Беслан вспоминает погибших
Четырнадцать лет назад – 1 сентября 2004 года – в Беслане (Северная Осетия) банда террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватила здание средней школы №1, говорится в материале, подготовленном РИА Новости.
Утром во время праздничной линейки к школьному двору подъехал грузовик, из которого выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу в воздух, загнали всех присутствующих в здание школы. Количество заложников, как было установлено впоследствии, составило 1116 человек, подавляющее большинство из которых – дети, в том числе дошкольного возраста.
По прошествии некоторого времени террористы заявили о желании видеть в стенах школы главу Северной Осетии Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата Зязикова и руководителя НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. По некоторым данным, они также потребовали вывода федеральных войск из Чечни и освобождения ранее задержанных террористов.
Второго сентября боевики согласились впустить в школу бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, которому удалось убедить бандитов отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин и детей. Затем боевики согласились выдать тела заложников, погибших в первый день захвата.
Третьего сентября за телами подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, однако в это время в школьном спортзале раздались два мощных взрыва. Началась стрельба, заложники начали выпрыгивать их окон из образовавшегося в стене пролома.
Как потом пояснили следователи, взрывы были самопроизвольными и спровоцировали не запланированный штурм здания. Бой продолжался до позднего вечера. Жертвами террористов стали 335 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Правоохранители (отряды «Альфа» и «Вымпел») потеряли убитыми 10 человек.
Всего по делу о нападении на школу были признаны потерпевшими 1315 человек.
В банде находилось 32 человека, в живых остался только один – Нурпаши Кулаев. В 2006 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Здание школы, разрушенное в результате боевых действий, восстанавливать не стали. На ее территории открыт мемориальный комплекс, куда в траурные дни люди несут цветы. Во дворе школы на пожертвование местных жителей и благотворителей со всей России возводится православный храм. В настоящее время в нем ведутся отделочные работы.
Памятники жертвам Беслана также установлены во Владикавказе, Петербурге, Москве, в селе Коста-Хетагурова (Карачаево-Черкесия) и Флоренции (Италия).
Утром во время праздничной линейки к школьному двору подъехал грузовик, из которого выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу в воздух, загнали всех присутствующих в здание школы. Количество заложников, как было установлено впоследствии, составило 1116 человек, подавляющее большинство из которых – дети, в том числе дошкольного возраста.
По прошествии некоторого времени террористы заявили о желании видеть в стенах школы главу Северной Осетии Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата Зязикова и руководителя НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. По некоторым данным, они также потребовали вывода федеральных войск из Чечни и освобождения ранее задержанных террористов.
Второго сентября боевики согласились впустить в школу бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, которому удалось убедить бандитов отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин и детей. Затем боевики согласились выдать тела заложников, погибших в первый день захвата.
Третьего сентября за телами подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, однако в это время в школьном спортзале раздались два мощных взрыва. Началась стрельба, заложники начали выпрыгивать их окон из образовавшегося в стене пролома.
Как потом пояснили следователи, взрывы были самопроизвольными и спровоцировали не запланированный штурм здания. Бой продолжался до позднего вечера. Жертвами террористов стали 335 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Правоохранители (отряды «Альфа» и «Вымпел») потеряли убитыми 10 человек.
Всего по делу о нападении на школу были признаны потерпевшими 1315 человек.
В банде находилось 32 человека, в живых остался только один – Нурпаши Кулаев. В 2006 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Здание школы, разрушенное в результате боевых действий, восстанавливать не стали. На ее территории открыт мемориальный комплекс, куда в траурные дни люди несут цветы. Во дворе школы на пожертвование местных жителей и благотворителей со всей России возводится православный храм. В настоящее время в нем ведутся отделочные работы.
Памятники жертвам Беслана также установлены во Владикавказе, Петербурге, Москве, в селе Коста-Хетагурова (Карачаево-Черкесия) и Флоренции (Италия).
- Использованы фотографии:
- ТВЦ, http://www.tvc.ru
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