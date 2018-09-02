Итоги недели. Выражаем глубокую озабоченность

Александр Захарченко убит

Очень плохая новость . Жаль что уходят такие люди... Земля пухом

Когда анализируешь подобные события, то ясно видишь, что ЛДНР проигрывает эту схватку с коварным врагом вчистую.

То ли профессионализма не хватает...то ли отсутствуют там люди, способные вести борьбу со спецслужбами киевского режима... то ли политической воли нет перевести эту диверсионную борьбу на территорию врага. Совершенно очевидно нужно бить по заказчикам и организаторам, а не только по исполнителям...



Что касается действий Кремлевских руководителей... вижу отчетливо, что все их политические действия увязаны с чисто экономическими вопросами... Задумайтесь, почему в Сирии Кремль решительно применяет военную силу, а ЛДНР этого не делает?

Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами. Если это правда мои соболезнования родным.

Наш президент не картонный

Цирк подошел к своему логическому завершению. "Лидер" нынешней правящей группировки в жалостливом тоне рассказал, что виноваты в нынешней ситуации с пенсиями: ВОВ, кризис 90-х и т.д., но только не он. Он то как раз грудью стоял за сохранении пенсионного возраста, но теперь у него открылись глаза и он знает, что в будущем денег на пенсии не будет. И, да, конечно, вот вам печеньки в виде сохранения каких то льгот и повышения возраста для женщин на 5 лет, вместо 8.



Ни единого слова про разработку программы по увеличению темпов экономического роста и производительности труда для повышения з.п. рабочим ради повышения пенсий. Ни слова не сказал про виновников, проваливших бесконечные пенсионные реформы. Ни слова про обновление состава правительства для достижения этих задач.

Наш дорогой Владимир Владимировчи уже может книгу начинать писать "Как за три месяца слить рейтинг в 80%". Успешный успех прям.

В Великую Отечественную с фронта отправляли на пенсию достигших 60-ти летнего возраста. Т.е. страна, надрывая жилы, воевала, но о пенсионерах не забывала!? И победили, и страну отстроили! Значит дело то не в пенсионерах! Так какая власть была истинно народной?

6 месяцев минуло после выборов, а народ как подменили. Уже и "стабильность" не нужна?

Рукава шулера

Вот и мне интересно, как отнесется политическое и военное руководство Израиля к пролёту над их территорией томагавков. Отключат свой "железный кумпол"?

Если Штаты жахнут, то ни чего, кроме озабоченности мы не выразим... Помню, были слова "в случае обстрела, будут уничтожены и носители"... Американцы как бы не испугались и обстреляли... а мы выразили озабоченность... Разве нет?!

Автор статьи забывает, что мы не находимся в состоянии войны с США, с какой стати наши ПВО должны вдруг сбивать их ракеты?! Раньше-то не сбивали, при таких же "зонтиках".

С-400 против F-35. Лишь бы не было войны...

Даже если бы не было в природе F-35, что, США не вставляли бы палки в колёса российским контрактам на оружие? Ну может С-400 на какой-то дальности обнаруживать и сбивать "стэлс". Что дальше? Отказаться от уменьшения ЭПР и вернуться к F-15 и Су-27? Или все самолёты на свалку? Какие "имиджевые" потери... Те, кто закупает оружие, оценивают и вероятность выполнения боевой задачи, и свои предполагаемые потери. А рейтингами "непобедимости" пусть журналисты занимаются - они этим на хлеб с маслом зарабатывают. А F-35 получился, причём вовремя и первым нишу захватил. Впрочем, как и С-400 свою.

США хорошо поднаторели в торговле, точнее в маркетинге. Вся эта история, с технологией "стелс", хороший маркетинговый ход, для того, чтобы всучить союзникам далеко не первоклассный товар. По сути был разыгран целый спектакль для того чтобы развести союзников. А реальность в виде С-400 не даёт довести афёру до конца.

Создатель комплекса С-400 Александр Алексеевич Леманский:

"В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по результатам исследований в области дифракции на слабо рассеивающих (так называемых "черных") телах, каковыми являются слабозаметные воздушные цели. Эти исследования были своего рода предвидением появления в будущем целей-"невидимок". Обладая глубоким пониманием этой проблемы, уже на посту генерального конструктора он решит задачу эффективного перехвата этих целей и заявит, что для современных ЗРС, создаваемых на "Алмазе", невидимых целей нет."



Вот люди, - на сколько десятилетий предвидеть будущие проблемы и заранее готовиться к их решению. Остается только выразить глубочайшее уважение и почтить их память.

Сирийский кукиш

Похоже, может получиться и так, что американцы будут долбить по передовым позициям сирийской армии, а наши по бармалейским и "случайно" по инструкторам и другим тёмным личностям, а потом начнут друг перед другом мериться известно чем.

С турками ещё Суворов "мучился"...

Эрдоган, действует исключительно в своих интересах, ловко используя противостояние США и России..Он сам себе "союзник", ласковый телок двух маток сосёт..И если у кого -то есть надежда, что Турция станет надежным союзником России, похороните ея, токмо бизнес и ничего личного...

Майданы на кухнях или площадях

Вот именно, что проблема не в бывших советских республиках, а в том, как сделать так, чтобы люди в России жили бы лучше, чем в западных странах. И тогда Россия станет ориентиром и притягательным маяком для бывших советских республик, да и для многих других стран мира.

Но многие люди считают, что это невозможно - с какой стати бедная Россия может стать богаче Америки, Германии и Японии?

Но дело в том, что сейчас все развитые страны Запада находятся в огромных долгах, и скоро произойдет гигантский финансовый кризис. И тогда все эти страны - как США, Германия, Франция, Англия, Япония (возможно и Китай) и другие - просто разорятся и просто обеднеют. В США повторится финансовый кризис 1930 годов. А на фоне разорившихся западных стран Россия будет представлять остров стабильности. И вот тогда ситуация в мире кардинально изменится.

Действительно, что же Путин до сих пор не догадался? Надо просто... жить лучше, чем в США. У него там рычажок в кабинете "жить хуже всех жить лучше всех" и он постоянно где-то в левом положении, собака, нет бы передвинул его уже вправо, что ли.

А если серьёзно, США добились такого уровня развития, спровоцировав две мировые войны и подсадив всю Европу и часть Азии на свои кредиты, свою валюту, набрав у них за напечатанные деньги материальных ценностей, человеческого капитала, технологий. Как, блин, страна, разорённая мировой войной и развалом, может сейчас приблизиться к их уровню жизни, в условиях экономического давления? Да нам надо спасибо сказать, что мы не живем как Венесуэла, всё-таки худо-бедно, а обеспечиваем себя, благодаря Советскому заделу. И не надо списывать внешнеполитические провалы на мифическую коррупцию и преступность, в США с этим гораздо хуже, но им это не мешает почему-то. Коррупция, преступность и классовое неравенство были всегда, и будут всегда и везде, это нормальное явление для человеческого общества, надо искать реальные причины и с ними работать. Я так подозреваю, что в правительстве эти причины знают, просто мы не в курсе работы, которая ведется для их устранения. Поэтому, будем судить об этой работе лет через 5, когда увидим изменения во внешней политике.

До Второй мировой - да. Немного во время Холодной. А после - российская "элита" сама всё вывезла на Запад, и воевать не надо.

Запад, как водится, загнивает. А что у нас?

Есть ощущение, что в вопросе массовой миграции жителей Северной Африки и БВ точка невозврата для Европы уже пройдена. И пройдена давно.

Все будет только хуже.

В прошлом месяце общался с приятелем, он как раз вернулся из Германии. Жил там (около границы со Швейцарией) полгода примерно, по работе ездил. Много рассказал интересного. В частности, что в некоторых городах чуть не каждый второй - со смуглой кожей и арабской внешностью. Что более-менее нормально только в небольших городках, где процент приезжих невелик (пока). Что Германия образца 2006 года (когда он первый раз туда ездил) и Германия образца 2018 года - две совершенно разные страны, и сравнение не в пользу текущей обстановки. Про Париж рассказал, что в пригородах полиция на БТРах патрулирует и не выходит наружу без крайней необходимости. Швейцарцев хвалил, швейцарцы стронг в мигрантском вопросе. Но про это отдельно надо рассказывать ) У них вообще все интересно ))

Протест против мигрантов, новой реконкисты уже разнолик!

Шо дальше будет? Только не кажется, что мирно и благочестиво всё закончится.

Вчера был протест против национализма в защиту мигрантов. Следующий будет, полагаю протест мигрантов против притеснения мигрантов

Следующий будет протест мигрантов против местного населения.

Российское ЯО в Сирии – выход?

База ВМФ в Персидском заливе, возможно, была бы полезна, как противодействие флоту США.



Пусть там осторожничают и боятся конфликта с нашим ВМФ



Но достаточно ли у нас корабли для этого, вот вопрос

Предоставление всемерной помощи в военной сфере КНДР, Ирану, Хезболле, Хамасу и прочим антагонистам США и Израиля, как раз и было бы "действенным ответом". Вообще-то, Израиль и есть "подбрюшье" США в политическом плане, к сожалению для России, это подбрюшье далеко не "мягкое". В экономическом плане уязвимое место у США это банковско-биржевая мировая система накопления, распределения, управления финансовыми потоками и средствами, созданная и выпестованная США при участии остального мирового олигархата. Депутат отчасти прав, говоря о том, что криптовалюты способны разрушить гегемонию США в финансовой сфере....точнее не сами криптовалюты как таковые, которые пока (именно "пока") завязаны на биржевую торговлю, которая, как раз, и подконтрольна финансовым и фискальным структурам США, а сама технология "блокчейна" и "прямого доступа", которая может действительно привести к настоящей революции в финансовой и прочих сферах: станут ненужными банки, биржи, выборы, референдумы и пр.-фактически реализуется мечта о "кухарке получившей возможность управлять государством") -то есть "блокчейном" будет разрушена вся финансово-политическая система влияния США и прочих современных капиталистических властных структур, сформировавшаяся за последние 100 лет. Технология блокчейновой "верификации" это и есть современный "марксизм"-единение "частного" и "коллективного", способный заменить устаревшие марксистско-ленинские догмы о "мировой пролетарской революции" ибо ни одна классическая революция не дала в прошлом и не даст в будущем рычаги управления и влияния в государстве каждому гражданину (пресловутой "кухарке"), а технология "блокчейна"- это сделать может! Жаль, что пока большинство людей в мире, этого не понимают...

Тут в госнаркоконтроль надо писать, а не на ВО.

Мы озабочены

Ох и муторное это дело .... Политика... Можно же проще... Объявить что потеряли пару донных морских мин на фарватере...

Где ответка? Я так и не увидел. Если ответкой считать учения и включение транспондера, то что-то слабоватая ответка, танкер где стоял, там и стоит.. , а досмотр в проливе еще до танкера, в ответ на "Норд" был реализован, в итоге ещё и танкер встал... Нет, всё правильно, досмотр должен быть и давление это единственный реальный ход...

Я бы предпочёл "американский эсминец подорвался на фашистской мине времен второй мировой, правительство России выражает США глубоко соболезнование с безвозвратной потерей экипажа эсминца" (они так упирались и не хотели тонуть).

Весь мир в труху

Минитмен надо с "Воеводой" сравнивать, а с Тополем у американцев вообще нечего для сравнения нет.

Что российские, что американские подлодки стратегического назначения - это козырь в рукаве ядерной триады, причем козырь трудно идентифицируемый с конкретным государством. В случае открытой войны использоваться они будут только после того, как возможности воздушных и наземных средств будут исчерпаны. Либо для нанесения внезапного удара под видом несанкционированных действий третьих лиц или стран.

В теории - да. А на практике... несколько лет назад была серия фото базы РПКСН СФ, на котором внезапно обнаружились все наши РПКСН, стоящие у пирсов.

Кроме того есть известная проблема с противоминным обеспечением выхода наших РПКСН из баз.

Пересчитаем «Арматы»

От уровня подготовки экипажа все будет зависеть, коль характеристики схожи.

И че такую большую статью катать, может так, а может эдак, а если вдруг..., достали, гадалки хреновы!

Выложили бы тех. характеристики этих танков, и этим бы ограничились.

Уровень подготовки это конечно хорошо... но танки с танками воюют очень редко...

Вспомним Курскую дугу 34-ки с пушкой 75 мм. Против монстров Тигров, Пантер и обновленных Т-4. Кто в итоге победил, вы знаете. Главный враг танка это авиация, артиллерия и боец в кустах с фаустпатроном или РПГ-7. В заднюю проекцию и борт даже древний фауст любой танк обидит.

По поводу закупок Арматы, мы нищая страна, а тут ,вроде, целых 120 штук заказали, на самом деле это очень много, например это сопоставимо со всеми бронетанковыми силами Мелкобритании, ну или могучей Германии. Если например десяток Армат будут прикрывать с десяток Терминаторов, а мух с неба разгонят Панцири, штуки 3... а в кустах целеуказание будут давать матерый артнаводчик...то даже сотне Абрамят придется гореть, весело так гореть...

у нас в армии весьма печально дело обстоит с координацией в реальном времени, целеуказанием и "матерыми наводчиками". Вспомните, как, в общем-то, довольно глупо умер наш наводчик, который был вынужден работать в прямой опасности в Сирии. Я даже склонен считать, что вместо Армат, новых Буратин и прочих новинок, нужно резко усиливать работу над оснащением разведки и связи всех уровней - от переднего края до более глобальных видов контроля (станции и установки слежения, самолеты ДРЛО и разведки, разведывательные дроны, спутники), в войсках очень не хватает качественно более совершенных разведывательных машин. Нужно резко улучшить оснащенность средств пассивного контроля периметра. Давно пора заняться разнесенной масштабируемой пассивной сетью локации воздушных целей (примерно как американцы сделали сеть противолодочных сенсоров в Атлантике). То, что есть, в большинстве морально устарело и даже "новейшие" образцы далеко не все современны.

Волонтёры со стволами

Кто-нибудь этому удивлен? Нацики, что с них взять.

Посмотрим. До конца года закончат "Северный поток -2", и украинской хунте больше нечем будет шантажировать Европу и Россию. Это даст возможность не признавать киевский фарс с очередными майданутыми выборами и освободить наконец оккупированные бандеровцами территории ЛДНР.

Достоверность сообщений "ДАН" (неважно кто там Басурин или у Луганска Марочко) вызывает даже не сомнение, а недоверие! Им по долгу службы нужно вести информационную войну и пропаганду. Правды от них можно и не дождаться. А вообще, полезно было бы сравнивать украинские и ОРДиЛОвские (ОРДЛО - трактовка Киева, - прим. "ВО") сообщения. Уверен у них много общего, только каждый в свою сторону. Даже ОБСЕ работает то на Украину, то на ОРДиЛО (если верить сообщениям двух сторон). Видимо, там какой-то график...

Урок законности в Забайкалье

А часовой молодец, и жданчик стал нежданчиком!

Часовой красавчик, сделал то что должен был. Теперь дело за правоохранительным органами, чтоб не дай Бог криминалитет охоту не устроил за ним или близкими

такие "смотрящие" в любом районном городке есть...вот бы на каждого по "часовому"...