Новости

День знаний. За парты садятся более 15 млн школьников

29
Сегодня Россия празднует День знаний. Миллионы школьников и студентов от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Архангельска сядут за парты и начнут новый учебный год. Учебная деятельность начнётся для 15,6 млн школьников, из которых около 1,8 млн – первоклассники.

День знаний. За парты садятся более 15 млн школьников


1 сентября 2018 года свои двери открывают 67 новых школ. В течение 2018-2019 учебного года в строй будут введены ещё 119 школ по всей России. В результате этого в стране появится почти 100 тысяч новых рабочих мест.


За последние 4-5 лет примерно на полтора миллиона выросло число мест в детских дошкольных учреждениях. Это стало возможно благодаря открытию новых детских садов и дошкольных учреждения ясельного типа. Как отмечается, к 2021 году планируется полностью закрыть проблему нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

С Днём знаний граждан страны поздравила министр просвещения Ольга Васильева. Из её поздравления:
Поздравляю вас с Днём знаний – праздником, ежегодно открывающим для юных граждан нашей страны новую страницу в удивительном мире познания.

День знаний символизирует начало пути. И как любая дорога имеет своё направление, путь освоения знаний так же тесно связан с целью, которую определяет для себя каждый ученик. Поэтому в такой торжественный день те, кто учится и учит, начинают путь не только в своё будущее, но и в будущее нашей страны.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю всем школьникам нашей страны успехов в освоении наук. Учителям – радости за достижения своих подопечных. Родителям – терпения и гордости за своих детей.


Министр отметила, что к концу этого года (2018-го, календарного) Минпросвет закончит формирование общефедерального списка учебников для российских школ. Ольга Васильева добавила, что министерство уже приняло единый историко-культурный стандарт в обучении и предметная концепция по русскому языку и литературе.
Использованы фотографии:
Школа 17 Владивостока
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

29 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    +2
    Вот и нужно наших сайтовых граммотеев типа "Голована "отправить поработать учителями как минимум, чтобы были при деле, а не тут людям мозги выносили! !! am
    1. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:29
      +1
      Главное нужно обеспечить безопасность детей . С Днем Знаний всех школьников и удачи в учебе !!!
    2. serg.shishkov2015 Онлайн
      serg.shishkov2015 Сегодня, 08:05
      +1
      подтверждаю-там уже ИМ мозги выносить будут!!!!!
    3. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 08:25
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Вот и нужно наших сайтовых граммотеев типа "Голована "отправить поработать учителями как минимум, чтобы были при деле, а не тут людям мозги выносили! !! am

      Вы о чём? И Голован при чём? Встали, но не проснулись? Детей, родителей и учителей с праздником поздравляют fool
    4. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:30
      +2
      Как все изменилось! В СССР на 1 сентября бабушки скидывали цены детям на цветы для учительницы, а сейчас задирают. А чтобы учителям не повадно было на "халявный" букетик, сделали движение - деньги, предназначенные на цветы для учителя отдавать на лечение детей, на которое у государства денег нет. Просто, позор какой-то. winked
  2. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 07:16
    +1
    Сегодня суббота тащем-то, выходной день. 3-го за парты сядут.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:20
      +2
      Так все же номинально у детишек "первый раз в первый класс "! good Мероприятия, так сказать, никто не отменял! Дело не в уроках сегодня, хотя во многих школах и сегодня пройдет так называемый "урок мира и истории " , дело в празднике для тех же первоклашек! !! wink
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:40
      0
      Сегодня 1 сентября - День знаний. А что касается выходной субботы, то мы не в Израиле живем.
  3. Koal Офлайн
    Koal Сегодня, 07:17
    +2
    Будущее поколение наше ..! Вроде взялись за воспитание и деньги хорошие выделяют для школ России . Это наше будущее и экономить на нем нельзя !
  4. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 07:31
    +3
    Чтоб с каждым годом первоклашек , было больше , чем раньше ! А не как у нас ! Всё меньше .......
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 07:55
      +3
      Цитата: ФЕОДОР
      Чтоб с каждым годом первоклашек , было больше , чем раньше ! А не как у нас ! Всё меньше .......

      Утром по радио сказали что сегодня начнется учебный год для 3 млн учеников Казахстана , а население у нас 18млн.
      1. ФЕОДОР Офлайн
        ФЕОДОР Сегодня, 08:06
        0
        И как вы там помещаетесь !? belay
  5. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 07:31
    +2
    Нашёл на сайте
    "Только 16,8% участников правильно ответили, что по летописной легенде князь Владимир в 988 году выбирал новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. Другими вариантами ответов были: «индуизм», «буддизм», «даосизм» и «конфуцианство».

    47,5% выпускников не узнали на фотографии здание Верховной Рады и, соответственно, не смогли ответить, в каком городе Украины оно находится.

    Почти 69% участников теста по географии не смогли отличить карту с бассейнами рек от карт с их долинами.

    Только 55% знают, что в Тихом океане находится Марианская впадина, а не Гвинейский залив, хребет Ломоносова или Аравийское море.

    Почти 20% считают, что айсберги могут двигаться по материковой части Антарктиды.

    Больше половины не знают, от чего зависит сила ветра.

    Более 22% выпускников не знают, как повлияло на здоровье человечества открытие антибиотиков.
    30% участников тестирования считают, что Украина является федерацией, конфедерацией или союзным государством. На фоне того, что лишь заикнуться о федерации, а тем более конфедерации в/на Украине ныне грозит статьей, которая так и называется «дэржавна зрада», это зрада зрадная.
    65% участников тестирования по украинскому языку и литературе не увидели лексическую ошибку в словосочетании «на наступній неділі». Неділя по-украински – это воскресенье, день недели, а неделя по-русски, то есть 7 дней, в украинском превращается в тиждень.

    Только 37,6% не знают, как правильно называть точное время по-украински. А ведь именно по этому признаку в старом анекдоте бандеровец определял своих и чужих и сказал правильно по-украински ответившему который час негру: «Сидай, сынку, я й так бачу, що ты нэ москаль».

    Но это все мелочи в сравнении с тем, что только 44,6% проходивших тестирование знают украинский язык на высоком и достаточном уровне. Причем это касается не только традиционно русскоязычного Юго-Востока, но и, как принято утверждать, украиноязычного Запада.

    В исторической Галиции, то есть во Львовской области проблемы со знанием украинского языка выявлены у 31,3% выпускников, в Тернопольской – у 38,6%, в Ивано-Франковской – у 44,8%.

    Не лучше и в примыкающих к ним Волынской области, где таких выпускников 44,4%, Ровенской – 52,3%, Черновицкой – 63,5% и Закарпатье – 69,7%"
    Это Украина!!!!
    Дай Бог и Учителям дать НАШИМ детям НАСТОЯЩИХ ЗНАНИЙ
    1. Koal Офлайн
      Koal Сегодня, 07:40
      +4
      Цитата: LSA57
      Дай Бог и Учителям дать НАШИМ детям НАСТОЯЩИХ ЗНАНИЙ

      Они стараются ,уж поверьте мне и не за деньги ..
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 07:53
        +3
        Цитата: Koal
        Они стараются ,уж поверьте мне и не за деньги ..

        я это прекрасно знаю. у меня есть друзья учителя.
        1. Koal Офлайн
          Koal Сегодня, 08:07
          +2
          Цитата: LSA57
          Цитата: Koal
          Они стараются ,уж поверьте мне и не за деньги ..

          я это прекрасно знаю. у меня есть друзья учителя.

          У меня жена училка и у самого есть педобразование и некоторый опыт ..Им очень трудно(учителям), частенько приходится успокаивать супругу (наглецов развелось много и что самое плохое они чувствуют свою безнаказанность..) Поэтому я и ушел из школы ,как бы кого не прибить ,но и з\п были нищие..
          1. serg.shishkov2015 Онлайн
            serg.shishkov2015 Сегодня, 08:09
            +3
            Приветствую Вас, коллега! Я 14 лет отработал- география, ОБЖ, природоведение, сельхоз,труд!
          2. LSA57 Офлайн
            LSA57 Сегодня, 08:17
            +1
            Цитата: Koal
            .Им очень трудно(учителям), частенько приходится успокаивать супругу

            соседка учительница и я вижу какая она приходит из школы. не всегда в прекрасном настроении. но никогда не жалуется
          3. serg.shishkov2015 Онлайн
            serg.shishkov2015 Сегодня, 08:24
            +1
            добавлю-5 лет был классным руководителем в классе компенсирующего обучения,до выпуска в девятом классе дотащил почти всех, но с одним случай был совсем безнадёжный
            1. LSA57 Офлайн
              LSA57 Сегодня, 08:40
              0
              Цитата: serg.shishkov2015
              добавлю-5 лет был классным руководителем в классе компенсирующего обучения,

              у меня в друзьях в "Одноклассниках" учительница в школе для слабовидящих детей. иногда рассказывает о своей работе. в пояс надо учителям кланяться
  6. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:35
    +3
    Внучка в 1-й класс пошла! Так что да, Праздник!! wink
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 07:39
      +2
      Мои поздравления Вам и конечно внучке! fellow
    2. Koal Офлайн
      Koal Сегодня, 07:43
      +5
      Цитата: К-50
      Внучка в 1-й класс пошла! Так что да, Праздник!! wink

      Поздравляю Алексей ! Ощущение непередаваемое ,когда смотришь на них и вздыхаешь молясь в душе ,чтобы все было хорошо у этого "гороха", нашего будущего.. hi
  7. serg.shishkov2015 Онлайн
    serg.shishkov2015 Сегодня, 08:04
    +2
    1 сентября 2004 моя школа отмечала новоселье- из здания 1957 года мы переселись в настоящий дворец ,,,а когда вернулся с работы-узнал,,,,безумие,,,,запредел какой-то,,,,,навсегда сколько живу- 1 сентября- день Беслана,,,,эти первоклашки уже могли институты заканчивать,,,не случилось,,,,ничего не случилось,,,слов нет,,,только слёзы,,,
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: serg.shishkov2015
      навсегда сколько живу- 1 сентября- день Беслана,,,,эти первоклашки уже могли институты заканчивать,,,не случилось,,,,ничего не случилось,,,слов нет,,,только слёзы,,,

      никогда не забуду sad
      все дни от телевизора не отходил. от бессилия руки судорогой сводило.
      когда показывали как детей выносили, плакал. взрослый мужик и плакал...
  8. serg.shishkov2015 Онлайн
    serg.shishkov2015 Сегодня, 08:18
    0
    Природа прощается с летом,,
    От лета осталось два дня.
    и съедены с мамой конфеты, и плёнки уж нет у меня,
    Стоит сиротливо и грустно та школа, где был я герой!
    И мне не стоять, как привычно, с указкой за классной доской,
    Закончилась прежняя слава и глупо кого-то винить,
    И радости все, и победы-
    Об этом придётся забыть!
    Вдруг стали ненужными книги, и компас, и новый бинокль,
    Осталась лишь память о прошлом,
    Как был на уроках-король!
    Умчались былые желанья,
    Но я не грущу ни о чём
    Я скромный почтовый работник,
    Довольный своим естеством,
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: serg.shishkov2015
      Природа прощается с летом,,
      От лета осталось два дня.
      и съедены с мамой конфеты, и плёнки уж нет у меня,
      Стоит сиротливо и грустно та школа, где был я герой!
      И мне не стоять, как привычно, с указкой за классной доской,
      Закончилась прежняя слава и глупо кого-то винить,
      И радости все, и победы-
      Об этом придётся забыть!
      Вдруг стали ненужными книги, и компас, и новый бинокль,
      Осталась лишь память о прошлом,
      Как был на уроках-король!
      Умчались былые желанья,
      Но я не грущу ни о чём
      Я скромный почтовый работник,
      Довольный своим естеством,

      Сергей Борисович, разрешите процитировать Вас на другом сайте
      1. serg.shishkov2015 Онлайн
        serg.shishkov2015 Сегодня, 09:04
        0
        называется Прощание со школой, написано 10 лет назад, я уже почти год не работал в школе и только-только стал работником Почты России
  9. serg.shishkov2015 Онлайн
    serg.shishkov2015 Сегодня, 09:55
    0
    5 лет назад встречался с однокурсниками-20 лет выпуска, биолого-химический факультет ныне уже не существующего АГПИ им, А,П. Гайдара, мы все люди разные и жизнь у нас сложилась по разному, но для нас всех профессия учителя стала главной в жизни , независимо ,кто сколько проработал в школе, я уже не представляю себе возвращения туда-- и школа уже другая, и я стал другим,,,НО -моя душа навек осталась в школе,,,