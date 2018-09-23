Автоматический гранатомет Mk 18 Mod 0 (США)
Разработка оружия совершенно нового класса и поиск удачных технических решений всегда сопровождается серьезными трудностями. Это в полной мере прочувствовали на себе создатели первых американских автоматических гранатометов. Столкнувшись с разнообразными затруднениями, они были вынуждены использовать не самые удачные схемы оружия. К примеру, в проекте Mk 18 Mod 0 им пришлось применить уже забытую систему с ручным приводом автоматики. Впрочем, это не помешало готовому изделию поступить на вооружение.
Проработка вопроса создания автоматических гранатометов того или иного назначения велась в США с конца пятидесятых годов. В начале следующего десятилетия стартовало проектирование первых систем, которым вскоре удалось дойти до принятия на вооружение. Интерес к подобному оружию проявляли сухопутные войска, желавшие усилить огневую мощь пехоты, а также военно-воздушные и военно-морские силы, которые хотели дополнить имеющиеся на их технике пулеметы.
Автоматический гранатомет Mk 18 Mod 0 на пехотном станке. На переднем плане свисает лента с пустыми гильзами. Фото Smallarmsreview.com
Одним из заказчиков новых автоматических гранатометов, как это ни странно, стали ВМС США. Командование посчитало, что многочисленные патрульные катера должны вооружаться не только пулеметами, но и более серьезным оружием. Автоматическая система, метающая 40-мм осколочные гранаты, прекрасно подходила на эту роль. В 1962 году ВМС разместили официальный заказ на такое оружие. Один из перспективных проектов, в соответствии с военно-морской номенклатурой, получил рабочее название Mk 18 Mod 0.
Разработка нового изделия стартовала в конце 1962 года и велась инженерами Honeywell Corporation. Заказчик желал получить оружие, способное делать несколько сотен выстрелов в минуту и отправлять осколочные гранаты на дистанцию до нескольких тысяч ярдов. При этом изделие должно было иметь достаточно компактные размеры, позволяющие использовать его на технике или с пехотным станком.
Очевидно, что главной проблемой для конструкторов из Honeywell стало создание автоматики, способной обеспечить автоматический огонь с использованием выстрела 40х46 мм. Было установлено, что автоматика, использующая энергию выстрела, серьезно усложнит конструкцию оружия, а также приведет к росту габаритов и массы. По этой причине инженеры решили применить давно забытую систему с ручным приводом автоматики, осуществляемым при помощи вращения специальной рукоятки.
К началу 1964 года оружейники завершили основные проектные работы и сформировали общий облик будущего Mk 18 Mod 0. Позже предложенная конструкция несколько раз дорабатывалась и совершенствовалась, но основные ее особенности оставались без изменений. До серийного производства был доведен автоматический гранатомет с ручным приводом и особой конструкцией внутренних агрегатов.
Изделие без станка, вид спереди справа. Виден узел соединения деталей ствольной коробки и рукоятка привода. Фото Warisboring.com
Готовый гранатомет Mk 18 Mod 0 имел специфический, но узнаваемый внешний вид. Его можно было узнать по непропорционально крупной ствольной коробке упрощенной формы. Спереди из коробки выходил ствол, сзади на ней помещалась часть средств управления. На бортах размещались средства для работы с лентой, а справа сзади поместили рукоятку управления механизмами. На днище ствольной коробки расположили крепления для установки на различные совместимые станки.
Ствольная коробка нового гранатомета отличалась большими размерами и особой формой; то же можно было сказать и о ее откидной крышке. Две крупные детали соединялись шарниром: крышка могла откидываться вверх и вперед, открывая доступ к внутренним механизмам и позволяя производить перезарядку или обслуживание.
Ствольная коробка Mk 18 Mod 0 получила вертикальную переднюю стенку, в верхней части которой имелись крепления для ствола. Передняя часть ее бортов отличалась уменьшенной высотой, что было связано с наличием приемника ленты и окна для вывода гильз. Позади них высота коробки увеличивалась. Задняя стенка коробки отличалась большой высотой и располагалась вертикально. Днище выполнили выгнутым. Крышка представляла собой крупное металлическое устройство, занимавшее чуть более трети общей высоты коробки. Передняя часть крышки отличалась немного большими размерами.
На уровне окон для подачи и вывода ленты, в передней части ствольной коробки и крышки, помещались оригинальные устройства для взаимодействия с выстрелами. Задние их объемы предназначались для установки ручного привода, систем управления автоматикой и ударно-спускового механизма. Любопытно, что внутри гранатомета оставались значительные пустые объемы, не занятые механизмами или движущимися деталями.
Конструкторы из Honeywell нашли интересный способ работы с достаточно крупным боеприпасом, способный обеспечить автоматический огонь с минимальной сложностью конструкции. При этом именно такие упрощенные механизмы привели к необходимости увеличения ствольной коробки и применения крупной крышки.
Автоматика была построена на основе системы под названием Split breech («разъемный казенник»). Ее главными элементами были два крупных ротора, которые помещались в передней части ствольной коробки и ее крышки. Каждая такая деталь имела по шесть боковых лотков, предназначенных для работы с лентой и гранатами. Один ротор помещался ниже уровня ствола, второй – чуть выше. При этом на уровне ствола пара лотков двух роторов соединялась и образовывала самую настоящую камору, из которой осуществлялся выстрел.
Задний отсек ствольной коробки отдавался под механизмы привода и УСМ. Справа в коробку входил вал Г-образной рукоятки управления. Через коническую передачу крутящий момент с рукоятки передавался на продольный вал, соединенный с простейшим редуктором. Последний обеспечивал вращение нижнего ротора по часовой стрелке (при взгляде в направлении стрельбы). На приводном валу расположили кулачковый механизм, связанный с подвижным ударником и приводом верхнего ротора.
Кулачок на валу заставлял качаться вперед и назад вертикальный рычаг, верхнее плечо которого соединялось с приводом второго ротора. Через простейший механизм движение рычага преобразовывалось во вращение ротора (против часовой стрелки). Наличие рычага упрощало конструкцию механики, а кроме того, не мешало открывать крышку ствольной коробки: сам рычаг при этом оставался внутри коробки, а верхний ротор с приводом свободно отделялись от него.
Схема автоматики типа split breech (вверху) и устройство ударника (внизу). Рисунки из книги The Machine Gun
Оружие оснастили нарезным стволом длиной всего 6 дюймов – 152 мм или 3,8 калибра. Однако следует отметить, что такую длину имел только собственно ствол. Граната типа 40х46 мм была заметно короче «разъемного казенника», и потому передняя часть последнего существенно увеличивала фактическую длину ствола, используемую для разгона боеприпаса. Впрочем, несмотря на это, реальные характеристики огня могли быть недостаточными. В определенный момент проблему недостаточной длины ствола предложили решать при помощи надульного устройства-трубки калибром 40 мм.
Гранатомет Mk 18 Mod 0 получил несложный ударно-спусковой механизм двойного действия ударникового типа. На уровне разъемного казенника в задней полости коробки помещался продольный стержень-ударник, на который надевалась боевая пружина. Вращающийся кулачок из системы ручного привода должен был отводить ударник назад и отпускать его, обеспечивая выстрел. На хвостовике ударника, выходившего наружу через отверстие в задней стенке коробки, находилась крупная металлическая стрелка, выполнявшая функции предохранителя. Ее поворот вокруг продольной оси позволял перевести УСМ в один из трех режимов: загрузка ленты, блокировка или огонь. Блокировка спуска осуществлялась самым простым способом. Ударник блокировался на безопасном расстоянии от казенника.
Изделие Mk 18 Mod 0 должно было использовать выстрелы типа 40х46 мм, транспортируемые в лентах. Ленты предлагалось изготавливать из синтетической ткани. Была разработана специальная машинка для снаряжения патронных лент. Она получала боеприпасы и пару синтетических лент, а затем оборачивала последние вокруг гранат и спаивала их между собой. Готовая лента отличалась достаточной прочностью и малым весом. Прочность материала позволяла несколько раз переснаряжать ленту.
Лента должна была транспортироваться в металлической коробке. Для нужд ВМС разработали короб на 48 гранат. Вместе с боекомплектом он весил 35 фунтов – менее 16 кг. Пехоте предлагалось использовать менее крупную коробку вдвое меньшей емкости. Она весила 19 фунтов или 8,6 кг.
Обучение личного состава обращению с Mk 18 Mod 0. Фото Smallarmsreview.com
Новое оружие отличалось специфической эргономикой. Наводить его предлагалось при помощи крупной П-образной рукоятки, установленной на задней стенке ствольной коробки. Под этой рукояткой находилась стрелка предохранителя. На правом борту помещалась рукоятка привода механизмов. При этом управление огнем осуществлялось только за счет вращения последней. Второй рукой стрелку предлагалось удерживать неподвижную рукоять и наводить оружие.
На крышке гранатомета помещался прицел, соответствовавший огневым качествам оружия. На общей планке помещались мушка и целик с ракурсными кольцами. Такой прицел обеспечивал огонь только с большими углами возвышения.
Одна из основных задач проекта была решена, и потому новый автоматический гранатомет оказался достаточно компактным. Его общая длина составляла 22 дюйма (559 мм), ширина с учетом рукоятки управления 13,5 дюйма (342 мм), высота – 12 дюймов (304 мм). Масса изделия без станка – 19 фунтов или 8,6 кг. Сравнительно короткий ствол разгонял гранату до скорости не более 220 футов в секунду (порядка 65 м/с), однако позволял вести огонь на дистанцию до 1,5-2 км (по крутым навесным траекториям).
Подготовка Mk 18 Mod 0 к стрельбе не отличалась сложностью. Следовало открыть замок на левом борту оружия и поднять крышку. Далее в нижнюю часть разъемного казенника укладывалась граната в ленте. После этого можно было закрыть крышку и перевести предохранитель в положение «огонь». Оружие было готово к стрельбе.
При вращении рукоятки ручного привода кулачковый механизм взводил и спускал ударник, выполняя выстрел. Дальнейшее вращение рукоятки отводило ударник назад, а затем проворачивало пару роторов. Пустая гильза вместе с ячейкой ленты выводилась вправо, а слева роторы захватывали новый выстрел и подводили его к стволу. После этого УСМ вновь спускал ударник. Скорострельность такого оружия прямо зависела от физических возможностей стрелка. На практике этот параметр достигал 230-250 выстрелов в минуту.
Опытные гранатометы новой модели были поданы на испытания в 1964 году. Представители ВМС США ознакомились с этим оружием и остались довольны. Прототипы соответствовали заявленным характеристикам, а в некоторых случаях и превосходили их. Так, опытный Mk 18 Mod 0 на испытаниях сделал 5 тыс. выстрелов без единой поломки автоматики. При этом заказчик пожелал, чтобы разработчики внесли в имеющуюся конструкцию некоторые изменения, направленные на повышение удобства и безопасности обращения с оружием.
Компактная и легкая система с высокими огневыми характеристиками вполне должна была найти применение на патрульных катерах и других легких плавсредствах. Кроме того, вскоре после проведения первых испытаний «флотским» гранатометом заинтересовались сухопутные войска. Этот интерес вылился в несколько заказов на серийное производство оружия. Автоматические гранатометы Mk 18 Mod 0 пошли в серию в 1965 году.
Выпуск гранатометов нового типа продолжался не слишком долго и был остановлен в 1968 году. Примерно за три года компания Honeywell выпустила не менее 1200 серийных изделий. Оружие разных партий предназначалось для поставок военно-морским силам и сухопутным войскам. Предполагалось, что гранатометы для флота будут использоваться с различными установками для монтажа на катерах, а в армию поставлялись изделия со станками-треногами. При этом не исключалось использование такого оружия на самоходных платформах.
Патрульный катер со смешанным вооружением. Второй справа боец управляет гранатометом Mk 18 Mod 0. Фото Smallarmsreview.com
Автоматический гранатомет Mk 18 Mod 0 появился вскоре после вступления США во Вьетнамскую войну, и потому ему сразу пришлось отправиться на фронт. На практике было подтверждено, что подобное оружие – даже имея не самый совершенный внешний привод – оказывается удобным средством огневой поддержки. 40-мм осколочные гранаты удачно дополняли либо заменяли имеющиеся пулеметы винтовочного или крупного калибра. Такое оружие хорошо себя показало как в пехоте, так и на борту патрульных катеров.
По результатам эксплуатации гранатометов в войсках, были предложены несколько вариантов модернизации. Так, был предложен новый прицел с целиком в виде пластинки, имеющей несколько прорезей под разные дистанции стрельбы. Также создавались новые варианты станков и стационарных установок. Особый интерес представляла корабельная установка, построенная на основе крупного ящика для боеприпасов. В последнем можно было разместить до 200 гранат в ленте.
Однако следует отметить, что карьера гранатомета Mk 18 Mod 0 была не слишком долгой. Уже в 1968 году на вооружение поступил более совершенный гранатомет Mk 19, имевший массу преимуществ перед предшественником. Прежде всего, он отличался наличием полноценной автоматики, использующей энергию выстрела. В связи с этим он мог превосходить «ручное» оружие по ряду важных параметров. Как следствие, в том же году производство Mk 18 Mod 0 было прекращено в пользу более нового образца.
До определенного времени два автоматических гранатомета эксплуатировались параллельно. Однако массовый выпуск новых Mk 19 достаточно быстро позволил провести перевооружение. Не самые удобные Mk 18 Mod 0 почти повсеместно были выведены из эксплуатации. В течение нескольких следующих лет они официально оставались на вооружении, хотя и вышли из массового использования. Позже, закрыв свои потребности при помощи новых Mk 19, вооруженные силы США окончательно отказались от предыдущего образца.
Активная эксплуатация автоматических гранатометов Mk 18 Mod 0 продолжалась всего несколько лет, но и за это время такое оружие успело оставить заметный след в истории американской армии. С точки зрения конструкции этот образец не был особо удачным, и потому по всем основным характеристикам проигрывал более новому оружию. Однако стоит учитывать, что Mk 18 Mod 0 появился в нужное время и сделал заметный вклад в боеспособность армии. Несмотря на специфическую конструкцию и внешний привод, это оружие заняло свою нишу и решало боевые задачи вплоть до появления более удачных систем.
По материалам:
http://forgottenweapons.com/
http://smallarmsreview.com/
https://warisboring.com/
http://guns.wikia.com/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
Проработка вопроса создания автоматических гранатометов того или иного назначения велась в США с конца пятидесятых годов. В начале следующего десятилетия стартовало проектирование первых систем, которым вскоре удалось дойти до принятия на вооружение. Интерес к подобному оружию проявляли сухопутные войска, желавшие усилить огневую мощь пехоты, а также военно-воздушные и военно-морские силы, которые хотели дополнить имеющиеся на их технике пулеметы.
Автоматический гранатомет Mk 18 Mod 0 на пехотном станке. На переднем плане свисает лента с пустыми гильзами. Фото Smallarmsreview.com
Одним из заказчиков новых автоматических гранатометов, как это ни странно, стали ВМС США. Командование посчитало, что многочисленные патрульные катера должны вооружаться не только пулеметами, но и более серьезным оружием. Автоматическая система, метающая 40-мм осколочные гранаты, прекрасно подходила на эту роль. В 1962 году ВМС разместили официальный заказ на такое оружие. Один из перспективных проектов, в соответствии с военно-морской номенклатурой, получил рабочее название Mk 18 Mod 0.
Разработка нового изделия стартовала в конце 1962 года и велась инженерами Honeywell Corporation. Заказчик желал получить оружие, способное делать несколько сотен выстрелов в минуту и отправлять осколочные гранаты на дистанцию до нескольких тысяч ярдов. При этом изделие должно было иметь достаточно компактные размеры, позволяющие использовать его на технике или с пехотным станком.
Очевидно, что главной проблемой для конструкторов из Honeywell стало создание автоматики, способной обеспечить автоматический огонь с использованием выстрела 40х46 мм. Было установлено, что автоматика, использующая энергию выстрела, серьезно усложнит конструкцию оружия, а также приведет к росту габаритов и массы. По этой причине инженеры решили применить давно забытую систему с ручным приводом автоматики, осуществляемым при помощи вращения специальной рукоятки.
К началу 1964 года оружейники завершили основные проектные работы и сформировали общий облик будущего Mk 18 Mod 0. Позже предложенная конструкция несколько раз дорабатывалась и совершенствовалась, но основные ее особенности оставались без изменений. До серийного производства был доведен автоматический гранатомет с ручным приводом и особой конструкцией внутренних агрегатов.
Изделие без станка, вид спереди справа. Виден узел соединения деталей ствольной коробки и рукоятка привода. Фото Warisboring.com
Готовый гранатомет Mk 18 Mod 0 имел специфический, но узнаваемый внешний вид. Его можно было узнать по непропорционально крупной ствольной коробке упрощенной формы. Спереди из коробки выходил ствол, сзади на ней помещалась часть средств управления. На бортах размещались средства для работы с лентой, а справа сзади поместили рукоятку управления механизмами. На днище ствольной коробки расположили крепления для установки на различные совместимые станки.
Ствольная коробка нового гранатомета отличалась большими размерами и особой формой; то же можно было сказать и о ее откидной крышке. Две крупные детали соединялись шарниром: крышка могла откидываться вверх и вперед, открывая доступ к внутренним механизмам и позволяя производить перезарядку или обслуживание.
Ствольная коробка Mk 18 Mod 0 получила вертикальную переднюю стенку, в верхней части которой имелись крепления для ствола. Передняя часть ее бортов отличалась уменьшенной высотой, что было связано с наличием приемника ленты и окна для вывода гильз. Позади них высота коробки увеличивалась. Задняя стенка коробки отличалась большой высотой и располагалась вертикально. Днище выполнили выгнутым. Крышка представляла собой крупное металлическое устройство, занимавшее чуть более трети общей высоты коробки. Передняя часть крышки отличалась немного большими размерами.
На уровне окон для подачи и вывода ленты, в передней части ствольной коробки и крышки, помещались оригинальные устройства для взаимодействия с выстрелами. Задние их объемы предназначались для установки ручного привода, систем управления автоматикой и ударно-спускового механизма. Любопытно, что внутри гранатомета оставались значительные пустые объемы, не занятые механизмами или движущимися деталями.
Конструкторы из Honeywell нашли интересный способ работы с достаточно крупным боеприпасом, способный обеспечить автоматический огонь с минимальной сложностью конструкции. При этом именно такие упрощенные механизмы привели к необходимости увеличения ствольной коробки и применения крупной крышки.
Автоматика была построена на основе системы под названием Split breech («разъемный казенник»). Ее главными элементами были два крупных ротора, которые помещались в передней части ствольной коробки и ее крышки. Каждая такая деталь имела по шесть боковых лотков, предназначенных для работы с лентой и гранатами. Один ротор помещался ниже уровня ствола, второй – чуть выше. При этом на уровне ствола пара лотков двух роторов соединялась и образовывала самую настоящую камору, из которой осуществлялся выстрел.
Задний отсек ствольной коробки отдавался под механизмы привода и УСМ. Справа в коробку входил вал Г-образной рукоятки управления. Через коническую передачу крутящий момент с рукоятки передавался на продольный вал, соединенный с простейшим редуктором. Последний обеспечивал вращение нижнего ротора по часовой стрелке (при взгляде в направлении стрельбы). На приводном валу расположили кулачковый механизм, связанный с подвижным ударником и приводом верхнего ротора.
Кулачок на валу заставлял качаться вперед и назад вертикальный рычаг, верхнее плечо которого соединялось с приводом второго ротора. Через простейший механизм движение рычага преобразовывалось во вращение ротора (против часовой стрелки). Наличие рычага упрощало конструкцию механики, а кроме того, не мешало открывать крышку ствольной коробки: сам рычаг при этом оставался внутри коробки, а верхний ротор с приводом свободно отделялись от него.
Схема автоматики типа split breech (вверху) и устройство ударника (внизу). Рисунки из книги The Machine Gun
Оружие оснастили нарезным стволом длиной всего 6 дюймов – 152 мм или 3,8 калибра. Однако следует отметить, что такую длину имел только собственно ствол. Граната типа 40х46 мм была заметно короче «разъемного казенника», и потому передняя часть последнего существенно увеличивала фактическую длину ствола, используемую для разгона боеприпаса. Впрочем, несмотря на это, реальные характеристики огня могли быть недостаточными. В определенный момент проблему недостаточной длины ствола предложили решать при помощи надульного устройства-трубки калибром 40 мм.
Гранатомет Mk 18 Mod 0 получил несложный ударно-спусковой механизм двойного действия ударникового типа. На уровне разъемного казенника в задней полости коробки помещался продольный стержень-ударник, на который надевалась боевая пружина. Вращающийся кулачок из системы ручного привода должен был отводить ударник назад и отпускать его, обеспечивая выстрел. На хвостовике ударника, выходившего наружу через отверстие в задней стенке коробки, находилась крупная металлическая стрелка, выполнявшая функции предохранителя. Ее поворот вокруг продольной оси позволял перевести УСМ в один из трех режимов: загрузка ленты, блокировка или огонь. Блокировка спуска осуществлялась самым простым способом. Ударник блокировался на безопасном расстоянии от казенника.
Изделие Mk 18 Mod 0 должно было использовать выстрелы типа 40х46 мм, транспортируемые в лентах. Ленты предлагалось изготавливать из синтетической ткани. Была разработана специальная машинка для снаряжения патронных лент. Она получала боеприпасы и пару синтетических лент, а затем оборачивала последние вокруг гранат и спаивала их между собой. Готовая лента отличалась достаточной прочностью и малым весом. Прочность материала позволяла несколько раз переснаряжать ленту.
Лента должна была транспортироваться в металлической коробке. Для нужд ВМС разработали короб на 48 гранат. Вместе с боекомплектом он весил 35 фунтов – менее 16 кг. Пехоте предлагалось использовать менее крупную коробку вдвое меньшей емкости. Она весила 19 фунтов или 8,6 кг.
Обучение личного состава обращению с Mk 18 Mod 0. Фото Smallarmsreview.com
Новое оружие отличалось специфической эргономикой. Наводить его предлагалось при помощи крупной П-образной рукоятки, установленной на задней стенке ствольной коробки. Под этой рукояткой находилась стрелка предохранителя. На правом борту помещалась рукоятка привода механизмов. При этом управление огнем осуществлялось только за счет вращения последней. Второй рукой стрелку предлагалось удерживать неподвижную рукоять и наводить оружие.
На крышке гранатомета помещался прицел, соответствовавший огневым качествам оружия. На общей планке помещались мушка и целик с ракурсными кольцами. Такой прицел обеспечивал огонь только с большими углами возвышения.
Одна из основных задач проекта была решена, и потому новый автоматический гранатомет оказался достаточно компактным. Его общая длина составляла 22 дюйма (559 мм), ширина с учетом рукоятки управления 13,5 дюйма (342 мм), высота – 12 дюймов (304 мм). Масса изделия без станка – 19 фунтов или 8,6 кг. Сравнительно короткий ствол разгонял гранату до скорости не более 220 футов в секунду (порядка 65 м/с), однако позволял вести огонь на дистанцию до 1,5-2 км (по крутым навесным траекториям).
Подготовка Mk 18 Mod 0 к стрельбе не отличалась сложностью. Следовало открыть замок на левом борту оружия и поднять крышку. Далее в нижнюю часть разъемного казенника укладывалась граната в ленте. После этого можно было закрыть крышку и перевести предохранитель в положение «огонь». Оружие было готово к стрельбе.
При вращении рукоятки ручного привода кулачковый механизм взводил и спускал ударник, выполняя выстрел. Дальнейшее вращение рукоятки отводило ударник назад, а затем проворачивало пару роторов. Пустая гильза вместе с ячейкой ленты выводилась вправо, а слева роторы захватывали новый выстрел и подводили его к стволу. После этого УСМ вновь спускал ударник. Скорострельность такого оружия прямо зависела от физических возможностей стрелка. На практике этот параметр достигал 230-250 выстрелов в минуту.
Опытные гранатометы новой модели были поданы на испытания в 1964 году. Представители ВМС США ознакомились с этим оружием и остались довольны. Прототипы соответствовали заявленным характеристикам, а в некоторых случаях и превосходили их. Так, опытный Mk 18 Mod 0 на испытаниях сделал 5 тыс. выстрелов без единой поломки автоматики. При этом заказчик пожелал, чтобы разработчики внесли в имеющуюся конструкцию некоторые изменения, направленные на повышение удобства и безопасности обращения с оружием.
Компактная и легкая система с высокими огневыми характеристиками вполне должна была найти применение на патрульных катерах и других легких плавсредствах. Кроме того, вскоре после проведения первых испытаний «флотским» гранатометом заинтересовались сухопутные войска. Этот интерес вылился в несколько заказов на серийное производство оружия. Автоматические гранатометы Mk 18 Mod 0 пошли в серию в 1965 году.
Выпуск гранатометов нового типа продолжался не слишком долго и был остановлен в 1968 году. Примерно за три года компания Honeywell выпустила не менее 1200 серийных изделий. Оружие разных партий предназначалось для поставок военно-морским силам и сухопутным войскам. Предполагалось, что гранатометы для флота будут использоваться с различными установками для монтажа на катерах, а в армию поставлялись изделия со станками-треногами. При этом не исключалось использование такого оружия на самоходных платформах.
Патрульный катер со смешанным вооружением. Второй справа боец управляет гранатометом Mk 18 Mod 0. Фото Smallarmsreview.com
Автоматический гранатомет Mk 18 Mod 0 появился вскоре после вступления США во Вьетнамскую войну, и потому ему сразу пришлось отправиться на фронт. На практике было подтверждено, что подобное оружие – даже имея не самый совершенный внешний привод – оказывается удобным средством огневой поддержки. 40-мм осколочные гранаты удачно дополняли либо заменяли имеющиеся пулеметы винтовочного или крупного калибра. Такое оружие хорошо себя показало как в пехоте, так и на борту патрульных катеров.
По результатам эксплуатации гранатометов в войсках, были предложены несколько вариантов модернизации. Так, был предложен новый прицел с целиком в виде пластинки, имеющей несколько прорезей под разные дистанции стрельбы. Также создавались новые варианты станков и стационарных установок. Особый интерес представляла корабельная установка, построенная на основе крупного ящика для боеприпасов. В последнем можно было разместить до 200 гранат в ленте.
Однако следует отметить, что карьера гранатомета Mk 18 Mod 0 была не слишком долгой. Уже в 1968 году на вооружение поступил более совершенный гранатомет Mk 19, имевший массу преимуществ перед предшественником. Прежде всего, он отличался наличием полноценной автоматики, использующей энергию выстрела. В связи с этим он мог превосходить «ручное» оружие по ряду важных параметров. Как следствие, в том же году производство Mk 18 Mod 0 было прекращено в пользу более нового образца.
До определенного времени два автоматических гранатомета эксплуатировались параллельно. Однако массовый выпуск новых Mk 19 достаточно быстро позволил провести перевооружение. Не самые удобные Mk 18 Mod 0 почти повсеместно были выведены из эксплуатации. В течение нескольких следующих лет они официально оставались на вооружении, хотя и вышли из массового использования. Позже, закрыв свои потребности при помощи новых Mk 19, вооруженные силы США окончательно отказались от предыдущего образца.
Активная эксплуатация автоматических гранатометов Mk 18 Mod 0 продолжалась всего несколько лет, но и за это время такое оружие успело оставить заметный след в истории американской армии. С точки зрения конструкции этот образец не был особо удачным, и потому по всем основным характеристикам проигрывал более новому оружию. Однако стоит учитывать, что Mk 18 Mod 0 появился в нужное время и сделал заметный вклад в боеспособность армии. Несмотря на специфическую конструкцию и внешний привод, это оружие заняло свою нишу и решало боевые задачи вплоть до появления более удачных систем.
По материалам:
http://forgottenweapons.com/
http://smallarmsreview.com/
https://warisboring.com/
http://guns.wikia.com/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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