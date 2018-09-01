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СМИ США: Пентагон наметил цели в Сирии для нанесения ударов

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Американский телеканал CNN, который президентом США Дональдом Трампом именуется «фейк-ньюс», сообщает о том, что Штаты подготовили список целей для ударов в Сирии. В материале сообщается, что список составлен ведущими специалистами американской военной разведки, а также другими экспертами армии США.

СМИ США: Пентагон наметил цели в Сирии для нанесения ударов


В сообщении CNN говорится о том, что на данный момент решение о нанесении ударов не принято, и тут же добавляется, что удары будут нанесены по намеченным целям в случае «применения Дамаском химического оружия». В переводе с языка CNN на общечеловеческий это может означать только одно: американские «Томагавки» ожидают отмашки после того, как западные спецслужбы организуют очередной фейк о применении химоружия Асадом.


Ранее о готовящейся провокации боевиков с химоружием в провинции Идлиб высказались представители российского центра по примирению враждующих сторон, а также глава МИД Сергей Лавров. Отмечено, что несколько емкостей с хлором уже завезены на территорию, которая неподконтрольна САА.

CNN доводит до сведения своих зрителей, что собранные данные о целях «позволят (военным) мгновенно отреагировать».

По некоторым данным, в числе намеченных США целей в Сирии значатся военные аэродромы, а также несколько заводов. Как и в прошлый раз, это заводы, занимающиеся производством обычной бытовой химии, включая стиральные порошки и моющие средства. Для США здесь важно слово «химия», а потому объекты могут быть представлены как «заводы по производству химоружия».

Напомним, что сегодня начались масштабные межвидовые учения ВМФ и ВКС РФ в Средиземноморье. Между тем, субмарина ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашла в порт Гибралтар.
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23 комментария
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  1. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 08:19
    +7
    Да уж. Мир сошел с ума. Все знают что будет провокация и штаты будут бомбить Сирию и всему миру пофиг.
    1. Alexkorzun Офлайн
      Alexkorzun Сегодня, 08:32
      +3
      И после всего происходящего каких то несчастных самоучек, которые входят в банк, деликатно наставляют пистолеты на посетителей, прося их не делать резких движений; выносят оттуда несколько десятков миллионов напечатанной (совершенно необеспеченной) бумаги, никого не убив; после этого этих приличных людей , если поймают, садят на десятки лет в тюрьму, называя их преступниками, угрозой обществу !!!!!
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 08:38
        +6
        Цитата: Грибок
        Все знают что будет провокация и штаты будут бомбить Сирию и всему миру пофиг.

        Сирийцы выдавили бармалеев. И продолжают их уничтожать.
        Весь мир, которому "пофиг" знает, что бармалеи это интересы США в этом регионы.
        Чего вы и весь мир которому "пофиг" еще ожидаете от США? То, что они просто так уйдут?
        Все это следовало ожидать еще до прилета первого нашего самолета в Сирию.

        Думаю ВВП прекрасно понимает ситуацию.

        Даже если полетят топоры, что это кроме бурной реакции в СМИ и в умах волнующихся изменит?

        Что изменили прежние 100 ракет?

        Сирийцы проверили надежность своих ПВО. Отработали новые для них взаимодействия.

        Но самое главное после весеннего ракетного удара ситуация на форонах в Сирии продолжила развиваться по плану Сирийцев.

        Не волнуйтесь love

        з.ы. весь мир которому "пофиг" понимает, что Сирия это интересы русских и действует армия сирийская так, как скажут русские.
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 08:56
          +1
          Цитата: Например
          Что изменили прежние 100 ракет?

          из которых считанные единицы долетели до целей, да и то с минимальным для них ущербом laughing
        2. ROSS 42 Онлайн
          ROSS 42 Сегодня, 09:43
          -1
          Цитата: Например
          Думаю ВВП прекрасно понимает ситуацию.

          Вы всё время несёте ахинею по типу: Родина слышит, Родина знает. Понимать ситуацию и предотвращать её повторение - две большие разницы. Он понимал ситуацию и, когда говорил про АПЛ "Курск": "Она утонула". А что от этого стало легче?
          Цитата: Например
          Сирия это интересы русских

          Интересы русских на сегодняшний день (чтобы не исчезнуть, как нация) должны проявляться в совершенно другом месте - в России. А Сирия - интересы сирийцев. И те беженцы, которые бегут в Европу, - интересы Европы. А Голанские высоты - интересы Израиля и Сирии.
          Цитата: Например
          Что изменили прежние 100 ракет?

          Они ничего не изменили. Они просто показали, что правило: "Мужик сказал - мужик сделал" не для ВВП. Под носом убивают русских, а от набирает очки перед евросоюзом - союзом избранных. засевших повсюду.
      2. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 08:41
        +5
        Цитата: Alexkorzun
        И после всего происходящего каких то несчастных самоучек, которые входят в банк, деликатно наставляют пистолеты на посетителей, прося их не делать резких движений; выносят оттуда несколько десятков миллионов напечатанной (совершенно необеспеченной) бумаги, никого не убив; после этого этих приличных людей , если поймают, садят на десятки лет в тюрьму, называя их преступниками, угрозой обществу !!!!!

        Вы правы, к сожалению это из: "Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика"
    2. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Сегодня, 08:36
      +3
      Мир всегда был таким. Сильные страны сами устанавливают правила и сами их нарушают. Это, своего рода, естественный отбор. Вспомните, перед началом больших войн устраивались провокации, чтобы обвинить в этом противников, убедить и сплотить свое население и остаться при этом чистым. Единственный выход для России - это снова стать сильным. Никакие международные законы не остановят хищников, если они почувствуют нашу слабость. Слабая Россия будет уничтожена.
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:24
    +6
    Жертвы намечены, план составлен... Повод - организуют. Циничнейшее дело. Но кого сейчас беспокоит повод. Нарисуют, какой надо... "Светлые эльфы" уже наказывают за не совершенное... Вседозволенность развращает. Абсолютно...
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:21
      +3
      Женя hi Все эти провокации очень сильно напоминают мне банальное прощупывание России на предмет возможности/вероятности адекватного и быстрого ответа .
      1. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 10:06
        0
        Цитата: bouncyhunter
        ....банальное прощупывание России на предмет возможности/вероятности адекватного и быстрого ответа .

        hi Как бы это прощупывание до полноценного конфликта не доросло...
  3. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 08:25
    +1
    И что за тип субмарины, что зашла в Гибралтар? Одно дело лось или девственница, если Огайо то ситуация совсем иной становится
  4. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:34
    +3
    Вот не понимаю я, кто ж заранее все озвучивает- то? кто и куда...
    С другой стороны... предупрежден, значит вооружен!
    1. avt Онлайн
      avt Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: Masya Masya
      Вот не понимаю я, кто ж заранее все озвучивает- то? кто и куда...

      Приняли всерьёз приготовления РФ и заявления влепить по объектам пуска , вот ,как в прошлый раз , хотят исключить возможность попадания по штатным армейцам РФ.
      1. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 10:04
        0
        Цитата: avt
        ...хотят исключить возможность попадания по штатным армейцам РФ.

        Всё верно, с одной оговоркой: Томагавки летят не по баллистической траектории, т.е. им ещё до цели добраться надо. А вариантов долететь становится всё меньше и меньше. Не думаю, что например турки разрешат использовать своё воздушное пространство. А будет Топор пролетать где-то на русским Панцирем - это прямая угроза расчёту, сбивать на...
    2. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 08:57
      +3
      Цитата: Masya Masya
      Вот не понимаю я, кто ж заранее все озвучивает- то? кто и куда..

      трампушка в твиттере laughing
      hi
      1. Masya Masya Офлайн
        Masya Masya Сегодня, 09:00
        +2
        love
        Цитата: LSA57
        трампушка в твиттере

        Вернее всего...
    3. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 09:31
      0
      Тут скрывать ничего не собираются. Это как в Голливуде в фильмах о ковбоях. Показал место. Сказал что ударит. Ударил. Дикий запад. Шоу...
  5. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:35
    +3
    Пентагон наметил цели в Сирии для нанесения ударов


    Как интересно становится...
    Еще не проведена акция по применению Белыми касками хлора в Идлибе с 44 украденными сирийскими детьми а Пентагон уже цели назначил...дааа what ООН молчит...правозащитные организации набрали воды в рот...западная пресса вообще ушла в подполье...куда мир катится ...опять России разгребать все это дерьмо придется.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 08:58
      +1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      правозащитные организации набрали воды в рот..

  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:57
    -3
    был афганский капкан теперь сирийский и он уже начинает срабатывать!вова надо было слушать вангу а не шойгу
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:03
      +2
      вова надо было слушать вангу а не шойгу


      Уважаемый подскажите а товарищ Трамп у Ванги не консультировался по этому вопросу?...он ведь тоже одной ногой в этом капкане застрял...интересно получается Вова там и Дональд там в одном капкане застряли...наверно все таки это работа Всевышнего сложившего все геополитические противоречия в СИРИИ как яйца в одну корзину.
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:08
        -3
        у трампа вангу думаю услышали хорошо а у путина нет!потому что одно дело нога а другое дело зубья капкана!вроде вместе в капкане а по сути другое
  7. Dave36 Онлайн
    Dave36 Сегодня, 09:13
    0
    По идее Амерам надо наносить удар по Асаду - как инициатору так называемого удара хим оружием. Для этого хватит и одного топора...но видимо Москва это понимает. Осложняет ситуацию непредсказуемость Турок...