ACV от BAE Systems. Морпехи США показали свой новый бронетранспортер

Корпус морской пехоты США впервые публично показал бронетранспортёры-амфибии нового поколения, которые поступят на вооружение морской пехоты в следующем году. Демонстрация боевой машины ACV (Amphibious Combat Vehicle) проводилась в военно-учебном центре Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.Американская морская пехота планирует пересесть на новую технику уже в 2019 году. Тендер на поставку новых амфибийных бронетранспортёров для Корпуса морской пехоты проводился в 2015 году. В нем участвовали пять фирм, представивших на конкурс свои машины. На первом этапе из борьбы выбыли компании Lockheed Martin, General Dynamics и Advanced Defense Vehicle Systems, модели которых не подошли американским морпехам по ряду параметров, основными из которых были стоимость и защищенность. В финале рассматривались броневик Terrex 2 от компании SAIC и ACV от BAE Systems. В итоге командование Корпуса отдало предпочтение боевой машине от BAE.Первая поставка опытной партии бронетранспортеров ACV запланирована на осень 2019 года, машины пойдут на замену морально устаревших плавающих гусеничных бронетранспортёров AAV.Плавающий бронетранспортёр ACV создан на базе итальянского БТР Iveco SuperAV, вмещает трёх членов экипажа и до 13 десантников, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Запас хода машины составляет 500 км, мощность двигателя — 690 л.с., запас плавучести — 21%.