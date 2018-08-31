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СМИ: Глава ДНР Александр Захарченко погиб

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Из Донецкой народной республики приходят сообщения о смертельном ранении главы ДНР Александра Захарченко. По неподтверждённой информации, руководитель республики получил ранение при взрыве, который прогремел в одном из кафе Донецка. У кафе оригинальное название - "Сепар". На данную минуту данных о других пострадавших в результате взрыва нет.



Сообщается о том, что здание кафе оцеплено сотрудниками служб безопасности Донецкой народной республики. В здании в результате взрыва начался пожар. Пожарные расчёты пытаются справиться с огнём.


Взрыв прогремел примерно в 17:30 по местному времени. По некоторым данным, Александр Захарченко зашёл в кафе, чтобы поужинать.

Раненого Александра Захарченко доставили в клинику, где он от полученных ранений скончался. Вместе с ним в кафе находился зампред правительства республики Александр Тимофеев. Сообщается, что он получил ранения и ожоги.

Примерно через час после взрыва правоохранительные органы ДНР объявили, что задержали подозреваемых в совершении теракта. Задержанные названы украинскими диверсантами и связанными с ними лицами. На момент задержания они находились в автомобиле на улице Богдана Хмельницкого. По каким признакам было установлено, что они диверсанты, на данную минуту не сообщается.

Гибель Захарченко подтвердил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, а также в администрации главы самопровозглашенной республики.

По последней информации, в покушении на главу ДНР подозревают одного из его охранников. В силовых структурах ДНР заявили, что с места взрыва он исчез. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе ДНР с Россией и Украиной для розыска подозреваемого.
Использованы фотографии:
OK.ru
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272 комментария
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  1. Перейра Офлайн
    Перейра Сегодня, 18:28
    +35
    Захарова выскажет озабоченность. В фейсбуке.
    Спорим, бандерлогам ничего за это не будет?
    Ведь Минскому сговору альтернативы нет.
    1. Хагалаз Офлайн
      Хагалаз Сегодня, 18:31
      +28
      Печально, что именно эта мысль единственной пришла к Вам в голову.....
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 18:32
        +3
        Да, это чрезвычайно печально.
        Зато у щеневмерликов радость.
        1. Хагалаз Офлайн
          Хагалаз Сегодня, 18:36
          -13
          Очень похоже, что и у Вас радость.
          1. Аристарх Людвигович Офлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 18:50
            +32
            Очень плохая новость. Жаль что уходят такие люди... Земля пухом.
            1. Strategia Офлайн
              Strategia Сегодня, 19:24
              +15
              Они не уходят, их убивают...
              1. Николай С. Онлайн
                Николай С. Сегодня, 19:46
                +6
                Надеюсь, что Владислав Сурков, он же Асламбек Дудаев, заведший Донбасс в тупик, будет уволен навсегда. Слишком много крови принесло его "кураторство". Неотмщенной крови.
                1. ПалБор Офлайн
                  ПалБор Сегодня, 20:34
                  -1
                  Уволен будет. И на другое направление переброшен. Он уже Абхазию и Ю. Осетию на юбилей независимости посещал. Видать, новый фронт работ осматривал.
            2. kasatky Офлайн
              kasatky Сегодня, 19:58
              0
              Очень жаль. Кто бы что не говорил, но Александр смело боролся за свои идеалы и погиб за них. Вообще это какая-то неделя боли. Разочарование в президенте, смерть Кобзона, убийство Захарченко... Август как всегда богат на несчастья.
          2. Андрей К Онлайн
            Андрей К Сегодня, 18:52
            +6
            Видео с канала "Россия 24":
            1. Андрей К Онлайн
              Андрей К Сегодня, 19:02
              +4
              Новая информация:
              ...Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали «украинских диверсантов», подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, погибшего при взрыве 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

              Подозреваемые — «украинские диверсанты и связанные с ними лица», заявил источник, не уточнив их число. По его словам, их задержали в машине на проспекте Богдана Хмельницкого, где перекрыли движение...
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 19:00
          +52
          Цитата: Перейра
          Да, это чрезвычайно печально.
          Зато у щеневмерликов радость.

          Это вполне предсказуемо, я еще пол года назад писал, что их всех там убьют..Половинчатые, неуверенные действия нашего президента приведут в конце к полному провалу проектов ДНР и ЛНР. Уже сейчас местные, которые поднялись в надежде на помощь России, мягко говоря разочарованы. Их просто кинули...
          1. лис Офлайн
            лис Сегодня, 19:09
            0
            Цитата: Svarog
            Уже сейчас местные, которые поднялись в надежде на помощь России, мягко говоря разочарованы. Их просто кинули...

            недавно с одним товарищем разговаривали...в Кальмиусе воевал...после его рассказа,ЧТО там творится-волосы дыбом...и да,о Стрелкове хорошо отзывается.,чего не сказажу за Захарченко.
            1. Horst78 Офлайн
              Horst78 Сегодня, 19:31
              +9
              Цитата: лис
              и да,о Стрелкове хорошо отзывается.,чего не сказажу за Захарченко.

              Цитата: лис
              недавно с одним товарищем разговаривали...в Кальмиусе воевал.

              А я вот лично знаю бойца который под командования стрелкова был. Тык он и объяснил что "стрелка" "СВОИ" с ДОНБАССА "ПОПРОСИЛИ" "ВАЛИ ОТ СЮДА"
            2. d1m1drol Офлайн
              d1m1drol Сегодня, 19:45
              +4
              Уважаемый Лис пару лет назад, я написал пост практически единтично вашему. Урапатриоты заминусовали так, что я два года на сайт не заходил, у меня было дикое отвращение, будто на цензоре побывал. И по Вашим оценкам вижу, что ничего особо не изменилось. От меня плюс.
          2. Арберес Онлайн
            Арберес Сегодня, 19:17
            +19
            Цитата: Svarog
            .Половинчатые, неуверенные действия нашего президента приведут в конце к полному провалу проектов ДНР и ЛНР.


            Вы до боли правы, уважаемый Svarog hi Все, кто начинал этот проект и отстаивал его по мере своих сил и возможностей уже на том свете и мне больше нечего добавить к вашим словам.
            Очень жаль человека-это очень тяжелая потеря для ДНР и ЛНР.
          3. ava09 Офлайн
            ava09 Сегодня, 19:21
            +15
            (с).Половинчатые, неуверенные действия нашего президента приведут в конце к полному провалу проектов ДНР и ЛНР(с)
            Действия "вашего" пРезидента вовсе не половинчатые, неуверенные. Он ставленник владельцев ресурсов и денег, поэтому и отрабатывает их заказ. Почему-то все уцепились за "украинских диверсантов", как будто своих диверсантов мало. Их каждый день по зомбоящику показывают. А украинские, если и при делах, то исполнители, кто-то ведь Захарченко сдал...
          4. Пол Баян Офлайн
            Пол Баян Сегодня, 19:44
            +6
            Темнейший сел в кремле и ждет,когда же труп россии проплывет рядом. И да он каждый день русских не бросает. Разве что еще камни бросать не начал
          5. konstantin68 Офлайн
            konstantin68 Сегодня, 19:58
            -3
            Цитата: Svarog
            .Половинчатые, неуверенные действия нашего президента приведут в конце

            именно так и надо поступать,нестабильность на этих территориях-гарантия от НАТО в Украине.
            А Захарченко жаль,мужик не из робких. Земля пухом.
            1. Арберес Онлайн
              Арберес Сегодня, 20:04
              +5
              Цитата: konstantin68
              именно так и надо поступать


              Ну да, конечно...пока всех не перебьют.

              Цитата: konstantin68
              ,нестабильность на этих территориях-гарантия от НАТО в Украине.


              Гарантией должна быть наша армия.
            2. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 20:11
              +3
              Цитата: konstantin68
              Цитата: Svarog
              .Половинчатые, неуверенные действия нашего президента приведут в конце

              именно так и надо поступать,нестабильность на этих территориях-гарантия от НАТО в Украине.
              А Захарченко жаль,мужик не из робких. Земля пухом.

              Это что же у вас простите в голове происходит, если вы считаете, что не стабильность у своих границ пользу принесет...
          6. самый главный Офлайн
            самый главный Сегодня, 20:13
            +3
            Цитата: Svarog
            Уже сейчас местные, которые поднялись в надежде на помощь России, мягко говоря разочарованы. Их просто кинули...

            Берите шире.... кинули не только их, кинули всю Россию...
      2. Владыка Ситх Офлайн
        Владыка Ситх Сегодня, 19:10
        +22
        На ЯБП перестрелки. Слышны разрывы мин.
        В стороне Докучаевска замечено движение бронетанковых колонн бронетехники ВСУ, до 35 машин.
        Горловка слышит традиционный вечерний бой в стороне Светлодарска и на севере.
        Со стороны Артемовска местные жители докладывают о движении бронетехники как и на южном направлении. ЛНР.
        На Бахмутке стрельба из пулеметов. Движение техники в стороне Счастья и Рубежного. ВСУ приводят войска в боевую готовность.
        1. mikhail065 Офлайн
          mikhail065 Сегодня, 19:18
          +9
          [i][/i]Хохлоглисты могут под шумок и в наступление полезть.
          1. Ныробский Офлайн
            Ныробский Сегодня, 19:43
            +2
            Цитата: mikhail065
            [i][/i]Хохлоглисты могут под шумок и в наступление полезть.

            Могут.... Но однозначно огребут и откатятся.
            1. Logall Онлайн
              Logall Сегодня, 19:46
              +3
              Видел около часа назад со стороны границы с лнр вывозили танки в сторону Каменска...
              Не завозили - вывозили!
        2. лесовозник Офлайн
          лесовозник Сегодня, 19:24
          +10
          У меня один вопрос — как они туда так легко проникают? И второй , даже не вопрос а непонимание — когда подлетят на воздух всякие турчиновы аваковы яроши берёзы и прочие бандерлоги....
          1. GibSoN Офлайн
            GibSoN Сегодня, 19:52
            +1
            У меня один вопрос — как они туда так легко проникают?
            Наверное самый глупый вопрос..
          2. konstantin68 Офлайн
            konstantin68 Сегодня, 20:01
            +3
            Цитата: лесовозник
            У меня один вопрос — как они туда так легко проникают?

            Границы нет,неужели не ясно? Там линия разграничения условная совсем,чтобы полностью ее перекрыть-дивизия нужна,а "кто обороняет все-не обороняет ничего".
            СБУ и ГУР недооценивать я бы не стал,и покупают и шантажируют ,и проводят оперативные мероприятия.
          3. Strelets1 Онлайн
            Strelets1 Сегодня, 20:46
            +1
            Цитата: лесовозник
            У меня один вопрос — как они туда так легко проникают?


            Ответ простой - а вы уверены, что все как один в ДНР и ЛНР поддерживают Захарченко и Плотницкого (или кто там сейчас рулит, что-то нить потерял)? Я лично считаю, что изрядное количество местных втихую проклинают власти и очень даже не прочь вновь оказаться в Украине - лишь бы все прекратилось и они зажили как прежде...
            Вот только прошлого уже не будет - однозначно... Но обыватели то думают что лично его это не коснется...
            И это главная причина почему ВВП не ввязался напрямую в заваруху на Донбассе..Полагаю очень умно сделал - увы, но Донецкая и Луганская области это отнюдь не Крым и Севастополь...где все было прозрачно и однозначно...

            Отсюда и ответ - как и почему в ДНР и ЛНР "они" так легко проникают...
        3. Арберес Онлайн
          Арберес Сегодня, 19:27
          +7
          "ВСУ приводят войска в боевую готовность."
          Ну что же, все очень даже логично. Похоже начинается? hi
        4. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 19:29
          +6
          Сергей. неужто это сигнал к атаке? ДЕРЖИТЕСЬ, ЕСЛИ ЧЁ...Правда, держалка у нас в четверг сдулась...
          1. Владыка Ситх Офлайн
            Владыка Ситх Сегодня, 19:32
            +4
            Информация о "резком оживлении боестолкновений" и прочем "украинском наступлении" не соответствует действительности. По крайней мере пока.
            Просто пользуясь случаем ЦИПСО ВСУ панику разгоняет.
          2. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 19:47
            +2
            "Правда, держалка у нас в четверг сдулась.."- похоже что да..
        5. prapor55 Офлайн
          prapor55 Сегодня, 19:36
          +5
          Ждали в Сирии, а прилетело с другой стороны. Совпадение, не думаю?!
        6. артефакт Онлайн
          артефакт Сегодня, 19:37
          -1
          если началось движение бандерлогов то - это их ошибка . сейчас кто возглавит оборону, вокруг того и сплотится народ. вот если б дать время, то возможно начались бы склоки и борьба за кресло, а это разброд и шатание......
        7. SOF Офлайн
          SOF Сегодня, 19:51
          0
          Цитата: Владыка Ситх
          ВСУ приводят войска в боевую

          ......началось.......
      3. RS.Fom Офлайн
        RS.Fom Сегодня, 19:30
        -2
        а что должно приходить после последних заявлений и дел?
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:31
      +3
      Так ещё ничего не понятно,а мы опять гадать начинаем.В любом случае-Царствие ему Небесное...
    3. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 18:32
      +26
      Глава ДНР скончался в больнице от ранений, вице-премьер Тимофеев ранен.


      1. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 18:40
        +8
        Ожидаемо. Прокол охраны? Теперь бандерлоги пойдут на Донбасс. Владыка Ситх, как обстановка на передовой?
        Днем наткнулся на другую новость-расформирован батальон Прилепина. Фейк?
        Соболезнование близким, выздоровления пострадавшим.
        1. Владыка Ситх Офлайн
          Владыка Ситх Сегодня, 18:44
          +14
          Расформирован да. Нет не фейк. Обстановка было обострение вчера вечером и сегодня утром.
        2. Андрей К Онлайн
          Андрей К Сегодня, 18:47
          +14
          Цитата: Балу
          ...Ожидаемо. Прокол охраны? Теперь бандерлоги пойдут на Донбасс...

          О чём и речь, свои люди на Донбассе у этих мерзавцев есть, каждому в мозг не заглянешь.
          Сейчас будут пытаться раскачать ситуацию изнутри и сопровождать это боестолкновениями на линии фронта.
          Собраться, сгруппироваться и быть готовым к кровавой бане.
        3. Владыка Ситх Офлайн
          Владыка Ситх Сегодня, 18:56
          +12
          Между тем, кафе «Сепар» принадлежало начальнику личной охраны Захарченко. А его убийство произошло во время объявленного Захарченко трехдневного республиканского траура по Кобзону.
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 19:33
            +4
            Сергнй, помнится из книг, выжнын персоны не ночевали более одной ночи в одной и той же квартире. Соответственно, не стоило и обедать в одном и том же месте. Разное говорят про Захарченко. Нам тут плохо видно, кто есть кто. Тем не менее, хочется верить, что достойный человек....
        4. avt Онлайн
          avt Сегодня, 19:17
          +8
          Цитата: Балу
          Прокол охраны?

          А по ресторанам в практически фронтовой полосе шастать не надо . Даже если
          Цитата: Владыка Ситх
          Между тем, кафе «Сепар» принадлежало начальнику личной охраны Захарченко.
          При таком режиме никакая охрана не поможет . Тем более , что по тому же ,,Ташкенту" уже работали , ну с его авто.Да и как то сомневается Аз грешный , что там была реально СИСТЕМА охраны первых лиц, сопоставимая с системой той же ,,9"-ки, раз реально
          А его убийство произошло во время объявленного Захарченко трехдневного республиканского траура по Кобзону.
          в ресторации , куда он не просто заскочил по случаю , а конкретно ...,,столовался" по видимому не раз и регулярно.
          Цитата: Андрей К
          Сейчас будут пытаться раскачать ситуацию изнутри

          Будут , причём в первую очередь по бизнесу в части его передела , а там есть на что и кому на какой поток сесть . А вот касательно
          Цитата: Андрей К
          сопровождать это боестолкновениями на линии фронта.
          То как то сейчас даже не времена ,,Дебальцевские ", кое что с помощью советников выстроить уже удалось .
          Цитата: Балу
          Днем наткнулся на другую новость-расформирован батальон Прилепина. Фейк?

          Лицезрел интервью того же Прилепина ...и тоже в кафе в окружении автоматчиков . Не охрана , .... понты , мягко говоря.В сухом остатке , как ни цинично звучит - ждите известий . request ТАКАЯ смена руководства не проходит без последствий request
      2. Leeds Офлайн
        Leeds Сегодня, 18:41
        +25
        Вечная память Воину... и не быть тряпками нашим.
      3. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 18:41
        +19
        Последнего убрали - обидно всё это.
      4. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 18:41
        +19
        Цитата: Владыка Ситх
        ...Глава ДНР скончался в больнице от ранений, вице-премьер Тимофеев ранен...

        По центральным каналам в ленте подтверждают гибель.
        Земля пухом мужику.
      5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:42
        0
        Владыка Ситх -Сергей hi а теоритически, вместо Захарченко кто может стать у власти в республике? ?? hi
        1. Владыка Ситх Офлайн
          Владыка Ситх Сегодня, 18:50
          +6
          Только с Москвы, еще в июне планировали вместо Пушилина, на случай болезни и не выполнения обязанностей.
          1. avt Онлайн
            avt Сегодня, 19:25
            0
            Цитата: Владыка Ситх
            а теоритически, вместо Захарченко кто может стать у власти в республике? ??

            Цитата: Владыка Ситх
            Только с Москвы, еще в июне планировали вместо Пушилина, на случай болезни и не выполнения обязанностей.

            Пушилин в политической весовой категории ничто и никто , да и наредкость косноязычен . Захарченко , как кто бы к нему не относился , уже набрал вес всеукраинского уровня .
      6. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 18:42
        +1
        Сергей, не верится.....
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 18:57
          +19
          Вячеслав,к великому сожалению это факт...Гасить эту нечисть надо было весной 2014 года...
          1. военный пенсионер Офлайн
            военный пенсионер Сегодня, 19:42
            +8
            Да кто б разрешил это, коли Россия признала легитимными выборы упыря в бандеровской окраине
      7. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 18:48
        +5
        Цитата: Владыка Ситх
        Глава ДНР скончался в больнице от ранений,

        ...светлая память....
        ......пора уже мстить.....больно дохрена тварей разжилось в одной, отдельно взятой, резервации................
        1. Не либероид Русский Онлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 18:56
          +4
          адрес военкомата в донецке подсказать ? мститель с дивана
          1. SOF Офлайн
            SOF Сегодня, 19:53
            +1
            Цитата: Не либероид Русский
            адрес военкомата в донецке подсказать ? мститель с дивана

            .....направление указать? Или сам найдешь???...
          2. 30 вис Офлайн
            30 вис Сегодня, 19:55
            0
            Что Вы суетитесь ? Не волнуйтесь ! Все знают адреса военкоматов ... За себя отвечайте ", боЕц " соц сетей ! ....
          3. артефакт Онлайн
            артефакт Сегодня, 19:55
            +2
            Цитата: Не либероид Русский
            адрес военкомата в донецке подсказать ? мститель с дивана

            и что этот адрес даст? то есть любой кто "зарегистрировался" в Донецком военкомате может пойти помстить!? а как? побежать в одиночную атаку!?
            1. Heterocapsa Онлайн
              Heterocapsa Сегодня, 20:03
              +1
              ну почему же,мстить можно и в тылу в Киеве.
      8. Orkraider Офлайн
        Orkraider Сегодня, 18:49
        +10
        Склоняем голову, братья. Вечная память. Слезы наворачиваются, как же это так? Неужели действительно всех достойных убьют, без ответа.
        Помолимся. Он был сильным человеком, помним и верим, что все не зря
      9. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 19:09
        +14
        Сергей, ты меня конечно извини, аж кипит нутро, но что за бардак у вас творится? Моторола, Гиви, теперь Захарченко, не говоря о предыдущих потерях. Неужели все так плохо с вашим Смершем, ведь не в игрушки играете, на кону жизни десятков тысяч людей. Остается только соболезновать.
        1. helmi8 Офлайн
          helmi8 Сегодня, 19:21
          +13
          Цитата: Ros 56
          Моторола, Гиви, теперь Захарченко, не говоря о предыдущих потерях. Неужели все так плохо с вашим Смершем, ведь не в игрушки играете, на кону жизни десятков тысяч людей.

          Земля пухом мужикам... Сверлит мозг один вопрос - почему мы не читаем в подобных новостях фамилий Турчинов, Ярош, Семенченко и т.д.?
          1. Ros 56 Онлайн
            Ros 56 Сегодня, 19:24
            +8
            Хороший и своевременный вопрос, но опять к ЛДНРовскому СМЕРШу, там вообще кто-то что-то делает, или погулять вышли?
    4. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 18:37
      +19
      Цитата: Перейра
      ...Захарова выскажет озабоченность. В фейсбуке.
      Спорим, бандерлогам ничего за это не будет?
      Ведь Минскому сговору альтернативы нет...

      Михаил, мог бы не язвить, не к месту negative
      1. консерватор Офлайн
        консерватор Сегодня, 18:39
        +14
        Царство небесное Мужчине
      2. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 18:41
        +4
        Опять оборотень в окружении.
        1. 30 вис Офлайн
          30 вис Сегодня, 19:58
          -1
          Цитата: Rusland
          Опять оборотень в окружении.

          Деньги ! Деньги ,делают всё ! Заплпатили иуды -иуде тридцать грошив вот и всё !
      3. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 18:52
        -2
        А как тут не язвить? Понятно же, что ответки не будет. В Москве не позволят.
        Слив по всем фронтам.
        1. Не либероид Русский Онлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 18:57
          -4
          а в чем дело ? хотите ответа, так в перед на передовую...
        2. Андрей К Онлайн
          Андрей К Сегодня, 19:06
          +4
          Цитата: Перейра
          ...А как тут не язвить? Понятно же, что ответки не будет. В Москве не позволят.
          Слив по всем фронтам...

          Михаил, много что мы с тобой черпаем из интернета, много из "ящика", здесь на ВО Сергей (Владыка Ситх) новостями делится, а много чего мы не знаем, да и по статусу знать не положено.
          Давай не будем за Москву решать, там люди свой хлебушек не зря едят.
          Про "слив" не надо - к чему эти истерики.
          1. Перейра Офлайн
            Перейра Сегодня, 19:19
            +3
            При чём тут истерики? Истерика у щеневмерликов была в 15 году под Мариуполем. В Москве не только хлебушек едят, только результат где? Нет результата - нет хлебушка. А по другому я не умею, уж простите.
            1. maratkoRuEkb Офлайн
              maratkoRuEkb Сегодня, 19:32
              -3
              А вы что результат хотите "танками до Киева или до Берлина"? Тогда мы будем агрессорами и ни кого не волнует что правда на нашей стороне. Для "партнёров" мы всегда будем угрозой. Сейчас наша стратегия выжидать, а недруги пусть лгут и про Боинг и про отравления. Вот только со временем правда наружу все равно просачивается и всем становится ясно кто пытается надурить. Худой мир лучше доброй войны но и добро должно быть с пистолетом.
              А результат есть, вокруг посмотрите, мы живём, не так плохо как хочется америкосам. Экономика держится, неголодаем, армия такая что побоятся сунуться. Хороший результат, мне кажется будь у руля кто-то вместо Путина то нас бы смяли.
            2. Андрей К Онлайн
              Андрей К Сегодня, 19:44
              +3
              Цитата: Перейра
              ...В Москве не только хлебушек едят, только результат где? Нет результата - нет хлебушка...

              За результат с них спрашивают.
              Наверняка знаете, что не каждый результат осязаем.
              Поживём увидим.
              В любом случае, этим терактом кастрюлеголовые себе очередное пятно, зелёнкой на лоб намазали.
    5. Mauricio Онлайн
      Mauricio Сегодня, 18:40
      +2
      Цитата: Перейра
      Захарова выскажет озабоченность. В фейсбуке.
      Спорим, бандерлогам ничего за это не будет?

      меня вот это настораживает, просто виноваты и все, всеведующие прямо агенты 008 10 и 11, а если не они? А?
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 19:05
        0
        Если никто не виноват, следовательно всё наблюдаемое - случайное стечение обстоятельств. Такой вариант устроит?
    6. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 18:41
      0
      Опасная это штука - Русский мир. Все кто к ней прикасаются скоропостижно умирают, а те кто помог прикоснувшимся к Русскому миру, отойти в мир иной, продолжают припеваючи жить...
      1. maratkoRuEkb Офлайн
        maratkoRuEkb Сегодня, 19:41
        -1
        Странно ты то ещё живой. Русского в тебе видимо нет ничегошеньки. Вроде по русски говоришь, а изо рта погань идёт нерусская. Живи за бугром и забудь о русском мире он не для тебя.
        1. случайный прохожий Офлайн
          случайный прохожий Сегодня, 20:13
          0
          Ты прежде чем сыпать оскорблениями, почитай внимательно, что написано.
    7. Пятница Онлайн
      Пятница Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: Перейра
      Захарова выскажет озабоченность. В фейсбуке.
      Спорим, бандерлогам ничего за это не будет?
      Ведь Минскому сговору альтернативы нет.

      Вчера Моторолу и Гиви, сегодня Захарченко, завтра Путина.
      Сидите дальше на жопе и ничего не делайте.
      Если бы у нас нормально работали внешние спецслужбы, давно имена деверсантов украшали камень.
      Они бы даже боялись подумать о убийстве русских.
      1. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 19:10
        +5
        Цитата: Пятница
        ...Вчера Моторолу и Гиви, сегодня Захарченко, завтра Путина.
        Сидите дальше на жопе и ничего не делайте.
        Если бы у нас нормально работали внешние спецслужбы, давно имена деверсантов украшали камень.
        Они бы даже боялись подумать о убийстве русских...

        Вы уже встали с пятой точки?
        Не истерите, дышите ровно, спецслужбы и без Вас прекрасно справляются.
        Диверсанты организовавшие теракт в Донецке задержаны.
        1. Пятница Онлайн
          Пятница Сегодня, 19:29
          +4
          Цитата: Андрей К

          Диверсанты организовавшие теракт в Донецке задержаны.

          Это как поймать мяч в воротах
        2. Koal Онлайн
          Koal Сегодня, 19:35
          -1
          Цитата: Андрей К
          Вы уже встали с пятой точки?
          Не истерите, дышите ровно, спецслужбы и без Вас прекрасно справляются.
          Диверсанты организовавшие теракт в Донецке задержаны.

          И что толку ..? Всех отстреляли тупо ..Сливают Новороссию ,ради Крыма и снятия санкций и пенсионная реформа в той же обойме ..Чтобы нам Русским болнее было и знали свое место ..(схема известная)
      2. RS.Fom Офлайн
        RS.Fom Сегодня, 19:28
        +3
        Негарант негарантирует - этим все сказано, проявит озабоченность и придумает очередной далекоидущий план на коленке - он же гроссмейстер 3.14-жа
    8. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 18:58
      +1
      Ты еще попляши, недоумок.
    9. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 18:59
      +9
      ????? у меня просто нет слов, нормальных, цензурных слов (((((((, уничтожено практически все руководство ДНР, а мы мямлим про "минские соглашения"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 19:11
        0
        Цитата: предки с Дона
        ????? у меня просто нет слов, нормальных, цензурных слов (((((((, уничтожено практически все руководство ДНР, а мы мямлим про "минские соглашения"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

        Кем уничтожено?
        1. Вадим237 Онлайн
          Вадим237 Сегодня, 19:42
          -1
          Профессиональной группой ликвидаторов, которая уже давно действует на территории республик - схема одна, слежка, выбор менее защищённого места, установка взрывного устройства, если невозможно взрывное устройство применить, применяют оружие, как было с Гиви и Мозговым.
          1. ЛМН Онлайн
            ЛМН Сегодня, 20:02
            -2
            Цитата: Вадим237
            Профессиональной группой ликвидаторов, которая уже давно действует на территории республик - схема одна, слежка, выбор менее защищённого места, установка взрывного устройства, если невозможно взрывное устройство применить, применяют оружие, как было с Гиви и Мозговым.

            Доказательства есть?))
            Или "ищи кому выгодно"?)
            Так я могу так вывести ,что и России это выгодно yes
            Зачем что то утверждать,если ты не знаешь.. request
            1. Вадим237 Онлайн
              Вадим237 Сегодня, 20:06
              +1
              Подчерк один и тот же.
      2. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 19:24
        +2
        Цитата: предки с Дона
        ????? у меня просто нет слов, нормальных, цензурных слов (((((((, уничтожено практически все руководство ДНР, а мы мямлим про "минские соглашения"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

        Так кем уничтожено??
        Я не минус просил,я спрашивал у вас hi
        ?<---->
    10. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 19:09
      0
      Бабушка Захарченко прошла РЕЙКЬЯВИК
      1. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 19:17
        +6
        soldier За всё заплатят, те, кто это сделал. Захар, покойся с миром...
    11. nikoliski Офлайн
      nikoliski Сегодня, 19:21
      +9
      Необходимо проводить в ДНР-ЛНР выборы о присоединении к России тогда прекратятся все убийства и обстрелы( как в Крыму ни одна муха не пролетит)
      1. Koal Онлайн
        Koal Сегодня, 19:38
        0
        Цитата: nikoliski
        Необходимо проводить в ДНР-ЛНР выборы о присоединении к России

        Они уже были ...Путин струсил..!
        1. Околоточный Онлайн
          Околоточный Сегодня, 19:56
          +5
          Когда были выборы в Республиках о присоединении к России? Закусывать надо, далее по Лаврову.
    12. RS.Fom Офлайн
      RS.Fom Сегодня, 19:27
      +3
      Вы правы, так и буде - гаранта нации после последнего выступления в принципе нет!
    13. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 20:10
      0
      Для умных каклов Сирия - пробник-демонстратор того, что с ними будет.

      Они уже побежали покупать билет в Канаду с открытой датой.

      А для не умных каклов даже не обязательно этот комментарий читать. Будет, как обычно, после котлов, бульдозер в канаву закапывать.
    14. Slinqshot Онлайн
      Slinqshot Сегодня, 20:41
      -1
      Захарова уже чушь понесла.
  2. злой партизан Онлайн
    злой партизан Сегодня, 18:29
    +3
    Как так?????
    1. Пятница Онлайн
      Пятница Сегодня, 19:05
      -1
      Цитата: злой партизан
      Как так?????

      У российских спецслужб есть что-то общее с российской командой по футболу.
      1. Околоточный Онлайн
        Околоточный Сегодня, 19:57
        +1
        Так наладь дело, а неверещи с дивана.
      2. Heterocapsa Онлайн
        Heterocapsa Сегодня, 20:06
        +1
        кем надо быть чтобы про футбол вспомнить.И кстати нормальная сборная у нас.
  3. Марленыч Офлайн
    Марленыч Сегодня, 18:29
    0
    Ужас, что начнется!
    1. Koal Онлайн
      Koal Сегодня, 19:43
      -3
      Цитата: Марленыч
      Ужас, что начнется!

      Бандеры будут палить из всех орудий дальнобойных , празднуя 1 сентября ..на Донбассе .. negative

      А в ответ тишина и "озобоченность"...
      1. Околоточный Онлайн
        Околоточный Сегодня, 19:58
        +2
        Я так понимаю попом Гапоном работаешь? Смотри, не закончи как он.
        1. Koal Онлайн
          Koal Сегодня, 20:23
          0
          Цитата: Околоточный
          Я так понимаю попом Гапоном работаешь? Смотри, не закончи как он.

          Я просто знаю сайт , как он изменялся в своем составе (за годы существования ))..Так же отстреливали постепенно ,как и в Новороссии hi
          Вот такие дела в танковых войсках ..Плохо все , танки не заводятся и командиры пьяны
  4. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 18:29
    +2
    Официальной инфы нет но ранение безоговорочно "смертельное". Подождём.
    1. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 18:46
      +2
      есть... к сожалению... канал "Звезда" только что... а с 29 августа объявлено школьное перемирие...
    2. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 18:49
      +2
      Цитата: Серый брат
      ...Официальной инфы нет...

      Уже есть - "Россия 24" в ленте запустило.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 19:08
        +2
        Царствие небесное.
      2. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 19:12
        +1
        Цитата: Андрей К
        Цитата: Серый брат
        ...Официальной инфы нет...

        Уже есть - "Россия 24" в ленте запустило.
        Видел тв. Сожалею .
  5. lis-ik Офлайн
    lis-ik Сегодня, 18:29
    +29
    Остатки команды зачищают, дальше видимо будут миротворцы.
    1. shans2 Офлайн
      shans2 Сегодня, 18:31
      0
      Захарченко человек Ахметова), но тут сказки популярны и никто не помнит про "оплот" и чей он был. Про Болотова тоже все забыли и его связь с Ахметовым и олигархами...
    2. Перейра Офлайн
      Перейра Сегодня, 18:32
      +2
      Видимо да. Ростову и Белгороду есть повод напрячься.
  6. Сергей уи Офлайн
    Сергей уи Сегодня, 18:29
    0
    Уже подтвердили, что погиб.
  7. ShM05 Офлайн
    ShM05 Сегодня, 18:31
    +15
    Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами. Если это правда мои соболезнования родным.
    1. lis-ik Офлайн
      lis-ik Сегодня, 18:37
      +18
      Цитата: ShM05
      Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами. Если это правда мои соболезнования родным.

      Да не жуёт РФ сопли, а является крупнейшим инвестором в экономику украины, это с официальных источников самих свидомых 36,4% по текущему году. Дальше делайте выводы или домыслы сами.
      1. консерватор Офлайн
        консерватор Сегодня, 18:42
        +1
        Украина была самым крупным торговым партнером. потом была европа. потом была турция в списке.

        Дальше делайте выводы или домыслы сами.


        с вашей подачи - додумывание будет в стиле зрады.

        а на самом деле объективность в том - что от нас и мечтают оторвать тройку крупнейших торговых партнеров
      2. Ююка Офлайн
        Ююка Сегодня, 18:48
        +1
        Цитата: lis-ik
        Цитата: ShM05
        Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами. Если это правда мои соболезнования родным.

        Да не жуёт РФ сопли, а является крупнейшим инвестором в экономику украины, это с официальных источников самих свидомых 36,4% по текущему году. Дальше делайте выводы или домыслы сами.


        как говорится - ничего личного...
      3. Антарес Офлайн
        Антарес Сегодня, 18:50
        -1
        Цитата: lis-ik
        Да не жуёт РФ сопли, а является крупнейшим инвестором в экономику украины, это с официальных источников самих свидомых 36,4% по текущему году. Дальше делайте выводы или домыслы сами.

        наши пишут что это обычные манипуляции цифрами капитализации дочек российских банков из за санкций на вывод капитала.
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 19:09
          0
          Цитата: Антарес
          Цитата: lis-ik
          Да не жуёт РФ сопли, а является крупнейшим инвестором в экономику украины, это с официальных источников самих свидомых 36,4% по текущему году. Дальше делайте выводы или домыслы сами.

          наши пишут что это обычные манипуляции цифрами капитализации дочек российских банков из за санкций на вывод капитала.


          а выросший объем товарооборота между РФ и Украиной тоже манипуляции? в инете легко все можно найти -

          МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

          Экспорт России на Украину составил 3,629 миллиарда долларов (рост на 30,3%), импорт в Россию с Украины — 2,209 миллиарда долларов (рост на 26,3%).

          Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% годом ранее.


          РИА Новости https://ria.ru/economy/20180712/1524421643.html
    2. гребень Офлайн
      гребень Сегодня, 18:43
      +10
      Слов нет, выбили всех, как это скажется на моральном состоянии бойцов республик, ведь он еще и боевой командир, один из последних. Царствие ему Небесное.
  8. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:32
    +2
    belay так, срочно на антимайдан! он же RLS TV! да что ж это такое то???
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:41
      +1
      Там тоже какие то непонятки. Точной инфой не владеют.
      1. лесовозник Офлайн
        лесовозник Сегодня, 18:45
        0
        Согласен — ждём....
  9. Вольнопёр Офлайн
    Вольнопёр Сегодня, 18:32
    0
    Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре Донецка, недалеко от резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА Новости. Ресторан «Сепар» находится на бульваре Пушкина.

    Как сообщил ТАСС источник в силовый структурах республики, глава ДНР погиб в результате взрыва. Также сообщается о троих пострадавших. Сейчас на месте ЧП работают оперативники и группа спасателей. Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта.
    https://www.bfm.ru/news/393587

    PS. Официально информация пока не подтверждена
  10. Horst78 Офлайн
    Horst78 Сегодня, 18:33
    0
    Ждем подтверждения. Сколько таких сообщений было.
  11. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 18:34
    +4
    Я ранее как-то говорил, что негоже Главе Республики болтаться по передовой, и более серьёзнее относиться к обеспечению своей безопасности.
    1. ВадимЖивов Офлайн
      ВадимЖивов Сегодня, 18:41
      +2
      Да что-то мне подсказывает что это наши проморгали... Это мое личное мнение...
  12. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 18:34
    +10
    не уберегли... очень жаль...
  13. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 18:34
    +11
    Пока наши все бояться войска ввести, там всех несогласных с киевским режимом перебьют... Ну зато мид РФ с озабоченностью выступит
    1. sentaniel Офлайн
      sentaniel Сегодня, 20:20
      -1
      Там уже давно наши войска, не порите чушь
      1. spektr9 Онлайн
        spektr9 Сегодня, 20:47
        0
        Там уже давно наши войска, не порите чушь
        Да конечно, а ещё мы их давно признали и к себе присоединили, ещё сказки будут ?
        Были бы войска и ответили раз как следует со взятием Киева и разгоном всех местный олигархов, то давно бы мир и покой наступил
  14. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:35
    +2
    Пока не будет официального подтверждения,базарить не о чем.
    Произошел взрыв в кафе ,где пострадавших кроме Захарчекнко нет,что то в этой инфе уже не то,он что на мину сел,тогда где была охрана,посетители ,персонал.
    Так что пока в пустую
    1. Вольнопёр Офлайн
      Вольнопёр Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: APASUS
      Пока не будет официального подтверждения,базарить не о чем.
      Произошел взрыв в кафе ,где пострадавших кроме Захарчекнко нет,что то в этой инфе уже не то,он что на мину сел,тогда где была охрана,посетители ,персонал.
      Так что пока в пустую

      Захарченко получил смертельное ранение. Также ранен находящийся вместе с ним министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
  15. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 18:35
    -2
    Ну что и следовало..... Инфу пробую проверить, отписал в Донецк жду ответа. Захар давно растерял весь свой авторитет, и там много чего - думаю Безлер лучше знает...Его аж трясет от одного упоминания о Захарченко и его команде... Думаю Ходаковский его сменит. Гадаем.
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 19:46
      +2
      Это скорее вас от бутылки "трясёт" каждый день.
  16. weksha50 Офлайн
    weksha50 Сегодня, 18:36
    +20
    До сумасшествия жаль...

    А я все ждал признания республики Россией и Захарченко в ней - президентом или, на крайний случай - премьером...
    Всё-таки добили, гады ... И ведь сколько попыток было...
    Ну и долго Россия будет жидомасонски-хохляцкими методами свою "внешне-внутреннюю" политику вести ???
    Пока всех в ЛДНР укропы не перемочат ???
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 18:41
      +8
      Пока у власти олигархат ему будет плевать на всех кроме себя
  17. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 18:36
    -8
    Цитата: ShM05
    Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами.

    Э..кого выпилили пока Россия сопли жует? Беднова/Бэтмана? И кого еще?
    1. ShM05 Офлайн
      ShM05 Сегодня, 18:56
      +2
      Мотороллу, Гиви, Мозгового, Стрелкова ушли, тоже ждала бы такая участь
      1. sentaniel Офлайн
        sentaniel Сегодня, 20:22
        0
        Стрелкова там никто не радовал. Его попросили уйти в обмен на Северный ветер
    2. pariarg Онлайн
      pariarg Сегодня, 18:56
      +4
      Цитата: Santor
      Цитата: ShM05
      Пока Россия сопли жуёт, выпилили всех известных ополченцев, дальше соблюдайте Минск с партнёрами.

      Э..кого выпилили пока Россия сопли жует? Беднова/Бэтмана? И кого еще?

      Под деревенского дурачка косите или на подсосе у дудаева?
      Гиви ,Моторола, Дремов,Мозговой и многие другие.
    3. edasko Офлайн
      edasko Сегодня, 19:08
      0
      Мозговой, Дрёмов, Гиви, Моторола..
  18. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:36
    +13
    Почему в раде укроины не прогремела серия взрывов? ?Почему в сбу не рухнул потолок от взрыва? ??
    1. Перейра Офлайн
      Перейра Сегодня, 18:42
      +5
      Потому что Минску альтернативы нет.
    2. lis-ik Офлайн
      lis-ik Сегодня, 18:50
      +6
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Почему в раде укроины не прогремела серия взрывов? ?Почему в сбу не рухнул потолок от взрыва? ??

      Потому что там бизнес партнёры их беречь и помогать надо.
  19. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 18:37
    +11
    Показательная казнь "ДУХА" Народных Республик давно состоялась. Теперь уничтожают и "букву". Траур по Кобзону перетёк в траур по Захарченко.
  20. albert Офлайн
    albert Сегодня, 18:38
    +7
    Плохая новость.У свидомых сейчас наверняка половецкие пляски на радостях.Кто же заменит теперь Захарченко?
  21. Марленыч Офлайн
    Марленыч Сегодня, 18:38
    +8
    Надо республикам отвечать!
  22. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 18:39
    +5
    вот тебе и “перемирие“. что теперь? даже затрудняюсь предположить дальнейшее развитие в ЛДНР. какова будет наша позиция? чего ждём?
    мои глубокие собалезеования родным, близким Захарченко.
  23. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 18:40
    +7
    Даже сказать нечего, череда смертей республиканцев уже не кажется случайной. Светлая память ему.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:47
      +5
      Она и не была случайной, это внутренний враг, точнее, замаскированные агенты, теперь нужно республикам нанести удар по власти в киеве.
  24. ShM05 Офлайн
    ShM05 Сегодня, 18:41
    +15
    с украинской стороны погиб хоть кто нибудь из более менее значимой фигуры в результате таких же актов? Все живут спокойно, никто не понес наказание, как то подозрительно, игра в одни ворота, ощущение что чистят поле для введения миротворцев, фактически никого не осталось из видных командиров. Самый охраняемый район донецка, спишут на украинский дрг как всегда, хотя сомневаюсь что это их рук дело....
    1. Вольнопёр Офлайн
      Вольнопёр Сегодня, 18:47
      +2
      ShM05 (T-50) Сегодня, 18:41
      Самый охраняемый район донецка, спишут на украинский дрг как всегда, хотя сомневаюсь что это их рук дело....

      Так уже...
      Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка.

      "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

      Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.
  25. MAZANDARAN Офлайн
    MAZANDARAN Сегодня, 18:41
    -2
    Вот так Мавр сделал своё дело,Мавра убрали культурно!Теперь наградят Посмертно!!!Жалко...!
  26. RS.Fom Офлайн
    RS.Fom Сегодня, 18:41
    +3
    Проявим очередную озабоченность? или торг?
  27. Лисс Никита Офлайн
    Лисс Никита Сегодня, 18:41
    +10
    Жалко, классный мужик был, как же мы теперь?
  28. moisha Офлайн
    moisha Сегодня, 18:42
    -2
    Если убрали то это те кто убрал телефона и сластику.Кто там ещё остался?
  29. Комментарий был удален.
  30. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 18:45
    +3
    Гиены подколодные...
  31. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 18:46
    +7
    Не уже ли ещё и этого не достаточно, чтобы Россия признала ЛДНР и всемерно оказала военную помощь молодым республикам?
    1. samarin1969 Офлайн
      samarin1969 Сегодня, 18:50
      +14
      Цитата: bratchanin3
      Не уже ли ещё и этого не достаточно, чтобы Россия признала ЛДНР и всемерно оказала военную помощь молодым республикам?

      Достаточно было когда прошёл референдум и сожгли Одессу...К сожалению в РФ рулят ставленники ТНК.
  32. sl3 Офлайн
    sl3 Сегодня, 18:46
    +7
    Неужели в очередной раз этим уродам все сойдёт с рук.
  33. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 18:46
    -2
    Цитата: Балу
    Днем наткнулся на другую новость-расформирован батальон Прилепина. Фейк?

    Там нечего было расформировывать... Сам батальон был фейком... Два окопа в тылу вырыли и фильм там сняли как воевали... Но это вы ну очень поздно наткнулись
  34. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 18:47
    +2
    В бандеростане ликование. Печально всё это. Последний из могикан ушёл.
  35. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 18:47
    +1
    Ничего личного,только бизнес.
  36. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 18:48
    +12
    Подтвердили, 200-й... Раз Тимофеева цапануло, значит понятно кто целился и по какой причине.... Бандерлоги тут боком, они сами в непонятках... Через час найдут у себя Героев:)) Жду реакции Безлера, единственного командира к которому ТАМ осталось уважение... Не смотря на все его закидоны.
  37. Навигатор 1 Онлайн
    Навигатор 1 Сегодня, 18:48
    +4
    Все как всегда, через одного место. Пальцы гнули , что укроповские ДРГ все перемочили, а тут под носом проморгали. Вечная память павшим войнам.
  38. pariarg Онлайн
    pariarg Сегодня, 18:49
    -3
    я одного не понимаю - почему вооруженные командиры ДНР
    ни разу не попытались шлепнуть дудаева(суркова) во время его посещений ,
    видя как непрерывно гибнут их товарищи..
    Даже если бы попытка была не удачной, лучше умереть так, чем по очереди как бараны на закланье ...
    1. Дормидонт2 Офлайн
      Дормидонт2 Сегодня, 18:53
      0
      клоун ты язык не вытаскивай из опы своей
      1. pariarg Онлайн
        pariarg Сегодня, 19:07
        -3
        Цитата: Дормидонт2
        клоун ты язык не вытаскивай из опы своей

        эко задело дудаевского отсоска
        1. Околоточный Онлайн
          Околоточный Сегодня, 20:01
          +1
          Кто таких плюсует, такие же убогие?
  39. Вольнопёр Офлайн
    Вольнопёр Сегодня, 18:51
    0
    Председатель Совета министров ДНР Александр Бородай подтвердил факт гибели главы ДНР
    Председатель Совета министров ДНР и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай подтвердил «Звезде», что в результате инцидента лидер республики Александр Захарченко погиб.
    источник: ТК ЗВЕЗДА
    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201808311811-53fq.htm
  40. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 18:51
    +6
    Как хотите, чтоб люди с вами поступали, так и вы с ними поступайте, ибо в этом закон и правда его. Но наши правители видно живут по другой заповеди: "Ударили по одной щеке - поставь другую"
    1. weksha50 Офлайн
      weksha50 Сегодня, 19:44
      +1
      Цитата: сталевар
      Как хотите, чтоб люди с вами поступали, так и вы с ними поступайте, ибо в этом закон и правда его.


      Гм... Наши правители дождутся нечто иного...
  41. Дормидонт2 Офлайн
    Дормидонт2 Сегодня, 18:51
    +4
    надо Потроха убирать и его приближенных , нельзя это так оставлять, милосердие это поповское слово - капитан Жеглов
  42. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 18:55
    +3
    Какая же это мерзость, нынешняя украинская власть. как были террорюгами-бандеровцами, так ими и остались.
    Всех на виселицу!!! И пленных не брать больше!!! Сколько ещё их терпеть нормальным жителям Украины?
    Соболезнования семье и всем жителям Донбасса.
  43. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 18:56
    0
    кстати три часа назад редакции крупных изданий СМИ получили звонки о том что в течении 31 августа-3 сентября следить за МИД и особенно за Захаровой и Лавровым.(свои родные уши в РТ) Что то грядет. И вот этот взрыв может и в пазл... Захара если честно жалко как мужика... Ждем что далее будет... Там никакой паники, все функционирует, дозвонился.
  44. Shahno Офлайн
    Shahno Сегодня, 18:57
    +2
    У меня вопрос один, или два. Кому это выгодно, и почему сейчас? Мои соболезнования. Напоминает наши славные бои за независимость...
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 19:07
      -1
      Цитата: Shahno
      У меня вопрос один, или два. Кому это выгодно, и почему сейчас? Мои соболезнования. Напоминает наши славные бои за независимость...

      У Порошенко кажется выпоры на носу? ..
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:10
      -1
      Это выгодно в первую очередь укроинскому режиму и их хозяевам в лице сшы и Евросоюза! !!
    3. avt Онлайн
      avt Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: Shahno
      почему сейчас?

      Ну это как раз просто
      Цитата: avt
      А по ресторанам в практически фронтовой полосе шастать не надо . Даже если
      Цитата: Владыка Ситх
      Между тем, кафе «Сепар» принадлежало начальнику личной охраны Захарченко.

      Просчитали режим посещения , подготовили вариант устранения и навели ликвидаторов. ,,Охрана" там судя по предыдущим террактам на того же ,,Мотороллу" и ,,Гиви" - максимум круг лички вокруг , или около охраняемого персоналия. Даже не пахнет работой хотя бы на маршруте и средних подступах не говоря об агентурной работе .
      Цитата: Shahno
      Кому это выгодно

      request Мало данных в части бизнеса и политических раскладов как в Донецке, так и с выходом на Руину в целом .
  45. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 18:59
    +2
    Цитата: pariarg
    я одного не понимаю - почему вооруженные командиры ДНР
    ни разу не попытались шлепнуть дудаева(суркова) во время его посещений ,
    видя как непрерывно гибнут их товарищи..
    Даже если бы попытка была не удачной, лучше умереть так, чем по очереди как бараны на закланье ...

    Видимо потому что командиры ДНР имеют отличную от Вас информацию, знают все не из якобыроссийских СМИ. И делают выводы на основе реального а не интернетовского видения происходящего.
    1. pariarg Онлайн
      pariarg Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Santor
      Цитата: pariarg
      я одного не понимаю - почему вооруженные командиры ДНР
      ни разу не попытались шлепнуть дудаева(суркова) во время его посещений ,
      видя как непрерывно гибнут их товарищи..
      Даже если бы попытка была не удачной, лучше умереть так, чем по очереди как бараны на закланье ...

      Видимо потому что командиры ДНР имеют отличную от Вас информацию, знают все не из якобыроссийских СМИ. И делают выводы на основе реального а не интернетовского видения происходящего.

      То есть вы продвигаете мысль что дудаев , его родственники и любовники заинтересованы в воссоединении русского народа?
      свидетель хпп? а дудаев пророк его?
  46. Ru_Na Офлайн
    Ru_Na Сегодня, 19:01
    +4
    Светлая память! Соболезнования родным и близким!
  47. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 19:02
    +5
    Всех перестреляли падлы....Путин ,стал сдавать все позиции . Эх Володя ,а мы так в тебя верили .
    А бандеровцы все живые ..! И все жертвы наши русских дружин напрасны ? soldier
    Радуйтесь либерастня и прочии русофобы ..Ваша все же взяла
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 19:14
      -4
      Как Вы думаете, мог ли Сталин ликвидировать Трумэна или Макартура?
      Я думаю мог и не стал.
      А можем мы зачистить ВСЮ верхушку 404?
      Думаю можем часов за 20.
      И не станем.
      И для РФ это 100% правильно.
      РФ не террористическое государство, как бы кому не хотелось.
      А вот правильно ли это для ДНР, которое ведет войну....
      1. Koal Онлайн
        Koal Сегодня, 20:28
        -1
        Цитата: bk316
        Как Вы думаете, мог ли Сталин ликвидировать Трумэна или Макартура?
        Я думаю мог и не стал.

        Смог бы и не стал ..Вы правильно суть всего зацепили ! Я вас плюсанул
        Просто обидно и горько , как Россию унижают ..
  48. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:03
    +4
    Всё! Теперь у республики только один вариант -начало "партизанской войны "по всей территории укроины! Взрывать воинские части, склады оружия и боеприпасов, диверсии на военных объектах, частях и предприятиях укроины. Чтобы эта власть укроинская была сметена огнем народного гнева и возмездия.
  49. pvv113 Офлайн
    pvv113 Сегодня, 19:05
    +3
    Вечная память...Соболезнования родным и близким
  50. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 19:08
    +2
    Ну что тут сказать?Семье соболезнование, ему: земля-пухом. А мы отступаем по всем направлениям, если не сказать-бежим. hi
  51. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 19:08
    +5
    Можно убить любого публичного человека. Может Путин и Трамп как-то защищены, да и то....
    Но никого не убивают, даже сша действует по другому.
    Значит есть негласное правило так с главами государств не поступать.
    А значит РФ может защитить лидеров ДНЛ и ЛНР только одним способом ПРИЗНАТЬ РЕСПУБЛИКИ.
  52. shubin Офлайн
    shubin Сегодня, 19:08
    0
    Надо признать, что спецслужбы Украины работают хорошо, как ни прискорбно, но это факт.
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 19:13
      0
      Посмотрим на сколько хорошо
    2. pariarg Онлайн
      pariarg Сегодня, 19:17
      -2
      Цитата: shubin
      Надо признать, что спецслужбы Украины работают хорошо, как ни прискорбно, но это факт.

      это не спецслужбы укрии, а спецслужбы хозяев комрадрского кремля
  53. Анатольевич Офлайн
    Анатольевич Сегодня, 19:09
    +3
    Цитата: Rusland
    Опять оборотень в окружении.

    Оборотни не только в окружении но и в кремле.
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 19:14
      -2
      Сходите в церковь
  54. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 19:10
    +6
    Хочу заметить, что убили одного из подписантов Минских соглашений. А это не Донецк обстрелять. Поэтому с теми, кто говорит что опять спустят на тормозах я не соглашусь. Это не значит, что у пороха пойдут проблемы со стороны России. Это значит, что у Путина найдется грубое вежливое слово в разговоре с Меркель, и гарантам со стороны ЕС придется делать выбор в отношениях с Украиной.
    1. pariarg Онлайн
      pariarg Сегодня, 19:16
      -2
      Цитата: Berkut24
      Поэтому с теми, кто говорит что опять спустят на тормозах я не соглашусь.

      ..снова хпп? ..утомили
  55. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 19:10
    +1
    Безлер 28 августа как предвидел:

    Вот интересно, сколько разного рода "министров" и "депутатов" этой банановой республики под кличкой ДНР рванёт в Киев рассказывать различного рода басни, когда реально начнут чистить эту клоаку, что они "строили" 4 года? Главное ребятам на передовой в этот момент побольше боеприпасов....
    И. Безлер
    28.08.2018
    https://vk.com/angeligo?w=wall283528124_484
  56. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 19:10
    +6
    Есть крысы в ДНР и не мало, все операции проведены блестяще с тактической точки зрения и во всех случаях - Мозговой, Гиви, Моторола, Захарченко жертвы не имели шанса выжить. Уж слишком четко для СБУ, явно сеть есть и помогать могли СБУ неслабо.
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 19:19
      +1
      СБ не компетентная, согласен. Хоронить в одной могиле с Захарченко всех кто отвечал за его безопасность. Личная беспечность руководителей тоже на руку врагам sad
      1. Vadim851 Онлайн
        Vadim851 Сегодня, 19:26
        0
        Тем более после каждого случае было примерно понятно кто следующий на кого будет вестись охота. Косяк СБ накладываемый на ненужное геройство. Отдохнуть вне кафе ведь куда лучше можно.
    2. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 19:37
      +1
      проведены блестяще с тактической

      Я бы даже сказал аккуратно (без грузовиков с тротилом), что-то совсем не в духе 404 - там если что и сделают обязательно накосячат. Делайте выводы....
      1. Vadim851 Онлайн
        Vadim851 Сегодня, 19:53
        0
        Вот именно, СБУ лажали на куда более простых операциях
  57. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 19:11
    +9
    Цитата: Навигатор 1
    Все как всегда, через одного место. Пальцы гнули , что укроповские ДРГ все перемочили, а тут под носом проморгали. Вечная память павшим войнам.

    -------------------------------
    Что-то уже начинаешь сомневаться в искусстве украинских ДРГ, уж слишком они искусны, что за три года ликвидировали все известные персоны республиканцев. При несомненном бубновом интересе Киева такое убийство ложится в масть и для некоторых персон в России, для которых существование республик давно кость в горле. Такая вот неслучайная случайность, которая очень удобна для многих в России, из тех конечно, у кого огромная власть и огромные деньги. Удобно отправить пассионариев на тот свет, сделать их посмертными героями, лить по ним крокодильи слезы по телевизору и за спиной народа готовить ликвидацию республик для размена в санкционной войне.
    1. sentaniel Офлайн
      sentaniel Сегодня, 20:27
      0
      Может им спецы с запада помогли потому-что или в их способностях вы тоже сомневаетесь?
  58. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 19:13
    +3
    Цитата: shubin
    Надо признать, что спецслужбы Украины работают хорошо, как ни прискорбно, но это факт.

    В каком месте? Дрг так не действуют. Если дрг то есть маршрут отхода и группа прикрытия 99%случаях ,а это бой в городе или его черте и ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрытие с помощью гражданских. И ещё,если задержали -значит пасли а это уже вопросы?????!)
    Других взрывов и боя не было ,значит взяли типа по тихому (спецназ млин))),я о задержанных типа диверсантах. - отвечал не я а ополченец находящийся там "Шаба" на мои вопросы.
  59. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 19:15
    +11
    Прощай Новороссия и простите нас ..Мы поверили Путину.

    Нас всех предали ,очередной раз..
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 19:38
      -1
      Ты-то тут причем?
      Может с ними в одном окопе воевал?
      Да нет если бы воевал, хрен бы такой коммент разместил.
      Так что больше похоже что с навальнятами тусуешься.
      Им то на гробах плясать не впервой.
      Так и чешутся руки в реале с такими поговорить..
    2. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:43
      +2
      Никто никого не предавал, не надо чушь нести. Говорю как гражданин ЛНР.
      1. Koal Онлайн
        Koal Сегодня, 20:35
        0
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Никто никого не предавал, не надо чушь нести. Говорю как гражданин ЛНР.

        А как Русский , вы это можете подтвердить(Богом поклянитесь ),что все погибли за Новороссию не зря ?
        Вы отвечаете ,что геноцида рускоязычного населения не будет ..? Хотя глупые вопросы я задаю ..(много чего нам обещали за нашу историю ..)
  60. tTшка Офлайн
    tTшка Сегодня, 19:17
    +3
    Очень жаль, если правда погиб Александр Захарченко ... Настоящий мужчина, лидер, воин ...

    Свино-укро "государство" - поганые террористы !
  61. Rasen Онлайн
    Rasen Сегодня, 19:17
    +3
    Просто нет слов. Несём потери.
    Выражаю соболезнования родным и близким Александра, а также всем людям Донбасса.
    Воину Александру - Царствие Небесное.
    1. ПростоЯ Онлайн
      ПростоЯ Сегодня, 20:51
      +1
      Rasen (Ярослав)
      Согласен. Захарченко был лицом Донбасса Очень жаль И непонятки впереди теперь
  62. Комментарий был удален.
  63. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 19:21
    +4
    Царствие небесное герою и воину!
    Что происходит?! "Моторолла", "Гиви"...теперь Захарченко! Такие люди "уходят"! Опять "иуда" в окружении? Куда служба безопасности смотрит?!
  64. артефакт Онлайн
    артефакт Сегодня, 19:24
    +1
    царствие небесное. жаль. надеюсь отомстят.
  65. Анатольевич Офлайн
    Анатольевич Сегодня, 19:25
    +6
    Цитата: weksha50
    До сумасшествия жаль...

    А я все ждал признания республики Россией и Захарченко в ней - президентом или, на крайний случай - премьером...
    Всё-таки добили, гады ... И ведь сколько попыток было...
    Ну и долго Россия будет жидомасонски-хохляцкими методами свою "внешне-внутреннюю" политику вести ???
    Пока всех в ЛДНР укропы не перемочат ???

    А укропы ли их мочат. Наша власть только на словах патриоты, на деле боятся их как черти ладана. Квачкова упекли в кутузку, чтобы на Рыжего не рыпался. Патриотам в партиях не реально пробиться наверх. Кто пытается, дискредитируют, как Грудинина, по своим центральным сми. Ничего не мешает им быть организаторами. Это такая же антирусская сила.
  66. ПолканОВ Офлайн
    ПолканОВ Сегодня, 19:26
    0
    ... земля пухом. Замена - кто-то или свои?
  67. milton Офлайн
    milton Сегодня, 19:26
    0
    Млин по старой русской традиции посадить на кол прилюдно и транслировать на 404.Достало это уже, друг кастрюльни откровенно терроризмом занимаются, в Сирии шайтаны режут головы и как бы все ровно для мировой общественности. Вспоминается фраза из "Скифы" Блока, "да азиаты мы с раскосыми и жаднымы очами". Навести страху на кастрюльню am
  68. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 19:26
    +3
    Упокой Господи рТ, погибшего Александра!!! Горько и больно...ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! Гореть в аду убийцам и их покровителям...
  69. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 19:28
    +2
    Ну как так то? Почему не остановили? Почему не проверили помещение? Откуда маршрут узнали? Чё там за тело охраняло?!
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 19:29
      +1
      Вычислить как нехер делать
  70. hiller Офлайн
    hiller Сегодня, 19:29
    +8
    Даже комментировать нет желания. Разочарование и опустошенность .Без предательства точно не обошлось. Земля ему пухом.
  71. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 19:32
    +2
    Цитата: Анатольевич
    А укропы ли их мочат. Наша власть только на словах патриоты, на деле боятся их как черти ладана. Квачкова упекли в кутузку, чтобы на Рыжего не рыпался. Патриотам в партиях не реально пробиться наверх. Кто пытается, дискредитируют, как Грудинина, по своим центральным сми. Ничего не мешает им быть организаторами. Это такая же антирусская сила.

    ------------------------
    Вот и я о том же, если смотреть на картину шире, то у такой смерти могут быть совсем неожиданные бенефициары помимо Киева.
  72. Strategia Офлайн
    Strategia Сегодня, 19:32
    -1
    Как бы не было это аналогом убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево в 1914 году. Очень многим на Западе хочется развязать войну, чтобы развалить Россию.
  73. vonWolfenstein Офлайн
    vonWolfenstein Сегодня, 19:33
    +2
    Как обухом по голове. Скорбим вместе с народом ДНР, и всеми, кому дорог Русский мир. Вечная ему память!
  74. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 19:36
    +3
    твою же ж матерь!.... добрались таки... Искренне жаль. Соболезнования родным и близким.
  75. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 19:36
    +1
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Очень плохая новость.

    Конечно Захарченко не был "семи пядей во лбу", но он был человек. Сочувствую его родным и близким.
    Не буду сейчас выкрикивать возмущенмы и проклятия- дело женщин дешевых договоров,а настоящий мужчина должен думать.
    У меня вопросы:1) куда смотрела местная СБ? Они должны мониторить подобные проявления.2) у него как у главы государства, самопровозглашенного или нет,есть личная охрана, а её обязанность предвидеть и такое.3)ох, чтой-то мучают подозрения,что не обошлось без"засланного казачка", а то и прямого предательства.
    Судите сами : человек захотел перекусить и зашёл в кафе, а как ДРГ знать, что Захарченко зайдет в то кафе, минировать все кафе глупо. Возможно, было его любимое кафе и об этом все знали, но в таком случае местная сб должна там все" вылезать", а если они такие тугодумы то не удивлюсь если их как курят в кроватке:" чик чирик секир башка".
    Нету на них Берри и Абакумова
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 19:40
      -1
      Закопать эту "охрану" вместе с ним
  76. Пол Баян Офлайн
    Пол Баян Сегодня, 19:38
    +2
    Какой нах погиб. Убили шумеры главу. Озабоченности не хватает.
  77. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 19:39
    +1
    Цитата: Навигатор 1
    Все как всегда, через одного место. Пальцы гнули , что укроповские ДРГ все перемочили, а тут под носом проморгали. Вечная память павшим войнам.

    А по-моему тут пахнет как минимум продажности, а то и хуже
  78. Себастьян Аристархович Перейра Офлайн
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:41
    +1
    Контрразведка Днр не работает....увы ! У бандеровцев чувство полной свободы в Донецке.
  79. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 19:41
    +2
    А виновато во многом само ДНР....убили 4х командиров. Сколько командиров или политиков убито на Украине?! Так всех перебьют!
    1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:03
      0
      Это только "Zaurbek"и всякие могут призывать к терактам и совершать их.

      Сколько командиров или политиков убито на Украине?!

      На поле боя достаточно, чтобы нас всерьез воспринимали.
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 20:29
        +1
        Я не призываю.....но войны нет и против ваших руководителе провели 5 успешных и громких диверсий. Чем занимаются спецслужбы ДНР?
    2. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 20:14
      -1
      Цитата: Zaurbek
      А виновато во многом само ДНР....

      Руководство ДНР не самостоятельно. Оно является проводником решений кремлевских кураторов. Но, кураторов видимо такое вот положение дел устраивает.
      Слов нет. Соболезную.
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 20:30
        0
        Вот именно!
  80. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:41
    +3
    Светлая память настоящему Воину...

    Участились у нас теракты, сам в Луганске под взрыв попадал...
  81. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 19:43
    +1
    революция всегда пожирает тех кто шёл во главе её.Это чисто факт.Москве придётся срочно ставить нового человека.Жаль что убили.Судя по роликам неплохой мужик был.И на передовой часто был.
  82. Malkavianin Офлайн
    Malkavianin Сегодня, 19:44
    +1
    Все к тому и шло.
  83. Комментарий был удален.
  84. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 19:45
    0
    Кроме мата у меня нет слов. Участие наших или их молчаливое согласие дело ясное. Как надоела эта грязь в нашей политике. Лучше бы воевали на Донбассе,а не в Сирии.
  85. Комментарий был удален.
  86. Z_G_R Офлайн
    Z_G_R Сегодня, 19:45
    0
    Что то не верю я, что это украина выкосила всех почти командиров, что были изначально. Ох не верю..
  87. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 19:47
    +4
    Погиб защитник русского народа.
    Правительство РФ должно, по крайней мере, объявить траур. А вообще меры необходимо принять самые жесткие. Если поймают исполнителей и заказчиков, какая мер? Ведь смертной казни у нас нет. Пора вводить.
    Земля Вам пухом, Захарченко. Вы Герой России.
  88. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 19:47
    +1
    Пiндoмepзocть никогда добровольно не откажется от террористической деятельности по всему миру. Человечество её сожжет как раковую опухоль, терзающую земной шар

    Чтобы осложнить кровавую работу пiндocни на русской земле, необходимо все-таки решится и полностью реинтегрировать ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей. Затем дать свободу от скакунов другим губерниям.
  89. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 19:48
    +2
    Там что в ДНР что в ЛНР контрразведка лажает постоянно! Убили уже всех знаковых фигур...
    Вот к чему привело Шапкозакидательское отношение к возможностям Украины...а их спецслужбы походу работать умеют, школа СССР никуда не делась...
    И всё бы ничего, а вот два взырыва уже у нас на Режимных предприятиях ВПК,заставляет призадуматься...
  90. нектоV Офлайн
    нектоV Сегодня, 19:51
    -2
    Цитата: Svarog
    Цитата: Перейра
    Да, это чрезвычайно печально.
    Зато у щеневмерликов радость.

    Это вполне предсказуемо, я еще пол года назад писал, что их всех там убьют..Половинчатые, неуверенные действия нашего президента приведут в конце к полному провалу проектов ДНР и ЛНР. Уже сейчас местные, которые поднялись в надежде на помощь России, мягко говоря разочарованы. Их просто кинули...


    А на что Вы надеялись, на вашего президента ?,как показали последние события он не тот за кого себя выдает,хороший артист это да,и на свой народ ему наплевать, что с него возьмешь он ставленник Ельцина, ему свои 200 олигархов ближе.
  91. Volos Офлайн
    Volos Сегодня, 19:51
    -4
    с молчаливого согласия Путина отстреливают лидеров Народных республик Новороссии, они опасны для нынешней власти так как умеют воевать но не привыкли присмыкатся.....
    1. Adimius38 Офлайн
      Adimius38 Сегодня, 20:03
      -1
      Боюсь,что ты прав . от этого у меня нет никакого уважения к властям. Трусливая тактика ничего не предпринимать.
  92. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 19:53
    0
    Цитата: bratchanin3
    Не уже ли ещё и этого не достаточно, чтобы Россия признала ЛДНР и всемерно оказала военную помощь молодым республикам?

    Конечно это естевенное желание, но в случае с Абхазией и сейчас две большие разницы: сейчас только- только начинаем отбиваться то санкций, а тут самим в петлю лезть? Фиг его знает может Петюня молится, чтобы признала и дала повод амерам влезть? Так можно держать за Фаберже Петю и искренне удивляться:"Тю на тебя, что ты спишь? Вашиш хлопцы за городку и продают оружие,а я не я хата не моя
  93. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 19:54
    -1
    начинают всегда благородные и сильные люди а заканчиваеться всё это тупыми разборками за влияние и бабки.Поэтому такого рода всякие "революции омерзительны.Что на волне успеха к власти приходят барыги а настоящие мужики попадают в жернова.
  94. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 19:54
    +2
    Земля ему пухом! Соболезнования родным и близким! СМЕРТЬ БАНДЕРЛОГАМ!!! negative
  95. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 19:55
    +2
    Ибо сказано: хороший бандеровец - мёртвый бандеровец
  96. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 19:56
    +1
    земля ему пухом
  97. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 19:57
    +1
    Земля пухом.
    Потери ДНР/ЛНР известных командиров за последние годы показывает отвратительную работу контрразведки этих республик.
    И, к сожалению, эффективность украинских спецслужб.
    1. Adimius38 Офлайн
      Adimius38 Сегодня, 20:09
      0
      вопрос в том где эффективность контрразведки сопредельного государства.
  98. asiat_61 Онлайн
    asiat_61 Сегодня, 19:58
    0
    Простой вопрос : наше КГБ , что совсем мышей не ловит? Не говорите ,что их там нет.
  99. ShM05 Офлайн
    ShM05 Сегодня, 19:59
    +1
    Сейчас по России 24 уже пошла тема про Миротворцев. Все они обо всем договорились давно уже, лапшу нам вешают про дрг, действуют согласованно и с нашей и с той стороны, одна команда в разной форме, я как кавказец скажу, у нас и у них сидят враги русского народа. Захарченко по ходу путался под ногами и имел свое мнение, вот и убрали
  100. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 19:59
    +4
    Вот так и закончилась "Русская весна Новороссии" Практически всех перебили и разогнали ..
    Наивные мы русские , нас очередной раз обманули и просто тупо уничтожают ..

    Опять все эти жертвы идейные напрасны ..? Плохо на душе ,жутко ..

    Загнобили нас ВСЕХ..Обидно ,больно и главное страшит будущее , которое нам готовят.. negative
    1. Андрей ВОВ Онлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 20:30
      0
      Лично вы,там воевали???лично вы,что то для них сделали??или на диване только пальцами стучали??
      Хватит лозунгов,хватит