Голикова: Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве "Россия Сегодня" рассказала о том, что ожидает пенсионеров, Пенсионный фонд и всю страну после осуществления пенсионной реформы. Напомним, что основа реформа - повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.
По словам Татьяны Голиковой, к 2024 году средний размер пенсии в России повысится до 20 "с небольшим" тысяч рублей. Сегодня, напомним, он составляет около 14,1 тыс.
Зампред правительства страны заявила, что ещё через шесть лет после этого - то есть, начиная с 2030 года, - Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета. Татьяна Голикова заявила, что если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет.
По словам Голиковой, работодатели, которые собираются заниматься "дискриминацией по возрасту", увольняя или не принимая сотрудников в "предпенсионном возрасте", будут наказываться штрафами или обязательными работами. Для этого правительство планирует "актуализировать" ст. 145 УК о необоснованном отказе в приёме на работу. А сейчас эта статья актуализирована?
Санкция этой статьи предусматривает, в частности, штраф до 200 тысяч рублей. Вот только много ли работодателей уволили (не приняли) сотрудников с формулировкой об их возрасте. Голикова точного ответа на этот вопрос не дала, отметив, что "вопрос будет прорабатываться", как и вопрос с наличием рабочих мест для граждан за 60.
Как всегда - сначала инициатива продвигается с невероятной активностью, а потом правительство начинает "прорабатывать вопрос". А сначала проработать, потом с инициативой выходить на общественность, нельзя?
По словам Татьяны Голиковой, к 2024 году средний размер пенсии в России повысится до 20 "с небольшим" тысяч рублей. Сегодня, напомним, он составляет около 14,1 тыс.
Зампред правительства страны заявила, что ещё через шесть лет после этого - то есть, начиная с 2030 года, - Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета. Татьяна Голикова заявила, что если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет.
По словам Голиковой, работодатели, которые собираются заниматься "дискриминацией по возрасту", увольняя или не принимая сотрудников в "предпенсионном возрасте", будут наказываться штрафами или обязательными работами. Для этого правительство планирует "актуализировать" ст. 145 УК о необоснованном отказе в приёме на работу. А сейчас эта статья актуализирована?
Санкция этой статьи предусматривает, в частности, штраф до 200 тысяч рублей. Вот только много ли работодателей уволили (не приняли) сотрудников с формулировкой об их возрасте. Голикова точного ответа на этот вопрос не дала, отметив, что "вопрос будет прорабатываться", как и вопрос с наличием рабочих мест для граждан за 60.
Как всегда - сначала инициатива продвигается с невероятной активностью, а потом правительство начинает "прорабатывать вопрос". А сначала проработать, потом с инициативой выходить на общественность, нельзя?
- Использованы фотографии:
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