Баллада о доспехах для ног

Однажды Ноги очень гневно

Разговорились с Головой:

"За что мы у тебя под властию такой,

Что целый век должны тебе одной повиноваться;

Днем, ночью, осенью, весной,

Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться



Туда, сюда, куда велишь;

А к этому еще, окутавши чулками,

Ботфортами и башмаками,

Ты нас, как ссылочных невольников, моришь…

(«Голова и Ноги», басня Дениса Давыдова, 1803 г.)

Что-то мы давно не обращались к теме средневекового оружия и доспехов. И, как мне на это недавно попенял один из посетителей ВО, это есть серьезное упущение. Нужен, мол, баланс между темами. Согласен, вот только найти интересную тему не так-то и легко. Многое уже рассматривалось. Шлемы, причем разных видов… РАССМАТРИВАЛИСЬ! Анатомические кирасы – РАССМАТРИВАЛИСЬ! Эпоха кольчуги и смешанной кольчужно-пластинчатой брони, а также «белые доспехи» и их украшение – все это было. А вот чего не было? Оказывается, практически ничего не было про доспехи, защищающие ноги. То есть было, конечно, как не быть. Но только в совокупности с другими доспехами, а не в виде одного материала, в котором бы данная тема рассматривалась бы «от и до». Ну, что ж – значит настало время и для ног!Ну, а начнем мы с эпиграфа Дениса Давыдова, басни, сильно попортившей его дальнейшую карьеру и понятно почему. Действительно, подмечено очень верно. Голова – она всему голова! И воины уже в древности оберегали ее больше ног. Например, египтяне вообще сражались босоногими, кстати, так же, как и более тяжело вооруженные и одоспешенные ассирийцы. Вот всадники последних и цари носили сапожки. Например, царь Ашшурбанипал на рельефе, где он изображен охотящимся на львов, носит на ногах именно сапожки, причем они напоминают американские ботинки на шнуровке времен Первой мировой войны, однако это и все!Рельеф из дворца ассирийского царя Ашшурбанипала в Нимруде. Британский музей.Микенский воин. (Рис. Джузеппе Рава)В ранний период своей истории греки времен крито-микенской культуры (хотя их вряд ли и греками-то можно было бы назвать, но пусть – греки и греки, так уж принято!) носили поножи, закрывавшие им ноги от стопы и до колен. Спартанцы на заре своей истории носили такие же поножи, напальчники, закрывавшие носок ступни с пальцами, а также цилиндрические набедренники, напоминавшие широкие браслеты. То есть, за исключением узких полосок кожи, эти их «латы» закрывали всю ногу до пояса, где верхняя часть бедер закрывалась «юбочкой» – зомой, с металлическими бляхами. Но потом они вообще от доспехов отказались и ходили в бой в одних только шлемах и с большими, диаметром 90 см щитами, побеждая не столько за счет снаряжения, сколько выучкой и тактикой.Афинский гоплит, IV век до н.э. (Фигурка в масштабе 1/16 фирмы «МиниАрт»)Устройство щита с фартуком. (Рука от фигурки в масштабе 1/16 фирмы «МиниАрт»)Устройства поножей греческих гоплитов на фигурках фирмы «МиниАрт» выполнено совершенно правильно.Правда, афиняне использовали на щитах защитный фартук, который защищал от стрел именно ноги, вернее бедра. Потому, что ноги афинских гоплитов традиционно защищали опять-таки поножи анатомической формы. Даже ремешков на них сзади не было! Просто раздвигали их края и надевали на ногу, где они держались за счет точной подгонки! Удобно, что и говорить.Скифы имели обыкновение щеголять в кожаных набедренниках, покрытых чешуей. (Рис. Ангуса МакБрайда)Кстати, Александр Македонский, судя по дошедшим до нас изображениям, тоже воевал «голоногим». Вот, например, каким он представлен одетым в доспехи работы американского реконструктора Мэтта Пойтраса.На римских колоннах – Траяна и Марка Аврелия все римские воины – голоногие, ну, разве что в штанах наподобие облегающих бриджей. «Бракка» – так они назывались и от этого слова и пошли наши «брюки».Римский легионер III в. н.э. (рис. Ангуса МакБрайда) На этом рисунке он уже в длинных штанах, но ноги, как и раньше, доспехами не защищены.Римский трибун эпохи империи. (Реконструкция Мэтта Пойтраса)В эпоху гибели Рима и последовавших за этим периодом «темных веков» воинам было не до своих ног. Штаны есть, и ладно. Поскольку все доспехи в основном носили на себе, да и всадники, не знавшие стремян, старались воевать пешими, а на лошадях лишь добирались до места боя. Во всяком случае на миниатюре с воинами эпохи Карла Великого из «Золотой псалтири» доспехов на ногах у всадников нет.Воины «Золотой псалтири» (Библиотека монастыря Сен-Гален)Следующий исторический источник – это знаменитый «ковер из Байё». На самом деле это, понятно, никакой не ковер, а вышивка шириной 48/53 см и длиной 68,38 м. На его изображениях хорошо видно, что воины Гарольда и Уильяма (Вильгельма Заввоевателя) одеты в кольчуги с разрезом спереди. На ногах у них обмотки и лишь у Уильяма и графа Юстаса – кольчужные прикрытия в виде полос из кольчуги. Даже епископ Одо и тот не имеет подобного «доспеха». То есть очевидно, что особой пользы от прикрытия ног тогда еще всадники не видели. В свою очередь это позволяет говорить о тактике боя. Вблизи вражеские воины, понятно, били бы всадников в самые незащищенные части тела, то есть… по ногам! Что вызвало бы «бронирование» ног. Но поскольку ничего такого мы не наблюдаем, можно сделать вывод, что сражались всадники с той же пехотой… на расстоянии. Что и показано на «ковре». То есть они метали в нее копья! И лишь потом, расстроенных пехотинцев всадники рубли мечами. Причем, рубили, когда тем было почему-то не до их ног… Впрочем, все это хорошо показано на сценах из вышивки, причем очень даже натуралистических. По ногам никто противников не бьет. Даже не пытается!Сцена с «байесской вышивки».А дальше начинается процесс развития защиты колена и голени, то есть… в боях им стало, наконец-то, «доставаться. Прежде всего увеличилось количество простейшего вида защиты: кольчужной полосы, закрывавшей голень до колена и закреплявшейся завязками на икре сзади. Это уже эпоха первых крестовых походов, когда такой вид защиты стал широко распространенным. Затем появились кольчужные «гольфы» (до колен) и кольчужные чулки на всю ногу. В 1195 году такие доспехи представляли собой кожаные чулки, на которые спереди, опять-таки, пришнуровывалась такая кольчужная полоса, но уже на всю ногу, от стопы до верхней часть бедра.Тамплиеры 1195 г. (Рис. Вайна Рейнольдса)Рыцарь1210 г. (Рис. Грэхема Тёрнера) Англии, такая защита для ног широко применялась и в XIII веке.Госпитальер 1230 г. (Рис. Вайна Рейнольдса)Если судить по миниатюрам, то нога до колена могла защищаться и кожаной накладкой, которая также завязывалась на икрах шнурками, но только вместо кольчуги на нее, одна к одной, наклепывались металлические бляшки (кружочки). Такая форма защиты, видимо, применялась реже, чем кольчужная «броня». Однако, уже к 1250 году кольчужные «чулки» стали именно чулками, то есть обтягивать ногу от стопы до бедра. Надевались они поверх льняных чулок-шоссов, на которые надевались кожаные чулки, после чего на них уже надевались кольчужные (все это привязывалось к поясу!). Но самые модники поверх кольчужных чулок надевали еще и чулки из яркой ткани, например, шелка, так что кольчуга под ними была и не видна!В это же время, прежде всего в Италии и в государствах крестоносцев на Востоке, усиливать защиту ноги до колена стали путем наложения на кольчугу тисненых кожаных пластин из так называемой «вареной кожи». «Сапожной кожи», вываренной еще и в масле!Рыцарь Аутремера 1285 г. (Рис. Кристы Хук)Видимо, в боях стали страдать колени. Поскольку кроме кольчужных шоссов на них стали надевать стеганые трубчатые наколенники с коваными выпуклыми умбонами.А вот дальше – и это самое интересное, именно ноги первыми получили полное латное прикрытие, то есть «анатомическую броню», форма которой точно следовала контурам тела. Даже на руках использовались еще пластины «полуцилиндры» и «диски», перешнуровывавшиеся на локтях, а вот ноги – те стали прикрывать доспехами уже во времена альбигойских войн и затем Столетней войны, чему подтверждением является знаменитая эффигия графа Танкавеля из Каркассона и «Черного Принца» Кентербери.Эффигия графа Транкавеля из замка Каркассон. В подписи под ней написано, что она относится к XIII в. и это правильно, ведь когда были Альбигойские войны. Но обратите внимание на ноги. Латные прикрытия голеней не отличаются от тех, что носили и столетие спустя. То есть вот как рано появилась броня для ног!Эффигия «Черного принца» в Кентербери.А вот это уже классика 1410 года! (Рис. Грэхема Тёрнера)Доспех 1450 г. (Рис. Грэхема Тёрнера) На нем слева изображен в деталях весь «кюис», или набедренник, который также дополнялся кожаным элементом с отверстиями для крепления его лат к дублету. Наколенник, снабженный по итальянским традициям большим боковым крылышком, дополнялся «ламе», или металлическими полосками вверху и внизу, что позволяло сгибать ногу без опасности открыть какую-то часть тела для удара. «Грив» — поножа, или наголенник, — соединялся ремешками, к которым крепился заклепками, с внутренней стороны. Скреплялись эти детали прежде всего крючками и ремешками, которые затягивались на тыльной стороне ноги.Гринвичский латный доспех 1580 г. (Рис. Грэхема Тёрнера) Справа устройство «кьюис» доспеха, принадлежавшего сэру Генри Ли.Польский гусар этого же года. (Рис. Вайна Рейнольдса)Бедро защищалось только спереди и понятно почему. Экономия металла и добраться до него было сложно. Пехотинцы тоже в основном имели наколенник со спуском на голень и с пластиной несколько выше колена и все.Доспех «деми-лэнс» («полукопейный») сэра Джеймса Скьюдамора 1590 г. (Рис. Грэхема Тёрнера) Как видите, ниже колен доспехи отсутствуют вообще!То есть с головы все началось, перешло на торс и в итоге головой, то есть каской на ней и кирасой на теле все и закончилось. Правда, те же кирасиры отличались высокими ботфортами из прочной кожи с выступающими наколенниками. Но это и все, что могло предложить новым панцирным всадникам Новое время!Самураи 1185 года в характерных поножах сунеатэ раннего образца без наколенников. (Рис. Ангуса МакБрайда)На Востоке в обычае было защищать ноги кольчужным плетением с напуском на колени, которые дополнительно «бронировались» металлическим умбоном. В Японии до ХII века поножей вообще не использовали. Там в моде были сапоги до середины икры из прочной кожи. В середине ХII века появляются первые образцы поножей сунеатэ из металлических пластин, обычно трехстворчатые, а для стопы была придумала особая, «самурайская» обувь – башмаки куцу из жесткой кожи, обшитые сверху медвежьей шкурой (или кабаньей, если кто победнее). Под поножами носили обмотки кахян, чтобы они не натирали кожу. Поножи покрывались черным лаком (неважно были они из кожи или из металла!) и расписывались золотом. Колено защищено еще не было, что для всадника являлось большим упущением со стороны оружейников.Доспех о-ерой XVIII в. с характерными цуцу-сунеатэ с очень большими наколенниками. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Исправили его, однако, только в XVI веке, когда к верхнему краю сунеатэ прикрепили наколенники татэ-огэ (от слова «татэ» – щит). На некоторых сунеатэ, называвшихся бисямон-сунеате (в честь бога войны Бисямона) колено защищало продолжение средней пластины, выступающей далеко вверх и получившее название какудзури. От меховой обуви к этому времени уже отказались, а носить стали плетеные сандалии варадзи и даже деревянные сандалии гэта.Еще одна реконструкция доспеха эпохи Эдо, XVII в. (Токийский национальный музей)Отметим, что разновидностей сунеатэ было много. Так, уже в XV веке появились такие разновидности, как цуцу-сунеатэ из трех больших пластин, обычно на шарнирах, и сино-сунеате – из узких пластин на тканевой либо кольчужной основе. Вдобавок металлические пластинки начинают нашивать на штанах, чтобы защитить бедра, с которых у сидящих на конях самураев, спадали кусадзури – отдельные сегменты «юбки» панциря и пластины набедренника – хайдатэ. Кстати, наколенники были толстыми, на вате, а спереди чаще всего обшивались шестигранными металлическими пластинками кикко. Кусари-сунеатэ в качестве защитного имели кольчужное плетение, но они плохо защищали от удара и не были популярными в такой же степени, как пластинчатые.Набедренники хайдатэ. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В эпоху «новых доспехов» появились лишь эттю-сунеатэ – те же сино- сунеатэ, но без матерчатой подкладки. Считалось, что носить их следует в дождь или если приходится часто форсировать реки, потому что намокнуть на них могли лишь завязки. Появились сапоги когакэ из прочной кожи и с подошвой из такой же кожи или даже металлических пластин. Пятки у них не было и на ней они закреплялись на завязках. Пехотинцы асигару могли носить обмотки кахян и даже вставлять в них пластинки бамбука. Но специально им давать какие доспехи для ног считалось непозволительной роскошью.