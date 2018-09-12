Асимметричная чешская винтовка ZH-29
Удивительные вещи подчас создают конструкторы-оружейники и чешские среди них едва ли не в первых рядах. Собственно, особо этому удивляться не приходится. Ведь разве не чехи еще во времена Яна Гуса придумали свою знаменитую пишталу и активно применяли ручное огнестрельное оружие в боях с крестоносцами? Ну, а потом, чешские заводы активно снабжали оружием армию Австро-Венгерской империи, а работавшие там инженеры приобрели на «имперских» заказах немалый опыт. Технологический уровень был достаточен для выпуска первоклассных маузеров и пулеметов «Школа» (хотя и не первоклассных, но зато своих), так что неудивительно, что чехи в итоге выпустили и пулемет ZB. 26, поставлявшийся даже в Китай и в Корею (!). Причем, если посмотреть на картины северокорейских художников, а также их монументы, то создается впечатление, что именно этот пулемет был едва ли не главным оружием северокорейских партизан Ким Ир Сена! Ну а потом ведь это же на его основе родился знаменитый английский БРЕН (Брно-Энфильд) и, пусть менее знаменитый, но тоже воевавший БEСA (Brno, Enfield, Small Arms Corporation) – английская лицензионная версия опять-таки чехословацкого пулемета ZB-53, под немецкий патрон 7,92 × 57 мм. Но в Чехословакии занимались не только пулеметами…
Винтовка ZH-29.
Именно в довоенные годы Чехословакия оказалась в числе тех немногих стран, где проводились интенсивные работы над самозарядными винтовками. На ее оружейных заводах был разработан целый ряд винтовок различных конструкций, хотя все они и рассчитывались прежде всего на экспортные поставки, поскольку потребности в них собственная армия практически не испытывала. Причем, предлагавшиеся чешские оружейниками винтовки, хотя и испытывались за границей, но серийно все же не выпускались.
И вот одной из самых удачных конструкций как раз и стала винтовка ZH-29, созданная в конце 1920-х годов в городе Брно на оружейном заводе Česká Zbrojovka уже известным в то время конструктором Эммануилом Холеком. Причем создавал он ее по заказу Китая, который затем и стал главным покупателем этой винтовки, выпускавшейся с 1929 по 1939 год. Когда фашистская Германия оккупировала Чехословакию, то производство ее было закончено и затем уже больше не возобновлялось.
Один из опытных образцов винтовок, предшественниц ZH-29.
Кстати, когда в 1929 г. в США провели сравнительные испытания ряда созданных к тому времени автоматических винтовок, то ZH-29 оказалась среди них лучшей, что говорит само за себя. Хотя, отметив это, американцы все-таки решили ее на вооружение своей армии не принимать. Но при этом она пошла, пусть и небольшими партиями на экспорт. Проявила к ней интерес и армия Чехословакии, сделавшая заказ на небольшое количество этих винтовок.
Схема устройства винтовки ZH-29 с пятизарядным магазином.
То есть можно сказать, что ZH-29 была одной из первых по-настоящему функциональных самозарядных винтовок в мире, и если бы ее приняла на вооружение какая-нибудь крупная держава, то это могло бы самым серьезным образом изменить облик европейских армий накануне Второй мировой войны. Но 20-е годы ХХ века были отмечены резким возрастанием пацифизма. А тут еще и кризис 1929 года… У военных просто не было теперь денег на модернизацию армии. Ну, а интерес к новым видам оружия если кто и проявлял, то лишь те страны, где, как например, в Китае, именно в этот период времени происходили внутренние смуты. И вот поэтому-то другой страной, купившей винтовку ZH-29, стала Абиссиниская империя, известная всем сегодня как Эфиопия.
Винтовка ZH-29 с магазином на 20 патронов.
Страной в это время правил регент Тэфэри-Мэконнын, который и рабство в стране отменил, и попытался пресечь своевластие князей-расов. Однако положение его было шатким. Местные князья устраивали мятежи, а так как армия Эфиопии представляла собой ополчение провинций, то понятно, что, привлекая для борьбы с правителями одних провинций войска правителей других, он поневоле попадал от них в зависимость. Единственное вооруженное формирование, которым располагала верховная власть, представляло собой императорскую гвардию.
Причем, положение усугублялось тем, что западные страны отказались поставлять ему оружие. Даже США, не имевшие там колониальных интересов, наложили запрет на отправку в Эфиопию двух танков, и деньги, уже заплаченные частным фирмам за их поставку, естественно, пропали. Но оружие Тэфэри-Мэконныну, ставшему 2 апреля 1930 года императором под именем Хайле Селласие I, все-таки продала… Чехословакия. Причем, сначала он хотел получить винтовки vz.24, но тут как раз появилась самозарядная винтовка Холека, да еще и показала себя с наилучшей стороны в США, и император решил, что, имея ее на вооружении своей гвардии – Кебур Забанги, дало бы ему огромное преимущество над плохо вооруженными племенными ополчениями. Поэтому Хайле Селласие тут же ее купил, и уже к концу 1930 года вся его гвардия вооружилась самозарядными винтовками ZH-29.
Винтовка с магазином на 10 патронов.
Считается, что боевое крещение ZH-29 получила 31 марта 1936 года в сражении абиссинской армии при Майчоу, где императорскую гвардию разгромили войска маршала Бодольо. При этом большое количество винтовок попало к итальянцам в качестве трофеев, но так как немецких патронов у них не было, в боях они больше не использовались.
В самой Чехословакии ZH-29 также не получила распространения и главным образом выпускалась мелкими партиями на экспорт в Румынию, Турцию, Грецию и опять-таки все тот же Китай. Немцам, оккупировавшим страну, винтовка почему-то не понравилась, и они распорядились прекратить ее изготовление.
Ствольная коробка. Вид справа. Виден переводчик режимов огня, защелка магазина, вырез в затворной раме под рукоятку затворной рамы, при постановке затвора на задержку. Прицел, расположенный таким образом, что винтовка имеет прицельную линию значительной длины.
Даже внешне эта винтовка выглядела не совсем обычно. Глядя на нее, например, можно легко подумать, что ее затвор представляет собой массивный стальной брусок, являющийся одновременно и крышкой передней части ствольной коробки. На самом деле это только так кажется! В одном из интернет-источников читаем: «Стебель затвора был сложной деталью в силу того, что он одновременно являлся и крышкой затвора, охватывая последний сверху и справа, и водителем для затвора. Его передняя часть была удлинена, заменяя шток и образуя спереди газовый поршень». То есть опять-таки перед нами злополучный стебель, хотя совершенно очевидно, что на самом деле эту деталь с гораздо большим основанием можно называть затворной рамой. Итак, перед нами затворная рама Г-образной формы, верхняя часть которой закрывает ствольную коробку сверху, а правая, с рукояткой перезаряжания – с правой стороны. И вот от этой-то части рамы вперед отходил длинный и плоский шток, имевший на конце газовый поршень, разделенный канавкой.
То есть ZH-29 также принадлежала к достаточно большому семейству автоматического оружия, действие автоматики которого основывалось на принципе отвода пороховых газов из неподвижного ствола через специальное отверстие. Необычным было лишь то, что и шток, и газовый поршень, находясь под стволом, были смещены несколько вправо!
Патент Холека на газоотводный механизм с газовым регулятором.
Газоотводное устройство представляло собой… трубку, надевавшуюся на ствол и фиксирующуюся на нем гайкой, на которой находился смещенный вправо Г-образный газовый патрубок с отверстием, в которое сзади входил газовый поршень. Прилив для крепления штыка и мушка также находились не на стволе, а на этой трубке! Такое вот оригинальное устройство. Спереди в патрубок газоотводного устройства ввинчивался газовый регулятор. Так как отвод газов из ствола вправо и вниз вызывал довольно заметное влияние на боковое рассеивание пуль при выстреле, кучность стрельбы ZH-29 была немного ниже, чем у самозарядных винтовок с симметрично расположенным газоотводным механизмом. Поэтому, чтобы его компенсировать, прицельные приспособления были также несколько сдвинуты вправо.
Патент Холека на устройство затвора. Хорошо виден косой зуб, которым затвор сцепляется с затворной рамой, и накладка, привинченная винтом.
Затвор находился внутри рамы и при движении ее вперед перекашивался соответственно влево. Там, на боковой поверхности ствольной коробки находился привинченный (не фрезерованный!) вкладыш, попадая на который, он перекашивался и запирал ствол. С рамой затвор соединялся «зубом», входившим с ней в зацепление. При выстреле газы давили на поршень, поршень передавал усилие раме, та отходила назад, давая слабину затвору, тот увлекался за рамой и вместе с ней отходил назад уже совершенно прямолинейно, сжимая возвратную пружину. В силу того, что сам затвор был несколько сдвинут влево, УСМ тоже был сдвинут влево, а возвратная пружина находилась справа и при разборе винтовки из корпуса не извлекалась. Ударник имел собственную пружину и, как и положено, находился внутри затвора. Винтовка имела флажковый предохранитель, блокировавший спусковой крючок при переднем расположении флажка.
Патент на УСМ.
Стрельбу из винтовки ZH-29 следовало вести 7,92-мм винтовочными патронами Маузера. Магазин к ней был приставной, коробчатый, на 5, 10 или же 20 патронов, применявшиеся на винтовках, имевших возможность вести автоматический огонь. Причем в этом случае к ним подходили магазины от пулемета ZB-26. Пополнять их можно было из стандартных винтовочных обойм, не снимая магазин с винтовки, при открытом затворе, для чего на ствольной коробке были предусмотрительно сделаны специальные пазы. Винтовка имела затворную задержку, удерживавшую затвор в открытом положении после того, как все патроны в магазине будут израсходованы. Выключить затворную задержку можно было обычным нажатием на спусковой крючок. При повторном нажатии на него уже происходил выстрел.
Ствол и шток поршня.
Газовый патрубок на стволе.
Чтобы улучшить охлаждение ствола при стрельбе, в конструкции винтовки был предусмотрен алюминиевый радиатор, расположенный на нем перед цевьем. На нем было три сквозных отверстия: для ствола, штока затворной рамы и шомпола. А вентилирующие отверстия снизу располагались вдоль радиатора. Ложа винтовки состояла из деревянного приклада с пистолетной шейкой и двух также деревянных ствольных накладок, надетых на казенную часть ствола.
Чешский солдат в полном снаряжении с винтовкой ZH-29. Из «Наставления по эксплуатации».
Ведение огня по воздушной цели. Винтовка с примкнутым штыком.
Прицел у винтовки секторный, позволявший вести прицельный огонь на расстоянии до 1400 м. Прицельную планку можно было регулировать при помощи микрометрического винта. Длина винтовки составляла 1140 мм, длина ствола 590 мм, 534 мм из которых приходились на нарезную часть. Начальная скорость равнялась 830 м/с.
Извлечение магазина.
Штык на винтовке был отъемный, клинкового типа.
Понятно, что никакого особого влияние на ход боевых действий эта винтовка не оказала, но заложенные в ней конструктивные решения безусловно изучались оружейниками разных стран, учитывавших все их плюсы и минусы. Например, у ударного и спускового механизмов германского MP43 много общего с соответствующими механизмами ZH-29.
Работа с газовым регулятором.
Почему все-таки немцы не приняли ее на вооружение в преддверии войны с СССР? Ну, прежде всего, их фирмы и сами работали над автоматическими винтовками. А кроме того, зачем им было желать лучшего качества, когда расчет победить строился на количестве уже имевшегося качественного оружия. Чехословакия должна была выпускать оружие, апробированное временем! И она его выпускала!
Для разборки нужно было выдвинуть стержни на ствольной коробке, полностью не извлекавшиеся, после чего винтовка легко разбиралась на семь деталей: приклад с УСМ, затвор, затворную раму, магазин, газоотводную трубку с патрубком, запорную гайку трубки и ствол вместе с радиатором, цевьем и ствольной коробкой.
В годы Второй мировой войны Германия получила от оккупированной Чехословакии более 1,4 миллиона винтовок и пистолетов, а еще свыше 62 тысяч пулеметов, и это только лишь стрелковое вооружение, не считая всего остального, что находится за рамками данной статьи. К моменту нападения на Польшу чешским стрелковым оружием было оснащено пять германских пехотных дивизий (с 93-й по 96-ю и 98-я), а также множество более мелких частей и подразделений. Словацкий корпус, состоявший из мотоборигады и двух пехотных дивизий, и также участвовавший в нападении гитлеровской Германии на Польшу, тоже был вооружен чешским оружием. А еще через год оно пошло на оснащение еще четырех пехотных дивизий — 81-я, 82-я, 83-я и 88-я, в результате к моменту начала Великой Отечественной продукция чешских оружейных заводов находилась в руках у множества германских солдат и их сателлитов! Сложные новинки немецкой армии в то время просто не требовались!
П.С. Закончил материал и подумал, а почему никому из конструкторов не пришла в голову простая и очевидная система автоматики с отводом газов: над стволом трубка, идущая к прямоугольному затвору. В затворе два паза, в которых вверх-вниз ходит П-образная пластина, запирающая его в пазах затворной рамы двумя ее нижними выступами. Перемычка двух блоковых пластин является крышкой газовой камеры в затворе, куда отводятся газы из трубки. Форма крышки Г-образная, отрывающая камеру в сторону ствола. Сверху пластина подпружинена плоской пружиной. Через затвор проходит ударник. Сзади в него упирается возвратная пружина, надетая на стержень.
При выстреле газы через трубку попадают в камеру затвора, поднимают П-образную пластину вверх (понятно, что она не должна при этом перекрывать линию прицела!), а сами истекают вперед, никоим образом не беспокоя стрелка, и одновременно толкают затвор назад. Поскольку выступы пластины выходят при этом из пазов, затвор движется назад, экстрагирует гильзу и взводит курок, а затем вновь идет вперед и подает патрон в патронник, а пружина на затворе опускает запорную пластину вниз и замыкает затвор. При незамкнутом затворе выстрел произойти не может. Выступ на пластине блокирует боек.
Для того чтобы подать затвор назад вручную, следует рукояткой затвора, которая может быть как слева, так и справа, либо в виде двух шайб, как у пистолета «Парабеллум», подать запорную пластину немного вверх и затем назад. Деталей мало: задняя крышка ствольной коробки с направляющим стержнем и пружиной, затвор, П-образная запорная пластина и плоская пружина пластины. Конструкция представляется очень простой и технологичной. Жаль, что у меня нет возможности воплотить ее в металле, а ведь годна она как для автоматов и винтовок, так и для пистолетов.
Винтовка ZH-29.
Именно в довоенные годы Чехословакия оказалась в числе тех немногих стран, где проводились интенсивные работы над самозарядными винтовками. На ее оружейных заводах был разработан целый ряд винтовок различных конструкций, хотя все они и рассчитывались прежде всего на экспортные поставки, поскольку потребности в них собственная армия практически не испытывала. Причем, предлагавшиеся чешские оружейниками винтовки, хотя и испытывались за границей, но серийно все же не выпускались.
И вот одной из самых удачных конструкций как раз и стала винтовка ZH-29, созданная в конце 1920-х годов в городе Брно на оружейном заводе Česká Zbrojovka уже известным в то время конструктором Эммануилом Холеком. Причем создавал он ее по заказу Китая, который затем и стал главным покупателем этой винтовки, выпускавшейся с 1929 по 1939 год. Когда фашистская Германия оккупировала Чехословакию, то производство ее было закончено и затем уже больше не возобновлялось.
Один из опытных образцов винтовок, предшественниц ZH-29.
Кстати, когда в 1929 г. в США провели сравнительные испытания ряда созданных к тому времени автоматических винтовок, то ZH-29 оказалась среди них лучшей, что говорит само за себя. Хотя, отметив это, американцы все-таки решили ее на вооружение своей армии не принимать. Но при этом она пошла, пусть и небольшими партиями на экспорт. Проявила к ней интерес и армия Чехословакии, сделавшая заказ на небольшое количество этих винтовок.
Схема устройства винтовки ZH-29 с пятизарядным магазином.
То есть можно сказать, что ZH-29 была одной из первых по-настоящему функциональных самозарядных винтовок в мире, и если бы ее приняла на вооружение какая-нибудь крупная держава, то это могло бы самым серьезным образом изменить облик европейских армий накануне Второй мировой войны. Но 20-е годы ХХ века были отмечены резким возрастанием пацифизма. А тут еще и кризис 1929 года… У военных просто не было теперь денег на модернизацию армии. Ну, а интерес к новым видам оружия если кто и проявлял, то лишь те страны, где, как например, в Китае, именно в этот период времени происходили внутренние смуты. И вот поэтому-то другой страной, купившей винтовку ZH-29, стала Абиссиниская империя, известная всем сегодня как Эфиопия.
Винтовка ZH-29 с магазином на 20 патронов.
Страной в это время правил регент Тэфэри-Мэконнын, который и рабство в стране отменил, и попытался пресечь своевластие князей-расов. Однако положение его было шатким. Местные князья устраивали мятежи, а так как армия Эфиопии представляла собой ополчение провинций, то понятно, что, привлекая для борьбы с правителями одних провинций войска правителей других, он поневоле попадал от них в зависимость. Единственное вооруженное формирование, которым располагала верховная власть, представляло собой императорскую гвардию.
Причем, положение усугублялось тем, что западные страны отказались поставлять ему оружие. Даже США, не имевшие там колониальных интересов, наложили запрет на отправку в Эфиопию двух танков, и деньги, уже заплаченные частным фирмам за их поставку, естественно, пропали. Но оружие Тэфэри-Мэконныну, ставшему 2 апреля 1930 года императором под именем Хайле Селласие I, все-таки продала… Чехословакия. Причем, сначала он хотел получить винтовки vz.24, но тут как раз появилась самозарядная винтовка Холека, да еще и показала себя с наилучшей стороны в США, и император решил, что, имея ее на вооружении своей гвардии – Кебур Забанги, дало бы ему огромное преимущество над плохо вооруженными племенными ополчениями. Поэтому Хайле Селласие тут же ее купил, и уже к концу 1930 года вся его гвардия вооружилась самозарядными винтовками ZH-29.
Винтовка с магазином на 10 патронов.
Считается, что боевое крещение ZH-29 получила 31 марта 1936 года в сражении абиссинской армии при Майчоу, где императорскую гвардию разгромили войска маршала Бодольо. При этом большое количество винтовок попало к итальянцам в качестве трофеев, но так как немецких патронов у них не было, в боях они больше не использовались.
В самой Чехословакии ZH-29 также не получила распространения и главным образом выпускалась мелкими партиями на экспорт в Румынию, Турцию, Грецию и опять-таки все тот же Китай. Немцам, оккупировавшим страну, винтовка почему-то не понравилась, и они распорядились прекратить ее изготовление.
Ствольная коробка. Вид справа. Виден переводчик режимов огня, защелка магазина, вырез в затворной раме под рукоятку затворной рамы, при постановке затвора на задержку. Прицел, расположенный таким образом, что винтовка имеет прицельную линию значительной длины.
Даже внешне эта винтовка выглядела не совсем обычно. Глядя на нее, например, можно легко подумать, что ее затвор представляет собой массивный стальной брусок, являющийся одновременно и крышкой передней части ствольной коробки. На самом деле это только так кажется! В одном из интернет-источников читаем: «Стебель затвора был сложной деталью в силу того, что он одновременно являлся и крышкой затвора, охватывая последний сверху и справа, и водителем для затвора. Его передняя часть была удлинена, заменяя шток и образуя спереди газовый поршень». То есть опять-таки перед нами злополучный стебель, хотя совершенно очевидно, что на самом деле эту деталь с гораздо большим основанием можно называть затворной рамой. Итак, перед нами затворная рама Г-образной формы, верхняя часть которой закрывает ствольную коробку сверху, а правая, с рукояткой перезаряжания – с правой стороны. И вот от этой-то части рамы вперед отходил длинный и плоский шток, имевший на конце газовый поршень, разделенный канавкой.
То есть ZH-29 также принадлежала к достаточно большому семейству автоматического оружия, действие автоматики которого основывалось на принципе отвода пороховых газов из неподвижного ствола через специальное отверстие. Необычным было лишь то, что и шток, и газовый поршень, находясь под стволом, были смещены несколько вправо!
Патент Холека на газоотводный механизм с газовым регулятором.
Газоотводное устройство представляло собой… трубку, надевавшуюся на ствол и фиксирующуюся на нем гайкой, на которой находился смещенный вправо Г-образный газовый патрубок с отверстием, в которое сзади входил газовый поршень. Прилив для крепления штыка и мушка также находились не на стволе, а на этой трубке! Такое вот оригинальное устройство. Спереди в патрубок газоотводного устройства ввинчивался газовый регулятор. Так как отвод газов из ствола вправо и вниз вызывал довольно заметное влияние на боковое рассеивание пуль при выстреле, кучность стрельбы ZH-29 была немного ниже, чем у самозарядных винтовок с симметрично расположенным газоотводным механизмом. Поэтому, чтобы его компенсировать, прицельные приспособления были также несколько сдвинуты вправо.
Патент Холека на устройство затвора. Хорошо виден косой зуб, которым затвор сцепляется с затворной рамой, и накладка, привинченная винтом.
Затвор находился внутри рамы и при движении ее вперед перекашивался соответственно влево. Там, на боковой поверхности ствольной коробки находился привинченный (не фрезерованный!) вкладыш, попадая на который, он перекашивался и запирал ствол. С рамой затвор соединялся «зубом», входившим с ней в зацепление. При выстреле газы давили на поршень, поршень передавал усилие раме, та отходила назад, давая слабину затвору, тот увлекался за рамой и вместе с ней отходил назад уже совершенно прямолинейно, сжимая возвратную пружину. В силу того, что сам затвор был несколько сдвинут влево, УСМ тоже был сдвинут влево, а возвратная пружина находилась справа и при разборе винтовки из корпуса не извлекалась. Ударник имел собственную пружину и, как и положено, находился внутри затвора. Винтовка имела флажковый предохранитель, блокировавший спусковой крючок при переднем расположении флажка.
Патент на УСМ.
Стрельбу из винтовки ZH-29 следовало вести 7,92-мм винтовочными патронами Маузера. Магазин к ней был приставной, коробчатый, на 5, 10 или же 20 патронов, применявшиеся на винтовках, имевших возможность вести автоматический огонь. Причем в этом случае к ним подходили магазины от пулемета ZB-26. Пополнять их можно было из стандартных винтовочных обойм, не снимая магазин с винтовки, при открытом затворе, для чего на ствольной коробке были предусмотрительно сделаны специальные пазы. Винтовка имела затворную задержку, удерживавшую затвор в открытом положении после того, как все патроны в магазине будут израсходованы. Выключить затворную задержку можно было обычным нажатием на спусковой крючок. При повторном нажатии на него уже происходил выстрел.
Ствол и шток поршня.
Газовый патрубок на стволе.
Чтобы улучшить охлаждение ствола при стрельбе, в конструкции винтовки был предусмотрен алюминиевый радиатор, расположенный на нем перед цевьем. На нем было три сквозных отверстия: для ствола, штока затворной рамы и шомпола. А вентилирующие отверстия снизу располагались вдоль радиатора. Ложа винтовки состояла из деревянного приклада с пистолетной шейкой и двух также деревянных ствольных накладок, надетых на казенную часть ствола.
Чешский солдат в полном снаряжении с винтовкой ZH-29. Из «Наставления по эксплуатации».
Ведение огня по воздушной цели. Винтовка с примкнутым штыком.
Прицел у винтовки секторный, позволявший вести прицельный огонь на расстоянии до 1400 м. Прицельную планку можно было регулировать при помощи микрометрического винта. Длина винтовки составляла 1140 мм, длина ствола 590 мм, 534 мм из которых приходились на нарезную часть. Начальная скорость равнялась 830 м/с.
Извлечение магазина.
Штык на винтовке был отъемный, клинкового типа.
Понятно, что никакого особого влияние на ход боевых действий эта винтовка не оказала, но заложенные в ней конструктивные решения безусловно изучались оружейниками разных стран, учитывавших все их плюсы и минусы. Например, у ударного и спускового механизмов германского MP43 много общего с соответствующими механизмами ZH-29.
Работа с газовым регулятором.
Почему все-таки немцы не приняли ее на вооружение в преддверии войны с СССР? Ну, прежде всего, их фирмы и сами работали над автоматическими винтовками. А кроме того, зачем им было желать лучшего качества, когда расчет победить строился на количестве уже имевшегося качественного оружия. Чехословакия должна была выпускать оружие, апробированное временем! И она его выпускала!
Для разборки нужно было выдвинуть стержни на ствольной коробке, полностью не извлекавшиеся, после чего винтовка легко разбиралась на семь деталей: приклад с УСМ, затвор, затворную раму, магазин, газоотводную трубку с патрубком, запорную гайку трубки и ствол вместе с радиатором, цевьем и ствольной коробкой.
В годы Второй мировой войны Германия получила от оккупированной Чехословакии более 1,4 миллиона винтовок и пистолетов, а еще свыше 62 тысяч пулеметов, и это только лишь стрелковое вооружение, не считая всего остального, что находится за рамками данной статьи. К моменту нападения на Польшу чешским стрелковым оружием было оснащено пять германских пехотных дивизий (с 93-й по 96-ю и 98-я), а также множество более мелких частей и подразделений. Словацкий корпус, состоявший из мотоборигады и двух пехотных дивизий, и также участвовавший в нападении гитлеровской Германии на Польшу, тоже был вооружен чешским оружием. А еще через год оно пошло на оснащение еще четырех пехотных дивизий — 81-я, 82-я, 83-я и 88-я, в результате к моменту начала Великой Отечественной продукция чешских оружейных заводов находилась в руках у множества германских солдат и их сателлитов! Сложные новинки немецкой армии в то время просто не требовались!
П.С. Закончил материал и подумал, а почему никому из конструкторов не пришла в голову простая и очевидная система автоматики с отводом газов: над стволом трубка, идущая к прямоугольному затвору. В затворе два паза, в которых вверх-вниз ходит П-образная пластина, запирающая его в пазах затворной рамы двумя ее нижними выступами. Перемычка двух блоковых пластин является крышкой газовой камеры в затворе, куда отводятся газы из трубки. Форма крышки Г-образная, отрывающая камеру в сторону ствола. Сверху пластина подпружинена плоской пружиной. Через затвор проходит ударник. Сзади в него упирается возвратная пружина, надетая на стержень.
При выстреле газы через трубку попадают в камеру затвора, поднимают П-образную пластину вверх (понятно, что она не должна при этом перекрывать линию прицела!), а сами истекают вперед, никоим образом не беспокоя стрелка, и одновременно толкают затвор назад. Поскольку выступы пластины выходят при этом из пазов, затвор движется назад, экстрагирует гильзу и взводит курок, а затем вновь идет вперед и подает патрон в патронник, а пружина на затворе опускает запорную пластину вниз и замыкает затвор. При незамкнутом затворе выстрел произойти не может. Выступ на пластине блокирует боек.
Для того чтобы подать затвор назад вручную, следует рукояткой затвора, которая может быть как слева, так и справа, либо в виде двух шайб, как у пистолета «Парабеллум», подать запорную пластину немного вверх и затем назад. Деталей мало: задняя крышка ствольной коробки с направляющим стержнем и пружиной, затвор, П-образная запорная пластина и плоская пружина пластины. Конструкция представляется очень простой и технологичной. Жаль, что у меня нет возможности воплотить ее в металле, а ведь годна она как для автоматов и винтовок, так и для пистолетов.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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