«Меркава-4» и Т-90МС: кто кого?
Сравнение разных образцов бронетехники одного класса является излюбленным занятием специалистов и любителей военного дела. Нередко появлению новых сравнений способствует обстановка в тех или иных регионах. Так, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что приводит к риску начала полномасштабного вооруженного конфликта между несколькими странами. Естественно, в такой войне будут участвовать современные образцы боевых машин. Представим, что на поле боя встретились основные танки Т-90МС и «Меркава-4» российского и израильского производства соответственно. Какая бронемашина сможет завершить бой победой?
Танки «Меркава-4» являются самыми новыми и совершенными машинами своего класса в Армии обороны Израиля. Они поступили в войска в середине прошлого десятилетия и постепенно стали основой бронетанковых войск. За прошедшее время было выполнено несколько модернизаций техники, по результатам которых она получила те или иные новые агрегаты и возможности. При этом процесс обновления не останавливается. Уже известно о работе над новой модификацией танка.
Российский танк Т-90МС представляет собой экспортную версию машины Т-90АМ «Прорыв». Этот проект стартовал в середине прошлого десятилетия, а готовую машину впервые показали в 2011 году. Проект «Прорыв» предусматривал глубокую модернизацию существующего танка Т-90, направленную на повышение технических и боевых характеристик. В составе обновленной машины используются современные компоненты, за счет которых и достигаются повышенные характеристики.
В ходе гипотетического ближневосточного конфликта танки «Меркава-4» могут использоваться только израильской армией. Несмотря на давнюю историю, бронемашины семейства «Меркава» состоят на вооружении только в Израиле. Другие страны проявляли интерес к такой технике, но он пока не привел к реальным поставкам. Танк Т-90МС тоже пока не успел попасть в армию. Предыдущие образцы семейства Т-90 активно продавались и служат по всему миру, но последняя глубокая модернизация пока не производится серийно для заказчиков. В будущем не исключается продажа такой техники некоторым ближневосточным странам, например, Сирии. Именно ее можно рассматривать в качестве эксплуатанта Т-90МС в гипотетической войне.
Подвижность
Одним из основных факторов, влияющих на боевые качества танка, а следовательно и на исход сражения, является подвижность. Бронемашина должна иметь возможность перемещаться по полю боя с заданной скоростью, не обращая внимания на неровности или препятствия, за счет чего обеспечивается своевременный выход на огневую позицию и достигаются преимущества перед противником.
Израильские танки «Меркава-4» оснащаются дизельными двигателями General Dynamics GD883 мощностью 1500 л.с. Боевая масса машины, в зависимости от комплектации, превышает 65 т. Таким образом, удельная мощность танка не может быть выше 23 л.с. на тонну. Двигатель соединяется с автоматической гидромеханической трансмиссией. Машина оснащается ходовой частью с подвеской на основе пружин. При этом имеются средства, защищающие подвижные части подвески от негативного воздействия грунта или камней.
В кормовом отсеке Т-90МС монтируется дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., соединенный с автоматической трансмиссией. По результатам модернизации этот танк весит 48 т, что позволяет получить удельную мощность не менее 23,5 л.с. на тонну. Вновь используется традиционная для отечественного танкостроения ходовая часть с торсионной подвеской, не нуждающаяся в дополнительной защите.
Танки Т-90МС и «Меркава-4» мало отличаются друг от друга по своей удельной мощности. Тем не менее, масса машин заметно сказывается на их характеристиках. Так, израильский танк на шоссе разгоняется до 64 км/ч, тогда как российский способен развить 70 км/ч. Т-90МС также имеет существенное преимущество в запасе хода. Необходимо отметить, что большая масса «Меркавы-4» может ухудшать стратегическую мобильность, ограничивая выбор путей переброски такой техники. Впрочем, особенности эксплуатации техники и стратегия АОИ позволяют не сталкиваться с подобными проблемами. Израильские танки создавались с учетом эксплуатации только в своем регионе, а их отправка в другие районы не планируется.
В целом, из доступных данных следует, что Т-90МС способен показывать более высокие характеристики подвижности, как на дорогах, так и на пересеченной местности. Экипаж с хорошей подготовкой сможет использовать эти преимущества в бою для более быстрого выхода на выгодную позицию.
Защита
Другим фактором, сказывающимся на общей эффективности танка, является его живучесть, которая, в свою очередь, складывается из совокупности защиты, компоновочных решений и т.д. Следует отметить, что в российском танкостроении традиционно ведется поиск оптимального сочетания всех основных характеристик, тогда как израильские инженеры делают упор на защиту. Это приводит к появлению характерных отличий двух машин.
По известным данным, лобовая проекция «Меркавы-4» прикрыта комбинированным бронированием с металлическими и керамическими деталями. Прочие проекции, для экономии веса, защищаются гомогенным бронированием. Характерной чертой израильского танка является большой наклон верхней лобовой детали корпуса. Также для улучшения защиты экипажа использована нестандартная переднемоторная компоновка, при которой двигатель и трансмиссия оказываются дополнительной преградой на пути снаряда. Кроме того, в обитаемом отделении отсутствуют потенциально пожароопасные гидравлические системы и боекомплект. В конструкции корпуса также учтена необходимость защиты от взрывных устройств под гусеницами или днищем.
Ранее АОИ активно использовала системы динамической защиты, но «Меркава-4» не имеет такого оснащения. Тем не менее, несколько лет назад началось массовое оборудование таких танков комплексом активной защиты «Меиль Руах», предназначенным для перехвата подлетающих боеприпасов. По открытым данным, в современной комплектации «Меркава-4» может перехватывать гранаты и ракеты, а также выдерживает попадание различных снарядов. При этом, однако, точные показатели брони не разглашаются.
От предшественников российский Т-90МС «унаследовал» комбинированную лобовую защиту из броневой стали, дополненной металлическими и керамическими пластинами. Лобовая проекция также имеет современную интегрированную динамическую защиту «Реликт». По данным разработчиков танка и защиты для него, сочетание комбинированной брони и «Реликта» позволяет выдержать попадание большинства современных противотанковых боеприпасов. Борта и корма корпуса имеют гомогенную защиту, которая дополняется бортовыми экранами разных типов.
Модификация танка Т-90АМ для российской армии может оснащаться некоторыми элементами комплекса активной защиты «Афганит». Для экспортной машины Т-90МС предложено использование КАЗ «Арена-Э» с иными характеристиками. При использовании всех доступных средств Т-90МС способен защитить себя от разных атак, причем некоторые угрозы перехватываются на безопасном расстоянии.
Отсутствие полных данных по уровню защиты не позволяет объективно сравнивать два танка. По этой причине они смотрятся равноценно, хотя некоторые их особенности могут давать преимущества перед конкурентом. Так, Т-90МС выгодно отличается наличием полного набора в виде комбинированной, динамической и активной защиты, дополненных режущими экранами. Не имея динамической защиты, «Меркава-4» может похвастать особой компоновкой, повышающей живучесть экипажа при атаке из передней полусферы.
Наблюдение и управление
Чтобы реализовать весь потенциал оружия без неоправданных рисков, современный танк должен иметь эффективные средства наблюдения и систему управления огнем. Кроме того, ему требуются системы связи, обеспечивающие обмен данными о тактической обстановке с командованием или другими боевыми машинами. Все эти требования были учтены в российском и израильском проектах.
Танки «Меркава-4» последних серий оснащаются системой управления огнем BAZ и средствами связи типа BMS. В состав СУО входят командирский панорамный прицел и оптико-электронный блок наводчика, стабилизированные в двух плоскостях. В распоряжении командира и наводчика имеются дневные и ночные камеры, а также лазерный дальномер. Имеются баллистический вычислитель и автомат сопровождения целей. По разным данным, в светлое и темное время суток обеспечивается поиск целей и стрельба на дальность до 6-8 км. Система связи BMS обеспечивает обмен данными об обстановке на поля боя, прием и выдачу целеуказания.
Проект Т-90МС предусматривает использование современной СУО «Калина». В распоряжении командира и наводчика имеются комбинированные (дневной-ночной) прицелы, причем на крыше башни располагается панорамный прицел командира. Вооружение и прицелы стабилизированы в двух плоскостях. Автоматика обеспечивает опознавание и сопровождение цели, выработку данных для стрельбы и т.д. Имеется комплекс средств связи для взаимодействия и передачи данных на уровне батальона. Предусматривается навигационная аппаратура, использующая сигналы спутников. СУО «Калина» обеспечивает наблюдение за обстановкой в любых условиях и применение оружия во всем диапазоне дальностей.
Согласно доступным данным, системы управления огнем BAZ и «Калина» на данный момент могут претендовать на лидирующие позиции и являются одними из лучших образцов своего рода в мире. Они способны успешно обеспечивать поиск целей с последующим их уничтожением при помощи штатного оружия. Высокое совершенство СУО предъявляет особые требования к подготовке экипажа. Фактически итог противостояния зависит не только от техники, но и от навыков танкистов.
Вооружение
Конечной целью применения современных средств защиты и управления является безопасное и эффективное использование вооружения для поражения противника. «Меркава-4» и Т-90МС относятся к разным школам танкостроения, но воплощают самый современный подход к созданию комплексов вооружения.
В башне танка для АОИ устанавливается 120-мм гладкоствольное орудие-пусковая установка MG253 со стволом длиной 50 калибров – переработанный вариант известной пушки Rh-120. Это изделие может использовать все существующие 120-мм снаряды для танковых пушек, соответствующие стандартам НАТО. При этом израильская промышленность выпускает несколько собственных типов боеприпасов. Бронебойные снаряды для MG253 способны пробивать не менее 600-650 мм гомогенной брони. В боекомплект «Меркавы-4» входят управляемые ракеты LAHAT с запуском через ствол. Заявлена дальность полета до 8 км и бронепробиваемость до 800 мм за динамической защитой.
Боеприпасы подаются в орудие при помощи полуавтоматической системы с барабаном на 10 снарядов. Еще 38 выстрелов хранятся в отдельной укладке и подаются в барабан вручную. Утверждается, что это ускоряет процесс подготовки к выстрелу за счет автоматического поиска необходимого снаряда и механизированного досылания.
Комплекс дополнительного вооружения включает пару пулеметов винтовочного калибра. Один монтируется на орудийной установке, второй – на крыше башни. Также имеется дистанционно управляемая установка с крупнокалиберным пулеметом. На башне располагаются дымовые гранатометы. «Меркава-4», как и предшественники, может нести 60-мм миномет.
Проект Т-90МС предусматривает использование 125-мм гладкоствольного орудия-пусковой установки 2А46М-5 со стволом длиной 48 калибров. С пушкой сопрягается обновленный автомат заряжания. Боекомплект орудия состоит из 40 выстрелов раздельного заряжания. 22 располагаются в автомате заряжания в нижней части боевого отделения, еще 8 находятся в укладке корпуса. Дополнительная укладка на 10 выстрелов организована в новой кормовой нише башни. Пушка 2А46М-5 совместима со всеми отечественными боеприпасами калибра 125 мм. Бронебойные снаряды последних моделей способны пробить до 600-650 мм гомогенной брони. Также Т-90МС несет комплекс управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М» с противотанковой ракетами 9М119М и 9М119М1. Дальность полета таких ракет достигает 5 км. Бронепробиваемость – до 900 мм за динамической защитой.
На одной установке с орудием помещается спаренный пулемет ПКТМ. Второе такое изделие монтируется на дистанционно управляемом боевом модуле. Кроме того, в состав дополнительного вооружения входит набор дымовых гранатометов.
В сфере вооружения наблюдается любопытная ситуация. При использовании артиллерийских снарядов существующих типов «Меркава-4» и Т-90МС могут показывать схожие характеристики и боевые качества. Однако при применении управляемых ракет ситуация меняется в пользу израильского танка. Более новый комплекс LAHAT имеет преимущества в дальности стрельбы, хотя и проигрывает «Рефлексу» по показателям пробития. Преимуществом «Меркавы-4» можно считать большее количество пулеметов, а также использование крупнокалиберного M2HB.
Кто кого?
Поверхностное изучение двух современных боевых машин, которые могут столкнуться в гипотетических боях на Ближнем Востоке, показывает весьма интересную ситуацию. Располагая только открытой информацией, нельзя с уверенностью утверждать, что какая-либо из рассматриваемых машин имеет однозначные преимущества перед другой. В одних сферах лидерство удерживает «Меркава-4», тогда как в других более удачным выглядит Т-90МС. На основе этого можно сделать очевидные выводы.
В области подвижности и стратегической мобильности большие преимущества имеет более легкий и компактный основной танк российского производства. По живучести два танка, по-видимому, похожи, хотя равный уровень защиты устойчивости достигается разными способами. Таким же образом дело обстоит в сфере систем управления огнем, связи и управления. С точки зрения вооружения «Меркава-4» и Т-90МС похожи, хотя наличие ракет большей дальности дает преимущества израильскому танку.
Складывается достаточно интересная картина. Получается, что для успешного завершения гипотетического боя Т-90МС должен использовать свои преимущества в подвижности, а «Меркаве-4» для тех же целей придется применять эффективные средства наблюдения и ракеты сравнительно большой дальности. При этом обе машины вряд ли могут рассчитывать на успешное поражение противника первым метким выстрелом, поскольку располагают серьезной защитой разного рода.
Таким образом, при столкновении двух танков «чистые» тактико-технические характеристики в известной мере теряют свое значение. Одновременно с этим растет значение средств связи и управления, а также выучки экипажа. Большие шансы на победу в таком случае будет иметь та боевая машина, которая раньше получит сведения о присутствии противника, а также быстрее обнаружит его и, используя свои технические преимущества, нанесет решающий удар.
Современная военная техника отличается высокими характеристиками и определенным совершенством. Развитие систем вооружения и других устройств привело к самому серьезному росту значения вспомогательных комплексов и подготовки личного состава. В результате итоги столкновения «Меркавы-4» и Т-90МС будут зависеть, в первую очередь, от конкретных людей. Какие экипажи столкнутся в гипотетическом сражении – отдельный вопрос.
Прямое сравнение любых современных танков от ведущих производителей может закончиться самыми интересными выводами. Современный основной боевой танк не является боевой единицей, работающей самостоятельно и в отрыве от других структур. Эффективность его боевой работы прямо зависит от систем разведки, связи и управления. Кроме того, особое значение приобретает подготовка личного состава – как танковых экипажей, так и командования.
Обстановка на Ближнем Востоке не меняется и по-прежнему существует риск начала полномасштабного вооруженного конфликта с участием ряда стран региона. В такой войне будет использоваться самая разная бронетехника, состоящая на вооружении; ее участниками могут стать танки «Меркава-4» и машины семейства Т-90. Как видим, результаты сражений с применением такой техники зависят от множества факторов и вряд ли являются предсказуемыми.
По материалам сайтов:
http://otvaga2004.ru/
http://btvt.narod.ru/
http://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://tass.ru/
http://vesti.ru/
http://uvz.ru/
http://iai.co.il/
Танки «Меркава-4» являются самыми новыми и совершенными машинами своего класса в Армии обороны Израиля. Они поступили в войска в середине прошлого десятилетия и постепенно стали основой бронетанковых войск. За прошедшее время было выполнено несколько модернизаций техники, по результатам которых она получила те или иные новые агрегаты и возможности. При этом процесс обновления не останавливается. Уже известно о работе над новой модификацией танка.
Российский танк Т-90МС представляет собой экспортную версию машины Т-90АМ «Прорыв». Этот проект стартовал в середине прошлого десятилетия, а готовую машину впервые показали в 2011 году. Проект «Прорыв» предусматривал глубокую модернизацию существующего танка Т-90, направленную на повышение технических и боевых характеристик. В составе обновленной машины используются современные компоненты, за счет которых и достигаются повышенные характеристики.
В ходе гипотетического ближневосточного конфликта танки «Меркава-4» могут использоваться только израильской армией. Несмотря на давнюю историю, бронемашины семейства «Меркава» состоят на вооружении только в Израиле. Другие страны проявляли интерес к такой технике, но он пока не привел к реальным поставкам. Танк Т-90МС тоже пока не успел попасть в армию. Предыдущие образцы семейства Т-90 активно продавались и служат по всему миру, но последняя глубокая модернизация пока не производится серийно для заказчиков. В будущем не исключается продажа такой техники некоторым ближневосточным странам, например, Сирии. Именно ее можно рассматривать в качестве эксплуатанта Т-90МС в гипотетической войне.
Подвижность
Одним из основных факторов, влияющих на боевые качества танка, а следовательно и на исход сражения, является подвижность. Бронемашина должна иметь возможность перемещаться по полю боя с заданной скоростью, не обращая внимания на неровности или препятствия, за счет чего обеспечивается своевременный выход на огневую позицию и достигаются преимущества перед противником.
Израильские танки «Меркава-4» оснащаются дизельными двигателями General Dynamics GD883 мощностью 1500 л.с. Боевая масса машины, в зависимости от комплектации, превышает 65 т. Таким образом, удельная мощность танка не может быть выше 23 л.с. на тонну. Двигатель соединяется с автоматической гидромеханической трансмиссией. Машина оснащается ходовой частью с подвеской на основе пружин. При этом имеются средства, защищающие подвижные части подвески от негативного воздействия грунта или камней.
В кормовом отсеке Т-90МС монтируется дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., соединенный с автоматической трансмиссией. По результатам модернизации этот танк весит 48 т, что позволяет получить удельную мощность не менее 23,5 л.с. на тонну. Вновь используется традиционная для отечественного танкостроения ходовая часть с торсионной подвеской, не нуждающаяся в дополнительной защите.
Танки Т-90МС и «Меркава-4» мало отличаются друг от друга по своей удельной мощности. Тем не менее, масса машин заметно сказывается на их характеристиках. Так, израильский танк на шоссе разгоняется до 64 км/ч, тогда как российский способен развить 70 км/ч. Т-90МС также имеет существенное преимущество в запасе хода. Необходимо отметить, что большая масса «Меркавы-4» может ухудшать стратегическую мобильность, ограничивая выбор путей переброски такой техники. Впрочем, особенности эксплуатации техники и стратегия АОИ позволяют не сталкиваться с подобными проблемами. Израильские танки создавались с учетом эксплуатации только в своем регионе, а их отправка в другие районы не планируется.
В целом, из доступных данных следует, что Т-90МС способен показывать более высокие характеристики подвижности, как на дорогах, так и на пересеченной местности. Экипаж с хорошей подготовкой сможет использовать эти преимущества в бою для более быстрого выхода на выгодную позицию.
Защита
Другим фактором, сказывающимся на общей эффективности танка, является его живучесть, которая, в свою очередь, складывается из совокупности защиты, компоновочных решений и т.д. Следует отметить, что в российском танкостроении традиционно ведется поиск оптимального сочетания всех основных характеристик, тогда как израильские инженеры делают упор на защиту. Это приводит к появлению характерных отличий двух машин.
По известным данным, лобовая проекция «Меркавы-4» прикрыта комбинированным бронированием с металлическими и керамическими деталями. Прочие проекции, для экономии веса, защищаются гомогенным бронированием. Характерной чертой израильского танка является большой наклон верхней лобовой детали корпуса. Также для улучшения защиты экипажа использована нестандартная переднемоторная компоновка, при которой двигатель и трансмиссия оказываются дополнительной преградой на пути снаряда. Кроме того, в обитаемом отделении отсутствуют потенциально пожароопасные гидравлические системы и боекомплект. В конструкции корпуса также учтена необходимость защиты от взрывных устройств под гусеницами или днищем.
Ранее АОИ активно использовала системы динамической защиты, но «Меркава-4» не имеет такого оснащения. Тем не менее, несколько лет назад началось массовое оборудование таких танков комплексом активной защиты «Меиль Руах», предназначенным для перехвата подлетающих боеприпасов. По открытым данным, в современной комплектации «Меркава-4» может перехватывать гранаты и ракеты, а также выдерживает попадание различных снарядов. При этом, однако, точные показатели брони не разглашаются.
От предшественников российский Т-90МС «унаследовал» комбинированную лобовую защиту из броневой стали, дополненной металлическими и керамическими пластинами. Лобовая проекция также имеет современную интегрированную динамическую защиту «Реликт». По данным разработчиков танка и защиты для него, сочетание комбинированной брони и «Реликта» позволяет выдержать попадание большинства современных противотанковых боеприпасов. Борта и корма корпуса имеют гомогенную защиту, которая дополняется бортовыми экранами разных типов.
Модификация танка Т-90АМ для российской армии может оснащаться некоторыми элементами комплекса активной защиты «Афганит». Для экспортной машины Т-90МС предложено использование КАЗ «Арена-Э» с иными характеристиками. При использовании всех доступных средств Т-90МС способен защитить себя от разных атак, причем некоторые угрозы перехватываются на безопасном расстоянии.
Отсутствие полных данных по уровню защиты не позволяет объективно сравнивать два танка. По этой причине они смотрятся равноценно, хотя некоторые их особенности могут давать преимущества перед конкурентом. Так, Т-90МС выгодно отличается наличием полного набора в виде комбинированной, динамической и активной защиты, дополненных режущими экранами. Не имея динамической защиты, «Меркава-4» может похвастать особой компоновкой, повышающей живучесть экипажа при атаке из передней полусферы.
Наблюдение и управление
Чтобы реализовать весь потенциал оружия без неоправданных рисков, современный танк должен иметь эффективные средства наблюдения и систему управления огнем. Кроме того, ему требуются системы связи, обеспечивающие обмен данными о тактической обстановке с командованием или другими боевыми машинами. Все эти требования были учтены в российском и израильском проектах.
Танки «Меркава-4» последних серий оснащаются системой управления огнем BAZ и средствами связи типа BMS. В состав СУО входят командирский панорамный прицел и оптико-электронный блок наводчика, стабилизированные в двух плоскостях. В распоряжении командира и наводчика имеются дневные и ночные камеры, а также лазерный дальномер. Имеются баллистический вычислитель и автомат сопровождения целей. По разным данным, в светлое и темное время суток обеспечивается поиск целей и стрельба на дальность до 6-8 км. Система связи BMS обеспечивает обмен данными об обстановке на поля боя, прием и выдачу целеуказания.
Проект Т-90МС предусматривает использование современной СУО «Калина». В распоряжении командира и наводчика имеются комбинированные (дневной-ночной) прицелы, причем на крыше башни располагается панорамный прицел командира. Вооружение и прицелы стабилизированы в двух плоскостях. Автоматика обеспечивает опознавание и сопровождение цели, выработку данных для стрельбы и т.д. Имеется комплекс средств связи для взаимодействия и передачи данных на уровне батальона. Предусматривается навигационная аппаратура, использующая сигналы спутников. СУО «Калина» обеспечивает наблюдение за обстановкой в любых условиях и применение оружия во всем диапазоне дальностей.
Согласно доступным данным, системы управления огнем BAZ и «Калина» на данный момент могут претендовать на лидирующие позиции и являются одними из лучших образцов своего рода в мире. Они способны успешно обеспечивать поиск целей с последующим их уничтожением при помощи штатного оружия. Высокое совершенство СУО предъявляет особые требования к подготовке экипажа. Фактически итог противостояния зависит не только от техники, но и от навыков танкистов.
Вооружение
Конечной целью применения современных средств защиты и управления является безопасное и эффективное использование вооружения для поражения противника. «Меркава-4» и Т-90МС относятся к разным школам танкостроения, но воплощают самый современный подход к созданию комплексов вооружения.
В башне танка для АОИ устанавливается 120-мм гладкоствольное орудие-пусковая установка MG253 со стволом длиной 50 калибров – переработанный вариант известной пушки Rh-120. Это изделие может использовать все существующие 120-мм снаряды для танковых пушек, соответствующие стандартам НАТО. При этом израильская промышленность выпускает несколько собственных типов боеприпасов. Бронебойные снаряды для MG253 способны пробивать не менее 600-650 мм гомогенной брони. В боекомплект «Меркавы-4» входят управляемые ракеты LAHAT с запуском через ствол. Заявлена дальность полета до 8 км и бронепробиваемость до 800 мм за динамической защитой.
Боеприпасы подаются в орудие при помощи полуавтоматической системы с барабаном на 10 снарядов. Еще 38 выстрелов хранятся в отдельной укладке и подаются в барабан вручную. Утверждается, что это ускоряет процесс подготовки к выстрелу за счет автоматического поиска необходимого снаряда и механизированного досылания.
Комплекс дополнительного вооружения включает пару пулеметов винтовочного калибра. Один монтируется на орудийной установке, второй – на крыше башни. Также имеется дистанционно управляемая установка с крупнокалиберным пулеметом. На башне располагаются дымовые гранатометы. «Меркава-4», как и предшественники, может нести 60-мм миномет.
Проект Т-90МС предусматривает использование 125-мм гладкоствольного орудия-пусковой установки 2А46М-5 со стволом длиной 48 калибров. С пушкой сопрягается обновленный автомат заряжания. Боекомплект орудия состоит из 40 выстрелов раздельного заряжания. 22 располагаются в автомате заряжания в нижней части боевого отделения, еще 8 находятся в укладке корпуса. Дополнительная укладка на 10 выстрелов организована в новой кормовой нише башни. Пушка 2А46М-5 совместима со всеми отечественными боеприпасами калибра 125 мм. Бронебойные снаряды последних моделей способны пробить до 600-650 мм гомогенной брони. Также Т-90МС несет комплекс управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М» с противотанковой ракетами 9М119М и 9М119М1. Дальность полета таких ракет достигает 5 км. Бронепробиваемость – до 900 мм за динамической защитой.
На одной установке с орудием помещается спаренный пулемет ПКТМ. Второе такое изделие монтируется на дистанционно управляемом боевом модуле. Кроме того, в состав дополнительного вооружения входит набор дымовых гранатометов.
В сфере вооружения наблюдается любопытная ситуация. При использовании артиллерийских снарядов существующих типов «Меркава-4» и Т-90МС могут показывать схожие характеристики и боевые качества. Однако при применении управляемых ракет ситуация меняется в пользу израильского танка. Более новый комплекс LAHAT имеет преимущества в дальности стрельбы, хотя и проигрывает «Рефлексу» по показателям пробития. Преимуществом «Меркавы-4» можно считать большее количество пулеметов, а также использование крупнокалиберного M2HB.
Кто кого?
Поверхностное изучение двух современных боевых машин, которые могут столкнуться в гипотетических боях на Ближнем Востоке, показывает весьма интересную ситуацию. Располагая только открытой информацией, нельзя с уверенностью утверждать, что какая-либо из рассматриваемых машин имеет однозначные преимущества перед другой. В одних сферах лидерство удерживает «Меркава-4», тогда как в других более удачным выглядит Т-90МС. На основе этого можно сделать очевидные выводы.
В области подвижности и стратегической мобильности большие преимущества имеет более легкий и компактный основной танк российского производства. По живучести два танка, по-видимому, похожи, хотя равный уровень защиты устойчивости достигается разными способами. Таким же образом дело обстоит в сфере систем управления огнем, связи и управления. С точки зрения вооружения «Меркава-4» и Т-90МС похожи, хотя наличие ракет большей дальности дает преимущества израильскому танку.
Складывается достаточно интересная картина. Получается, что для успешного завершения гипотетического боя Т-90МС должен использовать свои преимущества в подвижности, а «Меркаве-4» для тех же целей придется применять эффективные средства наблюдения и ракеты сравнительно большой дальности. При этом обе машины вряд ли могут рассчитывать на успешное поражение противника первым метким выстрелом, поскольку располагают серьезной защитой разного рода.
Таким образом, при столкновении двух танков «чистые» тактико-технические характеристики в известной мере теряют свое значение. Одновременно с этим растет значение средств связи и управления, а также выучки экипажа. Большие шансы на победу в таком случае будет иметь та боевая машина, которая раньше получит сведения о присутствии противника, а также быстрее обнаружит его и, используя свои технические преимущества, нанесет решающий удар.
Современная военная техника отличается высокими характеристиками и определенным совершенством. Развитие систем вооружения и других устройств привело к самому серьезному росту значения вспомогательных комплексов и подготовки личного состава. В результате итоги столкновения «Меркавы-4» и Т-90МС будут зависеть, в первую очередь, от конкретных людей. Какие экипажи столкнутся в гипотетическом сражении – отдельный вопрос.
Прямое сравнение любых современных танков от ведущих производителей может закончиться самыми интересными выводами. Современный основной боевой танк не является боевой единицей, работающей самостоятельно и в отрыве от других структур. Эффективность его боевой работы прямо зависит от систем разведки, связи и управления. Кроме того, особое значение приобретает подготовка личного состава – как танковых экипажей, так и командования.
Обстановка на Ближнем Востоке не меняется и по-прежнему существует риск начала полномасштабного вооруженного конфликта с участием ряда стран региона. В такой войне будет использоваться самая разная бронетехника, состоящая на вооружении; ее участниками могут стать танки «Меркава-4» и машины семейства Т-90. Как видим, результаты сражений с применением такой техники зависят от множества факторов и вряд ли являются предсказуемыми.
По материалам сайтов:
http://otvaga2004.ru/
http://btvt.narod.ru/
http://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://tass.ru/
http://vesti.ru/
http://uvz.ru/
http://iai.co.il/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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