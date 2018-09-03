Крупнокалиберная МЦ-116М: убийственная тишина
Ежегодные международные форумы «Армия», проходящие в Подмосковье, являясь значительным военным, техническим, политическим и даже дипломатическим событием, всегда вызывают большой интерес не только специалистов и политиков, но и СМИ всего мира.
Не стала исключением и нынешняя «Армия – 2018». В ряде зарубежных изданий уже появились первые отклики о некоторых новинках, которые были представлены на мероприятии и произвели впечатление на авторов.
Так, «ИноСМИ» публикуют материл Дэвида Хамблинга, корреспондента журнала Popular Mechanics, посвященный новой российской бесшумной снайперской винтовке МЦ-116М калибра 12,7 мм.
По его мнению, ее конструкция позволяет эффективно решить проблему по подавлению шума и пламени выстрела, это самая продвинутая версия одного из наиболее смертоносных образцов оружия на современном этапе развития стрелковых вооружений.
Напомним, что МЦ-116 М пошла в серию еще в 90-е годы прошлого века, однако выпускалась малыми партиями, поступая на вооружение только спецподразделениям МВД, Минобороны и ФСБ. В базовом исполнении использует стандартный для российской армии винтовочный патрон 7,62 х 54 мм и 10-зарядный магазин от СВД.
Именно она и стала основой для создания крупнокалиберной винтовки, которая, как полагает Хамблинг, может стать эталоном бесшумного снайперского оружия.
Ранее в качестве такового многими специалистами была признана автоматическая винтовка ВСС «Винторез» с интегрированным глушителем, обеспечивающим эффективное гашение звука выстрела и дульного пламени. Это оружие, созданное в 80-е годы, прекрасно зарекомендовало себя в войнах и конфликтах последних трех десятков лет.
Однако сегодня сформулирован запрос на бесшумный снайперский комплекс (винтовка — патрон), обладающий большей дальностью эффективной стрельбы и способный поражать не только противника, защищенного современными средствами индивидуальной бронезащиты, но и легкобронированные цели.
А используемые в ВСС патроны 9х39 мм, даже в их бронебойном варианте (СП-6, СПП и БП), малоэффективны не только против защищенной техники и самых современных штурмовых бронежилетов, которые непрерывно совершенствуются.
Тут необходимо отметить, что создателям бесшумного оружия приходится проходить между «Сциллой» — необходимостью использовать дозвуковой патрон, и «Харибдой» — потребностью обеспечить приемлемую дальность и эффективную работу по цели.
Пути решения этой вечной дилеммы хорошо иллюстрирует создание первого серийного оружия с интегрированным глушителем Де Лизла — английского магазинного карабина с интегрированным глушителем, разработанного в период Второй мировой войны для нужд британских коммандос и САС.
Его создатель, Уильям Годфри Де Лизл, предложил военному ведомству образец бесшумного оружия калибра 5,6 мм. Однако эффективность этого изначально «тихого» патрона была признана для боевого применения недостаточной. Второй прообраз был создан под 9-мм пистолетный патрон. В конце концов остановились на патроне 45 АСР (11,43×23 мм) c дозвуковой скоростью (270 метров в секунду) и тяжелой 15-граммовой пулей.
Строго говоря, создатели МЦ-116 М калибра 12,7 мм пошли тем же путем. Большой вес пули компенсирует ее малую скорость полета, позволяя сохранять необходимое поражающее действие на заявленной дистанции в 300 метров. А также обеспечить надежное поражение целей. Тем более что номенклатура патрона 12,7 × 55 мм СЦ-130 включает вариант повышенной пробивной способности с бронебойной пулей с двойным сердечником с СЦ-130 ВПС.
Вес пули, в зависимости от типа патрона, колеблется от 50 до 76 граммов (вес пули в патроне 9х39 – 16 граммов), начальная скорость — от 290 до 315 метров в секунду.
Внешне крупнокалиберная версия особенно не отличается от обычной МЦ-116 М, хотя, несомненно, модификация винтовки под такой мощный и габаритный патрон потребовала внесения определенных изменений в конструкцию. Каких именно, представители Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова (компании-разработчика), пока не сообщают.
Новая винтовка, уступая автоматической ВСС в скорострельности, значительно превосходит ее в точности, что особенно важно для стопроцентного поражения малоразмерной цели первым и единственным выстрелом, что бывает часто необходимым в ходе антитеррористической операции.
Впрочем, приборы бесшумной и беспламенной стрельбы уже давно перестали быть исключительным атрибутом подразделений антитеррора, армейской разведки и спецназа. Все большее распространение, причем даже в обычных подразделениях получают так называемые тактические глушители или модераторы звука, которые даже при использовании обычных, сверхзвуковых патронов несколько снижают шум выстрелов и убирают дульное пламя.
Даже достаточно простые и дешевые маскираторы, снижающие вспышку и изменяющие направление звуковой волны, значительно повышают шансы бойца на выживание в бою. Участники боевых действий в Донбассе с обеих сторон в массовом порядке ставят такие девайсы на свои автоматы.
Впрочем, вернемся к МЦ-116М. Дэвид Хамблинг полагает, что в городских условиях позицию стрелка из этой винтовки будет практически невозможно обнаружить. С некоторым пафосом он называет создание крупнокалиберной бесшумной МЦ-116М «значительным и при этом тихим подвигом инженеров-оружейников», полагая, что это событие подтверждает статус России в качестве лидера в вопросе технологий бесшумного оружия.
Также добавим, что на форуме «Армия – 2018» были представлены и другие варианты этой винтовки — модификации под наиболее популярные во всем мире «снайперские» патроны 7,62 х 67 мм (300 Winchester Magnum) и 8,6 х 70 мм (338 Lapua Magnum), а также под винтовочный 7,62х51мм (308 Winchester).
Такие винтовки занимают промежуточное положение между снайперскими самозарядками под обычные винтовочные патроны с эффективной дальностью огня до 600 метров и крупнокалиберными дальнобойными винтовками, вроде «антиматериальных» ОСВ-96 или Barrett M82. И такие винтовки, как показывает опыт последних вооруженных конфликтов, очень востребованы не только в подразделениях спецназа, но и у армейских снайперов.
Хотя, конечно, такой эксклюзивности, как у бесшумной МЦ-116, в них нет.
Не стала исключением и нынешняя «Армия – 2018». В ряде зарубежных изданий уже появились первые отклики о некоторых новинках, которые были представлены на мероприятии и произвели впечатление на авторов.
Так, «ИноСМИ» публикуют материл Дэвида Хамблинга, корреспондента журнала Popular Mechanics, посвященный новой российской бесшумной снайперской винтовке МЦ-116М калибра 12,7 мм.
По его мнению, ее конструкция позволяет эффективно решить проблему по подавлению шума и пламени выстрела, это самая продвинутая версия одного из наиболее смертоносных образцов оружия на современном этапе развития стрелковых вооружений.
Напомним, что МЦ-116 М пошла в серию еще в 90-е годы прошлого века, однако выпускалась малыми партиями, поступая на вооружение только спецподразделениям МВД, Минобороны и ФСБ. В базовом исполнении использует стандартный для российской армии винтовочный патрон 7,62 х 54 мм и 10-зарядный магазин от СВД.
Именно она и стала основой для создания крупнокалиберной винтовки, которая, как полагает Хамблинг, может стать эталоном бесшумного снайперского оружия.
Ранее в качестве такового многими специалистами была признана автоматическая винтовка ВСС «Винторез» с интегрированным глушителем, обеспечивающим эффективное гашение звука выстрела и дульного пламени. Это оружие, созданное в 80-е годы, прекрасно зарекомендовало себя в войнах и конфликтах последних трех десятков лет.
Однако сегодня сформулирован запрос на бесшумный снайперский комплекс (винтовка — патрон), обладающий большей дальностью эффективной стрельбы и способный поражать не только противника, защищенного современными средствами индивидуальной бронезащиты, но и легкобронированные цели.
А используемые в ВСС патроны 9х39 мм, даже в их бронебойном варианте (СП-6, СПП и БП), малоэффективны не только против защищенной техники и самых современных штурмовых бронежилетов, которые непрерывно совершенствуются.
Тут необходимо отметить, что создателям бесшумного оружия приходится проходить между «Сциллой» — необходимостью использовать дозвуковой патрон, и «Харибдой» — потребностью обеспечить приемлемую дальность и эффективную работу по цели.
Пути решения этой вечной дилеммы хорошо иллюстрирует создание первого серийного оружия с интегрированным глушителем Де Лизла — английского магазинного карабина с интегрированным глушителем, разработанного в период Второй мировой войны для нужд британских коммандос и САС.
Его создатель, Уильям Годфри Де Лизл, предложил военному ведомству образец бесшумного оружия калибра 5,6 мм. Однако эффективность этого изначально «тихого» патрона была признана для боевого применения недостаточной. Второй прообраз был создан под 9-мм пистолетный патрон. В конце концов остановились на патроне 45 АСР (11,43×23 мм) c дозвуковой скоростью (270 метров в секунду) и тяжелой 15-граммовой пулей.
Строго говоря, создатели МЦ-116 М калибра 12,7 мм пошли тем же путем. Большой вес пули компенсирует ее малую скорость полета, позволяя сохранять необходимое поражающее действие на заявленной дистанции в 300 метров. А также обеспечить надежное поражение целей. Тем более что номенклатура патрона 12,7 × 55 мм СЦ-130 включает вариант повышенной пробивной способности с бронебойной пулей с двойным сердечником с СЦ-130 ВПС.
Вес пули, в зависимости от типа патрона, колеблется от 50 до 76 граммов (вес пули в патроне 9х39 – 16 граммов), начальная скорость — от 290 до 315 метров в секунду.
Внешне крупнокалиберная версия особенно не отличается от обычной МЦ-116 М, хотя, несомненно, модификация винтовки под такой мощный и габаритный патрон потребовала внесения определенных изменений в конструкцию. Каких именно, представители Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова (компании-разработчика), пока не сообщают.
Новая винтовка, уступая автоматической ВСС в скорострельности, значительно превосходит ее в точности, что особенно важно для стопроцентного поражения малоразмерной цели первым и единственным выстрелом, что бывает часто необходимым в ходе антитеррористической операции.
Впрочем, приборы бесшумной и беспламенной стрельбы уже давно перестали быть исключительным атрибутом подразделений антитеррора, армейской разведки и спецназа. Все большее распространение, причем даже в обычных подразделениях получают так называемые тактические глушители или модераторы звука, которые даже при использовании обычных, сверхзвуковых патронов несколько снижают шум выстрелов и убирают дульное пламя.
Даже достаточно простые и дешевые маскираторы, снижающие вспышку и изменяющие направление звуковой волны, значительно повышают шансы бойца на выживание в бою. Участники боевых действий в Донбассе с обеих сторон в массовом порядке ставят такие девайсы на свои автоматы.
Впрочем, вернемся к МЦ-116М. Дэвид Хамблинг полагает, что в городских условиях позицию стрелка из этой винтовки будет практически невозможно обнаружить. С некоторым пафосом он называет создание крупнокалиберной бесшумной МЦ-116М «значительным и при этом тихим подвигом инженеров-оружейников», полагая, что это событие подтверждает статус России в качестве лидера в вопросе технологий бесшумного оружия.
Также добавим, что на форуме «Армия – 2018» были представлены и другие варианты этой винтовки — модификации под наиболее популярные во всем мире «снайперские» патроны 7,62 х 67 мм (300 Winchester Magnum) и 8,6 х 70 мм (338 Lapua Magnum), а также под винтовочный 7,62х51мм (308 Winchester).
Такие винтовки занимают промежуточное положение между снайперскими самозарядками под обычные винтовочные патроны с эффективной дальностью огня до 600 метров и крупнокалиберными дальнобойными винтовками, вроде «антиматериальных» ОСВ-96 или Barrett M82. И такие винтовки, как показывает опыт последних вооруженных конфликтов, очень востребованы не только в подразделениях спецназа, но и у армейских снайперов.
Хотя, конечно, такой эксклюзивности, как у бесшумной МЦ-116, в них нет.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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