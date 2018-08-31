Космическая отрасль России переживает не самые лучшие времена?

Дмитрий Рогозин отметил важность создания проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» как этапа формирования космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.

Я думаю, коллективу «Энергии» и Роскосмоса понятно, что нужно делать в ближайшее время, все настроены на конструктивную работу и улучшение ситуации