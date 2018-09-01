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При посадке в Сочи загорелся «Боинг-737». На борту находилось 166 человек

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Чрезвычайное происшествие произошло в аэропорту Сочи (Адлер). Самолёт «Боинг-737» при посадке загорелся, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы. Он скатился в направлении русла реки, повредив крылом ограждение. По последним данным, боковая стойка в итоге полностью разрушилась. На кадрах видно, что практически полностью разрушено и левое крыло лайнера.



В местном управлении МЧС отмечено, что у самолёта загорелся левый двигатель. Инцидент произошёл примерно в 2:55 (мск). Возгорание самолёта было ликвидировано усилиями нескольких пожарных расчётов. На это ушёл целый час.


На борту находилось 166 человек. Они в экстренном порядке были эвакуированы. Шестеро из них получили ранения и ожоги. Сообщается, что четверым пассажирам понадобилась экстренная медицинская помощь. Они были доставлены в одну из клиник.

Несколько минут назад опубликовано сообщения о том, что аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме.

Самолёт прибыл в Сочи из Москвы. Он принадлежал компании UTAir.



Обращает на себя внимание, что инцидент с возгоранием двигателя на самолёте российской авиакомпании не первый за последние несколько дней. Ранее левый двигатель загорелся на самолёте Ту-204, который вылетел в Сочи из Уфы. Самолёт пришлось возвращать в аэропорт убытия.
Использованы фотографии:
Макс Портал (Новости Сочи)
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32 комментария
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  1. Koal Офлайн
    Koal Сегодня, 06:47
    -5
    Понакупили барахла б\у на западе по дешевке, вот и результаты..
    1. user1212 Офлайн
      user1212 Сегодня, 07:01
      +8
      И зачем столько "дармоедов" в мире расследуют инциденты с самолетами если есть вы, с лёгкостью устанавливающий причины возгорания по фотографии? laughing
      1. kebeskin Офлайн
        kebeskin Сегодня, 07:16
        0
        Глаз как говорится алмаз. Однозначно надо товарища назначить главным эксмпертом РФ по авариям на транспорте. Остальные без надобности. Столько бюджетных средств сэкономим.
        1. Koal Офлайн
          Koal Сегодня, 07:25
          +4
          Цитата: kebeskin
          Глаз как говорится алмаз.

          Уже давно не алмаз ..)))
          Цитата: kebeskin
          Однозначно надо товарища назначить главным эксмпертом РФ по авариям на транспорте. Остальные без надобности. Столько бюджетных средств сэкономим.

          Неплохо съехидничали ,но я за отечественный авиапром,за его возрождение и ВСЕ !
          1. ДЕДПИХТО Офлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 07:32
            +3
            хе хе ТУ-204 тоже западное барахло? У частной авиакомпании видимо гонка за барышом на первом месте , а не своевременное тех.обслуживание авиапарка.
          2. Piramidon Офлайн
            Piramidon Сегодня, 07:52
            +3
            Цитата: Koal
            Понакупили барахла б\у на западе по дешевке, вот и результаты....я за отечественный авиапром

            Ни один "авиапром" не застрахован от подобного
            Ранее левый двигатель загорелся на самолёте Ту-204, который вылетел в Сочи из Уфы.
          3. user1212 Офлайн
            user1212 Сегодня, 08:06
            +2
            Цитата: Koal
            Неплохо съехидничали ,но я за отечественный авиапром,за его возрождение и ВСЕ !

            Дык кто против-то. Тут все, ну или почти все, за возрождение российского авиапрома. Но выдвигая подобные голословные обвинения вы покрываете реальных виновных, которые активно этому самому авиапрому мешают. Как пример: вы вбросили, общественный резонанс пошел по ложному пути, следствие пошло по пути наименьшего сопротивления, политики отчитались о решении очередной проблемы и поддержке авиапрома, а мразь, торгующая левыми запчастями, продолжает грести бабло и горят уже ТУшки, СУхие пр.
          4. Росомаха Офлайн
            Росомаха Сегодня, 08:57
            0
            Цитата: Koal
            Цитата: kebeskin
            Глаз как говорится алмаз.

            Уже давно не алмаз ..)))
            Цитата: kebeskin
            Однозначно надо товарища назначить главным эксмпертом РФ по авариям на транспорте. Остальные без надобности. Столько бюджетных средств сэкономим.

            Неплохо съехидничали ,но я за отечественный авиапром,за его возрождение и ВСЕ !

            Молодец, не сдаёшся... drinks
            1. ДЕДПИХТО Офлайн
              ДЕДПИХТО Сегодня, 09:13
              -1
              Цитата: Росомаха
              Цитата: Koal
              Цитата: kebeskin
              Глаз как говорится алмаз.

              Уже давно не алмаз ..)))
              Цитата: kebeskin
              Однозначно надо товарища назначить главным эксмпертом РФ по авариям на транспорте. Остальные без надобности. Столько бюджетных средств сэкономим.

              Неплохо съехидничали ,но я за отечественный авиапром,за его возрождение и ВСЕ !

              Молодец, не сдаёшся... drinks

              Угу. Врагу не сдается подпольщик Михан...теперь ему в начале текста ,,хе хе,, пишу,как позывной.
        2. Мух Офлайн
          Мух Сегодня, 07:31
          +2
          Ну по большей части он прав.
          Знаю, на какой технике летают вертолеты данной компании и принцип обслуживания (полная кономия средств) -оторопь берет.
    2. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: Koal
      Понакупили барахла б\у на западе по дешевке, вот и результаты..

      "Ранее левый двигатель загорелся на самолёте Ту-204, который вылетел в Сочи из Уфы."
      а это как прокомментируете?
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 09:32
        -1
        Цитата: LSA57
        "Ранее левый двигатель загорелся на самолёте Ту-204, который вылетел в Сочи из Уфы."
        а это как прокомментируете?
        Может с СОЧИ чего не так? И этот в Сочи И тот туда же собирался.. wink
    3. igor67 Офлайн
      igor67 Сегодня, 09:23
      0
      а это как? странно только почему на ВО этот инцендент не был в новостях
    4. donavi49 Онлайн
      donavi49 Сегодня, 09:28
      0
      Ну свое Барахло тоже не очень. Марка двигателя там видна. Пожар в полете - более серьезное ЧП чем выкатка и практически на 100% техническая ошибка.
      Выкатка на 70% - ошибка экипажа. То есть он бы самый-пресамый Ту-204 также разложил бы в данных условиях.
    5. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 09:35
      0
      Цитата: Koal
      Понакупили барахла б\у на западе по дешевке, вот и результаты..

      хотя бы про погодные условия прочитали бы сначала... сильный дождь и ветер до 23 м/с в момент посадки никак не влияют? Как правило любая крупная катастрофа происходит не по одной причине, к ней приводит цепочка казалось бы незначительных "мелочей". Особенно если в ней участвует и человек. Если нет талантов Ванги, не стоит так безаппелляционно делать заключения.

      август по статистике занимает первое место по количеству авиа происшествий, а в нашей стране так вообще по всяким нехорошим событиям. Так что человеческий фактор скорей всего будет основным по Сочи. Радует одно - без жертв.
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:53
    +10
    Бог отвёл трагедию! Скорейшего выздоровления пострадавшим. Вот и отдыхай после этого с таким шоком и воспоминаниями. Видно и с багажом возникли известные трудности.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:55
    +5
    Хорошо что без человеческих жертв обошлось! Экипаж однозначно молодцы! !! good
  4. Vyacheslav73 Офлайн
    Vyacheslav73 Сегодня, 07:08
    +4
    Несколько дней назад приехал с Сочи, как подумаю-аж не по себе... Хорошо,что без жертв.Теперь интересно-что стало причиной для выкатывания за пределы полосы?, ведь там и 747-ые садятся без проблем...
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 07:29
      +3
      Теперь интересно-что стало причиной для выкатывания за пределы полосы?
      - погодные условия
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:40
      -1
      данные очень скупые. Понятие "загорелся на посадке" как то напрягает По моему мнению, загорелся раньше, при этом пожар затронул нишу стойки шасси, далее посадка с поврежденным пневвматиком, с разрушением, как результат выкатывание... Ну так видится , без деталей утверждать сложно...
  5. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:10
    +2
    Слава Б-гу, пронесло
  6. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 07:53
    0
    Когда уже мы избавимся от погоней за прибылью и на первое место поставим безопасность, как в Советское время!? request
    1. Кукуруза Офлайн
      Кукуруза Сегодня, 09:40
      0
      Так-то и в СССР самолеты бились будь здоров, как минимум не реже, чем у загниващих буржуинов.
  7. Million Офлайн
    Million Сегодня, 07:56
    -3
    Вот он ,дикий оскал капитализма!Возить людей на рухляди будут пока самолет окончательно не развалится
    1. Cook Офлайн
      Cook Сегодня, 08:33
      +4
      А что есть сведения, что из-за неисправной матчасти происшествие случилось? Знают они не понаслышке как Ютовские вертолёты летают. А к самолетам это какое отношение имеют? Экономия на ТО, это как? На фильтрах экономят? Знаете как осуществляется контроль и надзор за поддержанием лётной годности? Ведь никакого отношения, к работе гражданской авиации не имеют, а пишут ахинею всякую. Выкатывания на посадке, чаще всего, бывают из-за ошибок экипажа, а не из-за техники. И это вовсе не такая уж редкость, вон в старом а/п Ростова на Дону, регулярно такое случалось, из-за особенностей ВПП. Дай Бог, что бы не было погибших и сильно пораненных. Самолёт, по всей видимости, восстановить будет сложно, если вообще возможно.
      1. Мух Офлайн
        Мух Сегодня, 09:31
        +1
        Цитата: Cook
        Знают они не понаслышке как Ютовские вертолёты летают. А к самолетам это какое отношение имеют? Экономия на ТО, это как? На фильтрах экономят? Знаете как осуществляется контроль и надзор за поддержанием лётной годности? Ведь никакого отношения, к работе гражданской авиации не имеют, а пишут ахинею всякую.

        Не поверите, но ЗНАЮ. Знаю как меняют агрегаты с борта на борт. Знаю как на "точках" сидит один техник (вместо двух) а проблемы не связанные со своей специализацией решает с помощью спутникового телефона. Знаю, что по всем документам к "утыркам" не подкопаешься, но от этого не легче. Знаю, как в малых частных компаниях (несмотря на то, что их хают) техника зачастую на ПОРЯДОК более ухоженаи это как раз благодаря Вами упомянутому надзору. Потому что "Quod licet Iovi, non licet bovi".Если принять за Iovi- Ютов.
        И не думайте, что вы здесь один связаны с ГА.
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 08:36
      +3
      Цитата: Million
      Вот он ,дикий оскал капитализма!Возить людей на рухляди будут пока самолет окончательно не развалится

      Летные происшествия случаются и с новыми самолетами. Смотря кто и как их конструирует, строит и обслуживает.
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: Piramidon
        Летные происшествия случаются и с новыми самолетами. Смотря кто и как их конструирует, строит и обслуживает.

        да везде находят "дикий оскал"
        видимо каждый день перед сном "капитал" карлуши маркса перечитывают
      2. Pete Mitchell Офлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 08:59
        +1
        Цитата: Piramidon
        ..происшествия случаются и с новыми самолетами. Смотря кто и как их конструирует, строит и обслуживает.

        Скажем честно, 737 в этом ряду не последий. Как говаривал старик Вильям Шекспир: все хорошо, что хорошо кончается
        1. NN52 Онлайн
          NN52 Сегодня, 09:59
          0
          Pete Mitchell
          Привет Бродяга!

          Неужели большой перелёт? И реверс в отказ?
          И если со второго захода зашли, значит погода была ещё та... (ливень и ветер до 23 м/с).Не судьба была на запасной уйти?
          Опять студенты и экономия топлива наверное....
    3. donavi49 Онлайн
      donavi49 Сегодня, 09:35
      0
      Ну, это выкатка. Обычно выкатки по вине экипажа. Реже по приему (например в Бразилии канавки не нарезали, в итоге аквапланинг). Крайне редко по отказу и то в сочетании с ошибками экипажа/приема.
  8. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 09:14
    0
    Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг", летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

    "Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - сказал собеседник агентства.

    Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. "Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушен.
  9. Комментарий был удален.