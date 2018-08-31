Новости

На "Сармат" и "Авангард". В Академии РВСН открыли новые специальности

3
Минобороны России приняло решение об открытии двух новых специальностей в академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в связи с перевооружением. С этого года в академии начнут готовить специалистов для новейших ракетных комплексов "Аванград" и "Сармат", сообщает "Интерфаксу-АВН" со ссылкой на российское военное ведомство.

На "Сармат" и "Авангард". В Академии РВСН открыли новые специальности


Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в связи с перевооружением в академии РВСН открыты две новые специальности: "Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов". В учебные программы внесены изменения и дополнения для подготовки специалистов, которые будут работать с новейшими комплексами "Ярс", "Сармат", "Авангард".


В этом году, по данным российского оборонного ведомства, желание обучаться в академии РВСН высказало более 800 человек, из которых после предварительного отбора до вступительных испытаний допустили почти 500. После вступительных испытаний и дополнительного отбора, на обучение в академию принято 190 молодых людей и 10 девушек. Девушки будут обучаться по специальности "Автоматизация оперативного планирования боевого применения и управления боевыми действиями".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

3 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:45
    +2
    Теперь у нас туз в рукаве, чтобы "шестеркам "околосшашным рот закрыть, когда они снова свою песню про "мультики от МО России " пасть раззявят! !! angry
  2. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 15:53
    -1
    это от того что на гражданке с зарплатами нищета.А в армии хоть и дурдом маленький, но стабильно платят.
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 16:02
      0
      Это смотря кем работать на гражданке. У моих знакомых у всех хорошая зарплата. Да и тема не про это.