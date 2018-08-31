ВМС США закупят беспилотные заправщики MQ-25A
ВМС США выдали корпорации «Боинг» контракт на постройку, испытания и поставку четырех опытных (предсерийных) летных образцов перспективного палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25A Stingray, сообщает bmpd.
Стоимость сделки составила $ 805,3 млн. Работы должны быть завершены к осени 2024 года.
Ресурс напоминает, что проект MQ-25A Stingray родился на свет в 2016 году в результате решения командования свернуть программу реактивного ударно-разведывательного малозаметного палубного БЛА. В итоге единственным возможным способом применения палубного БЛА на обозримое будущее стал проект самолета-заправщика.
В настоящее время американский флот испытывает острую нужду в штатных заправщиках. Их роль после списания в 1997 году самолетов Grumman KA-6D Intruder выполняют строевые истребители F/A-18 с подвесными заправочными агрегатами.
По замыслу командования ВМС, беспилотные заправщики MQ-25A, помимо решения основных задач, послужат также в качестве испытательных аппаратов, на которых будет отрабатываться адаптация "больших" БЛА к палубе авианосца и к использованию их в составе авиагруппы. Кроме того, рассчитывают, что заправщики сохранят «ограниченные» разведывательные возможности.
Три беспилотника должны будут управляться с одного истребителя F-35C. Планируется также, что один MQ-25A будет способен передать 15 тысяч фунтов (6800 кг) топлива на расстоянии в 500 морских миль от базового корабля.
Стоимость сделки составила $ 805,3 млн. Работы должны быть завершены к осени 2024 года.
Ресурс напоминает, что проект MQ-25A Stingray родился на свет в 2016 году в результате решения командования свернуть программу реактивного ударно-разведывательного малозаметного палубного БЛА. В итоге единственным возможным способом применения палубного БЛА на обозримое будущее стал проект самолета-заправщика.
В настоящее время американский флот испытывает острую нужду в штатных заправщиках. Их роль после списания в 1997 году самолетов Grumman KA-6D Intruder выполняют строевые истребители F/A-18 с подвесными заправочными агрегатами.
По замыслу командования ВМС, беспилотные заправщики MQ-25A, помимо решения основных задач, послужат также в качестве испытательных аппаратов, на которых будет отрабатываться адаптация "больших" БЛА к палубе авианосца и к использованию их в составе авиагруппы. Кроме того, рассчитывают, что заправщики сохранят «ограниченные» разведывательные возможности.
Три беспилотника должны будут управляться с одного истребителя F-35C. Планируется также, что один MQ-25A будет способен передать 15 тысяч фунтов (6800 кг) топлива на расстоянии в 500 морских миль от базового корабля.
- Использованы фотографии:
- Boeing / www.defensenews.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter