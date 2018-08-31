Как украинские БПЛА делятся с ДНР секретами ВСУ

С некоторых перехваченных аппаратов удалось получить фото и видеоматериалы зафиксировавшие территории, с которой происходил запуск. Сейчас наша разведка изучает полученные материалы.

Оперативное командование ДНР сообщает о том, что украинская сторона, не обращая внимания на достигнутое «школьное перемирие», продолжает обстреливать территорию народной республики. Общее количество нарушений за неделю – 23. И хотя суммарно число обстрелов в сравнении с неделей предыдущей снизилось (было 34), но и 23 удара по территории ДНР – разрушенные дома, повреждённая инфраструктура, убитые и раненые. Так, сообщается, что в течение недели в республики один погибший и один получивший ранение.В сводке говорится о том, что военнослужащие ДНР фиксируют усиление всех видов разведки на Мариупольско-Новоазовском направлении. Отмечается, что противником осуществляет разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помощь ВСУ оказывают и американцы, осуществляя радиоэлектронную разведку с воздуха над морем с применением БПЛА Global Hawk.Отмечается, что войска ДНР в течение последних 4-х суток сбили восемь тактических БПЛА, принадлежащих украинским вооружённым формированиям. «Приземлены» украинские беспилотные средства были в районе Саханки, Коминтерново и Широкино. Отмечается, что с перехваченных беспилотников удаётся получать важную информацию о расположении украинских подразделений у линии соприкосновения.Из материала:Эта информация позволяет войскам ДНР выявить наиболее опасные направления и места сосредоточения украинских войск.