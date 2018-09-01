Новости

Почему Ирак закрыл воздушное пространство для самолёта МО РФ?

22
Ливанская служба информации Al-Masdar сообщила о том, что иракские власти распорядились о закрытии воздушного пространства для российской военной авиации. В частности, через воздушное пространство этой страны, по информации AMN, не был пропущен самолёт Ту-154М, принадлежащий Министерству обороны. Он направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию.

Почему Ирак закрыл воздушное пространство для самолёта МО РФ?


Столкнувшись с запретом на вхождение в воздушное пространство Ирака, экипаж был вынужден развернуть самолёт в иранском направлении. Через некоторое время была предпринята новая попытка пролёта через Ирак. И о том, стал ли новый запрос для экипажа успешным, не сообщается.


Эта информация вызвала резонанс в связи с тем, что между Москвой и Багдадом действует соглашение, которое позволяет российским самолётам свободно использовать (осуществлять свободный транзит) воздушное пространство Ирака в нуждах антитеррористической операции в Сирии.

Предполагается, что запрет на транзит мог быть связан с нахождением в воздушном пространстве Ирака самолётов так называемой американской коалиции. Другое предположение – выявленная опасность на земле.

При это не рассматривается вопрос о том, что Багдад решил нарушить ранее достигнутые договорённости.
Использованы фотографии:
news-factor.ru
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

22 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:09
    +5
    Раз досих пор не прояснилось, то это матрасная тема, как говорится музыка по заказу. Вот Ирак и поплыл.
    1. Sling Офлайн
      Sling Сегодня, 06:22
      +15
      Не, думаю здесь дело чисто в технической стороне, не политика. Просто зачастую обычные вещи журналистами раздувается как сенсация, чтобы рейтинги были. По факту там скорее всего какая-нибудь бытовая причина
      1. konstantin68 Офлайн
        konstantin68 Сегодня, 06:41
        +8
        Цитата: Sling
        Не, думаю здесь дело чисто в технической стороне, не политика

        Именно так. Это обычная ,рутинная работа нормальных авиадиспетчеров.
        Или лучше было его пропустить с рисками,ась,диванные патриоты?
        Цитата: Sling
        Просто зачастую обычные вещи журналистами раздувается как сенсация

        И тут попадание в десятку.
        1. Тот же ЛЕХА Онлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:37
          0
          Или лучше было его пропустить с рисками,ась,диванные патриоты?


          smile Пропустить ...обязательно пропустить товарищ капитан....но не сейчас ...надо всем сначала успокоиться ... принять успокоительное, выспаться...потом выпить чашечку кофе ...бокал шампанского и снова в бой.
        2. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 08:44
          +1
          Цитата: konstantin68
          ась,диванные патриоты?

          Они не патриоты - они иксперды, причем в любой области политики, науки и техники wassat
    2. татарин 174 Офлайн
      татарин 174 Сегодня, 06:22
      +3
      Полосатые конечно тут замешаны, как и везде, где что-то делается против русских, но и вавилоняне-ассирийцы народ тоже не простой.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 07:16
        +2
        Цитата: татарин 174
        Полосатые конечно тут замешаны, как и везде, где что-то делается против русских, но и вавилоняне-ассирийцы народ тоже не простой.

        Вавилоняне и ассирийцы были завоёваны арабскими завревптелями 1200, примерно, лет назад. Через несколько поколений они растворились в среде оккупантов-колонизаторов, поменяв язык, утратив письменность и религию. Сейчас это просто арабы.
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:06
      +1
      Делов то. Будут теперь заранее запрашивать возможность полёта. Безопасность важнее.
      1. жарофф Офлайн
        жарофф Сегодня, 09:10
        0
        Скорее всего, команда "Добро" была получена. Иначе бы вообще бы не взлетели со своего аэродрома. Никто бы не выпустил. Таким образом команда на разворот поступила по возникшим,в процессе полёта ,причинам в воздушном пространстве Ирака. На пока не известным причинам. Может быть и не узнаем.
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 06:17
    +1
    именно крысы первыми а не слоны чувствуют перемены в тенденциях
  3. ul_vitalii Офлайн
    ul_vitalii Сегодня, 06:33
    +4
    Второй раз пытались совершить пролет через воздушное пространство Ирака, значит команда была невнятная, позволила усомниться.
  4. Koal Офлайн
    Koal Сегодня, 06:39
    -7
    Сирию будут бомбить ..После убийства главы ДНР ,моральный дух и вера власти находится на низшем уровне..И бомбить Сирию и наши базы в самый раз !
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:53
      +8
      Виталий, ты устал, выруби комп, и немного, суток так 5, отдохни! fool А то пишишь ерунду на автомате, даже не думая, что написать! !! fool
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 07:03
        +3
        Эко его тыркнуло, пятница всё-таки дала о себе знать.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:54
    +2
    Ждем разъяснений, а так информации мало! recourse
  6. Evgeniy667b Онлайн
    Evgeniy667b Сегодня, 07:52
    +2
    Зато оружие мы туда (в Ирак) поставляем, непонятно на что надеясь??? А итоги вот они, в статье указаны. А то-ли еще будет. Поднадавили плосатые и вполне хватило.
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 08:48
      +3
      Я как то летел в Москву. Домодедово не приняло по погоде, посадили в Иваново. Теперь думаю - кто на Москву тогда кто надавил? what
  7. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:34
    +1
    Уважаемые, а вы к гадалке сходите, она карты раскинет и вы сразу правду узнаете. fool
  8. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 09:06
    0
    Стоит ли тому удивляться, ведь Ирак ходит под США. И пока иного не предвидится. Таковы реалии жизни и уж тем более гибридной войны против России. Если мы будем только протестовать и взывать к здравому смыслу тех у кого его нет, то вакханалия будет продолжаться со всех сторон. То ООН не желает восстанавливать Сирию, то арбитраж входит в положение Украины, игнорируя наши интересы, то Индия не подписывает под надуманными предлогами контракты на военную технику, то немецкая компания скромно просит понять свой уход от строительства Северного потока-2, то биатлонистов и легкоатлетов гнобят по полной, требуя от России признания государственной поддержки допинга. С одной стороны дипломаты и СМИ нас радуют сообщениями о растущем понимании многими государствами позиции России, желании бизнеса работать с нами, а с другой реальность - санкции нарастают и все врассыпную.
  9. donavi49 Онлайн
    donavi49 Сегодня, 09:24
    0
    Лол, я только вчера писал об этом. Что в таких операциях - только флот имеет иммунитет. Запретить прохождение проливами - нельзя, без объявления войны или военного положения (в зависимости от страны держателя). Досмотр/блокаду в международных водах - только через ООН или по факту война/очень особый период.

    Самолет же каждая страна - может запретить, на свое усмотрение. И это норма, в том числе и признанная Россией.

    https://topwar.ru/146275-neodnoznachnye-perspektivy-vertoletonoscev.html#comment

    Мне там отвечали в стиле
    Им там делать нечего. Незнаю как там США нагибают Ирак, но воздушное снабжение через него как раз и идёт, и крылатые ракеты пролетают время от времени.
  10. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 09:57
    0
    Нам просто показывают, что могут перекрыть каналы поставок в Сирию....и что не все суверенны.
  11. артефакт Офлайн
    артефакт Сегодня, 10:00
    0
    рискну предположить что, глядя на нерешительность и показные признаки проявления трусости со стороны российского руководства, нас всё больше и больше будут посылать …. . а признаков этих к сожалению всё больше и больше, то как безнаказанные удары по нашим союзникам (Сирия , Новороссияи ) и беспредельные захваты наших имущества и людей и вот вчера Захарченко.... и ведь обидно что и ответить то можем. но блин, стесняемся что ли ? или …. нас в очередной раз хотят предать!?