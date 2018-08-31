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Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт, унесший жизнь главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко обнуляет Минские договоренности и предпринимаемые Россией и мировым сообществом шаги для разрешения конфликта в Донбассе.

Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения


Это убийство, этот беспредел, полностью обнуляет смысл минских договоренностей, сводит на нет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины



Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что на Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей, при этом заявляя о необходимости реализации минских соглашений и выступая за мирное урегулирование ситуации, но при этом с помощью террористических методов избавляются от законно и всенародно избранной власти в республиках Донбасса.

По мнению российских, а также некоторых украинских экспертов, убийство главы ДНР Александра Захарченко играет на руку режиму Порошенко, так как в этом случае с "игровой доски" убирается одна из ключевых фигур Донецкой народной республики, а именно выбранный народом республики Александр Захарченко. Как предсказывают эксперты, киевская власть не будет общаться с новым руководителем самопровозглашенной ДНР в рамках Минского формата, так как он "нелегитимный" руководитель даже дважды: не признается Киевом и не выбран в ДНР. В этом случае Киев может официально тормозить выполнение минских соглашений, перекладывая всю вину на Донецк.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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71 комментарий
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Вчера, 21:40
    +19
    Еще один проснулся.. какие минские соглашения? Положили все на них.. У нас все же не адекватные персонажи, которые у власти..
    1. Черный_Ватник Офлайн
      Черный_Ватник Вчера, 21:44
      +25
      У нас товароборот растет с Украиной, а вы про адекватность.
      Адекватным было не мешать своим "Минским сговором" ополченцам, когда они укроп в котлах варили...
      Порох и Турчинов чуть ли не в первый же день после их подписания заявили, что используют "Минск", чтобы зализать раны и перевооружиться.
      1. Logall Офлайн
        Logall Вчера, 21:45
        +11
        Цитата: Черный_Ватник
        "Минским сговором"

        Только слова от политиков, причём кривые:
        Это убийство, этот беспредел, полностью обнуляет смысл минских договоренностей, сводит на нет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины
        Все ведь знают, что это диаметрально разные усилия направленные на противоположные результаты...
        Лучше бы промолчал! Совсем забыл в что такое правда-матка... И как её нужно резать! - в лицо.
        1. Наблюдатель2014 Офлайн
          Наблюдатель2014 Вчера, 21:56
          +13
          Logall (Александр) hi
          Лучше бы промолчал! Совсем забыл в что такое правда-матка... И как её нужно резать! - в лицо.
          Володин умеет судя по всему только страшно брови свои нахлобучивать.Прямо мама родная какой страшный.Сейчас все враги наверное от страха умрут.
          1. Арберес Офлайн
            Арберес Вчера, 22:12
            +1
            Цитата: Наблюдатель2014
            Володин умеет судя по всему только страшно брови свои нахлобучивать.


            Какая дорогая цена (для многих из нас присутствующих в данный момент на сайте) от Володина за обнуление Киевских договоренностей.
      2. Комментарий был удален.
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Вчера, 21:52
          +3
          Ты правда неумный человек или прикидываешься.
          1. tatarin_ru Офлайн
            tatarin_ru Вчера, 21:59
            +1
            Согласен , фраза пустая без признаков интеллекта.
            В шутку - это мерзко и как минимум не смешно.
            Не нравится он вам - ну промолчите , и так ваш праздник.
      3. kakvastam Офлайн
        kakvastam Вчера, 22:09
        +3
        Цитата: Черный_Ватник
        используют "Минск", чтобы зализать раны и перевооружиться.

        Вы не помните, кто эти соглашения "на коленке набросал"?
        1. Черный_Ватник Офлайн
          Черный_Ватник Вчера, 22:19
          -1
          Не напомню.
      4. nikoliski Офлайн
        nikoliski Сегодня, 00:04
        -1
        "укроп" варили в котлах наши спецы,без них бы ДНР и ЛНр давно бы перестали существовать и вот не надо бредней про шахтеров захватывающих танки- это априори абсурд
    2. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Вчера, 22:07
      +2
      Да не все положили , в том и суть , иначе не устроили бы теракт , с той или с другой стороны ну суть.

      Выборы на Украине, сближение Европы и России, учения в Сирии и ... - вот тебе теракт.

      Не понимаю одного - зачем все говорящие головы говорят про СБУ , это подразумевает ответку , при всем уважении к полевым командирам ДНР погибшим при странных обстоятельствах - Захарченко это подписант в Минских соглашениях - фигура международная и известная во многих "лагерях". Если не будет ответки -это вызовет накал и непонимание в обществе , лучше промолчать , либо сказать - ищем и обязательно найдем.
      1. dsk Офлайн
        dsk Вчера, 23:28
        0
        Цитата: tatarin_ru
        зачем все говорящие головы говорят про СБУ
        это "сработали" цэрэушники, у СБУ квалификации не хватает, это "привет" от Трампа.
        полностью обнуляет смысл минских договоренностей
        - говорить такие слова, это "обнулить" победу Путина на минских переговорах, "Минские соглашения" - то его усилия и достижение.
        Необходимо "принуждение" к их выполнению - ввод российских "миротворцев", Самарской дивизии, обученной, подготовленной, для защиты от уничтожения русского населения Донбаса.
  2. Комментарий был удален.
  3. Черный_Ватник Офлайн
    Черный_Ватник Вчера, 21:40
    +11
    Ага, сейчас Захарова каааак выступит за "Безальтернативность" Минских договоренностей...
    1. Перейра Офлайн
      Перейра Вчера, 22:57
      +2
      Меня за захарову банят.
  4. антивирус Офлайн
    антивирус Вчера, 21:41
    0
    срок действия их кто то продлевал на бумажках? и меркель утверждала продление?
  5. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Вчера, 21:46
    +1
    Я против любой войны, но иногда проще сбросить десант... А службу безопасности Захарченко похоронить в одной могиле с Захарченко.
    1. Перейра Офлайн
      Перейра Сегодня, 00:12
      +2
      Я бы похоронил тех, кто похоронил Новороссию.
  6. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Вчера, 21:47
    +7
    Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения
    А где стесняюсь спросить Путин? Или он не сторона конфликта до сих пор?Это убийство уже за гранью.Тут уж Путин должен высказаться хотя бы.А то его хитрый план как то неуклюже мягко говоря выглядит последние четыре года am
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Вчера, 21:52
      +4
      Твоя правда. Этот Гордиев узел, давно нужно было или рубить или развязать.
    2. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Вчера, 21:53
      -2
      Не сторона. И он придельно ясно высказался. Вам бы в ЦАР для профилактики сгонять. Мир не цените
      1. pariarg Онлайн
        pariarg Вчера, 22:33
        -2
        Цитата: Sadko88
        Не сторона. И он придельно ясно высказался. Вам бы в ЦАР для профилактики сгонять. Мир не цените

        В цар пусть едут продажные запутинцы..
        1. KaPToC Онлайн
          KaPToC Сегодня, 00:17
          0
          Цитата: pariarg
          В цар пусть едут продажные запутинцы..

          Хорошая позиция, как что - так "Путин введи войска", "где Путин", а как самому стать частью этого войска - так сразу "я за него не голосовал". Вы там определитесь в своей двуличной натуре.
      2. Леший1975 Офлайн
        Леший1975 Сегодня, 01:00
        0
        Цитата: Sadko88
        Не сторона. И он придельно ясно высказался. Вам бы в ЦАР для профилактики сгонять. Мир не цените

        Вот как раз тебя бы на передок в Донбасс, можно даже просто предложить пожить "мирно" под обстрелами. Желательно даже в компании Володина и Путина. Для прочувствования ценности такого мира на собственной шкуре. Для профилактики.
    3. Svarog Офлайн
      Svarog Вчера, 22:01
      +7
      Цитата: Наблюдатель2014
      Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения
      А где стесняюсь спросить Путин? Или он не сторона конфликта до сих пор?Это убийство уже за гранью.Тут уж Путин должен высказаться хотя бы.А то его хитрый план как то неуклюже мягко говоря выглядит последние четыре года am

      Да у него все не уклюже выглядит последние четыре года... Когда нужно стало принимать сложные решения, сдулся.. трусоват.. а скорее просто ничего не решает.. олигархи рулят..
    4. prapor55 Офлайн
      prapor55 Вчера, 22:49
      -1
      Гарант уже выступил и осудил.
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 00:13
        +1
        Ой, спасибо родной. Всем полегчало.
    5. Revival Офлайн
      Revival Вчера, 23:42
      0
      Он уже высказался...
    6. rruvim Онлайн
      rruvim Сегодня, 00:41
      +1
      Путин уже елейным голосом, как Дед Мороз, провозгласил о "демографической яме" и о необходимости повышения пенсионного возраста. По-русски: "украл деньги..."
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  9. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Вчера, 21:55
    +2
    Раз минские соглашения побоку, значит в бой пошли старики с молодыми, я правильно понял Володина ?
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Вчера, 22:07
      +8
      Цитата: Ros 56
      бой пошли старики с молодыми, я правильно понял Володина ?

      Этот пупугай завтра скажет, что Вы не так его поняли.
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Вчера, 22:15
        +6
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Ros 56
        бой пошли старики с молодыми, я правильно понял Володина ?

        Этот пупугай завтра скажет, что Вы не так его поняли.

        laughing wassat это вы точно подметили... hi
    2. Перейра Офлайн
      Перейра Сегодня, 00:14
      +1
      Цитата: Ros 56
      Раз минские соглашения побоку, значит в бой пошли старики с молодыми, я правильно понял Володина ?

      Нет. Никто никуда не пошёл.
  10. Karabin Офлайн
    Karabin Вчера, 21:57
    +11
    Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения

    Путин: Альтернативы минскому урегулированию нет.
    Клоуны......
  11. Yak28 Офлайн
    Yak28 Вчера, 22:01
    0
    Убийством Захарченко ,Киев показал что у них работают спецслужбы ,разведка и диверсанты.А Москва как обычно(последние 30 лет) слюнями побрызгает и успокоится.Киеву надо давить эти республики,пока в Москве аморфное буржуйское правительство .
  12. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Вчера, 22:04
    -4
    Причём тут убийство Захарченко и Минские соглашения?
    Пойманные т.н.организаторы нигде признательных показаний не дали.
    А м.б. они из Донецка, а не из Киева?
    И это просто банальные участники ОПГ?
  13. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Вчера, 22:04
    +6
    Ну все, озабоченность выразили. Что у нас дальше?олимпиада?ЧМ?универсиада?ну куда дальше деньги вкладывать будем?
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Вчера, 22:41
      0
      Явно не в ДНР и ЛНР.
  14. Ив762 Офлайн
    Ив762 Вчера, 22:05
    +2
    Непосредственно для ДНР это ничто иное как "casus belli", не иначе.
    Или как? Глава государства всё таки...
    Случившееся станет "лакмусовой бумажкой" ( в ширше смысле),- так Я полагаю.
  15. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Вчера, 22:07
    0
    Пошла просачиваться информация что "Ташкента" тоже больше нет.
    1. Комментарий был удален.
      1. tatarin_ru Офлайн
        tatarin_ru Вчера, 22:12
        +1
        Это ваша фото на аватарке ?
        1. Настоящий россиянин Офлайн
          Настоящий россиянин Вчера, 22:13
          -8
          Цитата: tatarin_ru
          Это ваша фото на аватарке ?

          - да. Год назад делал... а что?
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Вчера, 22:18
            +4
            Ну если это настоящий россиянин (ну как на Вашей аватарке), то мне грустно за Ваше представление о россиянах!
          2. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Вчера, 23:06
            0
            Марат, по ходу тебе *********. спалился влегкую.скоро в черепа вгонят!
  16. Настоящий россиянин Офлайн
    Настоящий россиянин Вчера, 22:19
    -7
    Мужики, думаю надо всем ВО заняться вопросом - почему так легко убивают наших вождей из Новороссии! Все здесь люди бывалые, многие, как и я - обстрелянные. С опытом локалок. Там наверху ни черта не понимают, надо нам самим порешать.
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Вчера, 22:27
      +4
      Помоги Новороссии!Обстреляй сам себя!
      1. Настоящий россиянин Офлайн
        Настоящий россиянин Вчера, 22:35
        -4
        Цитата: dr.star75
        Помоги Новороссии!Обстреляй сам себя!
        - ты вообще служил?
        1. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Вчера, 22:36
          0
          А ты?Я даже знаю кому!
          1. Настоящий россиянин Офлайн
            Настоящий россиянин Вчера, 22:41
            -5
            Цитата: dr.star75
            А ты?Я даже зная кому!

            - прошёл ОТ и ДО. Офицер в седьмом поколении. Честь имею. Хе-хе... hi
            1. dr.star75 Офлайн
              dr.star75 Вчера, 22:46
              0
              В седьмом поколении? request . эт от мамая чтоли? laughing Ничего не напутал?Потомок чинчисхана?А нет, дункан маклаут!меч ничего не подрезал?а то на тебе поколение остановится!Поаккуратней пожалуйста!
            2. Перейра Офлайн
              Перейра Сегодня, 00:17
              0
              [quote= Офицер в седьмом поколении. Честь имею. Хе-хе... hi[/quote]
              Премного смеялсо. Оболенские не родня часом?
          2. tatarin_ru Офлайн
            tatarin_ru Вчера, 22:41
            +1
            Думаю что автомат он видел только в компьютерных стрелялках wassat
            1. dr.star75 Офлайн
              dr.star75 Вчера, 22:55
              0
              Если Вы про меня, то разочарую. автомат видел не только в комп.стрелялках. И да же держал в руках, и даже стрелял, и даже попадал!и даже разбирал и собирал!и даже домой себе прикупил! и даже в сейфе есть!и даже периодически постреливаю. ибо нравиться!
            2. мордвин 3 Онлайн
              мордвин 3 Вчера, 23:01
              +1
              У него фото шпиена из "Момента истины", похоже. winked Забанили уже.
    2. AVA77 Онлайн
      AVA77 Вчера, 22:50
      0
      Все здесь люди бывалые, многие, как и я - обстрелянные. С опытом локалок..
      (Квейк или контрстрайк ,видимо...)
  17. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Вчера, 22:20
    +6
    Говорильни будет много, а вот до принуждения Украины к миру, я думаю не дойдет. А, честно говоря, жаль. Очень жаль. Столько столбов без дела стоит вдоль дорог. Так бы на них вся бандеровская выволочь задорно висела.....
  18. Настоящий россиянин Офлайн
    Настоящий россиянин Вчера, 22:35
    -11
    По статье - Володин молодец. Чувствуется, человек решительный, твёрдый, как шагрень. Потихоньку вот и смена Владимиру Владимировичу готовится.
    1. faiver Офлайн
      faiver Вчера, 22:38
      +2
      боже упаси ...
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Вчера, 22:44
      0
      Этот скорее в премьеры тянет
    3. Silvestr Офлайн
      Silvestr Вчера, 22:55
      +1
      Цитата: Настоящий россиянин
      Потихоньку вот и смена Владимиру Владимировичу готовится.

      и мы все станем не геями?
    4. Revival Офлайн
      Revival Вчера, 23:47
      +1
      Да он очень решительно недавно высказался... Хватило...
      Теперь его мнение... Скажем так никому ничем помешать не может
  19. faiver Офлайн
    faiver Вчера, 22:35
    +1
    володин забросил пробный шар в сторону минских соглашений, путин нейтрально выразил соболезнования, мид обвинил киев в терракте, ждем продолжения марлизонского балета...
  20. Настя Офлайн
    Настя Вчера, 22:51
    +9
    Когда убили Гиви и Моторолу соболезновала, слушала Чичерину и страдала..., но молчала. Ждала, что Россия ответит.
    Но к сожалению... молчание и жидовское мракобесие на российских телеканалах не оставили шансов на ответ. Сейчас у меня траур.
    Смерть Захарченко пройдет просто так: "Поговорит Захарова... Путин выразит соболезнования....Лавров присядет и скажет "Дибилы блин..."" Они все ки!
    Они, которые работают не на свой народ! Их высказывания не решат нашу самую главную проблему, а лишь усугубят ее, и дадут повод почувствовать себя еще более ущербными, как мы чувствовали себя ущербными с олимпиадой или с другими международными собраниями, которые только и нацелены на то, чтобы НАС унизить.
    И к сожалению, жизнь Александра Захарченко канет в Лету. Мы оккупированы!!!! И его смерть целиком и полностью лежит на политике России, сдерживания армии ДНР, которая происходит уже на протяжении многих лет. На его место придет другой. Возможно. Но это неважно. Пока Донбасс не станет Россией, а Россия не станет Донбассом, ничего не изменить. И для понимающих людей: Самое главное, чтобы Россия стала Донбассом, а не наоборот!
    Скорбь и Слава героям Русского мира. Мы Победим! Когда убьем нечисть, которая засела в верхах нашего пока еще общества! Она (нечисть) правит СМИ (прежде всего ВГТРК, оппозиционные СМИ хоть не скрываються, но ОНИ ВСЕ работают на один и тот же Штаб: «Штаб Уничтожения народа, проживающего на территории бывшего СССР»»), она сидит в Думе, в Правительстве, и в Кремле. И чтобы мы (Народ) не думали, так и есть. Все антинародные законы, которые принимают за наши же деньги, направлены на наше же уничтожение. Мы вымираем, и убийство Захарченко это пример. Он нееврей, и это его убило. Если бы только он оказался евреем или приближенным к ним, его бы спасли, но тогда он не представлял бы наши интересы.
    1. AVA77 Онлайн
      AVA77 Сегодня, 00:43
      0
      Где то я это уже слышал.Очередная дочь.или сын. офицера .
  21. Silvestr Офлайн
    Silvestr Вчера, 22:52
    0
    дошло до жирафа! Господи, ну и тупые они там! То, что ясно было всем у них как явление Христа народу! Хамелеоны!
  22. Revival Офлайн
    Revival Вчера, 22:53
    +2
    Какая разница что сказал володин..
    володин тот который много чего сказал...
  23. Приговор Онлайн
    Приговор Вчера, 23:05
    +2
    Озабоченность. Не забудьте выразить озабоченность.
  24. gsev Онлайн
    gsev Вчера, 23:24
    0
    Идет целенаправленная борьба с российскими государственными деятелями. Там где у американцев получается они убивают, иногда с помощью своих приспешников, там где убивать не получается нанимают приспешников дискредитировать и травить. Сколько ушатов грязи эти приспешники вылили на Кобзона, Поклонскую, Кадырова, Матвиенко, Путина.
    1. Revival Офлайн
      Revival Вчера, 23:51
      +1
      В этом деле помощь явление лишнее. И так справляются без преспешников
    2. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 00:50
      0
      Цитата: gsev
      Идет целенаправленная борьба с российскими государственными деятелями. Там где у американцев получается они убивают, иногда с помощью своих приспешников, там где убивать не получается нанимают приспешников дискредитировать и травить. Сколько ушатов грязи эти приспешники вылили на Кобзона, Поклонскую, Кадырова, Матвиенко, Путина.

      Матвиенко и Путина. Молодец, лизнул так лизнул. Пусть Путин сначала попробует смыть с рук кровь Донбасса. Кто, кроме Запада, заставлял его подписывать минские соглашения? Кому нужна эта постоянно кровоточащая рана? Как кто бы не относился к Захарченко, но точно сказать можно одно- трусом не был, понимал же, что на растрельной должности. А это, не быть трусом, среди современных политиков- редкость. Упомянутый не к месту Путин, как раз- ТРУС. А Захарченко- земля пухом.
  25. rruvim Онлайн
    rruvim Сегодня, 00:30
    -1
    Кому-то хочется сыграть в "войнушку". На фоне пенсионной и НДС-кой реформы. Не проще ли найти убийц товарища Захарченко? Ну в который раз, охрана из ФСО лажит?
  26. МИМО ПРОХОДИЛ Офлайн
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 00:43
    0
    Ж. Дантон Революция пожирает своих детей
    Смысл выражения: логика послереволюционных событий такова, что борьба между самими революционерами становится неизбежной, и обычно люди, которых революция возносит на вершину государственной власти, гибнут первыми: