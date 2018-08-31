На "Сармат" и "Авангард". В Академии РВСН открыли новые специальности

Минобороны России приняло решение об открытии двух новых специальностей в академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в связи с перевооружением. С этого года в академии начнут готовить специалистов для новейших ракетных комплексов "Аванград" и "Сармат", сообщает "Интерфаксу-АВН" со ссылкой на российское военное ведомство.Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в связи с перевооружением в академии РВСН открыты две новые специальности: "Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов". В учебные программы внесены изменения и дополнения для подготовки специалистов, которые будут работать с новейшими комплексами "Ярс", "Сармат", "Авангард".В этом году, по данным российского оборонного ведомства, желание обучаться в академии РВСН высказало более 800 человек, из которых после предварительного отбора до вступительных испытаний допустили почти 500. После вступительных испытаний и дополнительного отбора, на обучение в академию принято 190 молодых людей и 10 девушек. Девушки будут обучаться по специальности "Автоматизация оперативного планирования боевого применения и управления боевыми действиями".