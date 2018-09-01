При посадке в Сочи загорелся «Боинг-737». На борту находилось 166 человек

Чрезвычайное происшествие произошло в аэропорту Сочи (Адлер). Самолёт «Боинг-737» при посадке загорелся, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы. Он скатился в направлении русла реки, повредив крылом ограждение. По последним данным, боковая стойка в итоге полностью разрушилась. На кадрах видно, что практически полностью разрушено и левое крыло лайнера.В местном управлении МЧС отмечено, что у самолёта загорелся левый двигатель. Инцидент произошёл примерно в 2:55 (мск). Возгорание самолёта было ликвидировано усилиями нескольких пожарных расчётов. На это ушёл целый час.На борту находилось 166 человек. Они в экстренном порядке были эвакуированы. Шестеро из них получили ранения и ожоги. Сообщается, что четверым пассажирам понадобилась экстренная медицинская помощь. Они были доставлены в одну из клиник.Несколько минут назад опубликовано сообщения о том, что аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме.Самолёт прибыл в Сочи из Москвы. Он принадлежал компании UTAir.Обращает на себя внимание, что инцидент с возгоранием двигателя на самолёте российской авиакомпании не первый за последние несколько дней. Ранее левый двигатель загорелся на самолёте Ту-204, который вылетел в Сочи из Уфы. Самолёт пришлось возвращать в аэропорт убытия.