Они сражались за Донбасс и за Россию

Два последних летних дня — 30-го и 31-го августа — оказались глубоко трагичными. В первую очередь — для Донбасса. Потому что в эти дни ушли из жизни два человека — очень разных, но тесно связанных именно с этой прокаленной солнцем и богатой углем землей. Один из них был выдающимся артистом, другой — военным и политиком. Но, по большому счету, они оба были доблестными воинами.Уроженец донбасского города Часов Яр (находящегося сегодня под оккупацией необандеровцев) Иосиф Давыдович Кобзон скончался от тяжелейшей болезни, после долгой борьбы с ней, 30 августа. Ему было 80 лет. Вплоть до совсем недавнего времени он был, что называется, в строю. Несмотря на все страшные проблемы со здоровьем, принимал участие во многих концертах. Многократно посещал Донецкую и Луганскую Народные Республики. В ходе этих визитов Кобзон не только пел песни, любимые народом, но и помогал людям, предоставляя гуманитарную помощь. Причем, делал это, несмотря ни на угрозы со стороны украинских радикалов, ни на проблемы с поездками на лечение в Европу, грозящими ему из-за его горячей поддержки ДНР и ЛНР.А 31 августа кошмарная весть пришла из Донецка. В результате подлого, трусливого террористического акта, совершенного в кафе «Сепар», погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. Человек, который с первых же дней народного восстания Донбасса против украинского государственного переворота принимал активное участие во всех событиях. Именно он с небольшим отрядом освобождал здание городской администрации (ныне это — Дом правительства ДНР). Затем — воевал на самых «жарких» участках фронта. А будучи уже на посту главы Республики, часто выезжал на передовую, в окопы, к своим бойцам. Пережил множество покушений, пока последнее из них не привело к смертельным ранениям… Александру Владимировичу было всего 42 года…Можно, конечно, возразить, что этих людей сравнивать нельзя. Один умер в преклонном возрасте из-за естественных причин, другой — погиб на своем посту в результате террористических действий. Но, по большому счету, оба они были убиты. Потому что травля, развязанная против Иосифа Кобзона, не могла не сказаться на состоянии его здоровья и не отнять у него нескольких лет жизни. А то, что украинские «демократические» власти устроили против него самую настоящую травлю — это факт. Его лишали всех возможных званий, внесли в «расстрельный список» печально известного сайта «Миротворец». И его смерть вызвала нездоровое ликование среди украинских «свидомых». Как — уже на следующий день — и гибель Александра Захарченко.Оба они были смелыми и мужественными людьми. Иосиф Давыдович не побоялся ни выступить в Афганистане во время войны, ни прийти на акцию протеста шахтеров в 1998 году на Горбатый мост в Москве, ни пойти на переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке в 2002 году, ни поехать на Донбасс в то время, когда многие артисты откровенно трусят выступить даже в Крыму (где нет войны, но есть санкции).А еще он чудом избежал гибели в декабре 2016 года. У него были все шансы оказаться вместе с артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова в том самом самолете, который летел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, но разбился близ Сочи. Но тогда певцу повезло: на это время ему назначили лечебные процедуры, и в Сирию он не полетел.Мне неоднократно доводилось бывать в Донецком оперном театре на концертах И. Кобзона. Все знали, что он тяжело болен. Но, несмотря на это, он в течение двух, а то и трех часов пел, заряжая зал невероятным позитивом.Про Александра Владимировича его сослуживцы часто говорили, что он совершенно не знал страха. Доблесть воина и доблесть служителя муз — возможно, разные вещи, однако доблесть есть доблесть, мужество есть мужество. Несколько раз Захарченко был ранен. В результате ранения в Дебальцево в начале 2015 года долгое время ходил на костылях, что не мешало ему ни принимать участие в торжественных мероприятиях, ни встречаться с простыми гражданами, ни посещать передовую.Одно из последних действий, которое успел сделать Александр Владимирович, — возложить цветы к памятнику Кобзону. Этот памятник был установлен еще при жизни певца около молодежного дворца «Юность» в Донецке. Сам дворец в 2014 году был жестоко разбомблен украинскими карателями. Когда Иосиф Давыдович увидел, как пострадало здание, он сказал, что лучше бы бомбы попали в его памятник, чем в этот дворец.Как сообщают СМИ, Захарченко намеревался 31 августа (в последний день своей жизни) ехать на похороны Кобзона. И во взорванном кафе «Сепар» как раз были поминки великого артиста. Вот так смерть объединила этих двух выдающихся личностей.Иосиф Давыдович Кобзон был одним из ярчайших представителей Советской эпохи. Конечно, и после развала Советского Союза он жил активной жизнью, проводил концерты, поддерживал свою малую родину даже тогда, когда это стало опасным. Но все-таки его имя ассоциируется, в основном, с той великой Эпохой, когда страна победила в войне с фашизмом, когда мальчишки мечтали о Космосе, а эстрада была эстрадой, а не попсой. В репертуаре певца было множество советских песен — это и «День Победы», и «Знаете, каким он парнем был», и «Не думай о секундах свысока», и «Случайный вальс», и «Пусть всегда будет солнце», да и многие, многие — все перечислить невозможно. Кстати, в 90-е годы он даже был в немилости у Кремля, поскольку осуждал разрушение СССР.Александр Владимирович Захарченко стал одним из символов уже нового времени. Когда советское наследие начали активно оплевывать, памятники великим воинам Красной эпохи — осквернять, а их подвиги — обесценивать, Донбасс восстал именно против этого. Конечно, были и другие факторы (например, языковой), но защита исторической памяти стала очень важным моментом в восстании. И Захарченко был среди тех, кто отстаивал попранные необандеровцами ценности. За это дело он, в конце концов, отдал жизнь…В одном из интервью Кобзон сказал: «Даже если убьют, я буду жить в памяти людей. Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны». Теперь эти слова можно отнести к обоим этим борцам за Донбасс, за Россию и за наследие предков.