Перекачали рубли во флот: генерал США восхищен мощью ВМФ РФ
Несмотря на огромные суммы, которые США ежегодно увеличивают на «оборонку», обогнать Россию в вооружении американцам так же сложно, как черепахе обогнать антилопу. При существенно меньших затратах на «военку» Россия продолжает разрабатывать и пускать в производство инновационную боевую технику и оружие. Последние десять лет РФ последовательно усиливает силы своего морского флота в рамках проекта 20380.
В прошлом году на воду сошел корвет «Совершенный», а сегодня во Владивосток прибыл корвет «Громкий». Оба корабля предназначены для ведения боя в ближней морской зоне с надводными суднами и подводными лодками противника.
Кроме того, в рамках создания многоцелевой подводной системы были представлены атомные подводные лодки четвертого и пятого поколений, способные погружаться на глубину более 1 км и бесшумно передвигаться к обозначенной цели с огромной скоростью.
Владимир Путин также рассказал в марте прошлого года о беспилотных подводных аппаратах, оснащенных ядерными боеприпасами, которые могут передвигаться значительнее быстрее, чем современные подводные лодки.
Усиление позиций Тихоокеанского флота России не могли не заметить американцы. Так командующий Шестым флотом ФМС США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил в своем Твиттере, что активность подводных лодок в России серьезно возросла с тех пор, как он оказался впервые на военной службе в Европе, а также со времен начала «холодной войны».
«Российский флот продолжает перекачивать рубли в подводную зону, в результате чего у них очень эффективные подводные силы».
По словам генерала, США «втянуты в четвертую битву за Атлантику» и вынуждены противостоять России и Китаю из-за резко возросшей активности ВМФ РФ.
«Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы», — подытожил Джеймс Фогго.
В конце августа американцам пришлось возродить второй флот военно-морских сил для «сдерживания России в Северной Атлантике», имея в виду отечественные подводные лодки, которые приводят американцев в ужас.
- Автор:
- Олег Орлов
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