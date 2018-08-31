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ВМС США закупят беспилотные заправщики MQ-25A

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ВМС США выдали корпорации «Боинг» контракт на постройку, испытания и поставку четырех опытных (предсерийных) летных образцов перспективного палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25A Stingray, сообщает bmpd.

Опытный образец-демонстратор перспективного палубного беспилотного заправщика MQ-25A Stingray.

Стоимость сделки составила $ 805,3 млн. Работы должны быть завершены к осени 2024 года.


Ресурс напоминает, что проект MQ-25A Stingray родился на свет в 2016 году в результате решения командования свернуть программу реактивного ударно-разведывательного малозаметного палубного БЛА. В итоге единственным возможным способом применения палубного БЛА на обозримое будущее стал проект самолета-заправщика.

В настоящее время американский флот испытывает острую нужду в штатных заправщиках. Их роль после списания в 1997 году самолетов Grumman KA-6D Intruder выполняют строевые истребители F/A-18 с подвесными заправочными агрегатами.

По замыслу командования ВМС, беспилотные заправщики MQ-25A, помимо решения основных задач, послужат также в качестве испытательных аппаратов, на которых будет отрабатываться адаптация "больших" БЛА к палубе авианосца и к использованию их в составе авиагруппы. Кроме того, рассчитывают, что заправщики сохранят «ограниченные» разведывательные возможности.

Три беспилотника должны будут управляться с одного истребителя F-35C. Планируется также, что один MQ-25A будет способен передать 15 тысяч фунтов (6800 кг) топлива на расстоянии в 500 морских миль от базового корабля.
Использованы фотографии:
Boeing / www.defensenews.com
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5 комментариев
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  1. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 15:44
    0
    200млн.за штуку однако.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:48
      0
      У них станок, фантиков налепят сколько захотят! !!
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 16:02
      0
      Я щетаю что головная машина должна получить имя собственное "Джон Маккейн".
  2. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:47
    +1
    ВМС США выдали корпорации «Боинг» контракт на постройку, испытания и поставку четырех опытных (предсерийных) летных образцов перспективного палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25A Stingray

    what ...Летучие канистры, однако.... recourse

  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:48
    0
    Там вроде как один экземпляр "наш " , Российский good , но сша пока еще об этом не догадываются! ! lol good