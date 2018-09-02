2 сентября в России отмечается День российской гвардии. Эта праздничная дата была установлена еще 18 лет, 22 декабря 2000 года, специальным указом президента страны Владимира Путина в честь 300-летия российской гвардии. Гвардия – честь, доблесть и отвага государства российского.Своими корнями история русской гвардии уходит в петровскую эпоху и неразрывно связана с реформаторской политикой Петра I. В 1683 году 11-летний Петр Алексеевич Романов, к этому времени венчанный на царство, создал знаменитые потешные полки. Первоначально они создавались исключительно для того, чтобы «потешить» юного царя, увлеченного воинским искусством. Первым русским гвардейцем стал Сергей Леонтьевич Бухвостов – бывший царский конюх, который записался в потешный полк. В 1692 г. потешные солдаты Петра были сведены в 3-й Московский выборный полк, которым командовал Автоном Михайлович Головин, и разделены на два полка – Преображенский и Семёновский. В 1700 году потешным Преображенскому и Семеновскому полкам были присвоены названия лейб-гвардейских. Так в России появилась своя гвардия, которой было суждено играть важнейшую роль не только в военной, но и в политической истории страны.«Военные игры потешных войск Петра I под селом Кожухово», А. КившенкоУже в первые годы после своего создания гвардейские полки прекрасно зарекомендовали себя не только на парадах и в учениях, но и на поле боя. Они превратились в самую ударную часть русской армии. В 1700 году в битве при Нарве гвардейцы Преображенского и Семеновского полков три часа сдерживали натиск превосходящих сил противника. Стремясь выделить гвардию как особый род войск, Петр I еще в 1706 году подписал указ, согласно которому чинам гвардии давалось старшинство на одну ступень выше армейских чинов, а по Табели о рангах 1722 года старшинство стали давать уже на две ступени. Таким образом, гвардейский офицер равнялся армейскому офицеру в звании на две ступени выше.Интересно, что уже тогда гвардейские офицеры не только командовали своими подразделениями, но и выполняли специальные государственные функции – например, осуществляли расследование злоупотреблений чиновников, командировались для различных специальных поручений императора. Гвардейские полки несли личную охрану российских монархов, но при этом регулярно участвовали во всех войнах, которые вела империя. Стоит ли говорить, что служба в гвардии была невероятно престижна, особенно для офицеров, которые благодаря службе в гвардейских полках входили в костяк военной элиты страны. В XVIII веке гвардия Российской империи играла ключевую роль и в политической жизни страны – именно гвардейские полки привели на трон сразу несколько императоров и императриц Российской империи, организовав несколько дворцовых переворотов. Из числа гвардейских офицеров вышло множество государственных и военных деятелей Российской империи, определявших в XVIII-XIX вв. политику страны.Первоначально вся гвардия Российской империи комплектовалась исключительно дворянами. Чтобы стать армейским офицером, дворянину приходилось сначала записываться рядовым в гвардию, и лишь пройдя службу в гвардейском полку, он получал возможность расти в чинах и переводиться в армию на командные должности. То есть, гвардия играла еще и роль кузницы офицерских кадров.Вслед за Преображенским и Семеновским пехотными полками, в русской гвардии появилась своя кавалерия – Лейб-гвардии конный полк, созданный в 1721 г. под названием Кроншлотского драгунского полка. Позже появилась кавалергардия – Кавалергардский корпус, преобразованный затем в Кавалергардский полк. Кавалергарды несли почетную охрану во дворцах российских императоров, служба в этом полку считалась наиболее престижной. Когда был образован кавалергардский корпус, рядовыми в нем служили наиболее рослые и подготовленные обер-офицеры гвардии, капралами – подполковники, а офицерами – генералы и полковники. Императрица Екатерина I носила чин капитана кавалергардии. Во время правления императрицы Анны Иоанновны был сформирован Лейб-гвардии Измайловский полк, ставший третьим пехотным полком русской гвардии. Затем количество вновь сформированных гвардейских частей и подразделений лишь росло.Вплоть до начала ХХ века офицерский корпус русской гвардии практически полностью формировался из числа представителей русского дворянства – так, если в армейской пехоте потомственные дворяне среди офицеров к этому времени составляли лишь 36%, то в гвардейской пехоте – 90%, а в гвардейской кавалерии – 96%. Для офицеров гвардии действовали строгие ограничения и даже женившись на дочери состоятельного купца, офицер должен был покинуть гвардейский полк и перейти в армейские части.Что касается нижних чинов, то со временем гвардия перешла на рекрутский принцип комплектования, однако новобранцев отбирали по очень жестким критериям – физические габариты, здоровье и даже определенная внешность. Например, в Преображенский полк отбирали наиболее рослых рекрутов с русыми волосами, в Семеновский полк – блондинов, а в Измайловский полк – брюнетов. Такой же подход действовал и при комплектовании гвардейских кавалерийских полков. Гвардейцы должны были не только иметь превосходную выучку, но и выглядеть эффектно – ведь именно они играли ключевую роль на парадах, участвовали во всевозможных церемониях, охраняли покои императоров.К 1917 году русская гвардия включала 2 гвардейских корпуса, 1 гвардейский кавалерийский корпус и отдельные части и подразделения, дислоцировавшиеся в Санкт-Петербурге, Царском Селе, Варшаве. В 1918 году, в связи с расформированием Русской императорской армии были упразднены и части Русской гвардии. Правда, в годы Гражданской войны все они были восстановлены в составе Белых армий, а после окончания войны и установления советской власти организации бывших гвардейцев действовали в эмиграции.Период с 1918 по 1941 годы был временем, когда в нашей стране гвардия отсутствовала. Но на самом деле, не использовалось лишь такое название, а элитные части, отличавшиеся наилучшей подготовкой и комплектуемые путем строгого отбора и бойцов, и командиров, существовали и в этот период. Уже после начала Великой Отечественной войны советское руководство приняло решение о восстановлении гвардии, только не как отдельного рода войск, а как почетных наименований, присваиваемых армейским и флотским частям и соединениям, а также кораблям. Таким образом, через двадцать с лишним лет, прошедших после Октябрьской революции, советское руководство все же решило вернуться к испытанным традициям русской армии и возродить гвардию.Почетное звание «гвардейское» присваивалось частям, кораблям, соединениям и объединениям на основании приказов Народного Комиссариата Военно-Морского Флота СССР, Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии, Народного Комиссариата обороны СССР, а также на основании постановлений Государственного Комитета Обороны СССР. Интересно, что первыми название гвардейских получили в 1941 г. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Ленинградские стрелковые дивизии народного ополчения. Однако это было именно название, а не почетное звание, поскольку дивизии стали гвардейскими при формировании.4 августа 1941 года первым среди воинских частей звание «гвардейской» было присвоено Гвардейскому минометному полку М-13 имени Наркомата Общего Машиностроения. После этого все вновь формируемые части реактивной артиллерии уже при формировании стали именовать гвардейскими. Затем, 18 сентября 1941 г., за совершенные подвиги на фронте звание гвардейских было присвоено приказом НКО СССР четырем стрелковым дивизиям РККА – 100-й стрелковой, 127-й стрелковой, 153-й стрелковой и 161-й стрелковой. В ВМФ СССР 3 апреля 1942 г. звания гвардейских получили крейсер «Кавказ», эсминец «Стойкий», минный заградитель «Марти», тральщик Т-205 «Гафель» и подводные лодки «Д-3», М-171, М-174, К-22.Звания гвардейских в годы ВОВ присваивались, в первую очередь, за боевые заслуги. Однако частям реактивной артиллерии и Воздушно-десантных войск звания гвардейских присваивались при формировании. Если гвардейские воздушно-десантные дивизии переформировывались в стрелковые, за ними также сохранялось звание гвардейских, только уже стрелковых, дивизий.Военнослужащим гвардейских частей в годы ВОВ полагалось двойное содержание для рядового состава и полуторное содержание для офицерского состава, перед званием военнослужащего указывалось слово «гвардии» - гвардии старшина, гвардии полковник, в ВМФ СССР – гвардейского экипажа капитан 3 ранга, гвардейского экипажа старшина 2-й статьи и т.п.. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года был учрежден нагрудный знак «Гвардия», а также гвардейская лента - золотисто-оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя продольными черными полосами.Присвоение частям и соединениям званий «гвардейские» в годы Великой Отечественной войны являлось одним из важных стимулов для солдат и офицеров. К концу Великой Отечественной войны в составе РККА и ВМФ насчитывалось 11 гвардейских армий и 6 гвардейских танковых армий, 40 гвардейских стрелковых, 7 гвардейских кавалерийских, 12 гвардейских танковых, 9 гвардейских механизированных и 14 гвардейских авиационных корпусов, 215 гвардейских дивизий, 18 гвардейских боевых кораблей, множество гвардейских воинских частей.После Победы в Великой Отечественной войне присвоение гвардейских званий частям и соединениям Советской Армии и Военно-морского флота не производилось, однако если части и соединения, носившие звания гвардейских расформировывались, то это звание могло быть передано другим объединениям, соединениям, частям и кораблям – для сохранения воинских традиций советской гвардии. Так, звания «гвардейских» получили многие части и соединения Ракетных войск стратегического назначения – в знак преемственности по отношению к артиллерийским частям и соединениям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны.Поскольку гвардейские соединения все же считались наиболее подготовленными, они дислоцировались на наиболее ответственных направлениях, например – в Восточной Европе. Только в состав ГСВГ входили 139 гвардейских частей и соединений. Служба в гвардейских частях и соединениях считалась престижной, ей гордились и офицеры, и солдаты срочной службы, которые с гордостью носили знак «Гвардия», подчеркивавший принадлежность к элите Советской армии.В 1991 году прекратил свое существование Советский Союз, что неизбежно сказалось на общем состоянии вооруженных сил страны. Тем не менее, уже 11 февраля 1993 г. пунктом 2 статьи 45 первого ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» были установлены гвардейские воинские звания, а 28 марта 1998 года они были утверждены № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В 1994 году был введен новый знак «Гвардия» Российской Федерации.В 2000 году президент Владимир Путин подписал указ о введении Дня российской гвардии. В современной России продолжается формирование гвардейских воинских частей и соединений. Так, в 2009 году были сформированы 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая ордена Суворова бригада и 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия. В 2013 г. была воссоздана 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая ордена Суворова дивизия, а в 2014 г. – воссоздана 1-я гвардейская танковая Краснознамённая армия.Сейчас в составе Вооруженных сил Российской Федерации – 4 танковые и 7 мотострелковых дивизий носят звание гвардейских. Гвардейскими являются все соединения Воздушно-десантных войск России, части РВСН, некоторые части Сухопутных войск, ВКС, ВМФ. Принадлежность к гвардии – славная традиция, которую стремятся блюсти и современные российские воины. Так, многие гвардейские части и соединения отмечены воинскими подвигами уже в наше время – в двух чеченских войнах, в боевых действиях в Грузии, в сирийском конфликте. Гвардейцы продолжают быть лучшей частью российской армии, на которую равняются военнослужащие всех остальных частей и соединений.«Военное обозрение» поздравляет всех бывших и действующих военнослужащих гвардейских частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов военной службы с их праздником – Днем российской гвардии.