Новости

Американский юрист: разведка РФ была уверена, что Трамп у неё «на крючке»

32
Бывший помощник заместителя главы Минюста США Брюс Ор заявил на слушаниях в Конгрессе, что Служба внешней разведки России была уверена в том, что нынешний президент Дональд Трамп у нее «на крючке», передает агентство Associated Press.



По словам Ора, узнал он об этом от бывшего агента британской МИ-6 и информатора ФБР Кристофера Стила. Разговор состоялся за завтраком 30 июля 2016 года. В ходе беседы Стил якобы сказал, что российские разведчики «приперли к стенке» Дональда Трампа, на тот момент кандидата в президенты США.


При этом Ор не знает точно, слышал ли Стил эту фразу лично из уст представителя российской спецслужбы или же ему передал ее кто-то третий.

Агентство напоминает, что Ор ранее был снят со своей должности в Минюсте из-за того, что скрыл от руководства свои контакты со Стилом во время предвыборной гонки. Что касается самого Стила, то он был нанят компанией Fusion GPS для составления (желательно скандального) досье с компрометирующими материалами на Трампа. Комитет Конгресса по делам разведки выяснил также, что Ор после выборов контактировал с гендиректором Fusion GPS Гленном Симпсоном.

Согласно информации издания, составленное сотрудниками компании досье содержало множество непроверенных данных. В частности, в материалах утверждалось, что разведка РФ обладает некими фактами, выставляющими американского президента в неприглядном свете.

Сам Дональд Трамп назвал эту «фальшивку» примером масштабной «политической охоты на ведьм». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобная лживая информация о наличии у Москвы компромата не заслуживает внимания, в Кремле эту темой считают закрытой.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

32 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:52
    +6
    При этом Ор не знает точно, слышал ли Стил эту фразу лично из уст представителя российской спецслужбы или же ему передал ее кто-то третий.

    Очередная новость от информагентства ОБС . Но Западные СМИ за неё точно ухватятся .
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:57
      +2
      Привет, Паша! hi !... мерикатосы хуже всех наших бабок у подъездов вместе взятых... кто то, где то, от кого то услышал, кому то сказал....да идут они все там лесом и пустыней...
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:05
        +2
        Серёга , салют ! hi
        Цитата: a.s.zzz888
        мерикатосы хуже всех наших бабок у подъездов вместе взятых

        Это точно : бабки зачастую объективнее и непредвзятее .
        Цитата: a.s.zzz888
        кто то, где то, от кого то услышал, кому то сказал

        Не забываем их главный источник разведданных - соцсети . lol
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 11:49
          +2
          hi Они там живут в своем мире, сами придумывают небылицы, сами их опровергают и придумывают новые. Сплошное шоу... на фоне устроенного ими же хаоса во многих странах.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:56
            +2
            hi
            Цитата: maxim947
            Сплошное шоу...

            Для нас и для немногочисленных здравомыслящих по ту сторону - да , шоу чистой воды с бездарным режиссёром у руля . А для всех остальных , живущих в параллельной Вселенной - реальность , до которой большинству попросту нет дела ...
            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 13:12
              +1
              Всем доброго времени! hi эту пластинку они будут крутить пока она дает результаты.
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 13:17
                +1
                Привет , Витя ! hi
                Цитата: cniza
                эту пластинку они будут крутить пока она дает результаты.

                Или пока кто-нибудь не запихнёт её им в выхлопную трубу плашмя ...
                1. cniza Офлайн
                  cniza Сегодня, 13:19
                  +1
                  Боюсь назвать ту трубу , но думаю мы понимаем одинаково. lol
    2. Горный стрелок Онлайн
      Горный стрелок Сегодня, 11:10
      +1
      У них, похоже, "синдром Мюнхаузена", поголовно. И друг друга перещеголять тщатся. Пусть бы себе, но под эту "сурдинку" пытаются весь мир нагнуть! Стало быть, никакой это не "синдром", там больные врут бескорыстно...
    3. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:51
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      Очередная новость от информагентства ОБС

      один как минимум раз им поверили
      [quoteПо словам Ора, узнал он об этом от бывшего агента британской МИ-6 ][/quote]
      и не стало Ирака
      1. Капитан Пушкин Офлайн
        Капитан Пушкин Сегодня, 13:09
        0
        Цитата: LSA57
        По словам Ора, узнал он об этом от бывшего агента британской МИ-6

        Что-то в Мире может быть и меняется, но англичанка гадит по-прежнему.. Везде где может и всем вокруг.
  2. Например Офлайн
    Например Сегодня, 10:54
    +1
    В ходе беседы Стил якобы сказал, что российские разведчики «приперли к стенке» Дональда Трампа

    Да в любом пив баре на Руси они могут слышать эту информацию.
    Только спроси и тебе скажут, что ....бали они этого Трампа.
    Так, что этот факт. Трампа приперали к стенке и нагибали не раз. wassat
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:54
      -1
      Цитата: Например
      Да в любом пив баре на Руси они могут слышать эту информацию

      печень не выдержит всё услышать laughing
      проще а ВО зайти, достовернее laughing
      да и завербовать можно. чур я первый, столько расскажу.... laughing
  3. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 10:56
    +1
    Бывший помощник заместителя и бывший секретный агент , которого все знают - это самый объективный источник информации . wink
    Амбиции жить мешают? Ну выпейте водочки ,сходите на рыбалку , в домино сыграйте наконец , ну хватит уже публику смешить .
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: tatarin_ru
      бывший секретный агент , которого все знают - это самый объективный источник информации .

      который передал пробирку которая повесила Хуссейна и уничтожила Ирк
  4. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:56
    +1
    Сам Дональд Трамп назвал эту «фальшивку» примером масштабной «политической охоты на ведьм». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобная лживая информация о наличии у Москвы компромата не заслуживает внимания, в Кремле эту темой считают закрытой.
    А я бы на месте Кремля объявил что Трамп наш агент.Чисто в отместку за санкции.И пусть развлекаются там хоть до упада .
    1. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 11:03
      -2
      Лучше расшифровать прошлогодние секретные разговоры двух президентов , в котором ВВП обращается к г. Трампу без конспирации - " Агент №... получите директиву из центра , конец связи." , а он в ответ "Принял. Служу Р... Ф...."
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: tatarin_ru
        Лучше расшифровать прошлогодние секретные разговоры двух президентов , в котором ВВП обращается к г. Трампу без конспирации

        расшифровали другое
        "В США опубликованы материалы 1999 года о разговорах Ельцина и Клинтона о Путине"
        это куда "круче" laughing
        наши либерасты от этого фейка в экстаз впали laughing
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      А я бы на месте Кремля объявил что Трамп наш агент.

      только для служебного пользования
  5. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 11:01
    +2
    Я уже жду когда на "НТВ" появится передача "ДНК" с потенциальными детьми Трампа!!Путаны не дремлют.... laughing lolони такие заводные.....
  6. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 11:01
    +3
    Основная методика англосаксонских спецслужб - это "Одна баба сказала"! Такое чувство, что это детский сад.
    1. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 11:08
      +3
      Да это скорее пренебрежение, наклепали фейков на коленке, подкрепили фразой -мы знаем точно или -по данным спецслужб , которые точно все знают . и выдают в эфир и побоку им ваше мнение
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: bratchanin3
      Основная методика англосаксонских спецслужб - это "Одна баба сказала"!

      это вторая.
      первая, соцсети
      третья, "с большой долей вероятности"
  7. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 11:15
    +3
    Куча текста из которого ничего не следует,такое же по уровню досье на Трампа,стало мельчать ВО ?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:30
      +2
      Тут все запущено , вернее, засекречено wassat читать нужно не между строк, а между букв! !! wassat
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:05
        -1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        читать нужно не между строк, а между букв! !!

        учитесь у классикиков. надо нагреть над пламени свечи. текст написаный молоком проявится
  8. kebeskin Офлайн
    kebeskin Сегодня, 11:18
    +2
    Так точно он у нас в Красноярске на крючке. Russian Business

  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:28
    +2
    Даже если трамп даст команду начать против нас большую войну, его все равно будут считать "агентом Кремля "! fool Пресса ихняя отработала свои 30 центов wassat , и теперь обыватель "уверен "что трамп ужинает в Кремле каждый вечер, попутно получая там новые приказы напрямую от... wassat Жириновского wassat своего куратора. ...
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      и теперь обыватель "уверен "что трамп ужинает в Кремле каждый вечер, попутно получая там новые приказы напрямую от... Жириновского своего куратора. ...

      и на каждую ночь ему приводят новую фотомодель laughing
  10. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:49
    +3
    По словам Ора, узнал он об этом от бывшего агента британской МИ-6 и информатора ФБР Кристофера Стила. Разговор состоялся за завтраком 30 июля 2016 года. В ходе беседы Стил якобы сказал, что российские разведчики «приперли к стенке» Дональда Трампа

    напоминает анекдот...
    когда в одном конце деревни человек пукнул, один, без свидетелей, а в другом конце деревни сказали, что обгадился! Причем, сказали до того, как он пукнул...
  11. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 11:50
    0
    разведка РФ была уверена, что Трамп у неё «на крючке»
    Ктото чтото не договаривает. А теперь?
  12. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:09
    0
    А кто такой Стилл? А это тот человек на которого работал господин Скрипаль) В почему Стилл не допрошен до сих пор по делу Трампа?) А потому что, как только его вызывают на допрос к Мюллеру, тут же в Англии кто то умирает от новичка. Это же как так то- человек который может доказать что Трампа русские взяли за одно место до сих пор спецкомиисией не допрошен)Но это не самое смешное. Официальный работодатель господина Скрипаля не опрошен даже Скотланд- Ярдом по делу о отравлении) человека пытались убить,но следователи к нему на работу не ходили) им оно не надо!)