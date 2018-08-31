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ACV от BAE Systems. Морпехи США показали свой новый бронетранспортер

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Корпус морской пехоты США впервые публично показал бронетранспортёры-амфибии нового поколения, которые поступят на вооружение морской пехоты в следующем году. Демонстрация боевой машины ACV (Amphibious Combat Vehicle) проводилась в военно-учебном центре Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.

ACV от BAE Systems. Морпехи США показали свой новый бронетранспортер


Американская морская пехота планирует пересесть на новую технику уже в 2019 году. Тендер на поставку новых амфибийных бронетранспортёров для Корпуса морской пехоты проводился в 2015 году. В нем участвовали пять фирм, представивших на конкурс свои машины. На первом этапе из борьбы выбыли компании Lockheed Martin, General Dynamics и Advanced Defense Vehicle Systems, модели которых не подошли американским морпехам по ряду параметров, основными из которых были стоимость и защищенность. В финале рассматривались броневик Terrex 2 от компании SAIC и ACV от BAE Systems. В итоге командование Корпуса отдало предпочтение боевой машине от BAE.


Первая поставка опытной партии бронетранспортеров ACV запланирована на осень 2019 года, машины пойдут на замену морально устаревших плавающих гусеничных бронетранспортёров AAV.

Плавающий бронетранспортёр ACV создан на базе итальянского БТР Iveco SuperAV, вмещает трёх членов экипажа и до 13 десантников, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Запас хода машины составляет 500 км, мощность двигателя — 690 л.с., запас плавучести — 21%.
Использованы фотографии:
defence-blog.com
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Американские морпехи приступили к испытаниям нового БТР Terrex 2
Бронетранспортеры на конкурс по американской программе МРС
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24 комментария
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  1. purple Офлайн
    purple Сегодня, 16:43
    -2
    неужели США настолько деградировали, что сами не в состоянии создать нормальный плавающий бронетранспортер?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:54
      -1
      Лобби и откаты никто не отменял! !!
    2. polpot Офлайн
      polpot Сегодня, 16:54
      -1
      Коррупция ,распил,мировое распределение труда , или по как говорят по русски- воруют.
    3. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 17:07
      +6
      Цитата: purple
      неужели США настолько деградировали, что сами не в состоянии создать нормальный плавающий бронетранспортер?

      Вы удивитесь, но предыдущий колёсный БТР для КМП тоже был иномаркой. Причём дважды: морпеховский LAV-25 производился в Канаде, а в девичестве был швейцарцем - MOWAG Piranha I. А расово верный американский Кадиллак тот конкурс проиграл. smile
      США могут создать плавающий БТР. Но получается либо сарай LVTP-7, либо EFV по цене в полтора "Абрамса".
    4. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 17:08
      +2
      Получается, что они ещё в XIX веке деградировали, когда Краг-Йоргенсена на вооружение приняли.
      Да вообще - постоянно кто-нибудь, да подеградирует разок хотя бы. Полмира с АК носится, другая половина с ФН ФАЛ; то весь мир с Максимов друг в друга мочит; Россия бельгийский Наган полвека выпускала, да с трёхлинейкой тёмно-серая история; англичане с чешским пулемётом недавно только со слезами расстались, и т.п. несть числа.
      И это только со стрелковкой для примера.
    5. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 17:27
      +2
      Цитата: purple
      неужели США настолько деградировали, что сами не в состоянии создать нормальный плавающий бронетранспортер?

      Нет. Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют выбирать для своей армии лучшее.
      1. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 17:31
        0
        Цитата: профессор
        Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют

        Мы уже один раз "купили"у французов. laughing
        1. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 20:12
          +1
          Цитата: ultra
          Цитата: профессор
          Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют

          Мы уже один раз "купили"у французов. laughing

          Пытались купить, но нарушили взятые на себя обязательства... Однако это совсем другая история.
          Цитата: Лопатов
          Цитата: профессор
          Нет. Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют выбирать для своей армии лучшее.

          Нет? Вопрос: какие предприятия производят гаубицу британской разработки М777?

          Нет. Индия тоже производит закупаемое вооружение у себя, но это ни разу не "импортозащение", а натуральный импорт. Кстати и закупаемый у Изариля КАЗ будет производиться (частично) на территории США. Импортозамещение?

          Цитата: purple
          Ну или американские компании просто не смогли "осилить" это направление... имхо деградация налицо... ибо если ты не конкурентен значит что-то с тобой не так.
          Но меня умиляет Ваша черта переключаться.... изначальный посыл был о том, что США не могут сами сделать... хотя раньше делали... Появился Профессор и уже США как бы просто выбирают лучшее...

          США может произвести всё, то есть абсолютно ВСЁ. Их технологическая база, научный потенциал и финансы это позволяют. Однако возникает вопрос целесообразности. У них нет комплекса неполноценности и они с удовольствием закупают импорт когда им это выгодно. Например США в свое время решили, что не целесообразно вкладываться в производство телевизоров на своей территории и лучше закупать их в Японии. ТАк и с воовужением, Хариер у британцев, Карл Густав у шведов и так далее.
      2. Лопатов Офлайн
        Лопатов Сегодня, 17:33
        -1
        Цитата: профессор
        Нет. Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют выбирать для своей армии лучшее.

        Нет? Вопрос: какие предприятия производят гаубицу британской разработки М777?
      3. purple Офлайн
        purple Сегодня, 17:33
        -1
        Цитата: профессор
        Нет. Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют выбирать для своей армии лучшее.


        Ну или американские компании просто не смогли "осилить" это направление... имхо деградация налицо... ибо если ты не конкурентен значит что-то с тобой не так.
        Но меня умиляет Ваша черта переключаться.... изначальный посыл был о том, что США не могут сами сделать... хотя раньше делали... Появился Профессор и уже США как бы просто выбирают лучшее...
  2. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 16:51
    +2
    Однако... судя по фото, габариты нового БТР не уступают старичку LVTP-7. belay
    1. Лопатов Офлайн
      Лопатов Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Alexey RA
      Однако... судя по фото, габариты нового БТР не уступают старичку LVTP-7. belay

      А меньше и не получится. Ибо размеры ограничены требуемой мореходностью
      1. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 17:31
        +1
        Цитата: Лопатов
        А меньше и не получится. Ибо размеры ограничены требуемой мореходностью

        И грузоподъёмностью - ЕМНИП, БТР КМП при высадке должны доставлять не только личный состав, но и грузы для первого эшелона.
        Просто я рассчитывал на что-то подобное LAV-25 - меньше размеры, больше количество. smile
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:53
    0
    И тут Ивеко "засветилась " wassat !Видать, у них лоббисты сильные, или откаты дают хорошие! А с учетом того, что американцы не делают, все равно в результате выходит вагоноподобный монстр, к тому же еще и амфибия, хочу увидеть десантируюмую версию сего бронекамода! !! wassat
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 17:09
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      , хочу увидеть десантируюмую версию сего бронекамода! !!

      Он голый 15 тонн весит, в принципе можно. Только у них парашютных систем таких нету.
      1. Лопатов Офлайн
        Лопатов Сегодня, 17:31
        +3
        Цитата: Серый брат
        Он голый 15 тонн весит, в принципе можно. Только у них парашютных систем таких нету.

        APS до 27 тонн с нормальных высот. Десантирование с малых высот- до 15 тонн с копейками. У нас распространения такие системы не получили. Это штатные системы.

        Американский национальный рекорд в этой сфере 77 тыс. фунтов или около 35 тонн
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 19:38
          0
          Цитата: Лопатов
          APS до 27 тонн с нормальных высот.

          Прямо как суслик - ты его не видишь, а он есть. Странно, почему не пользуются.
    2. Лопатов Офлайн
      Лопатов Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      И тут Ивеко "засветилась " !Видать, у них лоббисты сильные, или откаты дают хорошие!

      Смогли дешевле всего купить "исходник". Американцы, как показывает практика, производство на сторону не отдают никогда. Даже полностью разработанный в другой стране образец клепают сами.

      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      с учетом того, что американцы не делают, все равно в результате выходит вагоноподобный монстр, к тому же еще и амфибия, хочу увидеть десантируюмую версию сего бронекамода! !!

      Вообще-то это и есть"десантируемая версия" Допускающая даже загоризонтную высадку. Собственно, потому аппарат и велик настолько. Мореходность
    3. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 17:15
      -2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      хочу увидеть десантируюмую версию сего бронекамода!

      увидеть десантируемую хамви мало показалось?
  4. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 16:58
    +3
    В финале рассматривались броневик Terrex 2 от компании SAIC и ACV от BAE Systems.
    1. dvina71 Офлайн
      dvina71 Сегодня, 17:07
      -1
      Интересное видио.. Один вопрос.. Почему у них показывают БТР который настойчиво пытается уплыть от берега?
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 17:11
        +1
        Цитата: dvina71
        ...Почему у них показывают БТР который настойчиво пытается уплыть от берега?

        ...Купаться любит laughing
  5. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 17:04
    -1
    А чего это у него сбоку - радиатор штоле? Как дать туда, четырьмя нулями))) laughing
  6. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 18:22
    0
    Цитата: профессор
    Нет. Просто у них нет такого слова "импортозамещение" и они не комплексуют выбирать для своей армии лучшее.

    --------------------------
    Профессор, когда ты сам печатаешь мировую валюту, то можешь вообще ни в чем себе не отказывать. Заливая своими деньгами мировую экономику ты можешь приобретать лучшие товары и лучшие умы. Просто мы и они в разных условиях.