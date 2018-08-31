Пять минут и все! В Киеве "нашли" способ уничтожить российский флот на Азове
На Украине продолжаются поиски возможностей устранения российского флота из акватории Азовского моря по причине "препятствования российских кораблей свободному судоходству". Предположения выдвигаются различные, начиная от санкций в отношении российских портов на Азове, вплоть до сопровождения украинских судов кораблями НАТО. Очередную "идею" выдвинул депутат Верховной рады Юрий Береза, который заявил, что Украина может уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.
По предложению депутата, всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут". По словам Березы, у Украины "есть все средства, позволяющие противостоять российскому флоту". Он предложил взять то вооружение, которое "осталось от Советского Союза на украинских складах" и разместив его на побережье моря, расстрелять российские корабли.
Береза отметил, что в настоящее время украинские силовики сейчас проводят все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для "адекватного ответа противнику".
Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском море.
А в среду на этой неделе командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в скором времени нарастит корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.
По предложению депутата, всего то и надо, что изучить карту Азовского моря и правильно разместить украинские ракетные батареи, а потом "любой флот, зашедший в Азовское море, уничтожается буквально за 5-10 минут". По словам Березы, у Украины "есть все средства, позволяющие противостоять российскому флоту". Он предложил взять то вооружение, которое "осталось от Советского Союза на украинских складах" и разместив его на побережье моря, расстрелять российские корабли.
Береза отметил, что в настоящее время украинские силовики сейчас проводят все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для "адекватного ответа противнику".
Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском море.
А в среду на этой неделе командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в скором времени нарастит корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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