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Подробности теракта в Донецке. Бомба сработала от телефонного звонка

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Стали известны более подробные детали убийства Александра Захарченко. Взрыв в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР, произошёл вследствие срабатывания взрывного устройства, заложенного в одном из светильников в помещении.

Об этом сообщает газетное издание «Коммерсант», ссылаясь на неназванные источники.




По всей вероятности, как указывают источники газеты, заложенная в кафе бомба могла сработать от телефонного звонка. Этот звонок был сделан сразу же после того, как глава ДНР в сопровождении вице-премьера правительства ДНР Александра Тимофеева зашёл в кафе. Тот, кто привёл в действие взрывное устройство, по предварительным данным, в момент взрыва находился рядом с местом преступления.

Силовики ДНР не исключают того, что пособниками данного преступления были люди из ближайшего окружения Александра Захарченко. Об этом говорит и бомба в здании кафе, которая не могла быть установлена без помощи «своих». Сообщается также, что кафе «Сепар», владельцем которого являлся начальник охраны лидера ДНР, часто было местом приёма высокопоставленных гостей и тщательно охранялось.

Смерть Захарченко стала радостной новостью для украинских властей. Об этом свидетельствуют опубликованные в Facebook шуточные посты советника украинского президента Юрия Бирюкова, которые появились сразу же после убийства главы ДНР.

По версии Киева, причиной убийства лидера ДНР могли стать внутренние "разборки" по распределению бизнеса или же "стремление России избавиться от нежелательной фигуры Захарченко, которая могла ей мешать".

При этом в украинских СМИ заявили о смерти вице-премьера ДНР Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"). В Донецке эту информацию опровергают, заявляя, что Тимофеев в клинике пришёл в себя.
Использованы фотографии:
ua.news
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59 комментариев
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  1. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 07:44
    -7
    Если бы Россия в Чечне пошла путем уничтожения руководителей НВФ, то война там до сих пор не закончилась бы.

    Но РФ- не пример для Украины.

    И потому мира на Донбассе не будет.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:58
      +16
      Цитата: Товарищ Берия
      Если бы Россия в Чечне пошла путем уничтожения руководителей НВФ, то война там до сих пор не закончилась бы.

      belay дудаев, мосхадов, басаев и много чего ещё в своих кроватках в ад отправились?
    2. Yak28 Офлайн
      Yak28 Сегодня, 07:59
      +2
      РФ вела боевые действия в Чечне позорно и неграмотно,долго и с большими потерями.Итог амнистия для многих боевиков(которые между прочим убивали наших солдат) и вливания огромных денежных средств в Чечню.
      Чечня фактически государство в государстве,в которое кремль вливает деньги и по сей день.Кто выиграл Чечня или РФ ещё вопрос.А Киев потихоньку деморализует население и армию ДНР,ЛНР,и в итоге военной силой добьётся своего,и деньги в Донбасс Киев вливать не будет,как Россия в Чечню
      1. AwaZ Офлайн
        AwaZ Сегодня, 08:07
        +8
        если бы РФ в чечне вела войну на уничтожение , то бойня бы продолжалась до сих пор. И жертв было бы в разы больше . То что война в чечне - большой позор ВС РФ - это да, но все же , самой главной причиной бед ВС , кроме косяков военочальников, было вмешательство в эту войну приближенных к власти чиновников и коммерсантов, которые использовали чеченскую инфраструктуру завязанную на РФ а де факто не подчиняющуюся законам РФ , для своих темных дел. Вот эти люди делали все что б война продолжалась и жертвы и разрушения увеличивались. ТАк же поступают власти Украины .
        Да, примиряться с противником не приятно , но это один из немногих способов спасения будущих жертв и потерь для всех .
        Но Чечня не самый большой донор из нашего кармана. Есть еще более дотационные регионы. ОДнако , в отличии от многих, в Чечне хотя бы видно куда уходят деньги . В других же регионах воруют без совести и чести..
        1. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 09:13
          +3
          Цитата: AwaZ
          В других же регионах воруют без совести и чести..

          а в Чечне с совестью и честью? wassat
        2. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 09:28
          -1
          В Чечне видно куда уходят деньги!?Не смешите тапки!
          1. Навигатор 1 Офлайн
            Навигатор 1 Сегодня, 09:34
            0
            Конечно видем laughing и пока Россия платит контрибуцию все будет Лайла, а как перестанут платить будет 3 компания.
        3. kenig1 Офлайн
          kenig1 Сегодня, 09:37
          +1
          Может быть позор наших политиков, сколько было объявлено перемирие с нашей стороны когда чехи находились в безвыходном положении?
      2. Донской Офлайн
        Донской Сегодня, 08:21
        +8
        Цитата: Yak28
        РФ вела боевые действия в Чечне позорно и неграмотно,долго и с большими потерями

        Не соглашусь с вами. Простые солдаты и офицеры воевали хорошо, если учитывать, что большинство солдат были срочниками. Все эти зеленые коридоры, перемирия, откровенные сливы операций опускались сверху, от высоких генералов и политиков. А кто был при Ельцине в руководстве силовых ведомств и за что их поставили, все знают.
        Цитата: Yak28
        Чечня фактически государство в государстве,в которое кремль вливает деньги и по сей день.Кто выиграл Чечня или РФ ещё вопрос

        Выиграла нынешняя чеченская элита, не народ чечни и не граждане России. Это они сегодня купаются в золоте и творят полный беспредел. Не решенный до конца чеченский вопрос неминуемо встанет перед Россией в будущем еще раз. Дай Бог, чтобы Россия в это время была готова к этому. Операция в Сирии дает нам небольшой повод для оптимизма.
      3. Олег Жепалов Офлайн
        Олег Жепалов Сегодня, 09:21
        0
        "РФ вела боевые действия в Чечне позорно и неграмотно"
        на счет позорно согласен, на счет "неграмотно" - нет. Правительство Ельцина вело какую то свою хитрую игру. Победа была не особо нужна. Только, увы, правду мы можем так и не узнать. Путин не станет поливать грязью своего покойного "отца".
        почитайте В.Миронова "Я был на этой войне" http://loveread.ec/view_global.php?id=24423
    3. Кит Сухопутный Офлайн
      Кит Сухопутный Сегодня, 08:09
      +7
      Неужели Вы реально верите в то, что это сделали украинские спецслужбы? И вообще, если вспомнить поименно всех ликвидированных командиров и руководителей ЛДНР, начиная с Беднова (Бэтмена), и далее по списку: Ищенко, Мозговой, Дремов, Жилин, Цыпкалов, Павлов(Моторола), Литвин(Клим), Болотов, Анащенко, Толстых(Гиви), и заканчивая Захарченко и обстоятельства их гибели - сразу возникает вопрос: это что, украинские спецслужбы настолько круты, что проводят свои операции по ликвидации прямо в самом сердце вражеской территории (Жилин и Болотов были убиты в Москве, Моторола, Гиви и Захарченко - в самом центре Донецка, и т. д.), и Моссад, ЦРУ и МІ6 вместе взятые им и в подметки не годятся, да? А я думаю, что такие ликвидации могут совершить только те, кого то же МГБ ДНР воспринимает как своих и которые имеют возможность беспрепятственного доступа на любые объекты. Я думаю, Вы понимаете, о ком я говорю.
      1. mikh-korsakov Офлайн
        mikh-korsakov Сегодня, 08:25
        +3
        Ответ Кит Сухопутный.Одно не исключает другого. То что в СБУ могли знать о поминках Кобзона в кафе - это легко! Ну а далее - дело техники. Сравнение СБУ с Моссадом и т.д. неправомерно - ибо СБУ действует в ДНР на территории, в которой у нее есть достаточно симпатизантов. Вспомните убийства советских лидеров после революции (Урицкий, Володарский, Воровский...). Что у врагов советской власти были опытные спецслужбы? Нет. Но у них было достаточное количество сторонников. Может быть именно поэтому наши власти медлят с агрегацией этих несомненно привлекательных в экономическом плане областей.
      2. avt Онлайн
        avt Сегодня, 08:44
        +1
        Цитата: Кит Сухопутный
        А я думаю, что такие ликвидации могут совершить только те, кого то же МГБ ДНР воспринимает как своих и которые имеют возможность беспрепятственного доступа на любые объекты.

        Да назовитесь как угодно ! Хоть даже это МГБ в Мосад переименуйте ! НО !Если при этом на такой малой территории , в условиях военного времени ведёте себя как пацаны из 90-х , шляясь по кабакам на
        местом приёма высокопоставленных гостей
        , а
        тщательно охранялось.
        это когда типа все знают , да наклейка есть
        Цитата: avt
        ,, Объект под охраной ,,Оплота" , или там ещё кого ,,пострашнее".
        и быки с автоматами . То чего хотите то !?Тут даже не вопрос квалификации исполнителей , а исключительно вопрос времени .
      3. алексеев Офлайн
        алексеев Сегодня, 09:06
        +4
        Цитата: Кит Сухопутный
        своих и которые имеют возможность

        Цитата: mikh-korsakov
        .Одно не исключает другого.

        Мы не имеем достаточной информации о каждой конкретной личности и реальной деятельности полевых командиров (начальников), погибших на Донбассе.
        Например Плотницкий. Был ударник борьбы с бандерлогами, затем оказался не удел, хотя и не убит... Не думаю, что его дискредитировало СБУ.
        Но с чисто военной точки зрения убийство Захарченко никаких выгод для укровоинов не даёт. Войсками он не командовал и занять территорию ДЛНР ВСУ не могут не потому, что народная милиция так сильна, а потому, что, в случае "наступа", они будут сметены "северным ветром".
        Тем не менее Захарченко был смелым человеком, символом борьбы с национал-укропитеками, не прятался в безопасную норку, хотя, наверное, следовало бы поберечься получше.
        Жаль его, но погиб он в бою, хоть из удар был нанесен из-за угла.
        Земля ему пухом.
      4. kenig1 Офлайн
        kenig1 Сегодня, 09:42
        0
        Но и в ДНР спецслужбы соответствующие.
    4. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:09
      +5
      Опять подвела русская безалаберность. Как вообще можно ставить охранником продажных торгашей - коммерсантов? Они же за бабло мать родную продадут.belay
    5. KLV2018 Онлайн
      KLV2018 Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: Товарищ Берия
      Если бы Россия в Чечне пошла путем уничтожения руководителей НВФ, то война там до сих пор не закончилась бы.

      Но РФ- не пример для Украины.

      И потому мира на Донбассе не будет.

      да не будет Украина миллиарды долларов в Новороссию вкладывать. Их просто нет.
  2. Gorjelin Офлайн
    Gorjelin Сегодня, 07:50
    +11
    Царство Небесное и Вечная память! Самые лучшие, сильные, несгибаемые люди уходят
  3. Naval Офлайн
    Naval Сегодня, 07:51
    +3
    Царствие Небесное Воину!
  4. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:53
    +10
    Силовики ДНР не исключают того, что пособниками данного преступления были люди из ближайшего окружения Александра Захарченко. Об этом говорит и бомба в здании кафе, которая не могла быть установлена без помощи «своих».


    Да да...и Мотороле в лифт заложили взрывчатку свои и Гиви залепили боеприпасом в квартиру тоже свои...не пойму я этих силовиков ...нас что за дуpаков держат что ли.
    Кто убил их ?...
    Почему не обнародованы имена ,фамилии,звания,должности убийц...почему нет сообщений о наказании виновных .
    Если власть не в состоянии задержать и судить (или хотя бы прилюдно их наказать)по всем правилам виновных она мало чего стоит.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:59
      +6
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Да да...и Мотороле в лифт заложили взрывчатку свои и Гиви залепили боеприпасом в квартиру тоже свои.

      но без предательства там не обошлось
      1. avt Онлайн
        avt Сегодня, 08:18
        -1
        Цитата: LSA57
        но без предательства там не обошлось

        Кого кем? Огласите весь список .
        Силовики ДНР не исключают того, что пособниками данного преступления были люди из ближайшего окружения Александра Захарченко. Об этом говорит и бомба в здании кафе, которая не могла быть установлена без помощи «своих». Сообщается также, что кафе «Сепар», владельцем которого являлся начальник охраны лидера ДНР, часто было местом приёма высокопоставленных гостей и тщательно охранялось.
        Ага ! Так ,,тчательно " , что наверное автоматчики регулярно обход делали и запись в журнал соответственно ! А то ещё круче - прилепили наклейку - ,, Объект под охраной ,,Оплота" , или там ещё кого ,,пострашнее".Если уж кабаки стали
        местом приёма высокопоставленных гостей
        , а по факту местом тёрок для порешать вопросы, то вообще о какой то СИСТЕМЕ охраны даже говорить неохота ! negative Просто констатация факта - так и в России в 90-е пацаны вопросы тёрли , ну а раз не поднялись с уровня ,,пацанских" посиделок в кабаках , не хотели учиться . Ну вот жизнь проэкзаменовала по двухбальной шкале !
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 08:52
          +2
          Цитата: avt
          Кого кем?

          предают только СВОИ. по другому так близко к лицам такого ранга не подойдёшь
          Огласите весь список .

          laughing вообще то следствие не я веду.
          1. avt Онлайн
            avt Сегодня, 09:38
            0
            Цитата: LSA57
            вообще то следствие не я веду.

            request Только вердикт выносите ?
            Цитата: LSA57
            по другому так близко к лицам такого ранга не подойдёшь

            wassat У нас в 90-е кооператоры себе даже звание президента кооператива писали в уставных документах .О чём собственно Аз грешный второй день говорит - вот хоть императором галактик назовитесь , но если тупо нет желания при появившихся возможностях и помощи специалистов чему нибудь учиться ....то буковки в названиях за персоналии работать не будут ни разу ! О чём ОЧЕРЕДНОЙ раз свидетельствует вчерашний терракт со смертельным исходом для Захарченко ! Ну это же медицинский факт - никаких таких
            лицам такого ранга
            там по факту нет , поскольку они на них учиться не желают и
            не подойдёшь
            тем паче не работает , исключительно в силу собственного их разгильдяйства !Охрана , это не отжать броневики-Крузеры у Ахметова с последующим рассеканием регулярным к кабаку ,,Сепар" и ,,Пушкин" из резиденции и обратно !С последующими стенаниями на разных сайтах про
            Вот так , кровью, и разрушаются мифы о всемогуществе наследников КГБ...
            анал-итиков -всезнаек .
  5. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 07:53
    +8
    Мир праху...
  6. Million Офлайн
    Million Сегодня, 07:54
    -1
    Версия Киева не такая уж и фантастическая
    1. atalef Офлайн
      atalef Сегодня, 07:59
      +5
      Цитата: Million
      Версия Киева не такая уж и фантастическая

      Ну послушать комменты - официоза днр -украинская дрг-- вообще я смотрю круче украинской дрг - вообще мало что есть.
      Куда до них там разным Альфам и котикам.
      Они перемочили всех полевых командиров, сейчас и Захарченко.
      И ни разу -- ни разу не были пойманы !!!
      Есть чему поучиться
      1. Ramzaj99 Офлайн
        Ramzaj99 Сегодня, 09:28
        +5
        Цитата: atalef
        Есть чему поучиться

        К СБУ Украина имеет уже мало отношений , Украинская СБУ способна только блогеров пугать , причём бездарно. Настоящей же СБУ уже давно рулит ЦРУ. Там целый этаж здания к которому шумеры даже доступа не имеют. И все серьёзные операции рождаются именно там , и исполнителей натаскивают уже несколько лет на специальных полигонах , амерские инструкторы которые воюют десятилетиями. И не имеют ни малейших проблем , не с финансированием , не с оборудованием.
  7. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 07:59
    +1
    По камерам видеонаблюдения можно установить кто бомбу заложил
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:28
      +6
      +1
      По камерам видеонаблюдения можно установить кто бомбу заложил


      Чудесным образом видеозаписи могут быть стерты или камеры выключены...я уже не верю в способности силовиков ЛДНР найти и наказать убийц и заказчиков известных полевых командиров в ЛДНР ...профанация все это ...кто то хорошо дурит мозги нам всем.
  8. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 07:59
    +8
    Чудная газетка коммерсант транслирует украинскую прессу и ВО ей в этом помогает.
    Про "кондиционер" и "они сами себя сожгли" забыли написать.
  9. Evgeniy667b Онлайн
    Evgeniy667b Сегодня, 08:00
    +10
    Эх! Не уберегли такого человека, который не жалел себя за родину, за родную землю. царствие ему небесное и земля будет пухом!!!
  10. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 08:04
    +9
    Донбасс за два дня потерял своих самых великих и доблестных сыновей. Пусть земля им будет пухом. Но что теперь? Я бы, будь моя воля, поставил бы на место Захарченко толкового и опытного российского генерала. Формальности - не вопрос. Хунта и ее покровители будут недовольны. Но время умиротворения прошло. Кто это не понимает - тот заблуждается.
  11. SerB60 Онлайн
    SerB60 Сегодня, 08:07
    +5
    Вот так , кровью, и разрушаются мифы о всемогуществе наследников КГБ... Моторолла, Гиви, Захарченко... Как пацанов, ... Там все службы мхом поросли или в очереди за Почётными Грамотами нюх потеряли? Всемирный позор!!!!
    1. SerB60 Онлайн
      SerB60 Сегодня, 08:17
      +1
      Украина не чуждается террактов против значимых лиц ЛДНР, а как долго РФ будет стыдливо морду воротить от этого? Вы так скоро потеряете проросийских вождей и просрёте этим Донбасс. Позор!
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 08:18
      0
      Ответственность потеряли а не нюх. Упыри
    3. avt Онлайн
      avt Сегодня, 08:27
      +1
      Цитата: SerB60
      Вот так , кровью, и разрушаются мифы о всемогуществе наследников КГБ...

      fool КАКИЕ НАСЛЕДНИКИ !!?
      Цитата: SerB60
      Как пацанов,

      А не надо вести себя по пацански , если реально решили становиться государственными людьми !
      Цитата: SerB60
      Моторолла,

      Ага - в ЛИФТЕ ! Со всей личкой ! Даже у старшего не хватило ума КИНО посмотреть и допереть мозгом - лифт средство передвижение и не только машину проверять надо !
      Цитата: SerB60
      Гиви,

      А хотя бы Устав караульной и гарнизонной службы почитать неохота ? Как это -завалить в кабинете из ,,граника " на типа военном объекте и аккурат после терракта в отношении предыдущего командира !?А Воха , ну следующий командир ,,Спарты"на мотоцикле с барышней влетел ? Тоже
      Цитата: SerB60
      разрушаются мифы о всемогуществе наследников КГБ.
      ???
      Цитата: SerB60
      нюх потеряли?

      Или попробуете мозгом поработать ?
      1. SerB60 Онлайн
        SerB60 Сегодня, 08:29
        -1
        Смотрим результат и перестаём балаболить.
        1. avt Онлайн
          avt Сегодня, 08:35
          -1
          Цитата: SerB60
          Смотрим результат и перестаём балаболить.

          Во-во ! Начните с себя вот прям болтовню про разные ,,позоры"
          Цитата: SerB60
          Вы так скоро потеряете проросийских вождей и просрёте этим Донбасс. Позор!
          Фонтан прикрутите , или кидайтесь в навоз молча , если
          Цитата: avt
          Или попробуете мозгом поработать ?

          Неохота .
          1. SerB60 Онлайн
            SerB60 Сегодня, 09:16
            -2
            Вот эта "неохота" на "попробование мозгом поработать"и показывает весь уровень оппонента. Чего тут бисер перед овощем метать...
            1. avt Онлайн
              avt Сегодня, 09:29
              0
              Цитата: SerB60
              Чего тут бисер перед овощем метать...

              Ну расти дальше , благо дожди пошли .
      2. Gato Офлайн
        Gato Сегодня, 09:08
        +4
        Абсолютно согласен. Даже у селюка и анархиста Махно личная охрана была поставлена куда более профессионально (ну, по меркам того времени)
  12. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:28
    +4
    У жовто-блакитных одна песня : сами себя взорвали, сами себя обстреляли....
  13. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 08:29
    +6
    Интересно девки пляшут. Взрывное устройство установлено в кафе, начальника охраны Захарченко...Мало того в светильнике...И главное никто не видел, как это происходило...
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 08:32
      +1
      Цитата: parusnik
      Взрывное устройство установлено в кафе, начальника охраны Захарченко...Мало того в светильнике...И главное никто не видел, как это происходило...

      Откуда информация? Уже есть официальные результаты расследования данного факта? Может я что то не знаю request
      1. parusnik Онлайн
        parusnik Сегодня, 08:53
        +4
        Взрыв в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР, произошёл вследствие срабатывания взрывного устройства, заложенного в одном из светильников в помещении.
        ...
        Об этом говорит и бомба в здании кафе, которая не могла быть установлена без помощи «своих». Сообщается также, что кафе «Сепар», владельцем которого являлся начальник охраны лидера ДНР, часто было местом приёма высокопоставленных гостей и тщательно охранялось.
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  14. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 08:43
    +2
    причиной убийства лидера ДНР могли стать внутренние "разборки" - свои сделали то, что не смогло за 4 года войны СБУ. Говорят были у них планы послать украинского Рамона Меркадера, он языковый барьер, наверное (это сарказм)... А на самом деле Украине Захарченко никак не мешал. Это был не настолько яркий и харизматичный политик, чтобы вызывать беспокойство властей.
    как говориться, «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу.»с
    Обидно, глупая смерть.
  15. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:57
    +7
    Да, обидно, столько мужиков уже на Донбассе погибло, в том числе и легендарных, Моторола, Гиви, теперь вот Захарченко, а на Украине все сволочи организовавшие и активно участвующие в кровавой бойне вольготно себя чувствую, это и сам Парашенко, и Турчинов, Тягнибок, Аваков, Ярош, Парубий и много ещё других...
  16. Gato Офлайн
    Gato Сегодня, 08:58
    +2
    Сообщается также, что кафе «Сепар», владельцем которого являлся начальник охраны лидера ДНР

    Это вообще нормально? Ну, если СМИ, как всегда, не врут
  17. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 09:01
    +4
    Земля ему пухом, и мир его праху. Теперь укропы начнут движения.
  18. ML-334 Офлайн
    ML-334 Сегодня, 09:09
    -1
    Полагаю-грызутся за место у кормушки.Нормальных мужиков зачистили-за себя взялись.
  19. Gato Офлайн
    Gato Сегодня, 09:10
    0
    Гм.. "Либо нам врут, либо нас обманывают" (С)
  20. Комментарий был удален.
  21. aftbreeze Онлайн
    aftbreeze Сегодня, 09:14
    0
    Ур_оды, такого парня завалили...
  22. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:24
    0
    Понравилось очередное "мямленье" от российского руководства в ответ на это убийство-"украина перешла на теракты по устранению неугодных....обратить особое внимание.....неприемлемо....и прочее бла-бла-бла". Все как обычно.
  23. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 09:26
    +1
    0чень много нелепых покушений, что то тут не так.....сыграли на доверии, козырь.... отплачивают той же картой..... будет ясно сработало или нет.....шпионский триллер в реале.....как то так...... hi
    пс. Версий больше чем само событие.... sad
  24. АлеБорС Офлайн
    АлеБорС Сегодня, 09:35
    +1
    Вечная память воину... А по причинам случившегося... Не обладаю должным количеством информации, но предположу, что произшедшее является частью олигархических разборок. Захарченко со своей командой был человеком Ахметова.. Это факт. Полагаю, что на том уровне надо искать причины убийства и заказчиков.
    Ну и человеческий фактор. Продажность и непрофессионализм очень многих персонажей в ближнем и не очень круге властьпредержащих ДНР.
  25. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 09:53
    0
    Цитата: AwaZ

    Но Чечня не самый большой донор из нашего кармана. Есть еще более дотационные регионы. ОДнако , в отличии от многих, в Чечне хотя бы видно куда уходят деньги . В других же регионах воруют без совести и чести..

    Позвольте поправлю: донор - тот кто дает. Кто получает - ацкептор.
  26. KachesGM Онлайн
    KachesGM Сегодня, 09:57
    +2
    Может кто-нибудь объяснить, почему всех в Донецке ликвидируют путем взрыва? Снайперы по идее тише работают. Или надо все всегда оформить как теракт?
  27. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 10:04
    +2
    Тут пошли сообщения, что колонны бронетехники ВСУ начали пересекать линию разграничения и в ЛДНР объявлено чрезвычайное положение.