Подробности теракта в Донецке. Бомба сработала от телефонного звонка
Стали известны более подробные детали убийства Александра Захарченко. Взрыв в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР, произошёл вследствие срабатывания взрывного устройства, заложенного в одном из светильников в помещении.
Об этом сообщает газетное издание «Коммерсант», ссылаясь на неназванные источники.
По всей вероятности, как указывают источники газеты, заложенная в кафе бомба могла сработать от телефонного звонка. Этот звонок был сделан сразу же после того, как глава ДНР в сопровождении вице-премьера правительства ДНР Александра Тимофеева зашёл в кафе. Тот, кто привёл в действие взрывное устройство, по предварительным данным, в момент взрыва находился рядом с местом преступления.
Силовики ДНР не исключают того, что пособниками данного преступления были люди из ближайшего окружения Александра Захарченко. Об этом говорит и бомба в здании кафе, которая не могла быть установлена без помощи «своих». Сообщается также, что кафе «Сепар», владельцем которого являлся начальник охраны лидера ДНР, часто было местом приёма высокопоставленных гостей и тщательно охранялось.
Смерть Захарченко стала радостной новостью для украинских властей. Об этом свидетельствуют опубликованные в Facebook шуточные посты советника украинского президента Юрия Бирюкова, которые появились сразу же после убийства главы ДНР.
По версии Киева, причиной убийства лидера ДНР могли стать внутренние "разборки" по распределению бизнеса или же "стремление России избавиться от нежелательной фигуры Захарченко, которая могла ей мешать".
При этом в украинских СМИ заявили о смерти вице-премьера ДНР Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"). В Донецке эту информацию опровергают, заявляя, что Тимофеев в клинике пришёл в себя.
Об этом сообщает газетное издание «Коммерсант», ссылаясь на неназванные источники.
По всей вероятности, как указывают источники газеты, заложенная в кафе бомба могла сработать от телефонного звонка. Этот звонок был сделан сразу же после того, как глава ДНР в сопровождении вице-премьера правительства ДНР Александра Тимофеева зашёл в кафе. Тот, кто привёл в действие взрывное устройство, по предварительным данным, в момент взрыва находился рядом с местом преступления.
Силовики ДНР не исключают того, что пособниками данного преступления были люди из ближайшего окружения Александра Захарченко. Об этом говорит и бомба в здании кафе, которая не могла быть установлена без помощи «своих». Сообщается также, что кафе «Сепар», владельцем которого являлся начальник охраны лидера ДНР, часто было местом приёма высокопоставленных гостей и тщательно охранялось.
Смерть Захарченко стала радостной новостью для украинских властей. Об этом свидетельствуют опубликованные в Facebook шуточные посты советника украинского президента Юрия Бирюкова, которые появились сразу же после убийства главы ДНР.
По версии Киева, причиной убийства лидера ДНР могли стать внутренние "разборки" по распределению бизнеса или же "стремление России избавиться от нежелательной фигуры Захарченко, которая могла ей мешать".
При этом в украинских СМИ заявили о смерти вице-премьера ДНР Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"). В Донецке эту информацию опровергают, заявляя, что Тимофеев в клинике пришёл в себя.
- Использованы фотографии:
- ua.news
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