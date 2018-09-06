Эстонский силикальцит для защиты России
Еще в 1950-х годах эстонский ученый, изобретатель и хозяйственник Йоханес Рудольф Хинт разработал новый строительный материал — силикальцит. Получаемый из песка и известняка, широко распространенных материалов, этот материал оказался намного прочнее бетона. Из него можно было изготавливать самые различные изделия: блоки, плиты, трубы, черепицу. В Эстонии организация Хинта построила дома из силикальцита, которые не потребовали расхода цемента и арматуры.
У Хинта была сложная биография. Он в 1941 году закончил Таллинский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», но поддержал только что установленную в Эстонии советскую власть и даже вступил в компартию (его брат Ааду был коммунистом), потом руководил эвакуацией эстонской промышленности после начала войны, оставлен на подпольную работу. В 1943 году его арестовали немцы, но Хинту удалось сбежать из концлагеря из-под смертного приговора на лодке в Финляндию, там был снова арестован и помещен в лагерь военнопленных, где и просидел до конца войны с Финляндией. После войны он создал силикальцит, разработал технологию его производства и обработки, создал крупное предприятие и даже в 1962 году получил Ленинскую премию за эту разработку.
Йоханнес Хинт за испытанием на прочность образца силикальцита
Конец этой истории был необычным и несколько неожиданным. В ноябре 1981 года Хинт был арестован по обвинению в превышении служебных полномочий и приговорен к 15 годам тюрьмы. Все его звания и премии были аннулированы, а имущество конфисковано. Хинт умер в сентябре 1985 года в тюрьме, а в 1989 году был реабилитирован. Но его главное детище, силикальцит, так и не было реабилитировано и не вошло в широкое применение, несмотря на выгодные технологические и экономические стороны. Только в последние лет десять интерес к силикальциту возрождается, его пропагандируют энтузиасты.
Дело Хинта было сильно политизировано, думается, потому, что, по здравом рассуждении, силикальцит должен был вытеснить цемент из строительства со всеми вытекающими отсюда последствиями реорганизации целой отрасли строительных материалов: закрытием цементных заводов, перепрофилированием и переоборудованием стройиндустрии, изменением стандартов и так далее. Перестановка кадров, вызванная введением силикальцита в широкое употребление, обещала быть настолько масштабной, что кое-кому показалось проще посадить инициатора этих нововведений, заодно запятнав и саму технологию.
Однако не станем копаться в деталях этой давно прошедшей истории. Силикальцит в любом случае интересен и имеет, на мой взгляд, очень хорошие перспективы в качестве строительного и конструкционного материала для военно-хозяйственных нужд. Именно с этой точки мы его и рассмотрим.
Преимущества силикальцита
Силикальцит представляет собой развитие силикатного кирпича, тоже производимого из песка и извести, известного еще с конца XIX века. Только силикатный кирпич весьма хрупок и его прочность на сжатие не превышает 150 кг/см2. Всякий, кто имел дело с ним, знает, что силикатный кирпич довольно легко раскалывается. Хинт с конца 1940-х годов искал способы увеличения его прочности и такой способ нашел. Если не вдаваться в технические тонкости, то суть дела состояла в совместном размоле песка и извести в дезинтеграторе (особый вид мельницы, состоящий из двух кругов, вращающихся в противоположных направлениях, на которых в три кольцевых ряда установлены стальные пальцы; размалываемый материал сталкивается с пальцами и дробится от этих соударений в мелкие частицы, размер которых можно регулировать).
Дезинтегратор в разрезе (иллюстратор убрал защитный кожух, чтобы показать устройство мельницы). Этот тип мельницы известен давно и разрабатывался еще в XIX для более качественного помола муки. Вот умели же тогда рисовать грамотные и доходчивые иллюстрации!
Песчинки сами по себе довольно плохо соединяются с частицами извести, поскольку они покрыты слоем карбонатов и окислов, но размол сбивает с песчинок эту корку, а также раскалывает песчинки на более мелкие части. Свежие сколы на песчинках быстро облепляются частицами извести. После размола в смесь добавляют воды, формуют изделие и пропаривают в автоклаве.
Такой материал оказался значительно прочнее бетона. Хинт получал материал с прочностью на сжатие до 2000 кг/см2, тогда как самый лучший бетон имел прочность до 800 кг/см2. Резко увеличилась прочность на растяжение. Если у бетона В25 она составляет 35 кг/см2, то у силикальцитных железнодорожных шпал прочность на растяжение достигала 120-150 кг/см2. Эти показатели были достигнуты уже в конце 1950-х годов, и сам Хинт считал, что это далеко не предел, и можно достичь прочности на сжатие, как у конструкционной стали (3800-4000 кг/см2).
Как видим, материал очень хорош. Высокая прочность деталей позволяет сооружать малоэтажные здания совершенно без применения арматуры. В Эстонии было построено довольно много зданий из него, и жилых (общей площадью 1,5 млн. кв. метров), и административных (бывшее здание ЦК КПЭ, ныне здание МИД Эстонии). Помимо этого, силикальцитные детали армируются так же, как и бетонные.
Откосы канала Москва-Волга были облицованы силикальцитными плитами.
С экономической точки зрения силикальцит намного лучше цемента. Во-первых, тем, что при его изготовлении не используется глина (добавляемая при изготовлении цементного клинкера). Песок и известняк (или другие породы, из которых можно получить известь — мел или мрамор) есть почти везде. Во-вторых, тем, что не нужны грандиозные вращающиеся печи для обжига клинкера; дезинтегратор и автоклав гораздо компактнее и требуют меньше металла. Хинт однажды даже оборудовал плавучий завод на списанном судне. Дезинтегратор установили на палубе, а автоклав в трюме. Цементный завод невозможно ужать до такой же компактности. В-третьих, расход топлива и энергии также значительно меньше, чем для производства цемента.
Все эти обстоятельства имеют большое значение для воюющей экономики. Военная обстановка как раз предъявляет большой спрос на дешевый и прочный строительно-конструкционный материал.
Силикальцит на войне
Как можно обрисовать военно-хозяйственное применение силикальцита? Вот таким образом.
Первое. Война, вопреки распространенным представлениям, связана с большими строительными работами. Речь идет не только и не столько о сооружении укреплений и защищенных огневых точек, хотя и это также имеет значение. Укрепленная прочным материалом огневая точка гораздо лучше, чем древо-земляная или вовсе без какого-либо укрепления. К силикальциту хорошо применима технология сооружения сборных железобетонных огневых точек (ЖБОТ), разработанная в начале Великой Отечественной войны. Из силикальцита можно точно так же изготовить блоки, из которых складывается дот. Но есть разница. Сырье для силикальцита можно заготовить поблизости от места строительства и переработать в готовые изделия на мобильной установке (дезинтегратор очень компактен и легко устанавливается на грузовике, а также можно разработать мобильный автоклав; не говоря уже об установке железнодорожного исполнения). Это существенно ускоряет строительство и делает его менее зависимым от дальнего подвоза материалов.
Строить в военных условиях нужно много чего: жилье, новое и восстанавливаемое, цеха для разного рода производств, дороги, мосты, различные объекты. Многие считают опыт Второй мировой войны устаревшим, но если начнется еще одна крупная война, то придется к нему обратиться, поскольку строители с обеих воюющих сторон работали тогда с максимальным напряжением. И все военные строительные программы страдали от острой нехватки цемента, от проблемы, разрешаемой как раз силикальцитом.
Второе. Высокая прочность изделий из силикальцита, формуемых прессовкой из очень мелко перемолотой смеси песка и известняка и обрабатываемых в автоклаве, позволяет использовать этот материал для производства некоторых деталей техники и боеприпасов. Железобетонным танком теперь уже никого не удивишь; подобный способ кустарного бронирования получил весьма широкое распространение. Реализуемость этого подхода была доказана еще в проекте Т-34ЖБ, опытного танка с железобетонной защитой, своего рода подвижного дота.
Т-34ЖБ. Конкретно эта идея навесить на танк дополнительные железобетонные плиты не слишком удачна. Целесообразнее переделать корпус танка целиком.
Силикальцит позволяет сделать такую защиту более прочной и более легкой, чем у железобетона, с сохранением всех преимуществ стального или волоконного армирования. При производстве силикальцитных изделий с прочностью конструкционной стали становится возможным даже заменять ими некоторые стальные части машин. Например, рамы у грузовых автомобилей.
Далее, есть разновидности пеносиликальцита, которые легче воды и обладают плавучестью. Потому силикальцит различных марок, легкий и плавучий, а также прочный и твердый, может служить конструкционным материалом для строительства паромов, судов, понтонов, в том числе самоходных, разборных плавучих мостов и т.п. Если вспомнить экстравагантную идею строительства грандиозных "плавучих островов", с помощью которых можно переплыть океан и высадиться на территории нашего главного вероятного противника, то тут силикальцит открывает большие перспективы и возможности, чем железобетон.
Наконец, из силикальцита, по немецкому примеру, можно изготовлять корпуса реактивных снарядов. Железобетонные реактивные снаряды изготовлялись в Германии в конце войны и показали себя столь же хорошо, как и стальные. Силикальцитовая труба может быть прочнее железобетонной, а стало быть, легче.
Если фотографий немецкого реактивного снаряда из железобетона найти не удалось, то вот попалась другая интересная фотография — немецкий 240-мм миномет Albrecht времен Первой мировой войны, сделанный из дерева. Раз можно сделать вполне боеспособный миномет из дерева, то почему нельзя сделать миномет из силикальцита?
Смысл этих мер состоит в том, чтобы заменить сталь, которая в ходе большой войны станет остродефицитным материалом, на более дешевый и гораздо более доступный по сырью и энергозатратам материал. На мой взгляд, давно уже пора всерьез задуматься о том, чтобы в производстве боевой техники, оружия и боеприпасов заменить как можно больше стали на различные силикатные материалы (не только силикальцит, но и керамику, а также разнообразные композиты), подходящие по свойствам. Если с ресурсами железной руды у нас уже становится трудно (Криворожское месторождение теперь у вероятного противника, другие месторождения сильно истощены, так что теперь металлургические компании налаживают переработку ильменитовых песков), то вот с сырьем для производства силикатных материалов проблем нет, они почти не ограничены.
У меня получился очень краткий и беглый обзор военно-хозяйственных возможностей силикальцита, без детального обоснования и анализа конкретных примеров. Думаю, что если изучить вопрос достаточно глубоко, то получится целая книга (весьма пухлая по объему). У меня есть предвкушение, основанное на опыте изучения военной экономики, что силикальцит может революционизировать военно-промышленную сферу и дать военному хозяйству мощный источник материалов.
У Хинта была сложная биография. Он в 1941 году закончил Таллинский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», но поддержал только что установленную в Эстонии советскую власть и даже вступил в компартию (его брат Ааду был коммунистом), потом руководил эвакуацией эстонской промышленности после начала войны, оставлен на подпольную работу. В 1943 году его арестовали немцы, но Хинту удалось сбежать из концлагеря из-под смертного приговора на лодке в Финляндию, там был снова арестован и помещен в лагерь военнопленных, где и просидел до конца войны с Финляндией. После войны он создал силикальцит, разработал технологию его производства и обработки, создал крупное предприятие и даже в 1962 году получил Ленинскую премию за эту разработку.
Йоханнес Хинт за испытанием на прочность образца силикальцита
Конец этой истории был необычным и несколько неожиданным. В ноябре 1981 года Хинт был арестован по обвинению в превышении служебных полномочий и приговорен к 15 годам тюрьмы. Все его звания и премии были аннулированы, а имущество конфисковано. Хинт умер в сентябре 1985 года в тюрьме, а в 1989 году был реабилитирован. Но его главное детище, силикальцит, так и не было реабилитировано и не вошло в широкое применение, несмотря на выгодные технологические и экономические стороны. Только в последние лет десять интерес к силикальциту возрождается, его пропагандируют энтузиасты.
Дело Хинта было сильно политизировано, думается, потому, что, по здравом рассуждении, силикальцит должен был вытеснить цемент из строительства со всеми вытекающими отсюда последствиями реорганизации целой отрасли строительных материалов: закрытием цементных заводов, перепрофилированием и переоборудованием стройиндустрии, изменением стандартов и так далее. Перестановка кадров, вызванная введением силикальцита в широкое употребление, обещала быть настолько масштабной, что кое-кому показалось проще посадить инициатора этих нововведений, заодно запятнав и саму технологию.
Однако не станем копаться в деталях этой давно прошедшей истории. Силикальцит в любом случае интересен и имеет, на мой взгляд, очень хорошие перспективы в качестве строительного и конструкционного материала для военно-хозяйственных нужд. Именно с этой точки мы его и рассмотрим.
Преимущества силикальцита
Силикальцит представляет собой развитие силикатного кирпича, тоже производимого из песка и извести, известного еще с конца XIX века. Только силикатный кирпич весьма хрупок и его прочность на сжатие не превышает 150 кг/см2. Всякий, кто имел дело с ним, знает, что силикатный кирпич довольно легко раскалывается. Хинт с конца 1940-х годов искал способы увеличения его прочности и такой способ нашел. Если не вдаваться в технические тонкости, то суть дела состояла в совместном размоле песка и извести в дезинтеграторе (особый вид мельницы, состоящий из двух кругов, вращающихся в противоположных направлениях, на которых в три кольцевых ряда установлены стальные пальцы; размалываемый материал сталкивается с пальцами и дробится от этих соударений в мелкие частицы, размер которых можно регулировать).
Дезинтегратор в разрезе (иллюстратор убрал защитный кожух, чтобы показать устройство мельницы). Этот тип мельницы известен давно и разрабатывался еще в XIX для более качественного помола муки. Вот умели же тогда рисовать грамотные и доходчивые иллюстрации!
Песчинки сами по себе довольно плохо соединяются с частицами извести, поскольку они покрыты слоем карбонатов и окислов, но размол сбивает с песчинок эту корку, а также раскалывает песчинки на более мелкие части. Свежие сколы на песчинках быстро облепляются частицами извести. После размола в смесь добавляют воды, формуют изделие и пропаривают в автоклаве.
Такой материал оказался значительно прочнее бетона. Хинт получал материал с прочностью на сжатие до 2000 кг/см2, тогда как самый лучший бетон имел прочность до 800 кг/см2. Резко увеличилась прочность на растяжение. Если у бетона В25 она составляет 35 кг/см2, то у силикальцитных железнодорожных шпал прочность на растяжение достигала 120-150 кг/см2. Эти показатели были достигнуты уже в конце 1950-х годов, и сам Хинт считал, что это далеко не предел, и можно достичь прочности на сжатие, как у конструкционной стали (3800-4000 кг/см2).
Как видим, материал очень хорош. Высокая прочность деталей позволяет сооружать малоэтажные здания совершенно без применения арматуры. В Эстонии было построено довольно много зданий из него, и жилых (общей площадью 1,5 млн. кв. метров), и административных (бывшее здание ЦК КПЭ, ныне здание МИД Эстонии). Помимо этого, силикальцитные детали армируются так же, как и бетонные.
Откосы канала Москва-Волга были облицованы силикальцитными плитами.
С экономической точки зрения силикальцит намного лучше цемента. Во-первых, тем, что при его изготовлении не используется глина (добавляемая при изготовлении цементного клинкера). Песок и известняк (или другие породы, из которых можно получить известь — мел или мрамор) есть почти везде. Во-вторых, тем, что не нужны грандиозные вращающиеся печи для обжига клинкера; дезинтегратор и автоклав гораздо компактнее и требуют меньше металла. Хинт однажды даже оборудовал плавучий завод на списанном судне. Дезинтегратор установили на палубе, а автоклав в трюме. Цементный завод невозможно ужать до такой же компактности. В-третьих, расход топлива и энергии также значительно меньше, чем для производства цемента.
Все эти обстоятельства имеют большое значение для воюющей экономики. Военная обстановка как раз предъявляет большой спрос на дешевый и прочный строительно-конструкционный материал.
Силикальцит на войне
Как можно обрисовать военно-хозяйственное применение силикальцита? Вот таким образом.
Первое. Война, вопреки распространенным представлениям, связана с большими строительными работами. Речь идет не только и не столько о сооружении укреплений и защищенных огневых точек, хотя и это также имеет значение. Укрепленная прочным материалом огневая точка гораздо лучше, чем древо-земляная или вовсе без какого-либо укрепления. К силикальциту хорошо применима технология сооружения сборных железобетонных огневых точек (ЖБОТ), разработанная в начале Великой Отечественной войны. Из силикальцита можно точно так же изготовить блоки, из которых складывается дот. Но есть разница. Сырье для силикальцита можно заготовить поблизости от места строительства и переработать в готовые изделия на мобильной установке (дезинтегратор очень компактен и легко устанавливается на грузовике, а также можно разработать мобильный автоклав; не говоря уже об установке железнодорожного исполнения). Это существенно ускоряет строительство и делает его менее зависимым от дальнего подвоза материалов.
Строить в военных условиях нужно много чего: жилье, новое и восстанавливаемое, цеха для разного рода производств, дороги, мосты, различные объекты. Многие считают опыт Второй мировой войны устаревшим, но если начнется еще одна крупная война, то придется к нему обратиться, поскольку строители с обеих воюющих сторон работали тогда с максимальным напряжением. И все военные строительные программы страдали от острой нехватки цемента, от проблемы, разрешаемой как раз силикальцитом.
Второе. Высокая прочность изделий из силикальцита, формуемых прессовкой из очень мелко перемолотой смеси песка и известняка и обрабатываемых в автоклаве, позволяет использовать этот материал для производства некоторых деталей техники и боеприпасов. Железобетонным танком теперь уже никого не удивишь; подобный способ кустарного бронирования получил весьма широкое распространение. Реализуемость этого подхода была доказана еще в проекте Т-34ЖБ, опытного танка с железобетонной защитой, своего рода подвижного дота.
Т-34ЖБ. Конкретно эта идея навесить на танк дополнительные железобетонные плиты не слишком удачна. Целесообразнее переделать корпус танка целиком.
Силикальцит позволяет сделать такую защиту более прочной и более легкой, чем у железобетона, с сохранением всех преимуществ стального или волоконного армирования. При производстве силикальцитных изделий с прочностью конструкционной стали становится возможным даже заменять ими некоторые стальные части машин. Например, рамы у грузовых автомобилей.
Далее, есть разновидности пеносиликальцита, которые легче воды и обладают плавучестью. Потому силикальцит различных марок, легкий и плавучий, а также прочный и твердый, может служить конструкционным материалом для строительства паромов, судов, понтонов, в том числе самоходных, разборных плавучих мостов и т.п. Если вспомнить экстравагантную идею строительства грандиозных "плавучих островов", с помощью которых можно переплыть океан и высадиться на территории нашего главного вероятного противника, то тут силикальцит открывает большие перспективы и возможности, чем железобетон.
Наконец, из силикальцита, по немецкому примеру, можно изготовлять корпуса реактивных снарядов. Железобетонные реактивные снаряды изготовлялись в Германии в конце войны и показали себя столь же хорошо, как и стальные. Силикальцитовая труба может быть прочнее железобетонной, а стало быть, легче.
Если фотографий немецкого реактивного снаряда из железобетона найти не удалось, то вот попалась другая интересная фотография — немецкий 240-мм миномет Albrecht времен Первой мировой войны, сделанный из дерева. Раз можно сделать вполне боеспособный миномет из дерева, то почему нельзя сделать миномет из силикальцита?
Смысл этих мер состоит в том, чтобы заменить сталь, которая в ходе большой войны станет остродефицитным материалом, на более дешевый и гораздо более доступный по сырью и энергозатратам материал. На мой взгляд, давно уже пора всерьез задуматься о том, чтобы в производстве боевой техники, оружия и боеприпасов заменить как можно больше стали на различные силикатные материалы (не только силикальцит, но и керамику, а также разнообразные композиты), подходящие по свойствам. Если с ресурсами железной руды у нас уже становится трудно (Криворожское месторождение теперь у вероятного противника, другие месторождения сильно истощены, так что теперь металлургические компании налаживают переработку ильменитовых песков), то вот с сырьем для производства силикатных материалов проблем нет, они почти не ограничены.
У меня получился очень краткий и беглый обзор военно-хозяйственных возможностей силикальцита, без детального обоснования и анализа конкретных примеров. Думаю, что если изучить вопрос достаточно глубоко, то получится целая книга (весьма пухлая по объему). У меня есть предвкушение, основанное на опыте изучения военной экономики, что силикальцит может революционизировать военно-промышленную сферу и дать военному хозяйству мощный источник материалов.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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