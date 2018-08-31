СМИ: Глава ДНР Александр Захарченко погиб

Из Донецкой народной республики приходят сообщения о смертельном ранении главы ДНР Александра Захарченко. По неподтверждённой информации, руководитель республики получил ранение при взрыве, который прогремел в одном из кафе Донецка. У кафе оригинальное название - "Сепар". На данную минуту данных о других пострадавших в результате взрыва нет.Сообщается о том, что здание кафе оцеплено сотрудниками служб безопасности Донецкой народной республики. В здании в результате взрыва начался пожар. Пожарные расчёты пытаются справиться с огнём.Взрыв прогремел примерно в 17:30 по местному времени. По некоторым данным, Александр Захарченко зашёл в кафе, чтобы поужинать.Раненого Александра Захарченко доставили в клинику, где он от полученных ранений скончался. Вместе с ним в кафе находился зампред правительства республики Александр Тимофеев. Сообщается, что он получил ранения и ожоги.Примерно через час после взрыва правоохранительные органы ДНР объявили, что задержали подозреваемых в совершении теракта. Задержанные названы украинскими диверсантами и связанными с ними лицами. На момент задержания они находились в автомобиле на улице Богдана Хмельницкого. По каким признакам было установлено, что они диверсанты, на данную минуту не сообщается.Гибель Захарченко подтвердил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, а также в администрации главы самопровозглашенной республики.По последней информации, в покушении на главу ДНР подозревают одного из его охранников. В силовых структурах ДНР заявили, что с места взрыва он исчез. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе ДНР с Россией и Украиной для розыска подозреваемого.