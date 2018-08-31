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МИД РФ обвинил в убийстве Захарченко Киев, СБУ все отрицает

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Российский МИД отреагировал на убийство главы самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко. В Москве считают, что за убийством стоят власти Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ обвинил в убийстве Захарченко Киев, СБУ все отрицает


Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне
- заявила Захарова, при этом призвав мировое общество к беспристрастному расследованию этого преступления.


Зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что в гибели Александра Захарченко виновна СБУ. Версии виновности киевского режима в покушении на главу ДНР придерживается и полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин, который заявил, что убийство было организовано украинской стороной и назвал это очередной агрессией со стороны Украины.

Между тем, в Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, но при этом полностью отвергли обвинения в причастности к ней.

Мы подтверждаем информацию о гибели Захарченко, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями - кто-то что то делит
- заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь, руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что Захарченко был убит в результате криминальных разборок в среде боевиков или ликвидирован спецслужбами России.
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67 комментариев
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  1. предки с Дона Офлайн
    предки с Дона Сегодня, 20:02
    +7
    Самое печальное, что организаторам преступления все сойдет с рук и ограничится глубокой обеспокоенностью со стороны официальных представителей.
    1. Николай С. Онлайн
      Николай С. Сегодня, 20:08
      +7
      Надеюсь, что Владислав Сурков, он же Асламбек Дудаев, заведший Донбасс в тупик, будет уволен навсегда. Слишком много крови принесло его "кураторство". Неотмщенной крови.
      1. Antidote Офлайн
        Antidote Сегодня, 20:14
        0
        Никто никуда Суркова не уволит, это один из "серых кардиналов", поставивших сами знаете кого на высший пост.
      2. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 20:15
        +10
        Цитата: Николай С.
        Слишком много крови принесло

        Одного не пойму: чем крымчане лучше жителей Донбасса? Один референдум признан, а другой незамечен... Игнорирование...
        Путин говорил, что не мог бросить русских в Крыму. А в Донбассе, получается, может...
        1. Например Онлайн
          Например Сегодня, 20:31
          +1
          Интересные парне выше отписались.
          Захарченко погиб. Погиб от рук украинцев. А парни вышеотписавшиеся Путина приплетают.
          Вы, парниши, часом не англичане? Там тоже травят людей, а виновных в России ищут.
        2. Голован Джек Онлайн
          Голован Джек Сегодня, 20:35
          -3
          Цитата: Logall
          Одного не пойму: чем крымчане лучше жителей Донбасса?

          Если коротко - всем.

          Географическим положением, статусом территории... ожидаемыми последствиями от "воссоединения". Достаточно, полагаю.
        3. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 20:36
          +2
          Да вот. Как то о перевороте в Турции узнали и предупредили Эрдогана, а о планируемом покушении не узнали, либо так профессионально на Украине работают. даже при пьяном президенте, либо у нас так плохо спецы работают...
      3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:18
        +2
        Николай С-надежда умирает последней! Кремль он устраивает, а значит, останется на своем месте.
    2. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 20:11
      +2
      что организаторам преступления все сойдет с рук и ограничится глубокой обеспокоенностью

      Ну а как лично вы представляете ответные меры .
      Не уберегли... , лично я думал , что смогут ... Эх .... Его мне поистине жаль. Мужиком был хорошим.
      Пусть земля будет пухом.
    3. Черный_Ватник Онлайн
      Черный_Ватник Сегодня, 20:27
      +8
      Самое печальное, что опять на неких "СБУшников" повесили сразу же.
      Бетмен, Дремов, Мозговой, Гиви, Моторола... теперь Захарченко. Не верю я, что всех лидеров ополчения вот так просто убирают киевские спецы.Так результативно даже амерские спец.службы со своим диким финансированием, никогда не работали. Самое главное, что на все перечисленные убийства в момент находится один верный овтет "Покушение спланировано украинскими спец.службами". Если мы идем таким путем, то чем мы отличаемся от укропов, для которых все нехорошее, что происходит на Украине, 100% является кремлевской спец.операцией.
      В интернете можно найти уйму видео от рядовых ополченцев, которые в голосину говорят, что донецким пиджакам выгодна подвешенная ситуация. А Захарченко среди всех них был чуть ли не единственным порядочным человеком.
      Как сказал Абдула, который за Донбасс отдал обе ноги: "А Петушилину нормально (имеется ввиду ДНРовский гос. деятель Денис Пушилин), у него пиджак красивый и секретарша молодая. Он в окопах не ночует и ему не нужно, чтобы сюда заходила Россия со своими законами".
      Ув. администрация, не сносите сообщение за слово "Петушилин", это цитата, а не прямое оскорбление.
    4. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 20:28
      +3
      Исполняющим обязанности главы ДНР стал Трапезников

      Трапезников Дмитрий Викторович врио Главы Донецкой Народной Республики

      Согласно ст. 61 Конституции ДНР:

      1. Полномочия Главы Донецкой Народной Республики прекращаются досрочно в случае:
      1) его смерти;

      2. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы Донецкой Народной Республики принимается Народным Советом Донецкой Народной Республики.

      Далее согласно ст. 62:
      Статья 62
      1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Донецкой Народной Республики, а также в случаях, когда Глава Донецкой Народной Республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет первый заместитель Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, а в случае если Глава Донецкой Народной Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, – Председатель Совета Министров Донецкой Народной Республики.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:37
        0
        Сергей -что это за человек, дайте примерную характеристику! !! hi
      2. Вежливый Лось Онлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Исполняющим обязанности главы ДНР стал Трапезников

        Сергей! hi Вы там ближе к "кухне". Не расскажете, что он за человек?
  2. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 20:03
    +4
    А вы что думали- они прямо так и сознаются? "Да! Это мы устранили Захарченко!" Держите карман шире! Пора уже понять- эта мразь только силу понимает и уважает! Как только получали как следует по зубам- сразу просили о переговорах! Теперь, очевидно, решили что америкосы их хорошо подучили и можно в бой! Надо так стукнуть (из за "Норд", и за "Механика ...." заодно) чтобы пропала охота гадить!
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 20:04
      -3
      не вижу причин почему им бы не похвастаться устранением главаря террористической организации (по их версии)
      1. Irokez Онлайн
        Irokez Сегодня, 20:34
        +1
        не вижу причин почему им бы не похвастаться устранением главаря террористической организации (по их версии)

        Причина в том, что нужно соблюдать Минские соглашения и официально их нельзя нарушать перед международной общественностью.
        СБУ будет всё отрицать (да собственно и наши бы в данной ситуации поступили бы так же) типа местные разборки и борьба за власть. Но вот в открытой войне когда нет договорённостей тут все методы хороши и наши в Чечне лидеров гасили как могли и никто их в террористических ликвидациях этих террористов не обвинял да и в Сирии гасит кто-то лидеров бармалеев и все помалкивают ибо правильно (война знаете-ли), а Украина не на военном положении.
  3. Вадим237 Онлайн
    Вадим237 Сегодня, 20:03
    +8
    Вот если объявить миллион евро вознаграждения за голову заказчиков и организаторов убийства Захарченко и отправить это объявление в Киев, сколько виновных и как скоро их притащат на границу России.
    1. КОТ БАЮН Офлайн
      КОТ БАЮН Сегодня, 20:06
      +5
      объявить миллион евро вознаграждения за голову заказчиков и организаторов убийства Захарченко

      Вот это дельная мысль. Поддерживаю. Единственное что, в данном случае заказчики уж больно хорошо охраняются... Лямом не обойдется. А вот организаторов притащат.
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 20:12
        +4
        "Вот это дельная мысль. Поддерживаю."
        Чем дельная?отдадут млн евро. выдадут какого нибудь бомжа и что?все довольны?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 20:14
          +3
          Цитата: dr.star75
          "Вот это дельная мысль. Поддерживаю."
          Чем дельная?отдадут млн евро. выдадут какого нибудь бомжа и что?все довольны?

          Именно так в нашем, да и соседнем государстве все и происходит..
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 20:18
            0
            В соседнем, как говориться, овощ с ним, а вот в нашем, такое не должно прокатывать. Даже если границы мешают. "Россия нигде не кончается"-В.В.Путин
        2. Вадим237 Онлайн
          Вадим237 Сегодня, 20:24
          -1
          Бомж точно не прокатит.
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 20:07
      +3
      Цитата: Вадим237
      Вот если объявить миллион евро вознаграждения за голову заказчиков и организаторов убийства Захарченко и отправить это объявление в Киев, сколько виновных и как скоро их притащат на границу России.

      мильен евро маловато будет..вот если мильярд тады заказчиков могут в самых неожиданных местах найти, да еще и не одного..
    3. Вежливый Лось Онлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 20:16
      +2
      Цитата: Вадим237
      Вот если объявить миллион евро вознаграждения за голову заказчиков и организаторов убийства Захарченко и отправить это объявление в Киев, сколько виновных и как скоро их притащат на границу России.

      Да за миллион евров на границе очередь стоять будет сдающих "заказчиков и организаторов" с формулировкой: "Це мій кум. Він і вбив...Ще п'яний, собака"
      1. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 20:25
        0
        По "шерсти" сабаку определят - он или не он.
    4. Irokez Онлайн
      Irokez Сегодня, 20:37
      +1
      Цитата: Вадим237
      Вот если объявить миллион евро вознаграждения за голову заказчиков и организаторов убийства Захарченко и отправить это объявление в Киев, сколько виновных и как скоро их притащат на границу России.

      Притащат кого попало лиж бы денег подзаработать, а исполнителей не тронут. Бизнес - ничего личного.
  4. GibSoN Онлайн
    GibSoN Сегодня, 20:04
    +3
    Да вы издеваетесь! Не успело случится, а тут уже обвинения.. Опять сплошная конспирология. Технически, вопросы есть как к тем, так и к другим.
  5. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 20:05
    +3
    Опять Украине теракты с рук сойдут
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:16
      +1
      Им всё с рук сходит и обстрелы нашей территории в 2014ом, гибель наших граждан, погранцов в Крыму в 2016ом и захват наших судов. И постоянные обстрелы ЛДНР- что удивляться
  6. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 20:08
    +4
    обвинили,ну и что дальше,а дальше как ни в чем не бывало встреча в каком-нибудь формате...до наших слишком обеспокоенных западными санкциями властей никак не дойдёт одна мысль,что санкции можно пережить,а вот потерю последних, по настоящему пророссийских жителей Донбасса пережить будет очень сложно...
  7. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 20:09
    +7
    " В Москве считают, что за убийством стоят власти Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."- и ЧЁ?
    Киев положил прибор на это заявление, И ЧЁ дальше?Ещё одна озабоченность?
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:22
      +1
      В нашем МИДе начиная с 2014 года, с Украиной, уже наверное восьмисотую израсходованную пулемётную ленту, озабоченностей, поменяли - сейчас новую заряжают.
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 20:30
        +1
        Эт точно, не забывая деньги регулярно перечислять. Дон Педро и так отпихивается, и по другому, но нет, мы настойчиво вбухиваем деньги в государство, которое нас официально врагом считает. А мы до сих пор торговый партнер номер один по вложенным деньгам!Может когда то шизофрения у нас выйдет из головы? Или это навсегда?
  8. groks Офлайн
    groks Сегодня, 20:10
    +2
    Ну да - марсианам было нужно его убить.
    Вот за осетинов как лихо впряглись в восьмом году. А Донбасс нам совсем чужой?!
    1. taiga2018 Офлайн
      taiga2018 Сегодня, 20:15
      -1
      Цитата: groks
      Вот за осетинов как лихо впряглись в восьмом году

      что бы там не говорили,а ведь президентом тогда был Медведев...
      1. groks Офлайн
        groks Сегодня, 20:35
        -2
        А МОРФ кто возглавлял?
        Мутно это всё, скользко. Как будто ВВП подписал капитуляцию свои бредовым выступлением.
    2. milton Офлайн
      milton Сегодня, 20:29
      +3
      Там наши миротворцы стояли. И даже при очевидных фактах расстрела миротворцев ООН, запад местами повякивает что это Российская агрессия на грызунов angry
  9. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 20:11
    0
    слишком быстро мид наш среагировал.Плохие мысли появились.
  10. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 20:12
    -2
    был убит в результате криминальных разборок в среде
    Нет, ну почему у нас с Голиковой никто из криминальной среды разобраться не может? А, может, она тупо в авторитете? recourse
    1. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 20:32
      -1
      может просто криминалу "в западло" с женщинам разбираться
    2. groks Офлайн
      groks Сегодня, 20:37
      -2
      У мадам арбидол столько бабала, что она любого киллера перекупит. Так что сама себе крыша.
  11. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 20:12
    +3
    Не знаю как , но за подлость нужно наказывать ! Сбу ,не сбу свидо морды полжны быть покараны ! Как ? Я не сижу в Кремле на троне .... Я не глава службы безопасности ДНР и ЛНР .. не знаю ... Знаю, нельзя оставить безнаказанно преступников . am Турчинов ,или вальцман ,да по фигу кто ! Можно всем свидо коллективом ....... Пора господам в ад am
    1. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 20:44
      0
      вы считаете что эти названые вами упыри достойны и равнозначны фигуре убитого?
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:15
    +5
    Меня интересует не кто виновник, а конкретно что будет делать наша власть, и руководство республик???И дальше сопли жевать, или начнут по настоящему мстить, и "зажгут "землю под ногами киевского режима? ??Если сейчас же не начнется жесткая ответка, республики считайте списаны со счетов!
    1. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 20:31
      0
      сейчас же не начнётся.Сейчас театр в средиземном море.
    2. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 20:35
      -1
      "конкретно что будет делать наша власть,"
      1.поднимет акцизы
      2.поднимет пенсионный возраст
      3.увеличит финансирование Украины
      4.выделит кредит Украине
      5.выплатит долг газпрома
      6.найдет ещё какую нибудь причину, и даст Украине солярку
  13. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 20:15
    0
    Вы шоу делаете зачем? Просрала служба безопасности. Уровень погибшего охраняемого подразумевает устранение всех, кто не справился с его безопасностью.
  14. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 20:17
    0
    Здесь ключевое "обвинил" или "отрицает"? Обвинить мало, надо ещё покарать.
    1. vital.33 Онлайн
      vital.33 Сегодня, 20:22
      0
      Надеялся после,"Обвинить мало, надо ещё..." , прочитать, "доказать"... Но перешли сразу к пункту "покарать"..)))
  15. milton Офлайн
    milton Сегодня, 20:22
    0
    Пора госпожу Захарову поставить воглаве ДНР. А что пошла добровольцем, это не свадьба в гейропе am
  16. Nix1986 Онлайн
    Nix1986 Сегодня, 20:23
    -1
    Есть в принципе вариант, что ВВП заметает следы, этот чел знал очень много.
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:33
      +3
      Это всё равно что свою же сторожевую собаку завалить - с формулировкой "Она много знала".
    2. groks Офлайн
      groks Сегодня, 20:42
      -2
      Угу. А погибшие в Сирии генерал и полковник знали много про Крымнаш.
  17. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 20:27
    +1
    Сердце кровью обливается,когда узнаешь такие новости.И до боли жаль,что Матушка-Россия ничего не сделала для предотвращения этой трагедии-этой войны.4 год дети Донбасса сидят по подвалам,а Ядерная.Ядерная держава что-то несвязно шепчет себе под нос типа мы это....мы обеспокоенны....мы призываем.Позор.Путин уже точно умер в моих глазах как авторитет.
    1. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 20:30
      0
      при помощи России в республиках созданы достаточные силы для отражение любых атак.
      при помощи России поступает гуманитарная помощь.Мы все чемто не довольны и хотим большего.Но не нужно говорить что ничего не сделано.Россия одна с убитой экономикой против всего мира.Поэтому попридержите вороных.
      1. Sonet Офлайн
        Sonet Сегодня, 20:36
        0
        Все что Вы перечислили-нужно только для того,чтобы ДЛНР физически не померли.Вот и все.Военная помощь кстати тоже нужна,чтобы туда ВС РФ вводить не пришлось в случае серьезной войны.Кстати все это и есть Путинский ,,Хитрый план,,-оставить ДЛНР в составе украины,но и помогать им,чтоб они все не померли.,,Гениально,, не правда ли?
  18. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 20:28
    -1
    участь пойманой диверсионной группы не завидна.
    1. NF68 Онлайн
      NF68 Сегодня, 20:38
      -1
      Цитата: Heterocapsa
      участь пойманой диверсионной группы не завидна.


      Их взяли?
      1. Heterocapsa Онлайн
        Heterocapsa Сегодня, 20:46
        0
        да план перехват задержали на машине.

        Подозреваемые — «украинские диверсанты и связанные с ними лица», заявил источник, не уточнив их число. По его словам, их задержали в машине на проспекте Богдана Хмельницкого, где перекрыли движение.
    2. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:39
      0
      Этих не найдут, эти умные, они сами через десять лет, в какой нибудь из западных стран выступят, в документалке, и расскажут как готовили покушения и ликвидировали руководство и всю верхушку ополчения ЛДНР..
      1. Дормидонт Онлайн
        Дормидонт Сегодня, 20:43
        -1
        Попахивает антисемитизьмом
  19. NF68 Онлайн
    NF68 Сегодня, 20:37
    0
    Не плохо было бы выяснить кто конкретно виновен в этом и соответствующим образом "наградить".
  20. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 20:43
    -1
    Настало время украшать фонарные столбы
  21. gla172 Онлайн
    gla172 Сегодня, 20:43
    0
    ....Человек был...Человечище!!!!!!......
  22. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 20:48
    0
    На хрена мне каждый день про Сирию толкуют, когда на Донбассе наших людей безнаказанно убивают?!
  23. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 20:50
    0
    Ну, ответочка как обычно в виде "призывов мирового общество к беспристрастному расследованию этого преступления" поступила от наших ...
  24. Восточный ветер Онлайн
    Восточный ветер Сегодня, 20:53
    0
    Надо полагать наше правительство вновь "обеспокоено" словно 13-летка на первом "медляке"?
    Не уберегли человека... Храни Господь его душу.