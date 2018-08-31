МИД РФ обвинил в убийстве Захарченко Киев, СБУ все отрицает

Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне

Мы подтверждаем информацию о гибели Захарченко, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями - кто-то что то делит

Российский МИД отреагировал на убийство главы самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко. В Москве считают, что за убийством стоят власти Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.- заявила Захарова, при этом призвав мировое общество к беспристрастному расследованию этого преступления.Зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что в гибели Александра Захарченко виновна СБУ. Версии виновности киевского режима в покушении на главу ДНР придерживается и полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин, который заявил, что убийство было организовано украинской стороной и назвал это очередной агрессией со стороны Украины.Между тем, в Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, но при этом полностью отвергли обвинения в причастности к ней.- заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.В свою очередь, руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что Захарченко был убит в результате криминальных разборок в среде боевиков или ликвидирован спецслужбами России.