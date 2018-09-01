Артиллерия. Крупный калибр. Гаубица Б-4

Роберт Августович Дурляхер

Франц Францевич Линдер

Лотки на лафете для снарядов

Здравия желаем всем любителям огромных калибров!Начать эту статью мы решили не совсем традиционно. Просто потому, что посчитали уместным рассказать об одном из малоизвестных эпизодов войны на Карельском перешейке. В силу, наверное, отсутствия более или менее переломных битв в этом районе, мы вообще мало говорим о Карельском фронте. Итак, рассказ о работе капитана Ивана Ведеменко, в будущем - Героя Советского Союза.Капитан Ведеменко командовал батареей "Карельских скульпторов". Именно такое название ещё в период советско-финской войны получили 203-мм гаубицы особой мощности Б-4. Получили заслуженно. Эти гаубицы прекрасно "разбирали на запчасти" финские ДОТы. То, что оставалось после обстрела тяжелыми снарядами ДОТов выглядело действительно причудливо. Куски бетона с торчащей во все стороны арматурой. Так что, солдатское имя гаубицы вполне заслуженное и почетное.Но речь пойдет о другом времени. Об июне 1944 года. Именно в это время наша армия начала наступление на Карельском перешейке. В ходе наступления штурмовая группа вышла на неприступный финский ДОТ "Миллионер". Неприступный в буквальном смысле этого слова. Толщина стен ДОТа была такая, что уничтожить его даже авиационными тяжелыми бомбами было не реально - 2 метра железобетона!Стены ДОТа уходили в землю на 3 этажа. Верх ДОТа, кроме железобетона, защищал бронированный купол. Фланги прикрывали ДОТы поменьше. Строился ДОТ как главный узел обороны района. Впрочем о Sj5 и его братьях было написано достаточно, в том числе и у нас.На помощь штурмовой группе Николая Богаева (командир группы) пришла батарея капитана Ведеменко. Две гаубицы Б-4 расположили в 12 километрах от ДОТа на закрытых позициях.Командиры расположили свой НП на небольшом расстоянии от ДОТа. Практически на минном поле (ДОТ был обнесен несколькими рядами минных полей и проволочных заграждений). Наступило утро. Комбат Ведеменко начал пристрелку.Первым снарядом сорвало обваловку ДОТа, обнажив бетонную стену. Второй снаряд отрикошетил от стены. Третий попал в угол ДОТа. Этого оказалось достаточно для того, чтобы комбат сделал необходимые поправки и начал обстрел сооружения. Кстати, стоит отметить одно обстоятельство.Близость НП не только дала возможность корректировки каждого выстрела командиру батареи, но и обеспечила "незабываемые впечатления" для всех, кто был на НП. Снаряды весом в 100 кг, с соответствующим ревом, летели к ДОТу на небольшой высоте над нашими командирами и солдатами.Скажем так, участники событий могли понять на своем опыте, что есть "непосредственная поддержка тяжелой артиллерии".Пробить стену удалось только примерно на 30-м снаряде. В бинокль стали видны прутья арматуры. Всего же, как мы уже написали выше, было использовано 140 снарядов, из которых 136 попали в цель. "Карельские скульпторы" создали свое очередное произведение, а "Миллионер" фактически превратился в памятник архитектуры.А теперь переходим непосредственно к "архитекторам" и "скульпторам", гаубицам особой мощности В-4.Рассказ об этих уникальных орудиях следует начать издалека. В ноябре 1920 года при Артиллерийском комитете, которым руководил бывший генерал-лейтенант царской армии Роберт Августович Дурляхер, он же Ростислав Августович Дурляхов, было создано Артиллерийское конструкторское бюро под руководством Франца Францевича Линдера. Об этом человеке мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.В соответствии с решением Реввоенсовета СССР о перевооружении артиллерии большой и особой мощности на новую отечественную материальную часть, КБ Линдера 11 декабря 1926 года получило задание в 46-месячный срок разработать проект 203-мм гаубицы большой досягаемости. Естественно, проект возглавил руководитель КБ.Однако, 14 сентября 1927 года Ф. Ф. Линдер скончался. Проект передали на завод "Большевик" (ранее Обуховский завод). Руководить проектом было поручено А. Г. Гаврилову.Проектирование гаубицы было закончено 16 января 1928 года. Причем, конструкторы представили сразу два проекта. Тела орудий и баллистика в обоих вариантах были одинаковы. Отличие заключалось в наличии дульного тормоза. При обсуждении вариантов, предпочтение было отдано гаубице без дульного тормоза.Причиной такого выбора, как и при выборе других орудий большой мощности, стал демаскирующий фактор. Дульный тормоз создавал столб пыли, видимый за километры. Противник мог легко обнаружить батарею с помощью авиации и даже визуальным наблюдением.Первый опытный образец гаубицы Б-4 был изготовлен в начале 1931 года. Именно это орудие использовалось на НИАПе в июле-августе 1931 года при проведении стрельб с целью подбора зарядов к Б-4.После длительных полигонных и войсковых испытаний в 1933 году гаубица была принята на вооружение Красной Армии под обозначением «203-мм гаубица образца 1931 года». Гаубица предназначалась для разрушения особо прочных бетонных, железобетонных и броневых сооружений, для борьбы с крупнокалиберной или укрытой прочными сооружениями артиллерией противника и для подавления дальних целей.Особенностью гаубицы является лафет с гусеничным ходом. Удачная конструкция этого лафета, обеспечивавшего гаубице достаточно высокую проходимость и допускавшего ведение стрельбы с грунта без использования специальных платформ, стала унифицированной для целого семейства орудий большой мощности. Использование этого унифицированного лафета позволило также ускорить разработку и внедрение в производство новых орудий большой мощности.Верхний станок лафета гаубицы Б-4 представлял собой клепаную стальную конструкцию. Штыревым гнездом верхний станок надевался на боевой штырь нижнего станка и поворачивался на нем при действии поворотным механизмом. Обеспечивавшийся при этом сектор обстрела был невелик и составлял всего ±4°.Для наведения орудия в горизонтальной плоскости на больший угол необходимо было повернуть в соответствующую сторону все орудие. Подъемный механизм имел один зубчатый сектор. прикрепленный к люльке. С его помощью орудие можно было наводить в вертикальной плоскости в диапазоне углов от 0° до +60°. Для быстрого приведения ствола к углу заряжания орудие имело специальный механизм.Система противооткатных устройств включала гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. Все противооткатные устройства при накате оставались неподвижными. Устойчивость орудия при стрельбе обеспечивалась также сошником, закрепленным на хоботовой части нижнего станка. В лобовой части нижнего станка были закреплены литые башмаки, в которые вставлялась боевая ось. На конус боевой оси надевались гусеницы.Гаубицы Б-4 имели стволы двух типов: скрепленные без лейнера и с лейнером, а также стволы-моноблоки с лейнером. Замена лейнера могла производиться в полевых условиях. Вне зависимости от типа ствола длина его составляла 25 калибров, длина нарезной части — 19,6 калибров. В канале ствола были выполнены 64 нареза постоянной крутизны. Затвор был поршневым, использовались как двухтактные, так и трехтактные затворы. Масса ствола с затвором составляла 5200 кг.Гаубица могла стрелять различными фугасными и бетонобойными снарядами, включая снаряды, поставлявшиеся из Великобритании в Россию в годы Первой мировой войны. Предусматривалось использование полного и 11 переменных зарядов. При этом масса полного заряда составляла 15,0—15,5 кг пороха, а 11-го — 3,24 кг.При стрельбе полным зарядом снаряды Ф-625Д, Г-620 и Г-620Ш имели начальную скорость 607 м/с и обеспечивали поражение целей, удаленных на расстояние до 17 890 м. Благодаря большому углу возвышения (до 60°) и переменным зарядам, дающим 12 разных начальных скоростей снарядов, обеспечивалась возможность выбирать оптимальные траектории для поражения разнообразных целей. Заряжание производилось с помощью крана с ручным приводом. Темп стрельбы составлял 1 выстрел в 2 минуты.Для транспортировки гаубица разбиралась на две части: ствол, снятый с лафета и уложенный на специальную повозку, и соединенный с передком гусеничный лафет — лафетную повозку. На короткие расстояния гаубицу допускалось транспортировать и в неразобранном виде. (Этот способ транспортировки иногда использовался в ходе боевых действий для выдвижения гаубиц для стрельбы прямой наводкой по железобетонным оборонительным сооружениям противника.)Для транспортировки использовались гусеничные тягачи типа «Коммунар», наибольшая допустимая скорость передвижения по шоссе составляла 15 км/ч. При этом, гусеничный ход давал возможность увеличения проходимости орудий по бездорожью. Достаточно тяжелые орудия без труда преодолевали даже заболоченные участки местности.Кстати, удачная конструкция лафета была использована и для других артиллерийских систем. В частности, для промежуточных образцов 152-мм орудия Бр-19 и для 280-мм мортиры Бр-5.Естественно, возникает вопрос о различиях в конструкции гаубиц. Почему и как они появились? Разница в конструкции конкретных орудий была очевидной. При этом, это были гаубицы Б-4.Причин, по нашему мнению, было две. Первая и основная-малые производственные мощности советских заводов, отсутствие возможности реализации проектов. Проще говоря, оснащение заводов не позволяло выпускать требуемую продукцию. И вторая причина-наличие непосредственно на производстве целой плеяды выдающихся конструкторов, которые могли адаптировать проекты под возможности конкретного завода.В случае с Б-4 произошло именно так. Серийное производство гаубиц начали на заводе "Большевик" в 1932 году. Параллельно была поставлена задача начать производство и заводу "Баррикады". Оба завода не могли выпускать серийно гаубицы согласно проекта. Местные конструктора дорабатывали проекты под возможности производства."Большевик" предъявил к сдаче первую серийную гаубицу в 1933 году. Но сдать её госкомиссии не смог до конца года. "Баррикады" в первой половине 1934 года выпустили две гаубицы. Дальше завод из последних сил смог выпустить ещё 15 орудий (1934 год). Производство было остановлено. Единственным производителем стал "Большевик".Конструкторы "Большевика" доработали гаубицу. Новая версия получила более удлиненный ствол с улучшенной баллистикой. Новое орудие получило новый индекс-Б-4 БМ (большой мощности). Орудия, выпущенные до модернизации стали называть-Б-4 ММ (малой мощности). Разница между БМ и ММ была в 3 калибра (609 мм).Если внимательно рассматривать Б-4 двух этих заводов, то создается устойчивое впечатление, что это два разных орудия. Возможно, наше мнение спорно, но на вооружение Красной армии под одним обозначением поступали разные гаубицы. Впрочем, для солдат и офицеров артиллерийских частей это было не особо важно. Орудия были одинаковы по большинству показателей.Но и "Большевик" не мог похвастаться успехами в производстве Б-4. В 1937 году на "Баррикадах" вновь начали собирать гаубицы. Более того, к производству привлекли ещё один завод - Новокраматорский. Таким образом, к началу Великой отечественной войны производство гаубиц было развернуто на трех заводах. А общее количество орудий, которые поступили в артиллерийские подразделения составило 849 штук (обеих модификаций).Боевое крещение гаубицы Б-4 получили на советско-финском фронте в ходе Зимней войны с Финляндией. На 1 марта 1940 года там имелось 142 гаубицы Б-4. В начале статьи мы упомянули о солдатском названии данного орудия. "Карельский скульптор". Потеряно или выведено из строя за эту войну было 4 гаубицы. Показатель более чем достойный.Гаубицы Б-4 были только в гаубичных артиллерийских полках большой мощности РВГК. По штату полка (от 19.02.1941 г.) в нем имелось четыре дивизиона трехбатарейного состава. В каждой батарее состояло 2 гаубицы. Одна гаубица считалась взводом. Всего в полку имелось 24 гаубицы. 112 тракторов, 242 автомобиля. 12 мотоциклов и 2304 человек личного состава (из них 174 офицера). К 22.06.1941 г. в составе РВГК имелось 33 полка с гаубицами Б-4. То есть всего по штату 792 гаубицы.Великую Отечественную Б-4 начали фактически только в 1942 году. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что в 1941 году мы потеряли 75 гаубиц. Из тех, что не смогли отправить в восточные районы.В начале войны несколько гаубиц Б-4 было захвачено немцами. Так. в г. Дубно был захвачен немцами 529-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности. Из-за отсутствия тягачей нашими войсками были брошены в исправном состоянии 27 203-мм гаубиц Б-4. Трофейные гаубицы получили германское обозначение 20,3 см HaubiUe 503 (г). Они состояли на вооружении нескольких тяжелых артиллерийских дивизионов РКГ Вермахта.Большинство орудий в ходе войны были уничтожены, но по данным немецких источников, даже в 1944 году на восточном фронте работало ещё 8 этих орудий.Потери гаубиц Б-4 в 1941 году удалось возместить увеличением производства. Заводы произвели 105 орудий! Однако, поставка их на фронт была приостановлена ввиду невозможности использования в период отступления. РККА копила силы.К 1 мая 1945 г. в 30 бригадах и 4 отдельных полках артиллерии большой мощности РВГК имелось 760 203-мм гаубиц образца 1932 года.Тактико-технические характеристики тяжелой 203-мм гаубицы образца 1931 года Б-4Калибр – 203 мм;Длина общая – 5087 мм;Масса – 17700 кг (в боеготовом положении);Угол вертикального наведения – от 0° до +60°;Угол горизонтального наведения – 8°;Начальная скорость снаряда – 557(607) м/с;Максимальная дальность стрельбы – 18025 м;Масса снаряда – 100 кг.;Расчет - 15 человек;Боекомплект- 8 выстрелов.В канун празднования 75-летия нашей победы на Курской дуге, хочется рассказать ещё один боевой эпизод из боевой биографии легендарной гаубицы. В районе станции Поныри разведчики обнаружили немецкую самоходку "Фердинанд". Командиром было принято решение уничтожить немца собственной артиллерией.Однако мощности орудий не хватало для гарантированного уничтожения даже в случае попадания. На помощь пришла Б-4. Хорошо подготовленный расчет гаубицы мастерски навел орудие и одним выстрелом, фактически попаданием снаряда в башню "Фердинанда", разнес машину противника в клочья.Кстати, этот бой считается одним из самых оригинальных способов применения гаубиц на войне до сих пор. На войне много оригинального случается. Главное эффективность такой оригинальности. 100 килограммов оригинальности на голову немецких самоходчиков...И ещё один эпизод. Из битвы за Берлин. Б-4 участвовали в уличных боях! Наверное, самые эпичные кадры взятия Берлина сняты с их участием. 38 орудий на берлинских улицах!Одно из орудий было установлено в 100 метрах от противника на перекрестке Линден-штрассе и Риттер-штрассе. Пехота не могла продвигаться вперед. Немцы подготовили к обороне дом. Пушки не могли уничтожить пулеметные гнезда и огневые позиции артиллерии.Наши потери были огромны. Нужно было рисковать. Рисковать артиллеристам.Расчет Б-4, фактически прямой наводкой, 6-ю выстрелами уничтожил дом. Соответственно, вместе с гарнизоном немцев. Доворачивая орудие, командир батареи попутно уничтожил ещё три подготовленных к обороне каменных здания. Обеспечив тем самым возможность продвижения пехоте.Кстати, интересный факт, о котором мы когда-то писали. В Берлине нашлось только одно здание, которое устояло под ударами Б-4. Это знаменитая башня ПВО в районе зоопарка- Flakturm am Zoo. Наши гаубицы смогли разрушить лишь угол башни. Гарнизон оборонялся фактически до объявления капитуляции.После окончания войны гаубица была снята с вооружения. Увы, преимущество гусеничного хода сыграло плохую службу в мирное время.Но это не конец истории. Всего лишь эпизод. Орудие вновь приняли на вооружение! Но теперь конструкторам была поставлена задача на его модернизацию. Нужно было увеличить скорость транспортировки орудия.В 1954 году на заводе "Баррикады" такая модернизация была проведена. Гаубица Б-4 стала колесной. Колесный ход значительно повысил скорость буксировки орудия, общую маневренность, сократил время перевода из походного положения в боевое за счет ликвидации раздельной транспортировки лафета и ствола. Орудие получило новое название-Б-4М.Серийного производства этого орудия не велось. Фактически, проводилась модернизация уже имеющихся гаубиц. Точного количества таких орудий нам узнать не удалось.Но тот факт, что в 1964 году именно для Б-4 был создан ядерный боеприпас, говорит о многом. Как бы там ни было, Б-4 стояли на вооружении до начала 80-х годов. Почти полвека службы!Согласитесь, это показатель ценности орудия. Орудия, которое законно занимает свое место в ряду лучших образцов артиллерийской инженерной и конструкторской мысли.