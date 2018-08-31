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Жириновский: Надо строить российские военные базы в Иране и Турции

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России давно пора начать договариваться с Турцией и Ираном о размещении на их территории российских военно-морских и военно-воздушных баз, передает РИА Новости со ссылкой на "Россия 24".

Жириновский: Надо строить российские военные базы в Иране и Турции


В свойственной ему манере, Владимир Жириновский в эфире "Россия 24" заявил, что Россия должна потребовать у Ирана и Турции разместить российские военно-воздушные и военно-морские базы на их территории. По мнению политика, Турция к этому давно готова, а президент Турции Эрдоган якобы сам об этом намекал в разговоре с лидером ЛДПР, когда Жириновский по личному приглашению турецкого лидера прибыл в Анкару на церемонию инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.


Он хочет быть с Россией, он не хочет быть в очереди, стоять в последнем вагоне и ехать в ЕС. С нами он хочет. Потому что с нами весь мир будет знать, кто такой Эрдоган


На фоне ухудшения отношений США и Турции, Жириновский считает, что расположенная на юге Турции авиабаза "Инджирлик" может быть закрыта для НАТО и передана в расположение ВС России.

Ранее США пригрозили Турции введением санкций за приобретение Анкарой российских ЗРК С-400. При этом турецкий лидер не собирается отказываться от покупки российских комплексов, не смотря на все угрозы Вашингтона, а наоборот просит ускорить выполнение контракта.

Также США ввели повышенные вдвое пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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26 комментариев
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  1. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 15:04
    0
    Все правильно говорит . "Однозначно " !!!!! .
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 15:10
      +5
      Про базы в Турции?Это он загнул...Вольфович говорит здравые вещи,но только не в теме Турции.Это наш извечный враг,а сейчас просто вынужденный попутчик
      1. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Сегодня, 15:16
        +1
        Да я от "сарказма" , я ж не серьезно. Вспомнил его знаменитую фразу " Однозначно !!!" . Он не только с Турцией "загибает" , хотя мужик интересный . hi
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 15:24
          0
          Ну так смайлик бы весёлый поставили..Он не только мужик интересный,но и вещи которые он говорил в 90-х сейчас многие сбылись.
          1. Например Онлайн
            Например Сегодня, 15:53
            0
            Цитата: tatarin_ru
            Да я от "сарказма" , я ж не серьезно.

            Заднюю включил. Показательно.
            Не понятно зачем, но показательно.
            А ведь Жириновский сказал реальные вещи.
  2. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 15:05
    +2
    Не бывать нашим базам в Турции
    1. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 15:10
      +3
      Ничего нельзя исключать или отрицать , никогда.
      Скажем в ближайшие 2-3 года точно, а далее ..... ???
    2. shans2 Офлайн
      shans2 Сегодня, 15:26
      +1
      В Инджирлике будут вместо американцев и Турция из НАТО выйдет после получения С-400.
  3. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 15:07
    +3
    Причем обязательно потребовать. , не попросить , не купить , не договориться на взаимовыгодных условиях , а именно потребовать!!!.
    Приехать в гости ,скажем в Турцию ,выйти к трибуне и однозначно потребовать !!!! только так и никак иначе )))
  4. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 15:07
    +3
    Самолёт от большого желания видимо сбил. С нами быть хотел.
  5. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 15:08
    +3
    За идиотов всех считает. Наверняка понимает, что страна НАТО, помогающая террористам, никаких баз другим давать не будет....

    И Иран не будет разражать лишний раз правоверных...
    1. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 15:13
      +4
      Почему за идиотов. Вы его по ТВ не видели что ль . За одно выступление три раза на ходу переобувается . Я к его фразам серьезно не относился и ранее , с возрастом тем более
  6. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 15:13
    +2
    В.В.Ж. всегда вроде правильно говорит,вот толку от его слов никогда нет!
    Уже устали от пустого крика...
  7. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 15:25
    +1
    да ты что, у нас много лишних солдат и вооружения? или ты своего лебедя с всей толпой лдпр и едросами туда отправишь ,своих детей я туда не отправлю пусть родину охраняют.
  8. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 15:26
    +1
    не базы нужно строить а заводы.
    1. ul_vitalii Офлайн
      ul_vitalii Сегодня, 15:39
      0
      Здравая мысль, вот только биологи считают потенциально опасной водоросли Heterocapsа для водной среды.
    2. Пленник Офлайн
      Пленник Сегодня, 15:50
      -3
      Ну да, ну да. И сократив оборонный бюджет изготавливать диваны, а не С-400 и другие "бесполезные" вещи. laughing Счас! Разевайте хлеборезку ширШе.
  9. Не либероид Русский Онлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 15:31
    +2
    а в турции и иране в курсе ? туркам вообще из нато бы выйти для начала, а персы могу россию втянуть в какую нибудь заварушку.... хотя желание жириновского так то стоит того
  10. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:43
    +1
    Цитата: 210окв
    Про базы в Турции?Это он загнул...Вольфович говорит здравые вещи,но только не в теме Турции.

    ---------------------------------
    Аха, из Армении выведем, Пашинян же потребует когда-то, а в Турции организуем. И армяне наконец-то вздохнут свободно! laughing Вольфыч приколист конечно.
  11. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:44
    +2
    Очередной отжиг... smile Кстати, когда военные базы будут Иране, необходимо все сапоги захватить,что бы их в Индийском оеяне-море помыть... smile
  12. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 15:47
    0
    Влетел в политику, натянув шапочку с бубенчиками. Наверное потому что шутам позволенно несколько больше , чем другим. Но теперь из года в год человек говорит разумные вещи и как показывает жизнь вполне логичные, только вот стал Вольфович пленником своей первый роли и все! Не принимают всерьез весьма не глупого человека.
    1. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 16:01
      0
      "Но теперь из года в год человек говорит разумные вещи и как показывает жизнь вполне логичные"
      hi Вот здесь Вы правы, а остальное так, "на троечку".
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:52
    +1
    Мне стало грустно и страшно, если Вольфыч, как манекейн crying , рано или поздно нас покинет! crying Два в одном потеряем -и думского шута, и как не странно, но весьма умного и грамотного политика! !! good
  14. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:53
    0
    Цитата: parusnik
    необходимо все сапоги захватить,что бы их в Индийском оеяне-море помыть...

    ------------------------
    Можно и не брать, мы с иранцами будем канал рыть из Каспия в Персидский залив напрямую. Так что мойте их сразу в Каспии. wink
  15. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:55
    +1
    Цитата: Пленник
    Но теперь из года в год человек говорит разумные вещи и как показывает жизнь вполне логичные

    ------------------------------
    Вольфычу Кремль дает играть роль провидца и озвучивать свои хотелки. Вот к чему он спел на инаугурации Путина "Боже царя храни"?
  16. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 16:00
    0
    В 99 году столкнулся с его командой на выборах губернатора Белгородской области... Победил smile