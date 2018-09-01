День знаний. За парты садятся более 15 млн школьников

Поздравляю вас с Днём знаний – праздником, ежегодно открывающим для юных граждан нашей страны новую страницу в удивительном мире познания.



День знаний символизирует начало пути. И как любая дорога имеет своё направление, путь освоения знаний так же тесно связан с целью, которую определяет для себя каждый ученик. Поэтому в такой торжественный день те, кто учится и учит, начинают путь не только в своё будущее, но и в будущее нашей страны.



Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю всем школьникам нашей страны успехов в освоении наук. Учителям – радости за достижения своих подопечных. Родителям – терпения и гордости за своих детей.

Сегодня Россия празднует День знаний. Миллионы школьников и студентов от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Архангельска сядут за парты и начнут новый учебный год. Учебная деятельность начнётся для 15,6 млн школьников, из которых около 1,8 млн – первоклассники.1 сентября 2018 года свои двери открывают 67 новых школ. В течение 2018-2019 учебного года в строй будут введены ещё 119 школ по всей России. В результате этого в стране появится почти 100 тысяч новых рабочих мест.За последние 4-5 лет примерно на полтора миллиона выросло число мест в детских дошкольных учреждениях. Это стало возможно благодаря открытию новых детских садов и дошкольных учреждения ясельного типа. Как отмечается, к 2021 году планируется полностью закрыть проблему нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.С Днём знаний граждан страны поздравила министр просвещения Ольга Васильева. Из её поздравления:Министр отметила, что к концу этого года (2018-го, календарного) Минпросвет закончит формирование общефедерального списка учебников для российских школ. Ольга Васильева добавила, что министерство уже приняло единый историко-культурный стандарт в обучении и предметная концепция по русскому языку и литературе.