированы до версии Блок.5.
Стоимость сделки составила $123 млн. Работы должны быть завершены к лету 2020 года. Ранее сообщалось о намерении Франции заказать в общей сложности 16 комплексов. В состав каждого комплекса входят 3 беспилотника.
При закупке было заявлено, что на начальном этапе БЛА будут использоваться для ведения разведки. Возможность оснащения их оружием будет рассмотрена позже.
Первый беспилотный авиакомплекс MQ-9 французские военные получили в апреле 2015 года. Поставка второго комплекса началась в начале 2017 года (версия обоих комплексов – Блок.1). Полученные БЛА размещены на 709-й авиабазе «Коньяк». В настоящее время они находятся в «командировке» в Нигере для поддержки операции «Бархан». Сообщается, что налет аппаратов уже превысил 21 тыс. часов.
Третий и четвертый комплексы будут поставлены в версии Блок.5, которая оснащается аппаратурой радиоэлектронной разведки, а также отдельными каналами обмена информацией для пилотирования и управления боевыми системами.
Поставленные ранее беспилотники версии Блок.1 позднее также будут модернизированы до версии Блок.5.
- Использованы фотографии:
- http://wiki-org.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter