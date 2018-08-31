Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения

Это убийство, этот беспредел, полностью обнуляет смысл минских договоренностей, сводит на нет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт, унесший жизнь главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко обнуляет Минские договоренности и предпринимаемые Россией и мировым сообществом шаги для разрешения конфликта в Донбассе.Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что на Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей, при этом заявляя о необходимости реализации минских соглашений и выступая за мирное урегулирование ситуации, но при этом с помощью террористических методов избавляются от законно и всенародно избранной власти в республиках Донбасса.По мнению российских, а также некоторых украинских экспертов, убийство главы ДНР Александра Захарченко играет на руку режиму Порошенко, так как в этом случае с "игровой доски" убирается одна из ключевых фигур Донецкой народной республики, а именно выбранный народом республики Александр Захарченко. Как предсказывают эксперты, киевская власть не будет общаться с новым руководителем самопровозглашенной ДНР в рамках Минского формата, так как он "нелегитимный" руководитель даже дважды: не признается Киевом и не выбран в ДНР. В этом случае Киев может официально тормозить выполнение минских соглашений, перекладывая всю вину на Донецк.