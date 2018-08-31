Новости

Как украинские БПЛА делятся с ДНР секретами ВСУ

8
Оперативное командование ДНР сообщает о том, что украинская сторона, не обращая внимания на достигнутое «школьное перемирие», продолжает обстреливать территорию народной республики. Общее количество нарушений за неделю – 23. И хотя суммарно число обстрелов в сравнении с неделей предыдущей снизилось (было 34), но и 23 удара по территории ДНР – разрушенные дома, повреждённая инфраструктура, убитые и раненые. Так, сообщается, что в течение недели в республики один погибший и один получивший ранение.



В сводке говорится о том, что военнослужащие ДНР фиксируют усиление всех видов разведки на Мариупольско-Новоазовском направлении. Отмечается, что противником осуществляет разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помощь ВСУ оказывают и американцы, осуществляя радиоэлектронную разведку с воздуха над морем с применением БПЛА Global Hawk.


Отмечается, что войска ДНР в течение последних 4-х суток сбили восемь тактических БПЛА, принадлежащих украинским вооружённым формированиям. «Приземлены» украинские беспилотные средства были в районе Саханки, Коминтерново и Широкино. Отмечается, что с перехваченных беспилотников удаётся получать важную информацию о расположении украинских подразделений у линии соприкосновения.

Из материала:
С некоторых перехваченных аппаратов удалось получить фото и видеоматериалы зафиксировавшие территории, с которой происходил запуск. Сейчас наша разведка изучает полученные материалы.


Эта информация позволяет войскам ДНР выявить наиболее опасные направления и места сосредоточения украинских войск.
Использованы фотографии:
zn.ua
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:13
    0
    Чисто китайские поделки без возможности передачи информации онлайн? ?? belay
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Чисто китайские поделки без возможности передачи информации онлайн? ?

      Зато и без возможности перехвата управления... Добавят скорость и это будет уже чисто по американски. Маленький - скоростной БПЛА разведчик.
  2. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 16:16
    +2
    «Приземлены» украинские беспилотные средства

    Хорошая тренировка наших спецов ..
  3. Dietmar Офлайн
    Dietmar Сегодня, 16:52
    +1
    А вот мне интересно как неспециалисту, возможно ли (будет) "Прометеем" сжечь Global Hawk?
    Пшик, и нету больше ястреба, отлетал своё. И на радарах нет следа ракеты, кто сбил? Может сам сгорел?
  4. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:53
    0
    У нас даже в Луганске частенько украинские БПЛА сбивают))
  5. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 18:10
    -3
    Оперативное командование ДНР сообщает

    Интересно, что Басурина уже никто не упоминает. Эго рассказы, - это слишком даже для ВО. А вот так обтекаемо "оперативное командование", - типа синоним "английские учёные" wassat
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:26
    0
    Похоже на переделку бытовых игрушек под нужды ВСУ. Все пишется на флешку
  7. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 18:58
    0
    Пока одни сбивают Орланы, другие - Фурии
    (или другие производства Украины или купленные Украиной)
    обе стороны этим хвастаются.
    Однако БПЛА в таким виде войны-играют большую роль.