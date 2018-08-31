Володин: Убийством Захарченко Киев обнулил Минские соглашения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт, унесший жизнь главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко обнуляет Минские договоренности и предпринимаемые Россией и мировым сообществом шаги для разрешения конфликта в Донбассе.
Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что на Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей, при этом заявляя о необходимости реализации минских соглашений и выступая за мирное урегулирование ситуации, но при этом с помощью террористических методов избавляются от законно и всенародно избранной власти в республиках Донбасса.
По мнению российских, а также некоторых украинских экспертов, убийство главы ДНР Александра Захарченко играет на руку режиму Порошенко, так как в этом случае с "игровой доски" убирается одна из ключевых фигур Донецкой народной республики, а именно выбранный народом республики Александр Захарченко. Как предсказывают эксперты, киевская власть не будет общаться с новым руководителем самопровозглашенной ДНР в рамках Минского формата, так как он "нелегитимный" руководитель даже дважды: не признается Киевом и не выбран в ДНР. В этом случае Киев может официально тормозить выполнение минских соглашений, перекладывая всю вину на Донецк.
Это убийство, этот беспредел, полностью обнуляет смысл минских договоренностей, сводит на нет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины
Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что на Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей, при этом заявляя о необходимости реализации минских соглашений и выступая за мирное урегулирование ситуации, но при этом с помощью террористических методов избавляются от законно и всенародно избранной власти в республиках Донбасса.
По мнению российских, а также некоторых украинских экспертов, убийство главы ДНР Александра Захарченко играет на руку режиму Порошенко, так как в этом случае с "игровой доски" убирается одна из ключевых фигур Донецкой народной республики, а именно выбранный народом республики Александр Захарченко. Как предсказывают эксперты, киевская власть не будет общаться с новым руководителем самопровозглашенной ДНР в рамках Минского формата, так как он "нелегитимный" руководитель даже дважды: не признается Киевом и не выбран в ДНР. В этом случае Киев может официально тормозить выполнение минских соглашений, перекладывая всю вину на Донецк.
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