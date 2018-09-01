Американский юрист: разведка РФ была уверена, что Трамп у неё «на крючке»
Бывший помощник заместителя главы Минюста США Брюс Ор заявил на слушаниях в Конгрессе, что Служба внешней разведки России была уверена в том, что нынешний президент Дональд Трамп у нее «на крючке», передает агентство Associated Press.
По словам Ора, узнал он об этом от бывшего агента британской МИ-6 и информатора ФБР Кристофера Стила. Разговор состоялся за завтраком 30 июля 2016 года. В ходе беседы Стил якобы сказал, что российские разведчики «приперли к стенке» Дональда Трампа, на тот момент кандидата в президенты США.
При этом Ор не знает точно, слышал ли Стил эту фразу лично из уст представителя российской спецслужбы или же ему передал ее кто-то третий.
Агентство напоминает, что Ор ранее был снят со своей должности в Минюсте из-за того, что скрыл от руководства свои контакты со Стилом во время предвыборной гонки. Что касается самого Стила, то он был нанят компанией Fusion GPS для составления (желательно скандального) досье с компрометирующими материалами на Трампа. Комитет Конгресса по делам разведки выяснил также, что Ор после выборов контактировал с гендиректором Fusion GPS Гленном Симпсоном.
Согласно информации издания, составленное сотрудниками компании досье содержало множество непроверенных данных. В частности, в материалах утверждалось, что разведка РФ обладает некими фактами, выставляющими американского президента в неприглядном свете.
Сам Дональд Трамп назвал эту «фальшивку» примером масштабной «политической охоты на ведьм». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобная лживая информация о наличии у Москвы компромата не заслуживает внимания, в Кремле эту темой считают закрытой.
По словам Ора, узнал он об этом от бывшего агента британской МИ-6 и информатора ФБР Кристофера Стила. Разговор состоялся за завтраком 30 июля 2016 года. В ходе беседы Стил якобы сказал, что российские разведчики «приперли к стенке» Дональда Трампа, на тот момент кандидата в президенты США.
При этом Ор не знает точно, слышал ли Стил эту фразу лично из уст представителя российской спецслужбы или же ему передал ее кто-то третий.
Агентство напоминает, что Ор ранее был снят со своей должности в Минюсте из-за того, что скрыл от руководства свои контакты со Стилом во время предвыборной гонки. Что касается самого Стила, то он был нанят компанией Fusion GPS для составления (желательно скандального) досье с компрометирующими материалами на Трампа. Комитет Конгресса по делам разведки выяснил также, что Ор после выборов контактировал с гендиректором Fusion GPS Гленном Симпсоном.
Согласно информации издания, составленное сотрудниками компании досье содержало множество непроверенных данных. В частности, в материалах утверждалось, что разведка РФ обладает некими фактами, выставляющими американского президента в неприглядном свете.
Сам Дональд Трамп назвал эту «фальшивку» примером масштабной «политической охоты на ведьм». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобная лживая информация о наличии у Москвы компромата не заслуживает внимания, в Кремле эту темой считают закрытой.
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