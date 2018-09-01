Почему Ирак закрыл воздушное пространство для самолёта МО РФ?

Ливанская служба информации Al-Masdar сообщила о том, что иракские власти распорядились о закрытии воздушного пространства для российской военной авиации. В частности, через воздушное пространство этой страны, по информации AMN, не был пропущен самолёт Ту-154М, принадлежащий Министерству обороны. Он направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию.Столкнувшись с запретом на вхождение в воздушное пространство Ирака, экипаж был вынужден развернуть самолёт в иранском направлении. Через некоторое время была предпринята новая попытка пролёта через Ирак. И о том, стал ли новый запрос для экипажа успешным, не сообщается.Эта информация вызвала резонанс в связи с тем, что между Москвой и Багдадом действует соглашение, которое позволяет российским самолётам свободно использовать (осуществлять свободный транзит) воздушное пространство Ирака в нуждах антитеррористической операции в Сирии.Предполагается, что запрет на транзит мог быть связан с нахождением в воздушном пространстве Ирака самолётов так называемой американской коалиции. Другое предположение – выявленная опасность на земле.При это не рассматривается вопрос о том, что Багдад решил нарушить ранее достигнутые договорённости.