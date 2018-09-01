Новости

Перекачали рубли во флот: генерал США восхищен мощью ВМФ РФ

8


Несмотря на огромные суммы, которые США ежегодно увеличивают на «оборонку», обогнать Россию в вооружении американцам так же сложно, как черепахе обогнать антилопу. При существенно меньших затратах на «военку» Россия продолжает разрабатывать и пускать в производство инновационную боевую технику и оружие. Последние десять лет РФ последовательно усиливает силы своего морского флота в рамках проекта 20380.

В прошлом году на воду сошел корвет «Совершенный», а сегодня во Владивосток прибыл корвет «Громкий». Оба корабля предназначены для ведения боя в ближней морской зоне с надводными суднами и подводными лодками противника.


Кроме того, в рамках создания многоцелевой подводной системы были представлены атомные подводные лодки четвертого и пятого поколений, способные погружаться на глубину более 1 км и бесшумно передвигаться к обозначенной цели с огромной скоростью.

Владимир Путин также рассказал в марте прошлого года о беспилотных подводных аппаратах, оснащенных ядерными боеприпасами, которые могут передвигаться значительнее быстрее, чем современные подводные лодки.

Усиление позиций Тихоокеанского флота России не могли не заметить американцы. Так командующий Шестым флотом ФМС США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил в своем Твиттере, что активность подводных лодок в России серьезно возросла с тех пор, как он оказался впервые на военной службе в Европе, а также со времен начала «холодной войны».

«Российский флот продолжает перекачивать рубли в подводную зону, в результате чего у них очень эффективные подводные силы».

По словам генерала, США «втянуты в четвертую битву за Атлантику» и вынуждены противостоять России и Китаю из-за резко возросшей активности ВМФ РФ.

«Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы», — подытожил Джеймс Фогго.

В конце августа американцам пришлось возродить второй флот военно-морских сил для «сдерживания России в Северной Атлантике», имея в виду отечественные подводные лодки, которые приводят американцев в ужас.
Автор:
Олег Орлов
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Новый корвет "Громкий" проекта 20380 прибыл на главную базу ТОФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 09:03
    +1
    Гонка вооружений никогда и не заканчивалась,несмотря на то что нам не однократно заявляют что мы в эту гонку не втянемся никогда.Уж лучше так чем на яхты и офшоры.
  2. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:08
    +4
    Генерал США восхищен мощью ВМФ РФ...

    что то я сомневаюсь в этом ...ведь ВМС США для американцев является центром вселенной ...этот флот имеет аж 11 авианосцев с кучей самолетов и средств охраны и сопровождения ...куда уж нашему маленькому флоту до таких монстров. smile

    Так все таки кто или что одержит победу в возможном конфликте флотов...грубая сила и размеры или хирургический скальпель с умными мозгами.?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Так все таки кто или что одержит победу в возможном конфликте флотов...грубая сила и размеры или хирургический скальпель с умными мозгами.?

      В этом возможном конфликте может не оказаться победителей и побеждённых , ибо мало никому не покажется .
    2. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 09:26
      +3
      История учит. Относительно небольшой подводный флот Германии ( менее 100 относительно старых и в большинстве - небольших лодок) едва не утопил ВЕСЬ торговый флот Британии, и американцам досталось. Организационные ошибки Деница, ну и расшифровка радиопередач, позволила союзникам победить в битве за Атлантику. Но жертв они понесли - много...
      Хорошо организованный подводный флот - страшная сила.
  3. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 09:30
    -1
    Флот нужно укреплять
  4. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:33
    -1
    Цитата: Грибок
    Флот нужно укреплять

    Денег мало для этого... what у пенсионеров не хватит...
  5. Троль Офлайн
    Троль Сегодня, 09:55
    0
    Ну прям таки восхищен.
    Походу это автор восхищается тем, что какой то американский Фрукт где-то упомянул Россию.
    1. dvina71 Онлайн
      dvina71 Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: Троль
      Ну прям таки восхищен.

      Ну прям не восхищен,а просто требует денег..