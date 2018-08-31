Космическая отрасль России переживает не самые лучшие времена?
По сообщению информационного агентства «Интерфакс», ситуация в российской космической отрасли оставляет желать лучшего. Именно к таким выводам пришло руководство страны, - сообщил сегодня журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов сказал, что состояние в космической отрасли находится под непосредственным контролем российского президента, который провёл за последние месяцы два совещания по этому вопросу.
Кроме того, как сообщают источники, руководство государственной корпорации «Роскосмос» планирует произвести кадровые изменения на ключевых предприятиях ракетно-космической отрасли.
В частности, пост руководителя ракетно-космического центра «Прогресс», скорее всего, займёт Дмитрий Баранов, который до этого работал на этом же предприятии заместителем генерального конструктора. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Кадровых перестановок в руководстве также не избежать Центру Хруничева и РКК "Энергия", - передаёт «Интерфакс», ссылаясь на авторитетный источник в ракетно-космической отрасли.
Делегация во главе с Юрием Борисовым сегодня посетила РКК "Энергия". Из сообщения пресс-службы "Роскосмоса":
Юрий Борисов отметил, что обсуждались планы на период до 2020 года, включая реализацию проекта пилотируемого корабля "Федерация", и добавил:
Видимо, таким образом сегодня пытаются решить проблемы, связанные с нарушениями, выявленными Счётной палатой. Напомним, что в конце июня председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в госкорпорации выявлено нарушений на сумму в 760 млрд рублей, по некоторым фактам открыты уголовные дела.
Борисов сказал, что состояние в космической отрасли находится под непосредственным контролем российского президента, который провёл за последние месяцы два совещания по этому вопросу.
Кроме того, как сообщают источники, руководство государственной корпорации «Роскосмос» планирует произвести кадровые изменения на ключевых предприятиях ракетно-космической отрасли.
В частности, пост руководителя ракетно-космического центра «Прогресс», скорее всего, займёт Дмитрий Баранов, который до этого работал на этом же предприятии заместителем генерального конструктора. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Кадровых перестановок в руководстве также не избежать Центру Хруничева и РКК "Энергия", - передаёт «Интерфакс», ссылаясь на авторитетный источник в ракетно-космической отрасли.
Делегация во главе с Юрием Борисовым сегодня посетила РКК "Энергия". Из сообщения пресс-службы "Роскосмоса":
Дмитрий Рогозин отметил важность создания проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» как этапа формирования космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.
Юрий Борисов отметил, что обсуждались планы на период до 2020 года, включая реализацию проекта пилотируемого корабля "Федерация", и добавил:
Я думаю, коллективу «Энергии» и Роскосмоса понятно, что нужно делать в ближайшее время, все настроены на конструктивную работу и улучшение ситуации
Видимо, таким образом сегодня пытаются решить проблемы, связанные с нарушениями, выявленными Счётной палатой. Напомним, что в конце июня председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в госкорпорации выявлено нарушений на сумму в 760 млрд рублей, по некоторым фактам открыты уголовные дела.
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