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Голикова: Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета

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Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве "Россия Сегодня" рассказала о том, что ожидает пенсионеров, Пенсионный фонд и всю страну после осуществления пенсионной реформы. Напомним, что основа реформа - повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

По словам Татьяны Голиковой, к 2024 году средний размер пенсии в России повысится до 20 "с небольшим" тысяч рублей. Сегодня, напомним, он составляет около 14,1 тыс.




Зампред правительства страны заявила, что ещё через шесть лет после этого - то есть, начиная с 2030 года, - Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета. Татьяна Голикова заявила, что если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет.

По словам Голиковой, работодатели, которые собираются заниматься "дискриминацией по возрасту", увольняя или не принимая сотрудников в "предпенсионном возрасте", будут наказываться штрафами или обязательными работами. Для этого правительство планирует "актуализировать" ст. 145 УК о необоснованном отказе в приёме на работу. А сейчас эта статья актуализирована?

Санкция этой статьи предусматривает, в частности, штраф до 200 тысяч рублей. Вот только много ли работодателей уволили (не приняли) сотрудников с формулировкой об их возрасте. Голикова точного ответа на этот вопрос не дала, отметив, что "вопрос будет прорабатываться", как и вопрос с наличием рабочих мест для граждан за 60.

Как всегда - сначала инициатива продвигается с невероятной активностью, а потом правительство начинает "прорабатывать вопрос". А сначала проработать, потом с инициативой выходить на общественность, нельзя?
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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81 комментарий
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  1. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 18:22
    +2
    Поживём-увидим...
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 18:24
      +5
      Да это тоже самое (что ВВ сказал), только в другой руке.
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 18:49
        +20
        Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета.
        Здорово то как будет, весь бюджет можно будет по карманам своим распихивать, не тратясь на пенсионеров... fellow
        А вообще противно уже этих Голиковых слушать... вот правда аж тошнота подкатывает... , ну наплевали в лицо и на уровень плинтуса поставили и еще ухмыляются...
        1. Вежливый Лось Онлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 18:56
          +7
          Цитата: Николай Николаевич
          ну наплевали в лицо и на уровень плинтуса поставили и еще ухмыляются...

          Да это даже не плевок. Это эякуляция...
          1. Например Онлайн
            Например Сегодня, 20:48
            0
            Татьяна Голикова заявила, что если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет.

            У бабы климакс. Иначе откуда такой бред? request Это даже обсуждать нельзя.
            Есть проблема - и такие люди возглавляют правительство.
        2. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 20:31
          0
          Цитата: Николай Николаевич
          Здорово то как будет, весь бюджет можно будет по карманам своим распихивать, не тратясь на пенсионеров.

          немножко не так вы поняли высказывание госпожи Голиковой wink , а она сказала, что..." начиная с 2030 года, - Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета".
          Может быть потому, что уже столько "распихали по карманам",что уже и...не вмещается и не могут..."освоить wassat
          Поинтересуйтесь "благосостоянием" господина Дроздова wassat ....."волосы встанут дыбом" belay
          1. Вежливый Лось Онлайн
            Вежливый Лось Сегодня, 20:49
            0
            Цитата: Случайный
            уже столько "распихали по карманам",что уже и...не вмещается и не могут..."освоить

            В этом плане их возможности на порядок превзойдут наши самые смелые предположения.
            Сергей! hi
    2. Вежливый Лось Онлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 18:51
      +13
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Поживём-увидим...

      Я бы сказал: "Доживем - увидим". Я очень хочу ошибиться, но сдается мне, что когда
      средний размер пенсии в России повысится до 20 "с небольшим" тысяч рублей.

      покупательская способность этой суммы будет, в лучшем случае, равной сегодняшней. А насчет
      если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет.
      они что к 2031 уже "нажрутся" и дворцов настроятся? А это вообще смешно:
      работодатели, которые собираются заниматься "дискриминацией по возрасту", увольняя или не принимая сотрудников в "предпенсионном возрасте", будут наказываться штрафами или обязательными работами.

      Как это , интересно знать, можно проконтролировать, по каким причинам отказано в трудоустройстве? Да любой работодатель, не желающий иметь дел с предпенсионерами, найдет тысячу причин отказать кандидату или уволить сотрудника по КЗОТ, по джентльменски не говоря ни слова о возрасте дамы (или мсье).
      Оборотная сторона медали - трудности в увольнении лодырей, профанов и откровенно мерзких личностей, т.к. они сразу же побегут с жалобами на дискриминацию по возрасту.
      Далее: даже, если и выкрутить тестикулы работодателям с приемом пенсии на работу, где они возьмут эти самые рабочие места? Сейчас не всем молодым удается устроиться на нормальную работу. Старики только увеличат спрос на рабочие места, нивелируя тарифные ставки. И еще есть один аспект, который как-то мимо кассы прошел. Это демографическая ситуация в стране. Как молодые семьи будут воспитывать 3 и более детей? (а именно с 3 детей и начинается прирост населения). Как? Если бабушки и дедушки, которые традиционно берут на себя значительную часть груза по выращиванию внуков, будут вынуждены работать. И смогут включиться в процесс воспитания, когда внукам уже лет по 10 стукнет. А родители в это время (во всяком случае 1 из них) будут вынужденно сидеть на иждивении у государства (прошу прощения за громкую фразу) по уходу за ребенком. Получается, что меняем шило на мыло. Пенсия работает, молодежь получает пособия. Иными словами правительство надеется, что временно вакантные места как раз и займут работающие пенсионеры. Гениально!!!
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 19:16
        +9
        Да успокойтесь Вы. Все все прекрасно понимают. Кинули часть населения на 700тыс каждого за счет пенсий. И все. Вся реформа. Года на 3 хватит. Потом еще одну реформу проведут. Эти же лица. Других кинут.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 19:48
          +2
          Кого кинут? пенсионеры через три года вымрут как подвид хомо сапиенса. Предпенсионеры тупо не доживут. Как известно, сдох муж Матвиенко, бывший военный по медицинской части. С их (Матвиенко) доходами протянул до 70 лет, долго болея. Нам же, с нашими доходами, дай Бог с простой больнички выкарабкаться!
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 19:52
            +2
            Ну как кого кинут? нас конечно. это уже 4я реформа за мое трудовое время. через 3 года скажут: или пенсия или работа.Еще через 3 скажут: сами откладывать те на пензию: не отложили?вик вам: социальная 1000 и все. Нет пределу совершенства!
      2. weksha50 Офлайн
        weksha50 Сегодня, 19:54
        +3
        Цитата: Вежливый Лось
        средний размер пенсии в России повысится до 20 "с небольшим" тысяч рублей.
        покупательская способность этой суммы будет, в лучшем случае, равной сегодняшней. А насчет


        Она (покупательская способность) уже сейчас начала снижаться, а ведь еще на календаре далеко не 1 января 2019 года - день ввода нового НДС, повышения акцизов на нефтепродукты и тарифов ЖКХ...
        Голикова прямо цитирует героев "Кавказской пленницы": "Жить - хорошо !!! А хорошо жить - ещё лучше !!!"...
        Ну прямо аксиома, блиндырпыр... wink
        1. Вежливый Лось Онлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 20:07
          0
          Цитата: weksha50
          Она (покупательская способность) уже сейчас начала снижаться, а ведь еще на календаре далеко не 1 января 2019 года - день ввода нового НДС, повышения акцизов на нефтепродукты и тарифов ЖКХ...

          Хотелось бы сказать по этому поводу, но цензура...
    3. лесовозник Офлайн
      лесовозник Сегодня, 19:01
      +8
      Не увидите — для того что бы уволить с работы есть масса способов и без возрастного ценза — вот один пример — переводится человек приказом руководителя на другую должность далёкую от от его специальности а затем увольняется руководством как несоответствующий с занимаемой должностью да ещё и в связи с утратой доверия — всё!!!! А ещё есть охрана труда — два замечания ....— и брысь — почитайте КЗОТ написанный в интересах работодателя "едоросами"
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 19:03
        +6
        Голикова: Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета
        класс ! я рад !
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 19:18
          +2
          Чему рады?На пенсию сами будем откладывать. Государство умывает руки.
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 19:51
            +1
            Михаил, сначала попробуйте вырвать у работодателя Ваши те проценты, что он отчисляет в ПФ, а потом хорохорьтесь.
            1. dr.star75 Онлайн
              dr.star75 Сегодня, 20:01
              +2
              Так нечего вырывать. Всё, поезд ушел, мы на перроне остались. Совсем недавно всем нам настойчиво предлагали уйти из ГПФ и перейти в НПФ, даже гонцы ходили, ну мы всем коллективом и перешли, хорошо, что совинансирование не подключили. теперь ищем.
    4. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 19:11
      +6
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Поживём-увидим...

      Они не знают что завтра будет, а ту 11-12 лет... Вангует..
    5. prapor55 Онлайн
      prapor55 Сегодня, 19:26
      +3
      Кто доживёт, тот и увидеть, так наверное?
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 18:24
    +15
    Пардон муя, еще раз, каким образом собрать доказательную базу, что работник уволен (еще ладно, можно) а вот, что не принят на работу по возрасту.
    1. МЮД Офлайн
      МЮД Сегодня, 18:29
      +5
      каким образом собрать доказательную базу, что работник уволен (еще ладно, можно) а вот, что не принят на работу по возрасту.

      Полностью согласен. Простая "отмазка" - мы уже приняли на работу человека.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 19:11
        +9
        Ща Опер придёт со службы, и всё разъяснит. А по мне, попросят пройти тест на IQ и финита ля комедия...
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 19:36
          +2
          Какой тест?просто посмотрят в анкету, и скажут: мы вам перезвоним" и все. Эта отмазка про уголовную ответственность рассчитана на людей с лишней хромосомой. И поскольку мы это всерьез здесь обсуждаем, походу она у нас затесалась! recourse
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 19:53
            +1
            Михаил, лично я не обсуждаю всерьёз, а ругаюсь. И пусть спасибо скажут, что не матом!
            1. dr.star75 Онлайн
              dr.star75 Сегодня, 20:04
              +1
              Вот-вот.лучше не матом. а то банят.А так очень интересно слушать людей с зарплатой 400тыс.руб ка можно жить с з.п. 10т.рублей. Они бы показали!
    2. Вежливый Лось Онлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 18:54
      +2
      Цитата: Дирижер
      Пардон муя, еще раз, каким образом собрать доказательную базу, что работник уволен (еще ладно, можно) а вот, что не принят на работу по возрасту.

      Пытки, мсье. Исключительно пытки.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 19:55
        +1
        Говорят, в 37 году даже очень помогало. Но это не при этой власти.
    3. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 19:47
      +1
      Да есть способ, принимать на работу на любые должности, только через государственные бюро по трудоустройству (кого пришлют того и примут), увольнять тоже только через них ( что кстати тоже имеет плюс, ещё одно подтверждение места работы и стажа в случае нужды). Сосед мой сейчас судится за то, чтобы уйти на пенсию по льготному стажу, в районе ему часть стажа зажали, мол нет подтверждений на какие-то периоды. У нас в посёлке ни один льготник с середины девяностых не ушёл на пенсию без судебного решения. Девушки при приеме документов сразу говорят, готовься судится, что нибудь найдут для отказа, а по решению суда будут вынуждены решать вопрос положительно.
    4. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 19:57
      +1
      Цитата: Дирижер
      Пардон муя, еще раз, каким образом собрать доказательную базу, что работник уволен (еще ладно, можно) а вот, что не принят на работу по возрасту.

      Конечно не доказуемо это, а по сему это очередное блаблабла..Я уже давно заметил, что те кто при власти, даже голову перестали включать во время интервью.. ну или включать там нечего.. они настолько расслаблены, что так хочется пинка дать..
  3. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 18:25
    +1
    кошмар!!! убит глава ДНР Захарченко. взрыв у кафе “Сепар“.
    1. Хагалаз Офлайн
      Хагалаз Сегодня, 18:28
      +1
      Да. По Звезде сообщили.
    2. ВадимЖивов Офлайн
      ВадимЖивов Сегодня, 18:29
      +1
      Да по первому уже сказали а ВО отстает....
    3. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 18:41
      +1
      Теракт а не кошмар. Получат ответку
  4. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 18:26
    +13
    "Голикова: Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета"... конечно... он перестанет существовать, как таковой... проведут еще пару реформированний и оптимизаций... и он просто исчезнет в истории.
    1. lis-ik Офлайн
      lis-ik Сегодня, 18:31
      +4
      Цитата: Strashila
      "Голикова: Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета"... конечно... он перестанет существовать, как таковой... проведут еще пару реформированний и оптимизаций... и он просто исчезнет в истории.

      Да он сейчас уже совсем не зависит, там давно считают, что это их деньги.
      1. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 18:59
        +13
        У главы ПФР Дроздова имущества на миллиард деревянных,это при зарплате чуть более 300 т.р. При этом он чиновник ,,с рождения,, и коммерческих структурах не работал ни дня..по крайней мере официально. А сколько там еще таких боровов, путающих ,,личную шерсть с государственной,, х.з. А потом на экране появляется грустный негарант и начинает пургу гнать про убыль населения в ВОВ и 90е, мол это все из-за этого нет денег для пенсионеров и теперь все должны до гробовой доски работать. При этом негаранта полностью устраивают свои вороватые бояре,которых пригрел,видимо сам такой.Все насквозь прогнило.
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 19:38
          0
          Ну поскольку мы это проглатываем, нет никаких предпосылок проводить такие реформы и дальше.
    2. naidas Офлайн
      naidas Сегодня, 18:43
      +5
      Через 12-13 лет исчезнут пенсионеры и Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета.
  5. ДЕДПИХТО Офлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 18:29
    +7
    Зампред правительства страны заявила, что ещё через шесть лет после этого - то есть, начиная с 2030 года, - Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета. Татьяна Голикова заявила, что если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет.
    Перевожу- мы,компрадорское правительство, не желаем работать на вашу страну и не желаем делиться нефтегазовыми доходами с народом, выплывайте сами. negative
  6. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 18:29
    +2
    Голикова: Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета

    Да с такими пенсионными реформами через 12-13 лет Пенсионный фонд сам по себе уже не будет нужен, так как просто пенсионеров уже не будет... Хотя он и сейчас вызывает большие сомнения в необходимости своего существования и деятельности.
  7. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 18:29
    +3
    Голикова! Вы в счётной палате считать так и не научились... fool
    По словам Татьяны Голиковой, к 2024 году средний размер пенсии в России повысится до 20 "с небольшим" тысяч рублей.

    Только какие при этом будут цены? belay Без установленного "потолка" (максимального размера пенсии и решения некоторых других вопросов вся ваша "благая идея об увеличении размеров пенсии" уйдёт коту под хвост... yes
    1. naidas Офлайн
      naidas Сегодня, 18:47
      0
      Предполагаю цены будут прежние,т.к. у бедных(а это большинство населения) уменьшиться покупательная способность на 900т.р. за 5 лет.(кто еще доживет до пенсии),а богатые больше потребляют импортные товары,да их и не много по числу жителей в России.
  8. milton Офлайн
    milton Сегодня, 18:38
    +3
    Угу. Вот только к этому времени Голикова уйдёт из правительства и осядет хде нибудь на загнивающем западе со всеми удобствами и наворованным. А на все вопросы будет как меченый, все не так однозначно, мировая конъюктура изменилась, такого никто не предполагал, мы хотели как лучше.... what
  9. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 18:39
    +1
    Естественно - к этому времени достигнут трудоспособного возраста дети многочисленного поколения 80-х годов прошлого века. Иногда лучше молчать, чем говорить.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 19:16
      +1
      80+25=2005
      89+25=2014
      Вы ничего не перепутали? И это я ещё взял цифры для ВУЗовского образования.
      1. DigitalError Офлайн
        DigitalError Сегодня, 19:49
        0
        Не перепутал, читайте внимательно - ДЕТИ этого поколения.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:40
    +1
    Ей бы или начать прямо сейчас работать, или немедленно уйти в отставку! А то сплошь пророки, а сами палец о палец не ударят, кроме демогогии ничего от них нету.
  11. zan_parti Офлайн
    zan_parti Сегодня, 18:45
    +2
    А если увеличить возраст выхода на пенсию до 100 лет, то пенсионный фонд перестанет зависеть и от пенсионеров
  12. naidas Офлайн
    naidas Сегодня, 18:49
    +6
    Предполагаю москвичи 9 сентября поддержат повышение пенсионного возраста проголосовав за члена Единой России Собянина.
  13. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 18:53
    +1
    Всё правильно,государство умыло руки и перекладывает бремя пенсий на частный сектор,в основном,конечно,на мелкий и средний бизнес,которые и без этого дышат на ладан.
  14. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 18:55
    +3
    "В борделе в очередной раз предлагают переставить кровати"....
  15. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:57
    +1
    то в 2031 её уже точно не будет.
    Эт точно. Или её не будет (Голиковой), или пенсионеров.
    П.С. А какая фамилия!!! Аркадий Голиков (писатель Аркадий Гайдар)!!! В 16 лет командовал полком Красной Армии!!!

    1. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 19:29
      +5
      Благодаря таким достойным людям, как Аркадий Гайдар( Голиков) мы родились в свободной и независимой Великой Стране СССР. А теперь мы живем в колонии, благодаря вот таким гайдарам и его последователям.. am
    2. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 19:41
      +1
      Кошмар! а сейчас бы ему не продали ни водки, ни сигарет....
  16. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 18:58
    +5
    При Сталине не было Пенсионного фонда, но пенсии нормальные были по величине и выплатам.
    Долой Пенсионный фонд уже сейчас, а деньги, чтобы не разворовали, в бюджет вернуть.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 19:55
      0
      В сельской местности пенсий вообще не было, а плату в колхозах заменили трудоднями. И только при Хрущёве крестьянам дали паспорта и пенсии.
  17. Анатольевич Офлайн
    Анатольевич Сегодня, 19:05
    +6
    Кремлевские наперсточники во главе с ВВП. Мели Емеля твоя неделя.
  18. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 19:08
    +3
    Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве "Россия Сегодня" рассказала о том, что ожидает пенсионеров,

    Да мы это уже давно поняли , чем мы быстрее вымрем(рожденные в СССР) , тем легче управлять будет ..
  19. koksalek Офлайн
    koksalek Сегодня, 19:13
    +3
    через 12 - 13 лет этих чинуш уже точно не будет у власти а с новых как с гуся вода. Разводилово в масштабах страны идет на поток, главное выдать на гора побольше обещаний чтоб снизить градус накала а потом или падишах сдохнет или ишак
  20. Stoler Офлайн
    Stoler Сегодня, 19:19
    +5
    Если я частный предприниматель -ТО БУДУ УВОЛЬНЯТЬ КОГО ХОЧУ ! А государственных предприятий у нас считай и НЕТ)))) Так что ВСЕ ЭТО ЛОЖЬ!!!!
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 19:42
      +1
      тут вы ошибаетесь - ГУПов, МУПов и АО с государевой долей полно
  21. Ипатий Офлайн
    Ипатий Сегодня, 19:28
    +1
    А сначала проработать, потом с инициативой выходить на общественность, нельзя?
    fool хзачем думать, прыгать надо! laughing из детского юмора.
  22. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 19:30
    +1
    Большинство работников "реального сектора" заняты тяжёлым трудом, не требующим квалификации. Их отношения с работодателями оформлены весьма специфически. Отдыхают в период вынужденной нетрудоспособности. Что за пенсии они смогут получить, если доживут и сколько их доживут?
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 19:58
      0
      У нас потенциальных пенсионеров ещё 72 миллиона - как это не доживут?
  23. Reklastik Онлайн
    Reklastik Сегодня, 19:31
    0
    работодатели, которые собираются заниматься "дискриминацией по возрасту", увольняя или не принимая сотрудников в "предпенсионном возрасте", будут наказываться штрафами или обязательными работами. Для этого правительство планирует "актуализировать" ст. 145 УК о необоснованном отказе в приёме на работу.
    - возможно, работодателям будет дешевле платить штрафы. Есть ли гарантия приёма на работу принудительно?
    1. нектоV Офлайн
      нектоV Сегодня, 20:12
      0
      все это слова не более ,в массе своей народ не будет судится с работодателями ,тем более права рабочего на нуле,этим миром правят деньги ,у кого их больше тот и прав. Власть полностью снимает с себя любые социальные обязательства, но требует от народа терпения и покорности.
  24. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 19:40
    +4
    Очередная порция бреда от сверхбогатых. Жакетик на Тане стоит как наша будущая пенсия за 5 лет.
  25. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 19:43
    +2
    еще одна сказочница..., лесом мадам лесом... hi
    1. нектоV Офлайн
      нектоV Сегодня, 20:06
      0
      это не сказочница и в лес ей не надо она хорошо в жизни пристроилась и может говорить и заявлять что хочет ,она у кормушки
  26. aerspb Офлайн
    aerspb Сегодня, 19:48
    0
    Через 12-13 лет Пенсионный фонд перестанет зависеть от бюджета?
    ВЕРНО, ибо до пенсионного возраста будут доживать единицы.
  27. weksha50 Офлайн
    weksha50 Сегодня, 19:49
    0
    Великие сказочники отдыхают...
    Нашим пра- и праправнукам родители будут читать на ночь тезисы выступлений депутатов Думы и министров...
    Не... На ночь - нельзя... Правнук то уснет, а сам родитель до утра не заснет - будет смеяться... laughing
  28. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 19:57
    +1
    Мне лично стыдно читать такие умо заключения.
    Труженик России за период работы ( с 20 до 80 лет) платит в бюджет страны (13% от зарплаты х на ср. зарплату х на 60 лет). Это к примеру.
    Выйдя на пенсию получает пенсию ., максимум 40% своей бывшей зарплаты. Теперь сделайте тот же расчет. Господа, Вы увидите поразительные цифры !
    А ДЕНЬГИ, ГДЕ? Зин..(фраза из Высоцкого очень подходит)
  29. нектоV Офлайн
    нектоV Сегодня, 20:03
    0
    они что весь народ за лохов держат ,с пенсионной реформой они показали что власти плевать на народ который их кормит,теперь власти можно проводить любые реформы вплоть до крепостного права ибо она власть антинародная и нечего этого "гаранта" слушать надо смотреть на дела его.
  30. Комментарий был удален.
  31. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 20:19
    0
    "Зампред правительства страны заявила, что ещё через шесть лет после этого - то есть, начиная с 2030 года, - Пенсионный фонд наконец-то перестанет зависеть от федерального бюджета. Татьяна Голикова заявила, что если зависимость от бюджета ПФР будет оставаться в 2030-м, то в 2031 её уже точно не будет. "
    Наверное, эвтаназию введут.
    1. Филин Офлайн
      Филин Сегодня, 20:27
      0
      Зачем эвтаназию, ещё пару раз повысят возраст выхода на пенсию, доведут его до 105 лет у мужчин и до 100 лет у женщин...
  32. Филин Офлайн
    Филин Сегодня, 20:25
    0
    Эти существа своими действиями и высказываниями, что, специально провоцируют Народ на противоправные действия?
  33. Комментарий был удален.
  34. военный пенсионер Онлайн
    военный пенсионер Сегодня, 20:40
    0
    Если у нее и остальной ПЕдиРосни пенсия 400 тысяч рублей, а у моей жены, отишачившей в школе более 30 лет 11 тысяч 750 рублей, то средняя ого-го-го какая большая. Только одна протирала колготки в разных властных кабинетах, а другая вопреки хваленой ЕГЕ пыталась научить нынешнее дебильное поколение.
    Не умеете руководить порученным участком работы - пойдите вон!
    А то ведь может быть и по другому...
    Это "когда верхи не могут, а низы не хотят!"
    Революционная ситуация.
  35. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 20:42
    0
    Не верю.......
  36. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 20:44
    0
    Начать надо с сокращения штатов Пенсионного фонда и резкого урезания зарплат, особенно руководства..А так только одни разговоры..
  37. военный пенсионер Онлайн
    военный пенсионер Сегодня, 20:44
    0
    И после этих высказываний Володина, Путина, Матвиенко, Голиковой и остальных ПЕдиРосов кто-то будет голосовать за эту свору коррупционеров и воров, обзывающих нас быдлом, а себя партией власти?????