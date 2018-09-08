С карабином в руках. М1 Carbine (часть 1)
Всегда выступал за то, что писать надо о том, что ты хорошо знаешь. Или о чем читал в разных источниках (чем их не больше, тем лучше!), или же о том, чем ты давно занимаешься, то есть, по сути, получаешь второе (третье) высшее образование.
Вот, например, танки… Первую модель я сделал в 1980 году и потом делал их 10 лет, потом начал про них писать и издавать свой журнал, потом пошли первые книги, которые рецензировали хорошие специалисты, и так – 38 лет. Понятно, что танк я не заведу. Но что касается их истории и самой техники, то знаю я их неплохо.
Стрелковому оружию, если так можно выразиться, отдано меньше, всего шесть лет, поскольку первые статьи о нем появились у меня в 2012 году. Но если человеку дают диплом по второму высшему за три года учебы в ВС с уже имеющимся первым образованием, то шести лет вроде бы достаточно? Однако, могу сказать, что в теории – да, но на практике желательно за каждый образец все-таки подержаться самому, ощутить его вес, удобство – «прикладистость», разобрать – собрать. В идеале еще и пострелять из него, но в России это недоступная роскошь для подавляющего большинства авторов. Вот почему я особенно радуюсь, когда мой товарищ, коллекционирующий различное стрелковое оружие, мне звонит и сообщает, что меня ждет очередной образец, чтобы за него «подержаться».
На этот раз таким образцом стал карабин М1. Кстати, недешевое это удовольствие купить даже холощеный такой вот карабин, сделанный в годы войны в США. Еще не так давно цена на него была 29 тыс. рублей, тогда как сегодня выросла уже до 85 тысяч!
Карабин М1. Вид слева и справа.
Начнем с того, что сообщает нам об этом оружии Википедия. «О, Википедия, наморщит кто-то нос, но… британские суды британскую же Википедию принимают как источник информации. А где наша страна защищает свои интересы в международных делах? В британских судах! Ну, а так как мы живем по закону (во всяком случае стараемся так жить!), то и в данном случае будем придерживаться его установок и, кроме доказанных случаев искажения информации (подчеркнем – доказанных!), попробуем ее использовать. Ну, а написано в ней следующее: в отечественной литературе M1 Carbine иногда ошибочно именуют «бэби Гаранд» или «карабин Гаранда», но в американских источниках такие названия отсутствуют.
Карабин М1 в разрезе, демонстрирующем устройство его механизма.
А далее идет информация о том, что в 1938 году армия США впервые осознала, что ей необходимо провести перевооружение ее военнослужащих «второй линии» (то есть не участвующих в пехотном бою танкистов, артиллеристов, связистов, которым и так приходится таскать на себе тяжеленные катушки с проводами, словом, всех тех солдат, которым по штату не была положена армейская винтовка), заменив в их арсенале самозарядные пистолеты на более эффективный легкий карабин. Причины были весьма основательными: обучить людей стрельбе из карабина проще, чем из пистолета, эффективность карабина при стрельбе выше, меньше и общие затраты на оснащение «второй линии таким» оружием!
Схема устройства карабина М1.
Графическая схема с наименованием всех деталей на английском языке.
Далее мы обратимся к другому источнику, а именно книге Ларри Л. Рута, «Война! Калибр США .30 Carbine», Vol. 1., где содержится дополняющая Вики информация о том, что программа разработки такого оружия началась 1 октября 1940 года, когда Отдел боеприпасов армии США выпустил пятистраничный запрос на возможные проекты. Основными требованиями к винтовке были вес не более 5 фунтов (с магазином с патронами), эффективная дальность стрельбы 300 ярдов и как полуавтоматический, так и полностью автоматический огонь. Карабины должны были использовать патрон .30 Carbine, разработанный фирмой «Винчестер» на базе патрона .32WSL. Кстати, а что это были за патроны? Патроны к автоматической винтовке M1905, которая предлагалась к использованию с патронами .32 Winchester Self-Loading (WSL) и .35 Winchester Self-Loading. Патрон .32 WSL имел пулю калибра 8,2 мм и гильзу длиной 31 мм. Пуля весила 11 г и имела начальную скорость около 420 м/с. Энергия пули составляла 960 Дж. Боеприпас .35 WSL имел 8,9-мм пулю в 12 г, но более короткую гильзу длиной 29,3 мм. Начальная скорость его пули равнялась 425 м/с, а ее энергия — 1050 Дж. Своими габаритными размерами боеприпасы Winchester Self-Loading (Винчестер самозарядный) заметно отличались от других патронов тех лет, что было сделано специально во избежание их применения в других винтовках и порчи оружия. То есть спутать их ни с чем было нельзя.
Модель позднего выпуска с приливом на стволе для штыка. Такие карабины стали выпускать с 1944 года.
Прилив для штыка и мушка с ограждением.
Однако в новом карабине было решено использовать другие патроны. Решение об их разработке приняли также 1 октября 1940 года на встрече представителей Комитета обороны США и коммерческих оружейных компаний. То есть одновременно с началом разработки нового карабина.
Скоба ремня.
Компания Winchester обозначила новый патрон, как .30 SR M-1, взяв за основу .32 WSL. Уже к началу декабря 1940 года была подготовлена первая опытная партия новых патронов, имевших пули в томпаковой оболочке с заливкой из свинца массой 6,9 г. Затем в январе и июне были испытаны две партии патронов каждая по 50 000 штук, а осенью дополнительно выпустили партию из 300 000 патронов, в которой использовалась другая марка пороха.
Патрон .30 Carbine (7,62×33 мм).
Патрон .30 Carbine (слева) и .30-06 от винтовки «Спрингфилд» (справа).
После всех этих испытаний 30 октября 1941 года патрон .30 Carbine (7,62×33 мм) наконец-то поступил на вооружение армии США и получил обозначение Carbine Cal. .30 M-1. Создателем патрона являлся Дэвид Маршал Уильямс, которому удалось добиться хороших результатов. Так, начальная скорость пули этого патрона составляла 607 м/с, а ее энергия в джоулях равнялась 1308 Дж, при массе в 7,1 г. Причем, даже будучи принят на вооружение, патрон этот продолжал совершенствоваться фирмой и впоследствии. Так, в апреле 1942 года она заменила в нем марку пороха, благодаря чему начальная скорость пули повысилась на 10 %. Он же стал и основным разработчиком карабина, причем основные идеи, заложенные в его конструкцию, он сформулировал… отбывая наказание в тюрьме за убийство второй степени. После освобождения он устроился на работу в компанию Winchester и в сотрудничестве с другими конструкторами представил свой образец. Уильямс даже удостоился того, что о нем компания MGM сняла художественный фильм, где его роль исполнил Джеймс Стюарт. Справедливости ради стоит сказать, что карабин М1 не был полностью уникальным оружием. Во многом он был создан благодаря творческой переработки предшествующих образцов.
Дело в том, что Winchester создание нового образца сначала поручил Джонатану «Эду» Браунингу — брату знаменитого конструктора Джона Мозеса Браунинга, но тот умер в мае 1939 года, и вот тогда-то фирма и привлекла к этой работе Дэвида Маршала Уильямса, предложившего использовать газовый двигатель с коротким ходом поршня, суливший облегчение всей конструкции. Испытания 1940 года показали, что конструкция Браунинга, основанная на перекосе затвора, оказывается ненадежной при загрязнении. В результате ее переработали так, чтобы использовать в ней вращающийся затвор в стиле винтовки Гаранда, и короткий газовый поршень.
Магазин, кнопка магазина и переводчик видов огня.
Планировалось, что испытания поданных на конкурс образцов начнутся всего через 4 месяца, то есть уже 1 февраля 1941 года. Но поскольку все уперлось в разработку нового патрона, который нужно было доводить до ума, испытания задержали до мая 1941 года. К этому времени было готово уже целых девять винтовок, так что комиссии было из чего выбирать и что с чем сравнивать. Два образца забраковали сразу — мистера Симпсон из Спрингфилдского арсенала, поскольку его карабин весил 6 фунтов 10 унций, что посчитали слишком тяжелым, чтобы тратить время на его рассмотрение. Был отклонен и вариант под патрон .276, как не соответствующий требованию к калибру.
Затвор закрыт. Хорошо виден узел запирания затвора, благодаря которому он проворачивался при движении затворной раны. У основания рукоятки перезаряжания видна кнопка задержки затвора в заднем положении.
Затвор открыт и поставлен на задержку. Хорошо виден подаватель магазина и затвор.
Остальные образцы подвергли тщательным испытаниям, пока военные не остановились на модели фирмы Winchester, представившей легкий карабин с газовым двигателем Дэвида Маршала Уильямса.
Ствольная коробка. Хорошо видны пазы под боевые упоры слева и справа.
Затвор крупным планом. Хорошо видны боевые упоры и экстрактор.
В мае 1941 года прототип карабина M1 убавил в весе с 4,3 кг до 3,4 кг, а затем стал еще легче. Ну, а в итоге, представленный на конкурс карабин по сравнению с винтовкой Гаранда выглядел просто элегантно, он был коротким и необременительным в пользовании, а еще оказался очень легким — всего каких-то 2,6…2,8 кг вместе с патронами, — то есть, даже легче большинства пистолетов-пулеметов этого времени. То есть его конструктору удалось полностью удовлетворить требования заказчика и создать оружие, полностью отвечающее его требования, а такое бывает не часто! Понятно, что это было оружие для определенных условий и определенных людей, но в рамках этих условий оно полностью соответствовало предъявлявшимся к нему тогда требованиям.
15-зарядный магазин.
15-зарядный магазин крупным планом.
Положение патронов перед подачей при открытом затворе.
Продолжение следует…
Вот, например, танки… Первую модель я сделал в 1980 году и потом делал их 10 лет, потом начал про них писать и издавать свой журнал, потом пошли первые книги, которые рецензировали хорошие специалисты, и так – 38 лет. Понятно, что танк я не заведу. Но что касается их истории и самой техники, то знаю я их неплохо.
Стрелковому оружию, если так можно выразиться, отдано меньше, всего шесть лет, поскольку первые статьи о нем появились у меня в 2012 году. Но если человеку дают диплом по второму высшему за три года учебы в ВС с уже имеющимся первым образованием, то шести лет вроде бы достаточно? Однако, могу сказать, что в теории – да, но на практике желательно за каждый образец все-таки подержаться самому, ощутить его вес, удобство – «прикладистость», разобрать – собрать. В идеале еще и пострелять из него, но в России это недоступная роскошь для подавляющего большинства авторов. Вот почему я особенно радуюсь, когда мой товарищ, коллекционирующий различное стрелковое оружие, мне звонит и сообщает, что меня ждет очередной образец, чтобы за него «подержаться».
На этот раз таким образцом стал карабин М1. Кстати, недешевое это удовольствие купить даже холощеный такой вот карабин, сделанный в годы войны в США. Еще не так давно цена на него была 29 тыс. рублей, тогда как сегодня выросла уже до 85 тысяч!
Карабин М1. Вид слева и справа.
Начнем с того, что сообщает нам об этом оружии Википедия. «О, Википедия, наморщит кто-то нос, но… британские суды британскую же Википедию принимают как источник информации. А где наша страна защищает свои интересы в международных делах? В британских судах! Ну, а так как мы живем по закону (во всяком случае стараемся так жить!), то и в данном случае будем придерживаться его установок и, кроме доказанных случаев искажения информации (подчеркнем – доказанных!), попробуем ее использовать. Ну, а написано в ней следующее: в отечественной литературе M1 Carbine иногда ошибочно именуют «бэби Гаранд» или «карабин Гаранда», но в американских источниках такие названия отсутствуют.
Карабин М1 в разрезе, демонстрирующем устройство его механизма.
А далее идет информация о том, что в 1938 году армия США впервые осознала, что ей необходимо провести перевооружение ее военнослужащих «второй линии» (то есть не участвующих в пехотном бою танкистов, артиллеристов, связистов, которым и так приходится таскать на себе тяжеленные катушки с проводами, словом, всех тех солдат, которым по штату не была положена армейская винтовка), заменив в их арсенале самозарядные пистолеты на более эффективный легкий карабин. Причины были весьма основательными: обучить людей стрельбе из карабина проще, чем из пистолета, эффективность карабина при стрельбе выше, меньше и общие затраты на оснащение «второй линии таким» оружием!
Схема устройства карабина М1.
Графическая схема с наименованием всех деталей на английском языке.
Далее мы обратимся к другому источнику, а именно книге Ларри Л. Рута, «Война! Калибр США .30 Carbine», Vol. 1., где содержится дополняющая Вики информация о том, что программа разработки такого оружия началась 1 октября 1940 года, когда Отдел боеприпасов армии США выпустил пятистраничный запрос на возможные проекты. Основными требованиями к винтовке были вес не более 5 фунтов (с магазином с патронами), эффективная дальность стрельбы 300 ярдов и как полуавтоматический, так и полностью автоматический огонь. Карабины должны были использовать патрон .30 Carbine, разработанный фирмой «Винчестер» на базе патрона .32WSL. Кстати, а что это были за патроны? Патроны к автоматической винтовке M1905, которая предлагалась к использованию с патронами .32 Winchester Self-Loading (WSL) и .35 Winchester Self-Loading. Патрон .32 WSL имел пулю калибра 8,2 мм и гильзу длиной 31 мм. Пуля весила 11 г и имела начальную скорость около 420 м/с. Энергия пули составляла 960 Дж. Боеприпас .35 WSL имел 8,9-мм пулю в 12 г, но более короткую гильзу длиной 29,3 мм. Начальная скорость его пули равнялась 425 м/с, а ее энергия — 1050 Дж. Своими габаритными размерами боеприпасы Winchester Self-Loading (Винчестер самозарядный) заметно отличались от других патронов тех лет, что было сделано специально во избежание их применения в других винтовках и порчи оружия. То есть спутать их ни с чем было нельзя.
Модель позднего выпуска с приливом на стволе для штыка. Такие карабины стали выпускать с 1944 года.
Прилив для штыка и мушка с ограждением.
Однако в новом карабине было решено использовать другие патроны. Решение об их разработке приняли также 1 октября 1940 года на встрече представителей Комитета обороны США и коммерческих оружейных компаний. То есть одновременно с началом разработки нового карабина.
Скоба ремня.
Компания Winchester обозначила новый патрон, как .30 SR M-1, взяв за основу .32 WSL. Уже к началу декабря 1940 года была подготовлена первая опытная партия новых патронов, имевших пули в томпаковой оболочке с заливкой из свинца массой 6,9 г. Затем в январе и июне были испытаны две партии патронов каждая по 50 000 штук, а осенью дополнительно выпустили партию из 300 000 патронов, в которой использовалась другая марка пороха.
Патрон .30 Carbine (7,62×33 мм).
Патрон .30 Carbine (слева) и .30-06 от винтовки «Спрингфилд» (справа).
После всех этих испытаний 30 октября 1941 года патрон .30 Carbine (7,62×33 мм) наконец-то поступил на вооружение армии США и получил обозначение Carbine Cal. .30 M-1. Создателем патрона являлся Дэвид Маршал Уильямс, которому удалось добиться хороших результатов. Так, начальная скорость пули этого патрона составляла 607 м/с, а ее энергия в джоулях равнялась 1308 Дж, при массе в 7,1 г. Причем, даже будучи принят на вооружение, патрон этот продолжал совершенствоваться фирмой и впоследствии. Так, в апреле 1942 года она заменила в нем марку пороха, благодаря чему начальная скорость пули повысилась на 10 %. Он же стал и основным разработчиком карабина, причем основные идеи, заложенные в его конструкцию, он сформулировал… отбывая наказание в тюрьме за убийство второй степени. После освобождения он устроился на работу в компанию Winchester и в сотрудничестве с другими конструкторами представил свой образец. Уильямс даже удостоился того, что о нем компания MGM сняла художественный фильм, где его роль исполнил Джеймс Стюарт. Справедливости ради стоит сказать, что карабин М1 не был полностью уникальным оружием. Во многом он был создан благодаря творческой переработки предшествующих образцов.
Дело в том, что Winchester создание нового образца сначала поручил Джонатану «Эду» Браунингу — брату знаменитого конструктора Джона Мозеса Браунинга, но тот умер в мае 1939 года, и вот тогда-то фирма и привлекла к этой работе Дэвида Маршала Уильямса, предложившего использовать газовый двигатель с коротким ходом поршня, суливший облегчение всей конструкции. Испытания 1940 года показали, что конструкция Браунинга, основанная на перекосе затвора, оказывается ненадежной при загрязнении. В результате ее переработали так, чтобы использовать в ней вращающийся затвор в стиле винтовки Гаранда, и короткий газовый поршень.
Магазин, кнопка магазина и переводчик видов огня.
Планировалось, что испытания поданных на конкурс образцов начнутся всего через 4 месяца, то есть уже 1 февраля 1941 года. Но поскольку все уперлось в разработку нового патрона, который нужно было доводить до ума, испытания задержали до мая 1941 года. К этому времени было готово уже целых девять винтовок, так что комиссии было из чего выбирать и что с чем сравнивать. Два образца забраковали сразу — мистера Симпсон из Спрингфилдского арсенала, поскольку его карабин весил 6 фунтов 10 унций, что посчитали слишком тяжелым, чтобы тратить время на его рассмотрение. Был отклонен и вариант под патрон .276, как не соответствующий требованию к калибру.
Затвор закрыт. Хорошо виден узел запирания затвора, благодаря которому он проворачивался при движении затворной раны. У основания рукоятки перезаряжания видна кнопка задержки затвора в заднем положении.
Затвор открыт и поставлен на задержку. Хорошо виден подаватель магазина и затвор.
Остальные образцы подвергли тщательным испытаниям, пока военные не остановились на модели фирмы Winchester, представившей легкий карабин с газовым двигателем Дэвида Маршала Уильямса.
Ствольная коробка. Хорошо видны пазы под боевые упоры слева и справа.
Затвор крупным планом. Хорошо видны боевые упоры и экстрактор.
В мае 1941 года прототип карабина M1 убавил в весе с 4,3 кг до 3,4 кг, а затем стал еще легче. Ну, а в итоге, представленный на конкурс карабин по сравнению с винтовкой Гаранда выглядел просто элегантно, он был коротким и необременительным в пользовании, а еще оказался очень легким — всего каких-то 2,6…2,8 кг вместе с патронами, — то есть, даже легче большинства пистолетов-пулеметов этого времени. То есть его конструктору удалось полностью удовлетворить требования заказчика и создать оружие, полностью отвечающее его требования, а такое бывает не часто! Понятно, что это было оружие для определенных условий и определенных людей, но в рамках этих условий оно полностью соответствовало предъявлявшимся к нему тогда требованиям.
15-зарядный магазин.
15-зарядный магазин крупным планом.
Положение патронов перед подачей при открытом затворе.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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