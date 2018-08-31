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Пять минут и все! В Киеве "нашли" способ уничтожить российский флот на Азове

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На Украине продолжаются поиски возможностей устранения российского флота из акватории Азовского моря по причине "препятствования российских кораблей свободному судоходству". Предположения выдвигаются различные, начиная от санкций в отношении российских портов на Азове, вплоть до сопровождения украинских судов кораблями НАТО. Очередную "идею" выдвинул депутат Верховной рады Юрий Береза, который заявил, что Украина может уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.

Пять минут и все! В Киеве "нашли" способ уничтожить российский флот на Азове


По предложению депутата, всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут". По словам Березы, у Украины "есть все средства, позволяющие противостоять российскому флоту". Он предложил взять то вооружение, которое "осталось от Советского Союза на украинских складах" и разместив его на побережье моря, расстрелять российские корабли.


Береза отметил, что в настоящее время украинские силовики сейчас проводят все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для "адекватного ответа противнику".

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском море.

А в среду на этой неделе командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в скором времени нарастит корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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56 комментариев
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  1. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 17:04
    +6
    Все пропало......А что будут делать потом, когда уничтожат весь флот РФ на Азове?
    1. Комментарий был удален.
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 17:06
        +2
        Вот этого я и боюсь...с моря?
        1. Heterocapsa Онлайн
          Heterocapsa Сегодня, 17:21
          +2
          да вы что, какое море.Это же шумеры.Из космоса,бахнут.
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:22
      +8
      Цитата: Zaurbek
      Все пропало......А что будут делать потом, когда уничтожат весь флот РФ на Азове?

      А затем уничтожат черноморский флот, затем балтийский и так далее пока не уничтожат весь российский флот. laughing
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 17:28
        +6
        А затем останется только сделать харакири.Ибо больше врагов не фронте дурдома не останется.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 19:27
          0
          Цитата: 210окв
          А затем останется только сделать харакири.Ибо больше врагов не фронте дурдома не останется.

          Дальше поляков утюжить будут.. у них дури много врагов найдут.. wassat
      2. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 17:30
        +5
        Цитата: Black Sniper
        Цитата: Zaurbek
        Все пропало......А что будут делать потом, когда уничтожат весь флот РФ на Азове?

        А затем уничтожат черноморский флот, затем балтийский и так далее пока не уничтожат весь российский флот. laughing

        весь и сразу, и несколько раз, главное правильно в котле собраться
      3. bratchanin3 Офлайн
        bratchanin3 Сегодня, 18:02
        +1
        Да ладно вам, совсем напужали.
    3. Пленник Офлайн
      Пленник Сегодня, 17:37
      +2
      На Балтику подадутся. Прибалтам подмогнут. laughing
  2. Например Онлайн
    Например Сегодня, 17:06
    +7
    Украина в скором времени нарастит корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.

    Вот это дело. Как только пехоту нарастят непременно пехотинцам приказ в атаку! Повзводно, в море на корабли противника. Слава крокодилам............wassat
  3. dvina71 Офлайн
    dvina71 Сегодня, 17:10
    +2
    А щеневмерликам не судьба просто чужое вернуть и больше не брать?
    1. bratchanin3 Офлайн
      bratchanin3 Сегодня, 18:05
      +1
      У щеневмерликов конструктивный дефект - задняя скорость не включается.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:10
    +3
    От СССР там еще не все продано! Эти неадекваты способны на какую-то глупость, после которой укроина исчезнет как понятие вообще и навсегда.
    1. Маркони41 Офлайн
      Маркони41 Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      От СССР там еще не все продано! Эти неадекваты способны на какую-то глупость

      А ведь Вы правы! Глупость учинить могут запросто. Поставить РЗСО у бережка, да и шмалять по площадям на авось. Однако КПД такой стрельбы будет если и не ноль, то очень близко к этому. Я даже за подобную украинскую военную активность. Донбассу меньше достанется.
      1. shark Офлайн
        shark Сегодня, 17:53
        +5
        Донбассу это будет на руку. Потому как такой залп РЗСО ,автоматически означает конец незалежной , заодно и конец ВСУ как таковой.
        1. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 18:37
          +1
          Цитата: shark
          Донбассу это будет на руку. Потому как такой залп РЗСО ,автоматически означает конец незалежной , заодно и конец ВСУ как таковой.

          Здается мне, что они именно этого и добиваются, т.к. выхода у Украины вообще уже и нет..., Вариант выжить это сдаться России. Вот только как? Россия на войну ни как не хочет приходить...
  5. Сергей-8848 Офлайн
    Сергей-8848 Сегодня, 17:11
    +5
    Всех трёх упомянутых в статье деятелей Украины надо обязательно рассаживать по разным палатам. Фобии и мании могут накладываться и усугубляться.
  6. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 17:12
    +5
    Дурь, украинского депутата , даже обсуждать не хочется..
  7. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 17:13
    +2
    А если серьезно?
    Акватория почти вся накрывается РСЗО...
    Может это .... снести их на всякий случай как евреи делают?
    1. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 17:18
      +7
      А если серьезно - то они так же могут "вернуть Крым" там вообще все на статичных места на земле атакуй не хочу, вот только "что то не хотят" laughing . Так что у укров полно вариантов куда они могут "победить Россию за 5 минут". Вот только как сказал Путин "вопрос об государственности Украины станет на повестке дня" bully good
    2. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 17:23
      +5
      В их случае стрелять опасне, чем не стрелять.
    3. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 17:25
      +1
      Цитата: bk316
      Акватория почти вся накрывается РСЗО...

      Она то може и накрывается , только накрыть из РСЗО или Точкой визуально ненаблюдаемый корабль в море теоретически возможно только зная его точные координаты и его полной неподвижности , да и то возможность повторяю - чисто теоретическая - для этого нужны специальные ПКР . Так что без паники реагируйте на "идеи" небратьев ..
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 18:34
        +2
        визуально ненаблюдаемый корабль в море теоретически возможно...

        Ну это -то мы знаем я как бы в артиллерии служил. bully
        Но дело в том, что судовой ход проходит в 20-30 км от Мариуполя дальше к нашему берегу косы.
        Так что вполне визуально определимо. Но главная незадача в том ЧТО ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ И СКОРОСТИ ВСЕХ гражданских судов известны belay (cм тут. marinetraffic.com)
        Так что не знаю как "точкой" а из своего "гиацинта" я бы с третьего выстрела в дуру больше 100 метров точно попал. Ведь если они стрелять будут, то не по нашим МРК а по гражданским судам. Тут у них опыт большой.
    4. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 17:37
      +2
      Цитата: bk316
      А если серьезно?
      Акватория почти вся накрывается РСЗО...
      Может это .... снести их на всякий случай как евреи делают?

      во как, позвольте спросить, каковы габариты сей акватории?
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 18:23
        0
        во как, позвольте спросить, каковы габариты сей акватории?

        Ширина напротив Бердянска 100 км, напротив Мариуполя 65 км.
        Вполне для артиллерии достижимо.
  8. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 17:14
    +3
    Береза и осина... плохая древесина
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 18:32
      +1
      Насчёт осины согласен,а вот берёза вполне хороший пиломатериал!А если серьёзно то власти в этой самой независимой как бы страны люди с адекватной психикой остались?Громадные сомнения!
  9. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 17:18
    +1
    По предложению депутата, всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут". По словам Березы, у Украины "есть все средства, позволяющие противостоять российскому флоту". Он предложил взять то вооружение, которое "осталось от Советского Союза на украинских складах" и разместив его на побережье моря, расстрелять российские корабли.
    Молодец - действуй, сосредоточь на побережье Азовского моря, все подобное оружие, глядишь и обстрелов на Донбассе меньше станет, а нам, при необходимости, проще все это накрыть будет. Дак и что это за оружие? ОТРК "Точка-У"
  10. БorisovичЪ Офлайн
    БorisovичЪ Сегодня, 17:20
    +2
    "идею" выдвинул депутат Верховной рады Юрий Береза,

    Мели Емеля, твоя неделя.
  11. злой партизан Офлайн
    злой партизан Сегодня, 17:26
    +4
    А ещё говорят, что дуб и берёза не из одного семейства... what
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:32
      +4
      Лучшим партизанам сайта наше пламенное drinks drinks !!!Им подходит типично укроинское фамилие Баобаб! !! wassat
      1. злой партизан Офлайн
        злой партизан Сегодня, 17:35
        +3
        Добрый вечер, Коллега! drinks
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Баобаб

        no Тут другое напрашивается-созвучное БАОБАБУ, но начинающееся на букву "Д"... feel
  12. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 17:30
    +4
    По предложению депутата, всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут".
    --------------------------------
    Правильно, сперва нужно вообще узнать где оно это море азовское. lol
  13. Васян1971 Онлайн
    Васян1971 Сегодня, 17:37
    +4
    " По предложению депутата, всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут".
    Это не Берёза, это Дуб какой-то. По которому, кстати давно осина плачет.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:03
      +1
      Скоро у шумеров дурдомов станет больше чем школ и детсадов вместе взятых. laughing
  14. ded100 Офлайн
    ded100 Сегодня, 17:38
    +2
    Он предложил взять то вооружение, которое "осталось от Советского Союза на украинских складах" и разместив его на побережье моря, расстрелять российские корабли.

    Это типа по сусекам поскрести так там и на пол колобка поди не осталось все распродали! laughing
  15. Dimon Grin Офлайн
    Dimon Grin Сегодня, 17:43
    -2
    Вот сионская банда засела на окраине Руси,во главе с Вальцманом.
  16. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 17:57
    +1
    Очередную "идею" выдвинул депутат Верховной рады Юрий Береза, который заявил, что Украина может уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.
    --------------------------------------
    Он себя бессмертным считает?
  17. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:00
    0
    Все было бы так просто ,то не пыхтели с утра до ночи Порошенко и Ко у микрофона.
    Лавры Наполеона стали жать на мозг очередному захистнику..............
  18. Langf Офлайн
    Langf Сегодня, 18:13
    +1
    Опять дурни минеты с минутами попутали. Ничего, бывает.
  19. krok1984 Офлайн
    krok1984 Сегодня, 18:14
    +1
    Всего-то и надо, изучить карту Украины и правильно разместить силы и средства. А потом, в течении 1-2 недель любая армия расположенная на территории Украины, а так же в акватории Азовского и Черного морей будет уничтожена.
  20. shans2 Офлайн
    shans2 Сегодня, 18:20
    +1
    ну Береза это известная мразь с израильским гражданством, он в Израиле 8 лет прожил... понятно на чьи спецслужбы работает, Аль-багдади украинского рОзливу))). Как и Ярош и прочие всевдонационалисты евреской этимологии. Добавьте таких шавок как Парасюк, Гришин (Семенченко) - все они оказываются в нужных их хозяевам местах.
  21. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 18:20
    +1
    Береза! дуб он древнешумерский.
  22. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:29
    0
    Пять минут и все! В Киеве "нашли" способ уничтожить российский флот на Азове


    Что за дурь курят эти сказочники?))
  23. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 18:32
    +1
    всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи

    Кто нибудь, объясните этому депутату, что ракетные батареи, даже украинские, со дна моря не работают....
  24. лесовозник Офлайн
    лесовозник Сегодня, 18:39
    +3
    Цитата: Black Sniper
    Цитата: Zaurbek
    Все пропало......А что будут делать потом, когда уничтожат весь флот РФ на Азове?

    А затем уничтожат черноморский флот, затем балтийский и так далее пока не уничтожат весь российский флот. laughing

    С помощью американского 6-го флота, отвалившего от берегов Белоруси, со спустившимися с ростовских гор морпехами ... ну и всё wassat ...бежать надо походу в тайгу к эвенкам...))
  25. MAZANDARAN Офлайн
    MAZANDARAN Сегодня, 18:44
    0
    Я ещё таких больных на голову депутатов не видел в жизни!Не ужели его настоящее фамилие Еврейская?Не верю!!!
  26. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 18:53
    +2
    наверное родственник Жириновского, Ельцина, Тимошенко, и того гения что тоже предложил сбросить бомбу ядерную на Киев.(недавно предлагал)
    Чистой воды популизм от неграмотного человека...впрочем в Радах/Думах грамотных мало...
  27. Ru_Na Офлайн
    Ru_Na Сегодня, 19:04
    +1
    Берёза явно перепил берёзового сока!
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 19:39
      +1
      Да ему не пить,не курить ничего не надо.от природы под дурью!
  28. Огонёк Онлайн
    Огонёк Сегодня, 20:03
    +2
    А они ещё не придумали подкопать глубже Чёрное море, а когда Каспий стечет в него и обмелеет - русские корабли штурмовать морской пехотой?))) Тогда точно победят.)))
  29. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:09
    +1
    Они там все больные что-ли? Ну полетит ракета, засекут её, собьют, а куда будут бежать запускающие от ответного удара. Да ладно удара, ведь тем самым они моментально превратят Хохляндию в сухопутную страну, вообще без выхода в море. Ведь всему есть предел, в том числе и дебилизму свидомых.
  30. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 20:21
    0
    изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут".
    Это ему кто то подсказал! laughing
  31. Товарищ Берия Онлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 20:35
    0
    Как бы флот состоит не только из кораблей. У него и самолеты есть и ракетные комплексы. Да тот же бастион в Сирии неплохо отработал по наземным целям.
    Но куда дереву до таких знаний
  32. NF68 Онлайн
    NF68 Сегодня, 20:40
    0
    Дурни думкой богатеют.
  33. Govorun Онлайн
    Govorun Сегодня, 20:42
    0
    Пять минут и все! В Киеве "нашли" способ уничтожить российский флот на Азове
    Я нашел секретный план по уничтожению нашего флота ,тут у нас реально все плохо...хотя...