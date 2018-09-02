Итоги недели. Выражаем глубокую озабоченность
Александр Захарченко убит
Раненого Александра Захарченко доставили в клинику, где он от полученных ранений скончался. Вместе с ним в кафе находился зампред правительства республики Александр Тимофеев. Сообщается, что он получил ранения и ожоги.
Трудно открывать итоги недели этой темой. Трудно... Когда говорят, что кошки скребут на душе - это, пожалуй, то самое чувство. Вся донбасская верхушка, всё действенное командование добровольцами либо выдавлено, либо жёстко устранено - с явным террористическим почерком.
Во власти ЛДНР вакуум. Люди не знают, кому доверять, особенно на фоне соплей по поводу "безальтернативности Минских договорённостей". Ведь эти самые соглашения - для двух сторон конфликта, а выкашивается руководство только одной.
Школьное перемирие. Тьфу...
Комментарии наших читателей:
Аристарх Людвигович
Тот же ЛЕХА
ShM05
Наш президент не картонный
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. Обращение транслировали все центральные каналы.
Сложилось впечатление, что ещё несколько секунд обращения, и появятся два человека, уберут декорации, унесут картонную фигуру перед объективом и выключат озвучку. Ну просто не может НАШ президент - тот, рейтинг которого ещё совсем недавно зашкаливал за 80%, быть настолько несамостоятельным. НАШ – из плоти и крови, а не картонный.
Комментарии наших читателей:
Гаргантюа
gaura
Skif83
zapfen
Рукава шулера
На протяжении последних нескольких дней командование Военно-морского флота России формировало в Восточном Средиземноморье весьма внушительный военно-морской «кулак» с ярко выраженными противолодочными, противокорабельными и противовоздушными качествами, в спектр основных задач которого включено оказание сдерживающего эффекта на корабельные ударные группировки Объединённых ВМС НАТО в целом, а также отдельные многоцелевые атомные подлодки, эсминцы управления ракетным оружием и АУГ ВМС США в частности.
Учения ВМФ РФ идут. США наблюдают. И пока все при своих козырях и при своих шестёрках.
Весь вопрос в том, сколько лишних карт в рукаве у главного шулера, который привык зелёное сукно геополитики превращать в кроваво-красное месиво. Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия, что дальше? Где теперь всплывают «бородатые мальчики» и где теперь «перестанет хватать» демократии?
Комментарии наших читателей:
asv363
Freelancer7
Стирбьорн
С-400 против F-35. Лишь бы не было войны...
F-35 позиционируется американцами как самолет, способный выполнять боевые задачи даже в зоне действия самых современных ЗРС, таких как С400.
Мы решили отобрать немного хлеба у американского издания National Interest и сравнить «неимеющиеаналоговвмире» вооружения России и США. Начали сравнивать, и поняли, что Дэйва Маджумдера нам, конечно, не переплюнуть, ибо только Дэйв и NI могут на трёх-четырёх листах представить материал, в котором одно «неимеющееналогов» сначала превосходит другое «неимеющееналогов», затем второе «неимеющееаналогов» таки берёт верх над первым, а в конце делается приписка, что «всё решает экипаж/расчёт/комбат/начснаб» и т.д. В общем, лишь бы не было войны...
Комментарии наших читателей:
dauria
BerBer
Кубик123
Сирийский кукиш
В то время как развёртывание смешанной корабельной ударной группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря в очередной раз смогло наглядно продемонстрировать ограниченность мер Объединённых ВМС НАТО по беспрепятственному выходу эсминцев УРО класса «Арлей Бёрк» и фрегатов класса FREMM на рубежи пуска стратегических крылатых ракет «Томагавк» и тактических КР большой дальности MdCN «Scalp Naval» по сирийским военным объектам (тем самым повторив сценарий, наблюдавшийся у сирийских берегов в сентябре 2013 года), в Европейском командовании ВС США и штабе западной коалиции спешно приступили к разработке новой концепции военной поддержки последнего оплота оппозиционно-террористических сил, обосновавшихся в так называемом «Идлибском гадюшнике».
Эрдоган за единую и неделимую Сирию. Трамп за единую неделимую Сирию. Нетаньяху за единую неделимую Сирию. Роухани за единую неделимую Сирию. Это не считая европейского МММ - Макрон, Мэй, Меркель. Мы – тоже за единую неделимую Сирию.
Но что-то никак не ладится. Вроде все в едином порыве, а Сирия не едина и всё ещё «делима». Кто виноват? Асад? ИГИЛ* (запрещено в РФ)? Песчаные бури? Всё выясняют, выясняют. А под столом фиги, кукиши... Геополитическое партнёрство, оно такое. Тут отделаешься помидорами, там обделаешься по самые помидоры...
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Rusland
Русфанер
parusnik
Майданы на кухнях или площадях
Прошлые выходные в Молдавии шли весело и задорно – под митинги и призывы. Причем митингующие и призывающие разделились на две части – одни (правоцентристы, ориентированные на Европу, Румынию и даже, частично, на отказ от государственности Молдавии в пользу её вхождения в состав Румынии) требовали отставки премьера. Премьер тоже из «евроориентированных», но он "не с того конца разбивает куриные яйца", и относится к «левоцентристам».
Молдавию выжали как тот виноград сорта «Изабелла». Только из винограда молдавского – отменное вино. А из Молдавии – гастарбайтеры от Бухареста до Питера. Сколько уже и майданировать некому будет, но заразу настолько сильно влили в молдаван, как и в их жёлто-голубых соседей, что дуршлаг к голове уже вроде как и прирос. Нашим-то правителям радоваться за нас нужно – что, глядя на майданы вдоль границ, нас от этих майданов воротит. Вот и порадовались – подарили пенсионную спасительную реформу. Всё равно, говорят, дальше кухни основная масса не пойдёт.
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geniy
YarSer88
vadsonen
Запад, как водится, загнивает. А что у нас?
За последние два десятилетия неконтролируемая миграция приобрела характер настоящей социальной катастрофы для многих европейских стран. Конечно, проблемы с мигрантами из стран Азии и Африки имели место в Европе и прежде, но были куда менее масштабными. Сейчас, учитывая масштабы миграции, они приобрели такой характер, что и власти стран Евросоюза, и рядовые европейцы более не могут закрывать на них глаза.
А мы за толерантность в Европе! Уж если им толераститься, так по полной – как минимум одну, да побольше, федеральную землю Германии отдать под мигрантов. Отпраздновать всё это торжественным гей-парадом. Стабильно снабжать молодых людей немецкими девственницами, и пособия – побольше, побольше!
А теперь возвращаемся мыслями к себе домой (хотя мы и так дома), хорошенько так присматриваемся к крупным городам – как пример, столица нашей Родины, и понимаем, что Европа, она, конечно, загнивает в плане неконтролируемой миграции, но многим ли лучше дела у нас самих?
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Fedor Egoist
rocket757
igorbrsv
MoJloT
Российское ЯО в Сирии – выход?
Запад перешёл красную черту в отношениях с Россией. Отмолчаться уже нельзя, и весьма вероятно, Кремль ответит на происки США с помощью ядерного оружия. Нет, речь пока не о том, чтобы нанести ядерный удар по США, а всего лишь о размещении ядерного оружия в Сирии. Но звучит, согласитесь, все равно очень серьезно и угрожающе.
Мы размещаем ядерное оружие в Сирии – гипотетически. Что дальше? А главное – против кого оно в Сирии будет направлено? Во-первых, «не оценят» израильские «беженцы» из СССР вместе с коренным населением Земли Обетованной. Во-вторых, напрягутся саудиты с иорданцами и турками. А США только и останется, что потирать руки от самой возможности нового «замеса», уже конкретно против России в регионе.
Как бы не выход.
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bulvas
Monster_Fat
Bacha
Мы озабочены
Первые военно-политические инструменты, указывающие на возвращение российской стороны к здравой стратегии «силового давления» на действующее нелегитимное украинское руководство, были задействованы против Киева ещё пять месяцев назад, когда Азово-Черноморское территориальное управление (АЧТУ) Росрыболовства сформировало Оперативную группу для предотвращение пиратских действий со стороны Украины.
Да уж... Ответили, так ответили...
Все украинские пограничники, задержавшие «Погодина» вместе с «Нордом», повязаны и дают показания в Ростовском суде. Глава ГПСУ сушит галифе от вида российских морпехов, которые высадились под Бердянском и Херсоном и контролируют безопасное судоходство.
Но... Спускаемся с небес на землю. «Норд» удерживается Украиной с основной частью экипажа. «Механик Погодин» - тоже. Мы озабочены...
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Vard
Николай Николаевич
Мих1974
Весь мир в труху
Про «новую Холодную войну» не писал, наверное, только очень ленивый. На деле же наивно полагать, что Россия и Соединенные Штаты будут мериться своими ядерными арсеналами, как это было полвека назад. Возможности стран принципиально отличаются: это хорошо видно по военным бюджетам. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за 2017 год оборонный бюджет США составил 610 миллиардов долларов, в то время как России — 66 миллиардов.
66 против 610. Краткая составляющая российско-американского противостояния в цифрах – ну, в миллиардах. В такой ситуации, действительно, без «Булавы» никак, совсем никак... Как в том фильме – «Обязательно жахнем, весь мир в труху... Но потом...» А сейчас 66 против 610. Сосредотачиваемся?
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kot11180
ученый
Alexey RA
Пересчитаем «Арматы»
Настоящий переполох в медийном пространстве устроил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Иванович Борисов, который в интервью журналистам 30 июля сделал следующее заявление: «Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит».
Вот и пойми этих правительственных чиновников. Позавчера было заявлено, что танки Т-14 «Армата» полностью заменят парк Т-72 и Т-90. Вчера – «денег нет, но вы держитесь» - хватит и дюжины «Армат» на все Вооружённые силы. Сегодня – «Армата» в войска пойдёт в необходимом количестве – всего до 2022 года законтрактованы 132 единицы, включая БМП Т-15 на той же платформе; и после 2022 года – тоже пойдут. Что скажут завтра?
Складывается впечатление, что трубит кто во что горазд. А виноваты кто? – Правильно – журналисты. Они ж, как тут любят отдельные товарищи выражаться, все поголовно – от древнейшей профессии... Не то что правительственные чиновники!
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sagitch
zyzx
yehat
Волонтёры со стволами
Оперативное командование Донецкой республики обвинило украинских силовиков в использовании иностранных волонтёров в качестве живого щита при обстрелах
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В этом разделе нужно было бы пожалеть иностранных волонтёров. Как бы... Но только эти волонтёры такие, что за спиной или в руках «случайно» оказываются РПГ или как минимум штурмовые винтовки. «Солдаты удачи». Для них Донбасс – место, где можно и подзаработать, и устроить «сафари». Хотя таких хватает и на самой Украине, где численность «волонтёрских корпусов» не сильно проигрывает численности официальных воинских формирований.
210окв
Vita VKO
Антарес
Урок законности в Забайкалье
Неизвестные (а теперь – кое-кто стал известен), нарушив границу поста, попытались напасть на военнослужащих. Часовой после принятия необходимых мер относительно сообщений в адрес нарушителей о том, что дальнейшее продвижение запрещено, был вынужден открыть огонь на поражение, предварительно осуществив выстрел в воздух.
Безнаказанность. Вседозволенность. Кумовство. Крышевание. Вот короткий список тех причин, которые и привели к случившемуся в Забайкалье.
Видимо, пропитый (или даже пропитОй) мозг настолько «устал думать», что решили «брать на абордаж» воинский эшелон с ножами в руках. Часовой на тот момент, судя по всему, оказался единственным человеком, который в округе защищал законность на деле. А потому «смотрящих», «присматривающих» и прочее отребье, считающие, что «закон – это они», пришлось учить законности свинцом. Многих местная полиция вроде как до сих пор не может найти...
Комментарии наших читателей:
neri73-r
Wiruz
андрей юрьевич
Раненого Александра Захарченко доставили в клинику, где он от полученных ранений скончался. Вместе с ним в кафе находился зампред правительства республики Александр Тимофеев. Сообщается, что он получил ранения и ожоги.
СМИ: Глава ДНР Александр Захарченко погиб
МИД РФ обвинил в убийстве Захарченко Киев, СБУ все отрицает
МИД РФ обвинил в убийстве Захарченко Киев, СБУ все отрицает
Трудно открывать итоги недели этой темой. Трудно... Когда говорят, что кошки скребут на душе - это, пожалуй, то самое чувство. Вся донбасская верхушка, всё действенное командование добровольцами либо выдавлено, либо жёстко устранено - с явным террористическим почерком.
Во власти ЛДНР вакуум. Люди не знают, кому доверять, особенно на фоне соплей по поводу "безальтернативности Минских договорённостей". Ведь эти самые соглашения - для двух сторон конфликта, а выкашивается руководство только одной.
Школьное перемирие. Тьфу...
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Аристарх Людвигович
Очень плохая новость. Жаль что уходят такие люди... Земля пухом
Тот же ЛЕХА
Когда анализируешь подобные события, то ясно видишь, что ЛДНР проигрывает эту схватку с коварным врагом вчистую.
То ли профессионализма не хватает...то ли отсутствуют там люди, способные вести борьбу со спецслужбами киевского режима... то ли политической воли нет перевести эту диверсионную борьбу на территорию врага. Совершенно очевидно нужно бить по заказчикам и организаторам, а не только по исполнителям...
Что касается действий Кремлевских руководителей... вижу отчетливо, что все их политические действия увязаны с чисто экономическими вопросами... Задумайтесь, почему в Сирии Кремль решительно применяет военную силу, а ЛДНР этого не делает?
То ли профессионализма не хватает...то ли отсутствуют там люди, способные вести борьбу со спецслужбами киевского режима... то ли политической воли нет перевести эту диверсионную борьбу на территорию врага. Совершенно очевидно нужно бить по заказчикам и организаторам, а не только по исполнителям...
Что касается действий Кремлевских руководителей... вижу отчетливо, что все их политические действия увязаны с чисто экономическими вопросами... Задумайтесь, почему в Сирии Кремль решительно применяет военную силу, а ЛДНР этого не делает?
ShM05
Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами. Если это правда мои соболезнования родным.
Наш президент не картонный
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. Обращение транслировали все центральные каналы.
Тянуть нельзя. Владимир Путин выступил с обращением по пенсионной реформе
Силуанов: Пенсионная реформа потребует 500 млрд рублей. Это ещё и "платно"?..
Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих?
Страна иллюзий, доброе утро!
Силуанов: Пенсионная реформа потребует 500 млрд рублей. Это ещё и "платно"?..
Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих?
Страна иллюзий, доброе утро!
Сложилось впечатление, что ещё несколько секунд обращения, и появятся два человека, уберут декорации, унесут картонную фигуру перед объективом и выключат озвучку. Ну просто не может НАШ президент - тот, рейтинг которого ещё совсем недавно зашкаливал за 80%, быть настолько несамостоятельным. НАШ – из плоти и крови, а не картонный.
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Гаргантюа
Цирк подошел к своему логическому завершению. "Лидер" нынешней правящей группировки в жалостливом тоне рассказал, что виноваты в нынешней ситуации с пенсиями: ВОВ, кризис 90-х и т.д., но только не он. Он то как раз грудью стоял за сохранении пенсионного возраста, но теперь у него открылись глаза и он знает, что в будущем денег на пенсии не будет. И, да, конечно, вот вам печеньки в виде сохранения каких то льгот и повышения возраста для женщин на 5 лет, вместо 8.
Ни единого слова про разработку программы по увеличению темпов экономического роста и производительности труда для повышения з.п. рабочим ради повышения пенсий. Ни слова не сказал про виновников, проваливших бесконечные пенсионные реформы. Ни слова про обновление состава правительства для достижения этих задач.
Ни единого слова про разработку программы по увеличению темпов экономического роста и производительности труда для повышения з.п. рабочим ради повышения пенсий. Ни слова не сказал про виновников, проваливших бесконечные пенсионные реформы. Ни слова про обновление состава правительства для достижения этих задач.
gaura
Наш дорогой Владимир Владимировчи уже может книгу начинать писать "Как за три месяца слить рейтинг в 80%". Успешный успех прям.
Skif83
В Великую Отечественную с фронта отправляли на пенсию достигших 60-ти летнего возраста. Т.е. страна, надрывая жилы, воевала, но о пенсионерах не забывала!? И победили, и страну отстроили! Значит дело то не в пенсионерах! Так какая власть была истинно народной?
zapfen
6 месяцев минуло после выборов, а народ как подменили. Уже и "стабильность" не нужна?
Рукава шулера
На протяжении последних нескольких дней командование Военно-морского флота России формировало в Восточном Средиземноморье весьма внушительный военно-морской «кулак» с ярко выраженными противолодочными, противокорабельными и противовоздушными качествами, в спектр основных задач которого включено оказание сдерживающего эффекта на корабельные ударные группировки Объединённых ВМС НАТО в целом, а также отдельные многоцелевые атомные подлодки, эсминцы управления ракетным оружием и АУГ ВМС США в частности.
Язык силы в действии: ВМФ России заставил США пойти на попятную у берегов Сирии и сменить тактику
Генштаб ВС России готовит «сюрприз» к новому удару по Сирии: «апрельскому сценарию» не бывать
Генштаб ВС России готовит «сюрприз» к новому удару по Сирии: «апрельскому сценарию» не бывать
Учения ВМФ РФ идут. США наблюдают. И пока все при своих козырях и при своих шестёрках.
Весь вопрос в том, сколько лишних карт в рукаве у главного шулера, который привык зелёное сукно геополитики превращать в кроваво-красное месиво. Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия, что дальше? Где теперь всплывают «бородатые мальчики» и где теперь «перестанет хватать» демократии?
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asv363
Вот и мне интересно, как отнесется политическое и военное руководство Израиля к пролёту над их территорией томагавков. Отключат свой "железный кумпол"?
Freelancer7
Если Штаты жахнут, то ни чего, кроме озабоченности мы не выразим... Помню, были слова "в случае обстрела, будут уничтожены и носители"... Американцы как бы не испугались и обстреляли... а мы выразили озабоченность... Разве нет?!
Стирбьорн
Автор статьи забывает, что мы не находимся в состоянии войны с США, с какой стати наши ПВО должны вдруг сбивать их ракеты?! Раньше-то не сбивали, при таких же "зонтиках".
С-400 против F-35. Лишь бы не было войны...
F-35 позиционируется американцами как самолет, способный выполнять боевые задачи даже в зоне действия самых современных ЗРС, таких как С400.
Мы решили отобрать немного хлеба у американского издания National Interest и сравнить «неимеющиеаналоговвмире» вооружения России и США. Начали сравнивать, и поняли, что Дэйва Маджумдера нам, конечно, не переплюнуть, ибо только Дэйв и NI могут на трёх-четырёх листах представить материал, в котором одно «неимеющееналогов» сначала превосходит другое «неимеющееналогов», затем второе «неимеющееаналогов» таки берёт верх над первым, а в конце делается приписка, что «всё решает экипаж/расчёт/комбат/начснаб» и т.д. В общем, лишь бы не было войны...
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dauria
Даже если бы не было в природе F-35, что, США не вставляли бы палки в колёса российским контрактам на оружие? Ну может С-400 на какой-то дальности обнаруживать и сбивать "стэлс". Что дальше? Отказаться от уменьшения ЭПР и вернуться к F-15 и Су-27? Или все самолёты на свалку? Какие "имиджевые" потери... Те, кто закупает оружие, оценивают и вероятность выполнения боевой задачи, и свои предполагаемые потери. А рейтингами "непобедимости" пусть журналисты занимаются - они этим на хлеб с маслом зарабатывают. А F-35 получился, причём вовремя и первым нишу захватил. Впрочем, как и С-400 свою.
BerBer
США хорошо поднаторели в торговле, точнее в маркетинге. Вся эта история, с технологией "стелс", хороший маркетинговый ход, для того, чтобы всучить союзникам далеко не первоклассный товар. По сути был разыгран целый спектакль для того чтобы развести союзников. А реальность в виде С-400 не даёт довести афёру до конца.
Кубик123
Создатель комплекса С-400 Александр Алексеевич Леманский:
"В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по результатам исследований в области дифракции на слабо рассеивающих (так называемых "черных") телах, каковыми являются слабозаметные воздушные цели. Эти исследования были своего рода предвидением появления в будущем целей-"невидимок". Обладая глубоким пониманием этой проблемы, уже на посту генерального конструктора он решит задачу эффективного перехвата этих целей и заявит, что для современных ЗРС, создаваемых на "Алмазе", невидимых целей нет."
Вот люди, - на сколько десятилетий предвидеть будущие проблемы и заранее готовиться к их решению. Остается только выразить глубочайшее уважение и почтить их память.
"В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по результатам исследований в области дифракции на слабо рассеивающих (так называемых "черных") телах, каковыми являются слабозаметные воздушные цели. Эти исследования были своего рода предвидением появления в будущем целей-"невидимок". Обладая глубоким пониманием этой проблемы, уже на посту генерального конструктора он решит задачу эффективного перехвата этих целей и заявит, что для современных ЗРС, создаваемых на "Алмазе", невидимых целей нет."
Вот люди, - на сколько десятилетий предвидеть будущие проблемы и заранее готовиться к их решению. Остается только выразить глубочайшее уважение и почтить их память.
Сирийский кукиш
В то время как развёртывание смешанной корабельной ударной группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря в очередной раз смогло наглядно продемонстрировать ограниченность мер Объединённых ВМС НАТО по беспрепятственному выходу эсминцев УРО класса «Арлей Бёрк» и фрегатов класса FREMM на рубежи пуска стратегических крылатых ракет «Томагавк» и тактических КР большой дальности MdCN «Scalp Naval» по сирийским военным объектам (тем самым повторив сценарий, наблюдавшийся у сирийских берегов в сентябре 2013 года), в Европейском командовании ВС США и штабе западной коалиции спешно приступили к разработке новой концепции военной поддержки последнего оплота оппозиционно-террористических сил, обосновавшихся в так называемом «Идлибском гадюшнике».
Эрдоган за единую и неделимую Сирию. Трамп за единую неделимую Сирию. Нетаньяху за единую неделимую Сирию. Роухани за единую неделимую Сирию. Это не считая европейского МММ - Макрон, Мэй, Меркель. Мы – тоже за единую неделимую Сирию.
Но что-то никак не ладится. Вроде все в едином порыве, а Сирия не едина и всё ещё «делима». Кто виноват? Асад? ИГИЛ* (запрещено в РФ)? Песчаные бури? Всё выясняют, выясняют. А под столом фиги, кукиши... Геополитическое партнёрство, оно такое. Тут отделаешься помидорами, там обделаешься по самые помидоры...
Комментарии наших читателей:
Rusland
Похоже, может получиться и так, что американцы будут долбить по передовым позициям сирийской армии, а наши по бармалейским и "случайно" по инструкторам и другим тёмным личностям, а потом начнут друг перед другом мериться известно чем.
Русфанер
С турками ещё Суворов "мучился"...
parusnik
Эрдоган, действует исключительно в своих интересах, ловко используя противостояние США и России..Он сам себе "союзник", ласковый телок двух маток сосёт..И если у кого -то есть надежда, что Турция станет надежным союзником России, похороните ея, токмо бизнес и ничего личного...
Майданы на кухнях или площадях
Прошлые выходные в Молдавии шли весело и задорно – под митинги и призывы. Причем митингующие и призывающие разделились на две части – одни (правоцентристы, ориентированные на Европу, Румынию и даже, частично, на отказ от государственности Молдавии в пользу её вхождения в состав Румынии) требовали отставки премьера. Премьер тоже из «евроориентированных», но он "не с того конца разбивает куриные яйца", и относится к «левоцентристам».
Молдавию выжали как тот виноград сорта «Изабелла». Только из винограда молдавского – отменное вино. А из Молдавии – гастарбайтеры от Бухареста до Питера. Сколько уже и майданировать некому будет, но заразу настолько сильно влили в молдаван, как и в их жёлто-голубых соседей, что дуршлаг к голове уже вроде как и прирос. Нашим-то правителям радоваться за нас нужно – что, глядя на майданы вдоль границ, нас от этих майданов воротит. Вот и порадовались – подарили пенсионную спасительную реформу. Всё равно, говорят, дальше кухни основная масса не пойдёт.
Комментарии наших читателей:
geniy
Вот именно, что проблема не в бывших советских республиках, а в том, как сделать так, чтобы люди в России жили бы лучше, чем в западных странах. И тогда Россия станет ориентиром и притягательным маяком для бывших советских республик, да и для многих других стран мира.
Но многие люди считают, что это невозможно - с какой стати бедная Россия может стать богаче Америки, Германии и Японии?
Но дело в том, что сейчас все развитые страны Запада находятся в огромных долгах, и скоро произойдет гигантский финансовый кризис. И тогда все эти страны - как США, Германия, Франция, Англия, Япония (возможно и Китай) и другие - просто разорятся и просто обеднеют. В США повторится финансовый кризис 1930 годов. А на фоне разорившихся западных стран Россия будет представлять остров стабильности. И вот тогда ситуация в мире кардинально изменится.
Но многие люди считают, что это невозможно - с какой стати бедная Россия может стать богаче Америки, Германии и Японии?
Но дело в том, что сейчас все развитые страны Запада находятся в огромных долгах, и скоро произойдет гигантский финансовый кризис. И тогда все эти страны - как США, Германия, Франция, Англия, Япония (возможно и Китай) и другие - просто разорятся и просто обеднеют. В США повторится финансовый кризис 1930 годов. А на фоне разорившихся западных стран Россия будет представлять остров стабильности. И вот тогда ситуация в мире кардинально изменится.
YarSer88
Действительно, что же Путин до сих пор не догадался? Надо просто... жить лучше, чем в США. У него там рычажок в кабинете "жить хуже всех жить лучше всех" и он постоянно где-то в левом положении, собака, нет бы передвинул его уже вправо, что ли.
А если серьёзно, США добились такого уровня развития, спровоцировав две мировые войны и подсадив всю Европу и часть Азии на свои кредиты, свою валюту, набрав у них за напечатанные деньги материальных ценностей, человеческого капитала, технологий. Как, блин, страна, разорённая мировой войной и развалом, может сейчас приблизиться к их уровню жизни, в условиях экономического давления? Да нам надо спасибо сказать, что мы не живем как Венесуэла, всё-таки худо-бедно, а обеспечиваем себя, благодаря Советскому заделу. И не надо списывать внешнеполитические провалы на мифическую коррупцию и преступность, в США с этим гораздо хуже, но им это не мешает почему-то. Коррупция, преступность и классовое неравенство были всегда, и будут всегда и везде, это нормальное явление для человеческого общества, надо искать реальные причины и с ними работать. Я так подозреваю, что в правительстве эти причины знают, просто мы не в курсе работы, которая ведется для их устранения. Поэтому, будем судить об этой работе лет через 5, когда увидим изменения во внешней политике.
А если серьёзно, США добились такого уровня развития, спровоцировав две мировые войны и подсадив всю Европу и часть Азии на свои кредиты, свою валюту, набрав у них за напечатанные деньги материальных ценностей, человеческого капитала, технологий. Как, блин, страна, разорённая мировой войной и развалом, может сейчас приблизиться к их уровню жизни, в условиях экономического давления? Да нам надо спасибо сказать, что мы не живем как Венесуэла, всё-таки худо-бедно, а обеспечиваем себя, благодаря Советскому заделу. И не надо списывать внешнеполитические провалы на мифическую коррупцию и преступность, в США с этим гораздо хуже, но им это не мешает почему-то. Коррупция, преступность и классовое неравенство были всегда, и будут всегда и везде, это нормальное явление для человеческого общества, надо искать реальные причины и с ними работать. Я так подозреваю, что в правительстве эти причины знают, просто мы не в курсе работы, которая ведется для их устранения. Поэтому, будем судить об этой работе лет через 5, когда увидим изменения во внешней политике.
vadsonen
До Второй мировой - да. Немного во время Холодной. А после - российская "элита" сама всё вывезла на Запад, и воевать не надо.
Запад, как водится, загнивает. А что у нас?
За последние два десятилетия неконтролируемая миграция приобрела характер настоящей социальной катастрофы для многих европейских стран. Конечно, проблемы с мигрантами из стран Азии и Африки имели место в Европе и прежде, но были куда менее масштабными. Сейчас, учитывая масштабы миграции, они приобрели такой характер, что и власти стран Евросоюза, и рядовые европейцы более не могут закрывать на них глаза.
А мы за толерантность в Европе! Уж если им толераститься, так по полной – как минимум одну, да побольше, федеральную землю Германии отдать под мигрантов. Отпраздновать всё это торжественным гей-парадом. Стабильно снабжать молодых людей немецкими девственницами, и пособия – побольше, побольше!
А теперь возвращаемся мыслями к себе домой (хотя мы и так дома), хорошенько так присматриваемся к крупным городам – как пример, столица нашей Родины, и понимаем, что Европа, она, конечно, загнивает в плане неконтролируемой миграции, но многим ли лучше дела у нас самих?
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Fedor Egoist
Есть ощущение, что в вопросе массовой миграции жителей Северной Африки и БВ точка невозврата для Европы уже пройдена. И пройдена давно.
Все будет только хуже.
В прошлом месяце общался с приятелем, он как раз вернулся из Германии. Жил там (около границы со Швейцарией) полгода примерно, по работе ездил. Много рассказал интересного. В частности, что в некоторых городах чуть не каждый второй - со смуглой кожей и арабской внешностью. Что более-менее нормально только в небольших городках, где процент приезжих невелик (пока). Что Германия образца 2006 года (когда он первый раз туда ездил) и Германия образца 2018 года - две совершенно разные страны, и сравнение не в пользу текущей обстановки. Про Париж рассказал, что в пригородах полиция на БТРах патрулирует и не выходит наружу без крайней необходимости. Швейцарцев хвалил, швейцарцы стронг в мигрантском вопросе. Но про это отдельно надо рассказывать ) У них вообще все интересно ))
Все будет только хуже.
В прошлом месяце общался с приятелем, он как раз вернулся из Германии. Жил там (около границы со Швейцарией) полгода примерно, по работе ездил. Много рассказал интересного. В частности, что в некоторых городах чуть не каждый второй - со смуглой кожей и арабской внешностью. Что более-менее нормально только в небольших городках, где процент приезжих невелик (пока). Что Германия образца 2006 года (когда он первый раз туда ездил) и Германия образца 2018 года - две совершенно разные страны, и сравнение не в пользу текущей обстановки. Про Париж рассказал, что в пригородах полиция на БТРах патрулирует и не выходит наружу без крайней необходимости. Швейцарцев хвалил, швейцарцы стронг в мигрантском вопросе. Но про это отдельно надо рассказывать ) У них вообще все интересно ))
rocket757
Протест против мигрантов, новой реконкисты уже разнолик!
Шо дальше будет? Только не кажется, что мирно и благочестиво всё закончится.
Шо дальше будет? Только не кажется, что мирно и благочестиво всё закончится.
igorbrsv
Вчера был протест против национализма в защиту мигрантов. Следующий будет, полагаю протест мигрантов против притеснения мигрантов
MoJloT
Следующий будет протест мигрантов против местного населения.
Российское ЯО в Сирии – выход?
Запад перешёл красную черту в отношениях с Россией. Отмолчаться уже нельзя, и весьма вероятно, Кремль ответит на происки США с помощью ядерного оружия. Нет, речь пока не о том, чтобы нанести ядерный удар по США, а всего лишь о размещении ядерного оружия в Сирии. Но звучит, согласитесь, все равно очень серьезно и угрожающе.
Мы размещаем ядерное оружие в Сирии – гипотетически. Что дальше? А главное – против кого оно в Сирии будет направлено? Во-первых, «не оценят» израильские «беженцы» из СССР вместе с коренным населением Земли Обетованной. Во-вторых, напрягутся саудиты с иорданцами и турками. А США только и останется, что потирать руки от самой возможности нового «замеса», уже конкретно против России в регионе.
Как бы не выход.
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bulvas
База ВМФ в Персидском заливе, возможно, была бы полезна, как противодействие флоту США.
Пусть там осторожничают и боятся конфликта с нашим ВМФ
Но достаточно ли у нас корабли для этого, вот вопрос
Пусть там осторожничают и боятся конфликта с нашим ВМФ
Но достаточно ли у нас корабли для этого, вот вопрос
Monster_Fat
Предоставление всемерной помощи в военной сфере КНДР, Ирану, Хезболле, Хамасу и прочим антагонистам США и Израиля, как раз и было бы "действенным ответом". Вообще-то, Израиль и есть "подбрюшье" США в политическом плане, к сожалению для России, это подбрюшье далеко не "мягкое". В экономическом плане уязвимое место у США это банковско-биржевая мировая система накопления, распределения, управления финансовыми потоками и средствами, созданная и выпестованная США при участии остального мирового олигархата. Депутат отчасти прав, говоря о том, что криптовалюты способны разрушить гегемонию США в финансовой сфере....точнее не сами криптовалюты как таковые, которые пока (именно "пока") завязаны на биржевую торговлю, которая, как раз, и подконтрольна финансовым и фискальным структурам США, а сама технология "блокчейна" и "прямого доступа", которая может действительно привести к настоящей революции в финансовой и прочих сферах: станут ненужными банки, биржи, выборы, референдумы и пр.-фактически реализуется мечта о "кухарке получившей возможность управлять государством") -то есть "блокчейном" будет разрушена вся финансово-политическая система влияния США и прочих современных капиталистических властных структур, сформировавшаяся за последние 100 лет. Технология блокчейновой "верификации" это и есть современный "марксизм"-единение "частного" и "коллективного", способный заменить устаревшие марксистско-ленинские догмы о "мировой пролетарской революции" ибо ни одна классическая революция не дала в прошлом и не даст в будущем рычаги управления и влияния в государстве каждому гражданину (пресловутой "кухарке"), а технология "блокчейна"- это сделать может! Жаль, что пока большинство людей в мире, этого не понимают...
Bacha
Тут в госнаркоконтроль надо писать, а не на ВО.
Мы озабочены
Первые военно-политические инструменты, указывающие на возвращение российской стороны к здравой стратегии «силового давления» на действующее нелегитимное украинское руководство, были задействованы против Киева ещё пять месяцев назад, когда Азово-Черноморское территориальное управление (АЧТУ) Росрыболовства сформировало Оперативную группу для предотвращение пиратских действий со стороны Украины.
Да уж... Ответили, так ответили...
Все украинские пограничники, задержавшие «Погодина» вместе с «Нордом», повязаны и дают показания в Ростовском суде. Глава ГПСУ сушит галифе от вида российских морпехов, которые высадились под Бердянском и Херсоном и контролируют безопасное судоходство.
Но... Спускаемся с небес на землю. «Норд» удерживается Украиной с основной частью экипажа. «Механик Погодин» - тоже. Мы озабочены...
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Vard
Ох и муторное это дело .... Политика... Можно же проще... Объявить что потеряли пару донных морских мин на фарватере...
Николай Николаевич
Где ответка? Я так и не увидел. Если ответкой считать учения и включение транспондера, то что-то слабоватая ответка, танкер где стоял, там и стоит.. , а досмотр в проливе еще до танкера, в ответ на "Норд" был реализован, в итоге ещё и танкер встал... Нет, всё правильно, досмотр должен быть и давление это единственный реальный ход...
Мих1974
Я бы предпочёл "американский эсминец подорвался на фашистской мине времен второй мировой, правительство России выражает США глубоко соболезнование с безвозвратной потерей экипажа эсминца" (они так упирались и не хотели тонуть).
Весь мир в труху
Про «новую Холодную войну» не писал, наверное, только очень ленивый. На деле же наивно полагать, что Россия и Соединенные Штаты будут мериться своими ядерными арсеналами, как это было полвека назад. Возможности стран принципиально отличаются: это хорошо видно по военным бюджетам. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за 2017 год оборонный бюджет США составил 610 миллиардов долларов, в то время как России — 66 миллиардов.
66 против 610. Краткая составляющая российско-американского противостояния в цифрах – ну, в миллиардах. В такой ситуации, действительно, без «Булавы» никак, совсем никак... Как в том фильме – «Обязательно жахнем, весь мир в труху... Но потом...» А сейчас 66 против 610. Сосредотачиваемся?
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kot11180
Минитмен надо с "Воеводой" сравнивать, а с Тополем у американцев вообще нечего для сравнения нет.
ученый
Что российские, что американские подлодки стратегического назначения - это козырь в рукаве ядерной триады, причем козырь трудно идентифицируемый с конкретным государством. В случае открытой войны использоваться они будут только после того, как возможности воздушных и наземных средств будут исчерпаны. Либо для нанесения внезапного удара под видом несанкционированных действий третьих лиц или стран.
Alexey RA
В теории - да. А на практике... несколько лет назад была серия фото базы РПКСН СФ, на котором внезапно обнаружились все наши РПКСН, стоящие у пирсов.
Кроме того есть известная проблема с противоминным обеспечением выхода наших РПКСН из баз.
Кроме того есть известная проблема с противоминным обеспечением выхода наших РПКСН из баз.
Пересчитаем «Арматы»
Настоящий переполох в медийном пространстве устроил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Иванович Борисов, который в интервью журналистам 30 июля сделал следующее заявление: «Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит».
Вот и пойми этих правительственных чиновников. Позавчера было заявлено, что танки Т-14 «Армата» полностью заменят парк Т-72 и Т-90. Вчера – «денег нет, но вы держитесь» - хватит и дюжины «Армат» на все Вооружённые силы. Сегодня – «Армата» в войска пойдёт в необходимом количестве – всего до 2022 года законтрактованы 132 единицы, включая БМП Т-15 на той же платформе; и после 2022 года – тоже пойдут. Что скажут завтра?
Складывается впечатление, что трубит кто во что горазд. А виноваты кто? – Правильно – журналисты. Они ж, как тут любят отдельные товарищи выражаться, все поголовно – от древнейшей профессии... Не то что правительственные чиновники!
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sagitch
От уровня подготовки экипажа все будет зависеть, коль характеристики схожи.
И че такую большую статью катать, может так, а может эдак, а если вдруг..., достали, гадалки хреновы!
Выложили бы тех. характеристики этих танков, и этим бы ограничились.
И че такую большую статью катать, может так, а может эдак, а если вдруг..., достали, гадалки хреновы!
Выложили бы тех. характеристики этих танков, и этим бы ограничились.
zyzx
Уровень подготовки это конечно хорошо... но танки с танками воюют очень редко...
Вспомним Курскую дугу 34-ки с пушкой 75 мм. Против монстров Тигров, Пантер и обновленных Т-4. Кто в итоге победил, вы знаете. Главный враг танка это авиация, артиллерия и боец в кустах с фаустпатроном или РПГ-7. В заднюю проекцию и борт даже древний фауст любой танк обидит.
По поводу закупок Арматы, мы нищая страна, а тут ,вроде, целых 120 штук заказали, на самом деле это очень много, например это сопоставимо со всеми бронетанковыми силами Мелкобритании, ну или могучей Германии. Если например десяток Армат будут прикрывать с десяток Терминаторов, а мух с неба разгонят Панцири, штуки 3... а в кустах целеуказание будут давать матерый артнаводчик...то даже сотне Абрамят придется гореть, весело так гореть...
Вспомним Курскую дугу 34-ки с пушкой 75 мм. Против монстров Тигров, Пантер и обновленных Т-4. Кто в итоге победил, вы знаете. Главный враг танка это авиация, артиллерия и боец в кустах с фаустпатроном или РПГ-7. В заднюю проекцию и борт даже древний фауст любой танк обидит.
По поводу закупок Арматы, мы нищая страна, а тут ,вроде, целых 120 штук заказали, на самом деле это очень много, например это сопоставимо со всеми бронетанковыми силами Мелкобритании, ну или могучей Германии. Если например десяток Армат будут прикрывать с десяток Терминаторов, а мух с неба разгонят Панцири, штуки 3... а в кустах целеуказание будут давать матерый артнаводчик...то даже сотне Абрамят придется гореть, весело так гореть...
yehat
у нас в армии весьма печально дело обстоит с координацией в реальном времени, целеуказанием и "матерыми наводчиками". Вспомните, как, в общем-то, довольно глупо умер наш наводчик, который был вынужден работать в прямой опасности в Сирии. Я даже склонен считать, что вместо Армат, новых Буратин и прочих новинок, нужно резко усиливать работу над оснащением разведки и связи всех уровней - от переднего края до более глобальных видов контроля (станции и установки слежения, самолеты ДРЛО и разведки, разведывательные дроны, спутники), в войсках очень не хватает качественно более совершенных разведывательных машин. Нужно резко улучшить оснащенность средств пассивного контроля периметра. Давно пора заняться разнесенной масштабируемой пассивной сетью локации воздушных целей (примерно как американцы сделали сеть противолодочных сенсоров в Атлантике). То, что есть, в большинстве морально устарело и даже "новейшие" образцы далеко не все современны.
Волонтёры со стволами
Оперативное командование Донецкой республики обвинило украинских силовиков в использовании иностранных волонтёров в качестве живого щита при обстрелах
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В этом разделе нужно было бы пожалеть иностранных волонтёров. Как бы... Но только эти волонтёры такие, что за спиной или в руках «случайно» оказываются РПГ или как минимум штурмовые винтовки. «Солдаты удачи». Для них Донбасс – место, где можно и подзаработать, и устроить «сафари». Хотя таких хватает и на самой Украине, где численность «волонтёрских корпусов» не сильно проигрывает численности официальных воинских формирований.
210окв
Кто-нибудь этому удивлен? Нацики, что с них взять.
Vita VKO
Посмотрим. До конца года закончат "Северный поток -2", и украинской хунте больше нечем будет шантажировать Европу и Россию. Это даст возможность не признавать киевский фарс с очередными майданутыми выборами и освободить наконец оккупированные бандеровцами территории ЛДНР.
Антарес
Достоверность сообщений "ДАН" (неважно кто там Басурин или у Луганска Марочко) вызывает даже не сомнение, а недоверие! Им по долгу службы нужно вести информационную войну и пропаганду. Правды от них можно и не дождаться. А вообще, полезно было бы сравнивать украинские и ОРДиЛОвские (ОРДЛО - трактовка Киева, - прим. "ВО") сообщения. Уверен у них много общего, только каждый в свою сторону. Даже ОБСЕ работает то на Украину, то на ОРДиЛО (если верить сообщениям двух сторон). Видимо, там какой-то график...
Урок законности в Забайкалье
Неизвестные (а теперь – кое-кто стал известен), нарушив границу поста, попытались напасть на военнослужащих. Часовой после принятия необходимых мер относительно сообщений в адрес нарушителей о том, что дальнейшее продвижение запрещено, был вынужден открыть огонь на поражение, предварительно осуществив выстрел в воздух.
Попытка нападения на воинский эшелон в Забайкалье. Часовой применил оружие
Подробности атаки на воинский эшелон в Забайкалье. "Был смотрящим за районом"
Подробности атаки на воинский эшелон в Забайкалье. "Был смотрящим за районом"
Безнаказанность. Вседозволенность. Кумовство. Крышевание. Вот короткий список тех причин, которые и привели к случившемуся в Забайкалье.
Видимо, пропитый (или даже пропитОй) мозг настолько «устал думать», что решили «брать на абордаж» воинский эшелон с ножами в руках. Часовой на тот момент, судя по всему, оказался единственным человеком, который в округе защищал законность на деле. А потому «смотрящих», «присматривающих» и прочее отребье, считающие, что «закон – это они», пришлось учить законности свинцом. Многих местная полиция вроде как до сих пор не может найти...
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neri73-r
А часовой молодец, и жданчик стал нежданчиком!
Wiruz
Часовой красавчик, сделал то что должен был. Теперь дело за правоохранительным органами, чтоб не дай Бог криминалитет охоту не устроил за ним или близкими
андрей юрьевич
такие "смотрящие" в любом районном городке есть...вот бы на каждого по "часовому"...
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