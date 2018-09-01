Аналитика

Они сражались за Донбасс и за Россию

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Два последних летних дня — 30-го и 31-го августа — оказались глубоко трагичными. В первую очередь — для Донбасса. Потому что в эти дни ушли из жизни два человека — очень разных, но тесно связанных именно с этой прокаленной солнцем и богатой углем землей. Один из них был выдающимся артистом, другой — военным и политиком. Но, по большому счету, они оба были доблестными воинами.



Уроженец донбасского города Часов Яр (находящегося сегодня под оккупацией необандеровцев) Иосиф Давыдович Кобзон скончался от тяжелейшей болезни, после долгой борьбы с ней, 30 августа. Ему было 80 лет. Вплоть до совсем недавнего времени он был, что называется, в строю. Несмотря на все страшные проблемы со здоровьем, принимал участие во многих концертах. Многократно посещал Донецкую и Луганскую Народные Республики. В ходе этих визитов Кобзон не только пел песни, любимые народом, но и помогал людям, предоставляя гуманитарную помощь. Причем, делал это, несмотря ни на угрозы со стороны украинских радикалов, ни на проблемы с поездками на лечение в Европу, грозящими ему из-за его горячей поддержки ДНР и ЛНР.


А 31 августа кошмарная весть пришла из Донецка. В результате подлого, трусливого террористического акта, совершенного в кафе «Сепар», погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. Человек, который с первых же дней народного восстания Донбасса против украинского государственного переворота принимал активное участие во всех событиях. Именно он с небольшим отрядом освобождал здание городской администрации (ныне это — Дом правительства ДНР). Затем — воевал на самых «жарких» участках фронта. А будучи уже на посту главы Республики, часто выезжал на передовую, в окопы, к своим бойцам. Пережил множество покушений, пока последнее из них не привело к смертельным ранениям… Александру Владимировичу было всего 42 года…

Можно, конечно, возразить, что этих людей сравнивать нельзя. Один умер в преклонном возрасте из-за естественных причин, другой — погиб на своем посту в результате террористических действий. Но, по большому счету, оба они были убиты. Потому что травля, развязанная против Иосифа Кобзона, не могла не сказаться на состоянии его здоровья и не отнять у него нескольких лет жизни. А то, что украинские «демократические» власти устроили против него самую настоящую травлю — это факт. Его лишали всех возможных званий, внесли в «расстрельный список» печально известного сайта «Миротворец». И его смерть вызвала нездоровое ликование среди украинских «свидомых». Как — уже на следующий день — и гибель Александра Захарченко.

Оба они были смелыми и мужественными людьми. Иосиф Давыдович не побоялся ни выступить в Афганистане во время войны, ни прийти на акцию протеста шахтеров в 1998 году на Горбатый мост в Москве, ни пойти на переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке в 2002 году, ни поехать на Донбасс в то время, когда многие артисты откровенно трусят выступить даже в Крыму (где нет войны, но есть санкции).

А еще он чудом избежал гибели в декабре 2016 года. У него были все шансы оказаться вместе с артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова в том самом самолете, который летел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, но разбился близ Сочи. Но тогда певцу повезло: на это время ему назначили лечебные процедуры, и в Сирию он не полетел.

Мне неоднократно доводилось бывать в Донецком оперном театре на концертах И. Кобзона. Все знали, что он тяжело болен. Но, несмотря на это, он в течение двух, а то и трех часов пел, заряжая зал невероятным позитивом.

Про Александра Владимировича его сослуживцы часто говорили, что он совершенно не знал страха. Доблесть воина и доблесть служителя муз — возможно, разные вещи, однако доблесть есть доблесть, мужество есть мужество. Несколько раз Захарченко был ранен. В результате ранения в Дебальцево в начале 2015 года долгое время ходил на костылях, что не мешало ему ни принимать участие в торжественных мероприятиях, ни встречаться с простыми гражданами, ни посещать передовую.

Одно из последних действий, которое успел сделать Александр Владимирович, — возложить цветы к памятнику Кобзону. Этот памятник был установлен еще при жизни певца около молодежного дворца «Юность» в Донецке. Сам дворец в 2014 году был жестоко разбомблен украинскими карателями. Когда Иосиф Давыдович увидел, как пострадало здание, он сказал, что лучше бы бомбы попали в его памятник, чем в этот дворец.

Как сообщают СМИ, Захарченко намеревался 31 августа (в последний день своей жизни) ехать на похороны Кобзона. И во взорванном кафе «Сепар» как раз были поминки великого артиста. Вот так смерть объединила этих двух выдающихся личностей.

Иосиф Давыдович Кобзон был одним из ярчайших представителей Советской эпохи. Конечно, и после развала Советского Союза он жил активной жизнью, проводил концерты, поддерживал свою малую родину даже тогда, когда это стало опасным. Но все-таки его имя ассоциируется, в основном, с той великой Эпохой, когда страна победила в войне с фашизмом, когда мальчишки мечтали о Космосе, а эстрада была эстрадой, а не попсой. В репертуаре певца было множество советских песен — это и «День Победы», и «Знаете, каким он парнем был», и «Не думай о секундах свысока», и «Случайный вальс», и «Пусть всегда будет солнце», да и многие, многие — все перечислить невозможно. Кстати, в 90-е годы он даже был в немилости у Кремля, поскольку осуждал разрушение СССР.

Александр Владимирович Захарченко стал одним из символов уже нового времени. Когда советское наследие начали активно оплевывать, памятники великим воинам Красной эпохи — осквернять, а их подвиги — обесценивать, Донбасс восстал именно против этого. Конечно, были и другие факторы (например, языковой), но защита исторической памяти стала очень важным моментом в восстании. И Захарченко был среди тех, кто отстаивал попранные необандеровцами ценности. За это дело он, в конце концов, отдал жизнь…

В одном из интервью Кобзон сказал: «Даже если убьют, я буду жить в памяти людей. Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны». Теперь эти слова можно отнести к обоим этим борцам за Донбасс, за Россию и за наследие предков.
Автор:
Елена Громова
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43 комментария
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  1. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 05:51
    +12
    Вечная память и земля пухом.
    1. Ольгович Офлайн
      Ольгович Сегодня, 06:13
      +10
      Тяжелейшие потери для России, для всех нормальных людей.....
      Безмерно, безмерно жаль....

      И если Иосиф Давыдович , стойко сражаясь, прожил весь отмеренный ему век, то Александр Васильевич ушел невозможно рано, его просто не сумели защитить, как и Гиви и Мотороллу. И вот это нельзя было допустить в принципе.

      Вечная слава, вечная память этим прекрасным людям.

      Скорбим......
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:46
        +8
        Вчера повторяли юбилейный концерт с участием Иосифа Давыдовича Кобзона, мама плакала, у меня ком в горле, вечером сообщили о гибели Александра Васильевича Захарченко -- скорбь, недоумение, вопросы. Земля Вам пухом, Человечищи !
    2. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:12
      +9
      Пусть земля будет пухом обоим . Но за Захарченко нужно ответить по полной , думаю пришло время ожиревшего конфетника .
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 08:03
        +2
        Цитата: Spartanez300
        думаю пришло время ожиревшего конфетника .

        накормить рошенами до.... laughing
        шутка конечно. но кажется он перешёл все границы и стал вне закона
      2. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 10:01
        0
        Цитата: Spartanez300
        Но за Захарченко нужно ответить по полной , думаю пришло время ожиревшего конфетника .

        Конечно ЗА!
        Ребята, но вот вопрос: Почему наша контрразведка не помогает ДНР? Почему эти полосатые прокладки - диверсанты разгуливают по ДНР как у себя дома? Моторола, Гиви, Захарченко... что еще должно случиться чтобы наши вышли из СТОПОРА???
    3. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 08:53
      +3
      Вечная память!
      1. KLV2018 Онлайн
        KLV2018 Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Вечная память!

        день добрый.
        кто-нибудь остался у вас из независимых руководителей ?
  2. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 06:04
    +9
    Ну что здесь сказать,Вечная память настоящим людям и спасибо за всё!
  3. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 06:12
    +8
    Только бы для Киева всё опять не кончилось выражением «озабоченности» нашей страной.
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 06:15
      +2
      Ну,а чем иным это может закончиться?
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 06:55
        -1
        Цитата: Фил77
        Ну,а чем иным это может закончиться?

        вообщето там идёт ГРАЖДАНСКАЯ война. а то, что всё другое будем вмешательством в дела суверенного государства вас не смущает? или вас озадачивает когда полосатые влезают например в Сирию. призываете и РФ так же с уркаиной как пингвины поступить?
        1. Фил77 Офлайн
          Фил77 Сегодня, 07:01
          +3
          Уважаемый ЛСА57,что там идёт по сути гражданская война я знаю.Но где Вы увидели в моём вопросе призыв к пингвиньей стойке?
          1. LSA57 Офлайн
            LSA57 Сегодня, 07:24
            -1
            Цитата: Фил77
            Но где Вы увидели в моём вопросе призыв к пингвиньей стойке?

            вот в этом
            Только бы для Киева всё опять не кончилось выражением «озабоченности» нашей страной.

            Ну,а чем иным это может закончиться?

            предложите что то кроме "озабоченности" и ввода войск в уркаину
            1. Фил77 Офлайн
              Фил77 Сегодня, 07:32
              +3
              Ну вероятно у Вас точно есть ответ на вечный вопрос:*Что делать?*
              1. LSA57 Офлайн
                LSA57 Сегодня, 07:45
                -2
                Цитата: Фил77
                Ну вероятно у Вас точно есть ответ на вечный вопрос:*Что делать?*

                ответа нет, поэтому я и не блаблаболю. "плюсик" заработать захотелось?
                прежде чем критику разводить, предложите, что можно и НУЖНО сделать
                1. Фил77 Офлайн
                  Фил77 Сегодня, 07:47
                  +3
                  Вероятно не с той ноги встали?всё в чёрном цвете?чайку попейте с лимончиком,поможет.Здоровья Вам!Не хворайте.
                  1. LSA57 Офлайн
                    LSA57 Сегодня, 08:06
                    0
                    Цитата: Фил77
                    Вероятно не с той ноги встали?всё в чёрном цвете?чайку попейте с лимончиком,поможет.Здоровья Вам!Не хворайте.

                    ну и где конкретные предложение, как надо поступить?
                    я за ! сентября что покрепче чая выпью.
                    от вас "здоровья" не надо. не хочу стать БЛАБЛАБОЛОМ!!!
                    1. Фил77 Офлайн
                      Фил77 Сегодня, 08:08
                      +1
                      Ну,за 1сентября!Будем жить!
        2. Тот же ЛЕХА Онлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:43
          +3
          вообщето там идёт ГРАЖДАНСКАЯ война. а то, что всё другое будем вмешательством в дела суверенного государства вас не смущает?

          Там идет не гражданская война а геноцид русского населения...ежедневно убиваются мирные люди,обстреливаются жилые дома,целые кварталы...какая ж тут гражданская война.
          Россия вполне может помочь прекратить все это ополченцам ЛДНР защищающих свой дом от этих варваров из ВСУ и нац.батальонов...но в Кремле играют в свои политические игры с долгосрочными планами(видимо их это устраивает) и убийства будут продолжаться.
          1. LSA57 Офлайн
            LSA57 Сегодня, 08:12
            +1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Там идет не гражданская война а геноцид русского населения...

            гражданская война, это когда воюют граждане одной страны. на Донбассе живут исключительно русские?
            или снаряды и мины выбирают исключительно русских?
            Россия вполне может помочь прекратить все это ополченцам ЛДНР защищающих свой дом от этих варваров из ВСУ и нац.батальонов.

            танки, техника, боеприпасы, аммуниция с неба падают?
            1. Тот же ЛЕХА Онлайн
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:21
              +2
              танки, техника, боеприпасы, аммуниция с неба падают?

              Надо понимать что этого недостаточно чтобы остановить обстрелы городов и поселков ЛДНР.

              Надо заставить ВСУ и нац.батальоны киевского режима отойти как можно дальше от населенных пунктов ЛДНР ...минские соглашения которые должны в этом плане помочь оказались Филькиной грамотой и тут должны быть другие инструменты и способы воздействия на тупые мозги майданутых.
              Далее опять повторюсь что там идет не гражданская война ибо целью ополченцев не является взятие Киева или Львова а как раз защита своих домов и своего образа жизни от притязаний нациков УКРАИНЫ коих полностью поддерживает киевская власть.

              Ополченцы ведь не обстреливают Киев или ЛЬВОВ...как раз наоборот обстреливают их столицу и они толь ко защищаются по возможности.
              Когда начинают заявлять что это якобы гражданская война ...то я считаю это лукавством и ложью.
              1. LSA57 Офлайн
                LSA57 Сегодня, 08:34
                0
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Надо понимать что этого недостаточно чтобы остановить обстрелы городов и поселков ЛДНР.

                авиацию, "Искандеры", "Калибры"?
                Надо заставить ВСУ и нац.батальоны киевского режима отойти как можно дальше от населенных пунктов ЛДНР
                каким образом?
                минские соглашения которые должны в этом плане помочь оказались Филькиной грамотой и тут должны быть другие инструменты и способы воздействия на тупые мозги майданутых.

                повторяюсь, КАКИЕ ИМЕННО?
                Далее опять повторюсь что там идет не гражданская война ибо целью ополченцев не является взятие Киева или Львова а как раз защита своих домов и своего образа жизни от притязаний

                похоже вы так и не поняли. воюют граждане УКРАИНЫ с гражданами УКРАИНЫ.
                в войсках всу полным полно РУССКИХ
    2. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 06:50
      +1
      Цитата: Приговор
      Только бы для Киева всё опять не кончилось выражением «озабоченности» нашей страной.

      отдайте приказ на ликвидацию парашкина. вам все будут благодарны.
    3. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:49
      0
      Цитата: Приговор
      Только бы для Киева всё опять не кончилось выражением «озабоченности» нашей страной.

      минусовать оно конечно проще laughing
      ваши предложения???? опять блаблабольство????? что КОНКРЕТНО надо сделать?????
  4. татарин 174 Офлайн
    татарин 174 Сегодня, 06:15
    +7
    Тяжко, очень тяжко от таких утрат... Мало ценим и не бережём наших товарищей при жизни, а потом, когда случится непоправимое - скорбим, но ничего уже не исправить. Вечная им память...
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. Егоза Офлайн
    Егоза Сегодня, 06:39
    +6
    Мои соболезнования родным и близким! Вечная память героям! они оба герои Донбасса! И все равно Донбасс на колени не поставят!
    А 30 сребреников иудам еще отольются!
  7. perm23 Офлайн
    perm23 Сегодня, 06:44
    +6
    Вечная память .настоящие сыны РУСИ
  8. литий17 Офлайн
    литий17 Сегодня, 06:48
    +4
    Настоящие герои! Ну а шавки бандеровские все равно свое получат!
  9. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 07:08
    +3
    Альтернативы Минску нет...который год слышим,а люди гибнут...
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: zyzx
      Альтернативы Минску нет...который год слышим,а люди гибнут...

      А без "Минска" и Донбасса уже бы не было. Порошенко, как и вам, то же "Минские соглашения" поперёк горла стоят - вы тут его интересы отстаиваете?
      1. zyzx Офлайн
        zyzx Сегодня, 08:37
        0
        Без Минска это была Российская федерация.
        1. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 09:46
          0
          Цитата: zyzx
          Без Минска это была Российская федерация.

          Если бы да кабы... Под "Минскими соглашениями" стоит подпись Захарченко.
          Могли бы и промолчать.
  10. igorlvov Офлайн
    igorlvov Сегодня, 07:21
    +6
    Взрывное устройство, убившее главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, по предварительным данным, было заложено в один из осветительных приборов в кафе «Сепар» в центре Донецка — люстру или торшер. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники из силовых структур ДНР.

    Собеседники издания отмечают, что действие бомбы приводилось звонком с телефона. К организации преступления могут быть причастны люди из ближайшего окружения Захарченко, которые знали о его перемещениях, передает газета.

    По словам силовиков, без помощи «своих» установить взрывное устройство в кафе было бы невозможно, так как заведение хорошо защищалось — оно, по их данным, принадлежало начальнику охраны ДНР.
  11. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 07:22
    +7
    Не забыть таких людей. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! Спасибо, Елена
  12. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 07:24
    +8
    Они при жизни стали легендами...Вечная память...
  13. Комиссар НКВД Офлайн
    Комиссар НКВД Сегодня, 07:26
    0
    Кобзон умер от болезни, поэтому решительно непонятно, как его смерть можно связать с войной. А в смерти Захарченко до фига белых пятен и думаю, что они надолго ,если не навсегда останутся таковыми.
    Если обнаруживается труп миллионера, то самый тупой сыщик не успокоится, пока не проверит алиби всех заинтересованных лиц - а их в данном случае всегда много. Глупо было бы однозначно заявлять, что Захарченко убила укрохунта - в его смерти было заинтересовано множество лиц. Не исключено ,что это внутренние разборки - вспомним, какая в ВКП (б) началась грызня, стоило лишь только Ленину (ещё живому) отойти от дел.
    1. Кубик123 Онлайн
      Кубик123 Сегодня, 09:09
      +1
      Цитата: Комиссар НКВД
      Кобзон умер от болезни, поэтому решительно непонятно, как его смерть можно связать с войной.

      Кобзон многое сделал для Украины. В его родном городе Часов Яре на его деньги были построены несколько зданий и часовня. Его именем была названа одна из центральных улиц. Сейчас эта улица носит имя очередного бандеровского "героя". А сам город стал военным городком, в котором даже детские сады превращены в госпитали. Он находится в 24 км от линии разграничения со стороны ВСУ.
  14. Комиссар НКВД Офлайн
    Комиссар НКВД Сегодня, 07:28
    +3
    Цитата: LSA57
    Цитата: Приговор
    Только бы для Киева всё опять не кончилось выражением «озабоченности» нашей страной.

    отдайте приказ на ликвидацию парашкина. вам все будут благодарны.

    Ликвидируют и что? Придет другой такой же, а может, и хуже. Лучше вряд ли.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: Комиссар НКВД
      Ликвидируют и что? Придет другой такой же, а может, и хуже. Лучше вряд ли.

      вопрос не ко мне. к тем, что ничего предложить не могут, а только ноют, что ничего не делаем
      1. Lom_71 Онлайн
        Lom_71 Сегодня, 10:02
        0
        Прошу прощения что вмешиваюсь в Ваш спор. Но позвольте маленькое предложение может так ситуация и будет развиваться в дальнейшем. Признание со стороны РФ независимости ЛНР и ДНР.
  15. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:36
    +4
    Горят сердца и плачут свечи
    По нашим милым, дорогим.
    И ранним утром, днем и в вечер
    Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим
    Их душам просим вечного покоя
    Любовь и память сохраним
    И молимся мы на коленях стоя
    И вновь опять тоскуем и скорбим...
  16. Д.Дэн Онлайн
    Д.Дэн Сегодня, 09:50
    +1
    Кобзон один из любимых советских моих исполнителей.... Жаль. Но годы... Держался молодцом. А Захарченко тупо прохлопал, не уберегли человека. Стало очень хреново на душе. И злоба.