Крым наш. Польские СМИ подтвердили
Одна из крупнейших польских газет Przegląd Sportowy опубликовала на своем сайте карту Европы, на которой Крымский полуостров обозначен, как территория России.
В материале газеты, посвященном Лиге чемпионов, полуостров, как и территориальная часть Российской Федерации, окрашен в насыщенный красный цвет, тогда как Украина имеет малиновую окраску.
Уже несколько изданий в различных странах выпустили в свет полиграфическую продукцию, где Крым обозначен российской территорией. Каждая такая «новинка» неизменно вызывает острую реакцию украинского правительства.
Так, в январе МИД Украины сообщил, что добился изъятия из продажи в одном из французских магазинов глобусов с российским Крымом, которые были изготовлены по заказу крупной издательской группы Eyrolles, пишет РИА Новости.
После этого появлялись сообщения о выпуске подобной продукции в Чехии (карта была разослана по школам министерством образования), Германии, Швейцарии и Австрии.
А в середине августа книга с соответствующей иллюстрацией появилась и на Украине. Ее выпустило украинское издательство «Ранок».
Напомним, Крым стал российским после состоявшегося там референдума в 2014 году. Более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после государственного переворота в Киеве.
Украинские власти до сих пор считают полуостров свой, но временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что крымчане отдали свои голоса за воссоединение с Россий в полном соответствии с Уставом ООН и положениями международного права. Как ранее заявил Владимир Путин, крымский вопрос «закрыт окончательно».
В материале газеты, посвященном Лиге чемпионов, полуостров, как и территориальная часть Российской Федерации, окрашен в насыщенный красный цвет, тогда как Украина имеет малиновую окраску.
Уже несколько изданий в различных странах выпустили в свет полиграфическую продукцию, где Крым обозначен российской территорией. Каждая такая «новинка» неизменно вызывает острую реакцию украинского правительства.
Так, в январе МИД Украины сообщил, что добился изъятия из продажи в одном из французских магазинов глобусов с российским Крымом, которые были изготовлены по заказу крупной издательской группы Eyrolles, пишет РИА Новости.
После этого появлялись сообщения о выпуске подобной продукции в Чехии (карта была разослана по школам министерством образования), Германии, Швейцарии и Австрии.
А в середине августа книга с соответствующей иллюстрацией появилась и на Украине. Ее выпустило украинское издательство «Ранок».
Напомним, Крым стал российским после состоявшегося там референдума в 2014 году. Более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после государственного переворота в Киеве.
Украинские власти до сих пор считают полуостров свой, но временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что крымчане отдали свои голоса за воссоединение с Россий в полном соответствии с Уставом ООН и положениями международного права. Как ранее заявил Владимир Путин, крымский вопрос «закрыт окончательно».
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