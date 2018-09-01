Новости

Беслан вспоминает погибших

4
Четырнадцать лет назад – 1 сентября 2004 года – в Беслане (Северная Осетия) банда террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватила здание средней школы №1, говорится в материале, подготовленном РИА Новости.



Утром во время праздничной линейки к школьному двору подъехал грузовик, из которого выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу в воздух, загнали всех присутствующих в здание школы. Количество заложников, как было установлено впоследствии, составило 1116 человек, подавляющее большинство из которых – дети, в том числе дошкольного возраста.


По прошествии некоторого времени террористы заявили о желании видеть в стенах школы главу Северной Осетии Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата Зязикова и руководителя НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. По некоторым данным, они также потребовали вывода федеральных войск из Чечни и освобождения ранее задержанных террористов.

Второго сентября боевики согласились впустить в школу бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, которому удалось убедить бандитов отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин и детей. Затем боевики согласились выдать тела заложников, погибших в первый день захвата.

Третьего сентября за телами подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, однако в это время в школьном спортзале раздались два мощных взрыва. Началась стрельба, заложники начали выпрыгивать их окон из образовавшегося в стене пролома.

Как потом пояснили следователи, взрывы были самопроизвольными и спровоцировали не запланированный штурм здания. Бой продолжался до позднего вечера. Жертвами террористов стали 335 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Правоохранители (отряды «Альфа» и «Вымпел») потеряли убитыми 10 человек.

Всего по делу о нападении на школу были признаны потерпевшими 1315 человек.

В банде находилось 32 человека, в живых остался только один – Нурпаши Кулаев. В 2006 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Здание школы, разрушенное в результате боевых действий, восстанавливать не стали. На ее территории открыт мемориальный комплекс, куда в траурные дни люди несут цветы. Во дворе школы на пожертвование местных жителей и благотворителей со всей России возводится православный храм. В настоящее время в нем ведутся отделочные работы.

Памятники жертвам Беслана также установлены во Владикавказе, Петербурге, Москве, в селе Коста-Хетагурова (Карачаево-Черкесия) и Флоренции (Италия).
Использованы фотографии:
ТВЦ, http://www.tvc.ru
Мы в Яндекс Дзен
Крупная банда нейтрализована в Ингушетии
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

4 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:48
    +2
    Вечная память погибшим hi Сколько твари детворы убили. amДетвору мучили мрази.Как им пить хотелось.Мы в те дни от радио не отходили на работе. Единственное может пропустил.Кто был заказчиком и спонсором этого теракта? Шакальё это перебили понятно.А вот заказчик как?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:58
      +2
      Сергей hi
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вечная память погибшим

      Присоединяюсь .
      Цитата: Наблюдатель2014
      Кто был заказчиком и спонсором этого теракта?

      Вопросы , на которые нет ответов - только домыслы ... sad
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 10:00
      +1
      Кто финансировал тот и заказчик. Тот же кто и сегодня финансирует банды Идлиба. Доллар
  2. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:54
    +2
    До сих пор с болью вспоминаю эту трагедию...не могу смотреть на старые фото из сгоревшего зала где были бедные дети ...на то что там осталось.
    Проклинаю их убийц...чтоб им на том свете вечные муки были.

    Осталось много неясностей в этом деле начиная с заказчика,организатора этого жуткого преступления.