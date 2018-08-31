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Космическая отрасль России переживает не самые лучшие времена?

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По сообщению информационного агентства «Интерфакс», ситуация в российской космической отрасли оставляет желать лучшего. Именно к таким выводам пришло руководство страны, - сообщил сегодня журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов сказал, что состояние в космической отрасли находится под непосредственным контролем российского президента, который провёл за последние месяцы два совещания по этому вопросу.

Кроме того, как сообщают источники, руководство государственной корпорации «Роскосмос» планирует произвести кадровые изменения на ключевых предприятиях ракетно-космической отрасли.

В частности, пост руководителя ракетно-космического центра «Прогресс», скорее всего, займёт Дмитрий Баранов, который до этого работал на этом же предприятии заместителем генерального конструктора. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Кадровых перестановок в руководстве также не избежать Центру Хруничева и РКК "Энергия", - передаёт «Интерфакс», ссылаясь на авторитетный источник в ракетно-космической отрасли.

Делегация во главе с Юрием Борисовым сегодня посетила РКК "Энергия". Из сообщения пресс-службы "Роскосмоса":
Дмитрий Рогозин отметил важность создания проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» как этапа формирования космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.


Космическая отрасль России переживает не самые лучшие времена?


Юрий Борисов отметил, что обсуждались планы на период до 2020 года, включая реализацию проекта пилотируемого корабля "Федерация", и добавил:
Я думаю, коллективу «Энергии» и Роскосмоса понятно, что нужно делать в ближайшее время, все настроены на конструктивную работу и улучшение ситуации


Видимо, таким образом сегодня пытаются решить проблемы, связанные с нарушениями, выявленными Счётной палатой. Напомним, что в конце июня председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в госкорпорации выявлено нарушений на сумму в 760 млрд рублей, по некоторым фактам открыты уголовные дела.
Использованы фотографии:
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48 комментариев
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  1. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 17:26
    +14
    Лучшие времена закончились вместе с СССР, чего уж там гадать наступили - не наступили и так всё очевидно.
    1. pariarg Онлайн
      pariarg Сегодня, 17:44
      +5
      Цитата: Серый брат
      Лучшие времена закончились вместе с СССР, чего уж там гадать наступили - не наступили и так всё очевидно.

      более того - они закончились со смертью Королева..
      и с тех пор - хорошее по инерции, а плохое по капризу начальства.
      1. Бесконечность Онлайн
        Бесконечность Сегодня, 18:08
        +1
        Верно, в СССР действительно наблюдался небольшой спад после триумфа 60-х, но я бы не был так сразу категоричен. Да, иногда и слишком спешили (гибель Комарова). Но я думаю, что не только "пинки сверху" двигали. Люди мечтали, люди работали, люди делали. И это было главное, как мне кажется. А потом пришли 90-е... Работать и делать оказалось проблематично. Хоть и ситуация улучшалась с 90-х, но отсюда и "растут" и почти 30-летняя Ангара с 2 пусками, и аварии РН (череда аварий Протонов пару лет назад), АМС ("Марс-96", "Фобос-грунт"), спутников (тот же "Ангосат"), переносы дат на многие года, по сравнению с начальными планами (модуль "Наука", КК "Федерация")....

        Поэтому я очень рад, что наверху вспомнили про космос (если это реально так)! Наконец-то! Неужели они переболели своими дурацкими олимпиадами и чм, вспомнили про будущее человечества?!...
        1. pariarg Онлайн
          pariarg Сегодня, 19:42
          0
          Цитата: Бесконечность
          Верно, в СССР действительно наблюдался небольшой спад после триумфа 60-х, но я бы не был так сразу категоричен.

          Вся имеющаяся действующая космическая техника родом из 60х.
          РН Союз, КК Союз ,РН Протон.
          Несмотря на огромные деньги выкинутые и в 70х и в 80х.
          Такое ощущение ,что с конца 60х целенаправленно замыливали космическую тематику.
    2. zyzx Офлайн
      zyzx Сегодня, 18:01
      +6
      Не фига,мне сорок,а тут такой подарок от президента и правительства,в космос теперь можно до 65 летать,шансы значит еще есть!
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:19
        +4
        Можете пойти учиться на космонавта, но только Вы ещё молоды. Вот будет Вам 60, тогда смело подавайте заявку на переобучение, и Вам не смогут отказать, поскольку иначе- уголовная ответсвенность
      2. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 18:44
        +1
        Я думаю, коллективу «Энергии» и Роскосмоса понятно, что нужно делать в ближайшее время, все настроены на конструктивную работу и улучшение ситуации
        А до этого все время не понятно было, ну на конец то разъяснили... sad
      3. Вежливый Лось Онлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 19:49
        0
        Цитата: zyzx
        в космос теперь можно до 65 летать,шансы значит еще есть!

        Ага. В один конец. Как раз к Вашей пенсии процесс запуска пенсионеров в космос станет массовым, хорошо отлаженным и обязательным.
  2. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 17:26
    +10
    Гнать от туда "эффективных менеджеров", с их родственничками...глядишь дела и наладятся.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:34
      +3
      Сергей hi -зараза в отросли слишком глубоко пустила корни, только отстрел поможет! !! hi
    2. Koal Онлайн
      Koal Сегодня, 18:23
      +2
      Цитата: svp67
      Гнать от туда "эффективных менеджеров", с их родственничками...глядишь дела и наладятся.

      Тоже такая мысль постоянно гложет Сергей .Воровство и кумовство там ! И не дают работать по настоящему творческим сотрудникам ..Я все же надеялся ,что Путин проведет зачистку в правительстве и ВПК и т.д...
      А он росгвардию чистит и теперь вот пожилых граждан грабануть решил..Эх Россия наивная душа ..
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:29
    +5
    И сколько еще будут менять руководство? Может быть, проблемы нужно решать иначе -например, космонавтику нашу отнести к приоритету государства, и именно в этой отросли по максимуму использовать новейшие идеи и технологии, которые должны быть созданы именно для развития отросли? А то что Ваньку меняют на Федьку, а потом наоборот, вся эта нервотряска на пользу отросли не идет.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 17:34
      +4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А то что Ваньку меняют на Федьку, а потом наоборот, вся эта нервотряска на пользу отросли не идет.

      Там некоторые ваньки забурели в край и на ниве освоения средств у них произошло "головокружение от успехов". Когда недостаточно доказательств для уголовного преследования только и остаётся что "трясти".
    2. YarSer88 Офлайн
      YarSer88 Сегодня, 17:46
      -8
      Приватизировать давно пора это дело. Только частная собственность заставит космос работать. В государственных руках это будет космического масштаба кормушка, не более.
      1. мордвин 3 Офлайн
        мордвин 3 Сегодня, 17:53
        +12
        Цитата: YarSer88
        Приватизировать давно пора это дело.

        Последнее распродадут, да сбегут.
        1. YarSer88 Офлайн
          YarSer88 Сегодня, 17:58
          +2
          В таком случае - перспектив там вообще нет, если в грамотные руки отдать, этот актив может приносить не меньше нефтянки. Можно "распродавальщиков" отсеять запретом на продажу/уступку/разделение на 50 лет.
          1. мордвин 3 Офлайн
            мордвин 3 Сегодня, 18:01
            +5
            Цитата: YarSer88
            В таком случае - перспектив там вообще нет,

            Там долгосрочные перспективы и слишком много вложений надо, ни один частник не потянет.
        2. Дырокол Офлайн
          Дырокол Сегодня, 18:04
          +2
          Цитата: мордвин 3
          Последнее распродадут, да сбегут.

          Вы забыли "обанкротить" и только потом "сбегут", хотя сбегать никто не будет, им новое направление дадут.
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 17:58
        +5
        Цитата: YarSer88
        0
        Приватизировать давно пора это дело. Только частная собственность заставит космос работать.

        Мы это проходили уже. Будут госсредства осваивать стараясь на дело потратить поменьше и а потом:
        Цитата: мордвин 3
        Последнее распродадут, да сбегут.
        1. YarSer88 Офлайн
          YarSer88 Сегодня, 18:02
          +2
          В государственных руках будут пилить до посинения, одних посадят - другие пилы расчехлят, а космос так и останется побочным продуктом от пиления. В таком случае, по мне так, ужасный конец, чем ужас без конца.
          1. Серый брат Офлайн
            Серый брат Сегодня, 18:14
            0
            Цитата: YarSer88
            0
            В государственных руках будут пилить до посинения,

            Плохая жизнь лучше хорошей смерти.
      3. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 18:03
        +1
        Приватизировать давно пора это дело. Только частная собственность заставит космос работать. В государственных руках это будет космического масштаба кормушка, не более
        Так создавайте частную альтернативу,вкладывайте деньги и в добрый путь. А в остальном Вам мордвин 3 ответил и он прав...слишком много желающих поживиться на халяву и заодно себе очки заработать перед англосаксами,угробив космическую отрасль полностью.
        1. BlackMokona Офлайн
          BlackMokona Сегодня, 18:10
          -1
          Это как S-7 которые сейчас ноют, что их кинуло государство или Даурия которую кинули на деньги в Росскосмосе лишь бы не признавать аварийное разведение спутников?
      4. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:24
        -2
        Опять приватизировать?Не дошло ещё, что частное-рентабельное это фикция. И оно работает только на очень мелких лавочках?Америка шатлы создала в частной лавочке?а маск вон пилит пилит, и скоро прикроет свою лавочку."Нешмогла"
        1. BlackMokona Офлайн
          BlackMokona Сегодня, 18:38
          0
          Изготовители шатла
          Изготовитель
          United Space Alliance:
          Thiokol/Alliant Techsystems (SRBs)
          Lockheed Martin (Martin Marietta) — (ET)
          Rockwell/Boeing (orbiter)

          А Маск уже готовый корабль на космодром привёз и подготовил стол для пуска, ждёт только бумажки от НАСА для пуска.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 18:47
            -1
            Вот-вот, бумажки ждет....И долго ещё ждать?А космонавтыв им запущенных, куды девать то? wassat
            1. BlackMokona Офлайн
              BlackMokona Сегодня, 19:19
              0
              НАСА назначила беспилотный в ноябре этого года, пилотируемый на апрель 2019, в апреле 2019 как раз контракт с Россией заканчивается, поэтому дальше переписывать требования у НАСА уже не выйдет
              1. dr.star75 Онлайн
                dr.star75 Сегодня, 19:24
                0
                Беспилотный это шлак. можно пивную банку запустить и долго на неё любоваться. (мы такие с 1957г запускаем). А вот в апреле 2019 буду очень внимательно следить за космосом ( ну после 1961г разумеется). только подозреваю, что в марте 2019 возникнут какие то проблемы и пуск отложат. Забьемся? wink
              2. pariarg Онлайн
                pariarg Сегодня, 20:44
                +1
                Цитата: BlackMokona
                НАСА назначила беспилотный в ноябре этого года, пилотируемый на апрель 2019

                Пластинку заело:
                на 2014 наса планирует пилотируемый запуск
                на 2015 наса планирует пилотируемый запуск
                на 2016 наса планирует пилотируемый запуск
                на 2017 наса планирует пилотируемый запуск
                на 2018 наса планирует пилотируемый запуск
                на 2019 наса планирует пилотируемый запуск
                клоунада для ослов
                Сколько можно?
  4. Sergey Pavlov Офлайн
    Sergey Pavlov Сегодня, 17:33
    0
    " оставляет желать лучшего " - опечаточка.
  5. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 17:46
    +6
    Похоже, Рогозин -второй Чубайс.....за что ни возьмётся..одни разговоры...
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 17:54
    +6
    Интересные шаги,обещает всем Рогозин,а виноваты оказались руководящий состав Центра Хруничева и РКК "Энергия" ,ракетно-космического центра «Прогресс» А какую персональную ответственность понес товарищ Рогозин ?Ведь именно он озвучивал чуть ли не полеты на Марс на ракете Ангара
  7. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 18:06
    +3
    Странно, никто еще не упоминал "маскбанкрот и маскмошенник"...
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 18:30
      +2
      С чего эт вдруг?"маскбанкрот и машеник" уже столько космонавтов запустил, пролететь на орбите невозможно. Ну а спутников то вообще несчесть. Да, и по марсу уже марсонавты ходят. : Вы наверное отлучались куда то? laughing
  8. AwaZ Онлайн
    AwaZ Сегодня, 18:07
    0
    Нужно условия для непосредственно работников и конструкторов создавать , такие , что б у людей глаза горели и желание было работать и создавать. То что они меняюют руководителей- это просто смена тех кто хорошо " нагрелся " на голодных и злых . Они по тем же схемам будут продолжать воровать , пока их снова не снимут и так далее до бесконечности, пока от Роскосмоса не останется небольшой оффис тех кто будет организовывать договоренности с американцами китайцами или еще с кем то , что б запустить на орбиту спутники для обеспечения каких то нужд России.
  9. Mauricio Офлайн
    Mauricio Сегодня, 18:15
    +4
    Космическая отрасль России переживает не самые лучшие времена?


    Не может быть! Это все происки Илона Маска!
  10. Сергей уи Офлайн
    Сергей уи Сегодня, 18:15
    0
    Не в тему, но пишут, что в Донецке Захарченко взорвали
  11. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 18:16
    +3
    Так с РКЦ Прогресс ещё год назад ушли самые лучшие инженеры-конструкторы,там Кумовство процветает...и воровство!
  12. Million Онлайн
    Million Сегодня, 18:17
    0
    Логично.Значит кто то переживает лучшие времена
  13. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Сегодня, 18:25
    +8
    Я бы сказал что тут не просто "не самые лучшие времена", тут "милый пушной зверек".
    Сегодня произошла уже вторая! за этот год разгерметизация "Союза" в этом году (первую в апреле помните, когда о ней сообщили американцы, после чего мы вынужденны были подтвердить). Если раньше падали грузовики, то сейчас начались проблемы у пилотируемых кораблей. А это все, в преддверии пуска пилотируемого Драгона в апреле 2019 года. Даже если он полетит не в апреле, а декабре 2019 года, или даже апреле 2020, диванные патриоты будут ликовать, но это уже не имеет значения. Во всяком случае тем, кто в теме, еще в 17м году было понятно, что 18й станет последним годом монополии по доставке иностранцев .
    А дальше следующий вопрос: Новые Драгоны и дурная молва о уже дрявых " Союзах", а ведь на МКС не только мы с американцами летаем, там еще канадцы, итальянцы, немцы и т.д. гостят, которые видят своими глазами эти "трещины" . Это тут на змле Росскосмос молчит набравшись в рот воды, даже ВО за день не опубликовала никакого материала по поводу аварии на МКС, а космонавтам все видно в отличие от нас, и выводы они тоже делают.
    А проблемы в том, что мы окончательно утрачиваем технологии, нет никакого смысла менять руководящий состав, который с серьезным лицом будит топать ногами, всех покрывать матом и эффективно руководить. Настоящая работа в цехах, где деградирует производство.
    Сейчас хотя бы 4 "Союза" в год запускаем, хочешь-не хочешь приходится постоянно работать не без проблем, а американцы кусок пирога оторвут, так будит только 2 "Союза", остальное по мере заполнения "маршрутки". Очень боюсь что тогда и вовсе разучимся серийное делать.
    В некоторых организациях тупо некому работать, осталось 2-3 75-85 летних пенсионера, которым уже ничего не надо кроме спокойной жизни.
    А сказать в слух нельзя, у нас "патриот" это когда только хвалишь и превозносишь, а любая критика, любое указание на слабые места и недостатки уже "пятая колонна", "ставленник госдепа"
    Мог бы рассказать как под "Федерацию" изделия разрабатывали, на цифровых чертежах все красиво получилось, премии, повышения молодежи, а как в металле воплотили, без слез не обошлось, никаким ТЗ не соответствует, так что прав Рогозин на счет батута...
  14. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:42
    +4
    Т.ё. когда у нас ракеты на старте как листья осенью падали, всё хорошо было?А теперь вдруг очнулись, что проблемы в космической отрасли. Так всё, поздно пить боржоми. Не "вывеску нужно менять, а девочек". Мы откатились к 30м годам. Нужно заново искать молодежь, обучать их в ВУЗах, и заново создавать КБ. И главное: "эффективных менеджеров" гнать поганой метлой. И на пушечный выстрел не подпускать.А эффективность менеджеров нужно оценивать так: дать 100рублей и пусть создадут завод приносящий прибыль, а не так как сейчас: дадут мощный завод, а они слесарей поувальняют, станки распродадут, и отчитываются об эффективности!
  15. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:50
    +1
    С апреля Россия перестаёт доставлять астронавтов на МКС. Батут или Маск? Скорее всего...
    1. Бесконечность Онлайн
      Бесконечность Сегодня, 19:14
      +1
      Он самый. Ну ещё и Boeing со своим Старлайнером. Но он слегка попозже, но тоже 2019... Ещё есть Орион, но ещё позже.
    2. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 19:26
      0
      Не то ни другое. Им астронавт в бочке на 300км высоте не нужен. А вот зачем он нужен нам?
  16. Stoler Офлайн
    Stoler Сегодня, 19:35
    +2
    Ввести новый налог для всех Россиян - Космический !!!! А то какого все пользуются глонассами ,ТВ и прочими благами ??? Включается телевизор и тут Путин такой - " Уважаемые граждане России.! Дорогие Друзья ....траляля....Прошу вас отнестись к этому с пониманием.!!!!! " laughing laughing laughing laughing
  17. Себастьян Аристархович Перейра Офлайн
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:37
    +2
    От осины не родятся апельсины , а последнее апельсиновое дерево давно уже спилили на космический шашлык !
    У руля стоят удачливые крученые люди с нужными связями , в НИИ пишут отчеты об отчетах , строят базы отдыха на южных рубежах Подмосковья ,а голодный очкастый гений сажает картофан на даче—надо кормить семью.....О каком космосе можно говорить при монархической "приемственности" поколений от отца-директора сыну-заместителю по коммерческим вопросам !?!? института по скафандрам ? А тут и внук -студент на подходе , пусть тоже в замах походит, потренируется !
    Вот так и "летаем к звездам " ....
    Поганой метлой гнать всю сегоднчшнюю шушеру , все непрофильные цацки отобрать, только спецов , только Учёных, только инженеров и обеспечить им условия ,где им надо заниматься космосом ,а не картошкой !
  18. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:22
    0
    Опять под контролем президента, а самостоятельно без опеки президента у нас кто нибудь может что-то делать. Совсем Медведев охренел со своим правительством гопменагеров. За что эти клоуны такие бабки получают, да еще подрабатывают во всех топ-компаниях, то замами, то вицами и там еще гребут на карман. Эх Россия, тебя точно умом не понять.
  19. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 20:39
    0
    да нет ни одной отрасли которая переживает лучшие времена.