СМИ США: Пентагон наметил цели в Сирии для нанесения ударов
Американский телеканал CNN, который президентом США Дональдом Трампом именуется «фейк-ньюс», сообщает о том, что Штаты подготовили список целей для ударов в Сирии. В материале сообщается, что список составлен ведущими специалистами американской военной разведки, а также другими экспертами армии США.
В сообщении CNN говорится о том, что на данный момент решение о нанесении ударов не принято, и тут же добавляется, что удары будут нанесены по намеченным целям в случае «применения Дамаском химического оружия». В переводе с языка CNN на общечеловеческий это может означать только одно: американские «Томагавки» ожидают отмашки после того, как западные спецслужбы организуют очередной фейк о применении химоружия Асадом.
Ранее о готовящейся провокации боевиков с химоружием в провинции Идлиб высказались представители российского центра по примирению враждующих сторон, а также глава МИД Сергей Лавров. Отмечено, что несколько емкостей с хлором уже завезены на территорию, которая неподконтрольна САА.
CNN доводит до сведения своих зрителей, что собранные данные о целях «позволят (военным) мгновенно отреагировать».
По некоторым данным, в числе намеченных США целей в Сирии значатся военные аэродромы, а также несколько заводов. Как и в прошлый раз, это заводы, занимающиеся производством обычной бытовой химии, включая стиральные порошки и моющие средства. Для США здесь важно слово «химия», а потому объекты могут быть представлены как «заводы по производству химоружия».
Напомним, что сегодня начались масштабные межвидовые учения ВМФ и ВКС РФ в Средиземноморье. Между тем, субмарина ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашла в порт Гибралтар.
В сообщении CNN говорится о том, что на данный момент решение о нанесении ударов не принято, и тут же добавляется, что удары будут нанесены по намеченным целям в случае «применения Дамаском химического оружия». В переводе с языка CNN на общечеловеческий это может означать только одно: американские «Томагавки» ожидают отмашки после того, как западные спецслужбы организуют очередной фейк о применении химоружия Асадом.
Ранее о готовящейся провокации боевиков с химоружием в провинции Идлиб высказались представители российского центра по примирению враждующих сторон, а также глава МИД Сергей Лавров. Отмечено, что несколько емкостей с хлором уже завезены на территорию, которая неподконтрольна САА.
CNN доводит до сведения своих зрителей, что собранные данные о целях «позволят (военным) мгновенно отреагировать».
По некоторым данным, в числе намеченных США целей в Сирии значатся военные аэродромы, а также несколько заводов. Как и в прошлый раз, это заводы, занимающиеся производством обычной бытовой химии, включая стиральные порошки и моющие средства. Для США здесь важно слово «химия», а потому объекты могут быть представлены как «заводы по производству химоружия».
Напомним, что сегодня начались масштабные межвидовые учения ВМФ и ВКС РФ в Средиземноморье. Между тем, субмарина ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашла в порт Гибралтар.
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter