Жириновский: Надо строить российские военные базы в Иране и Турции

Он хочет быть с Россией, он не хочет быть в очереди, стоять в последнем вагоне и ехать в ЕС. С нами он хочет. Потому что с нами весь мир будет знать, кто такой Эрдоган

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России давно пора начать договариваться с Турцией и Ираном о размещении на их территории российских военно-морских и военно-воздушных баз, передает РИА Новости со ссылкой на "Россия 24".В свойственной ему манере, Владимир Жириновский в эфире "Россия 24" заявил, что Россия должна потребовать у Ирана и Турции разместить российские военно-воздушные и военно-морские базы на их территории. По мнению политика, Турция к этому давно готова, а президент Турции Эрдоган якобы сам об этом намекал в разговоре с лидером ЛДПР, когда Жириновский по личному приглашению турецкого лидера прибыл в Анкару на церемонию инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.На фоне ухудшения отношений США и Турции, Жириновский считает, что расположенная на юге Турции авиабаза "Инджирлик" может быть закрыта для НАТО и передана в расположение ВС России.Ранее США пригрозили Турции введением санкций за приобретение Анкарой российских ЗРК С-400. При этом турецкий лидер не собирается отказываться от покупки российских комплексов, не смотря на все угрозы Вашингтона, а наоборот просит ускорить выполнение контракта.Также США ввели повышенные вдвое пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.