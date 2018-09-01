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Крым наш. Польские СМИ подтвердили

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Одна из крупнейших польских газет Przegląd Sportowy опубликовала на своем сайте карту Европы, на которой Крымский полуостров обозначен, как территория России.



В материале газеты, посвященном Лиге чемпионов, полуостров, как и территориальная часть Российской Федерации, окрашен в насыщенный красный цвет, тогда как Украина имеет малиновую окраску.


Уже несколько изданий в различных странах выпустили в свет полиграфическую продукцию, где Крым обозначен российской территорией. Каждая такая «новинка» неизменно вызывает острую реакцию украинского правительства.

Так, в январе МИД Украины сообщил, что добился изъятия из продажи в одном из французских магазинов глобусов с российским Крымом, которые были изготовлены по заказу крупной издательской группы Eyrolles, пишет РИА Новости.

После этого появлялись сообщения о выпуске подобной продукции в Чехии (карта была разослана по школам министерством образования), Германии, Швейцарии и Австрии.

А в середине августа книга с соответствующей иллюстрацией появилась и на Украине. Ее выпустило украинское издательство «Ранок».

Напомним, Крым стал российским после состоявшегося там референдума в 2014 году. Более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после государственного переворота в Киеве.

Украинские власти до сих пор считают полуостров свой, но временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что крымчане отдали свои голоса за воссоединение с Россий в полном соответствии с Уставом ООН и положениями международного права. Как ранее заявил Владимир Путин, крымский вопрос «закрыт окончательно».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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53 комментария
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  1. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 11:34
    +5
    Конечно подтвердили , а куда деваться.
    Нельзя же бесконечно дурака валять. Жизнь то продолжается.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:37
      +3
      Привыкнут все там понемногу.,и не только поляки-никуда не денутся.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 11:40
        +9
        Одна из крупнейших польских газет Przegląd Sportowy опубликовала на своем сайте карту Европы, на которой Крымский полуостров обозначен, как территория России.

        Ну наконец-то!!! Я то я всё мучался, не спал ночами. Думал Крым наш или нет?
        И вот счастье - польская газета опубликовала карту!
        Вопрос закрыт. Крым наш.
        Пойду накидаюсь и буду спать спокойно. wassat

        з.ы. А разведка наша работает хорошо! Путин еще в 14 году сказал, что Крым наш и дело закрыто. Видимо ему эту карту польскую еще в 14 году показали. Не зря свой хлеб едят разведчики. soldier
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 11:44
          +2
          Пускай у себя хоть в зелёный красят, плевать на них. Главное для нас вопрос закрыт
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:48
            +7
            Максим hi
            Цитата: maxim947
            Пускай у себя хоть в зелёный красят, плевать на них. Главное для нас вопрос закрыт

            Это да , это конечно . Но чертовски приятно когда кастрюлеголовые поднимают по этому поводу очередные вой и вонь , в напрасной попытке укусить себя за локоть . feel
            1. Николай Николаевич Офлайн
              Николай Николаевич Сегодня, 11:58
              +3
              Паша привет! hi Еще бы Аляску перекрасили..., вот тогда бы интересно было и как ты говоришь "чертовски приятно" и посмотреть на амеровское выражение лица... wink " Визг и трепет" операцию назвать в тон ихним названиям... lol
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 12:02
                +3
                Коля , доброго дня ! hi
                Цитата: Николай Николаевич
                Еще бы Аляску перекрасили...

                Вот это был бы удар ниже ватерлинии ! lol
                Цитата: Николай Николаевич
                посмотреть на амеровское выражение лица...

                Этакая смесь гнева и оскорблённой добродетели . wassat
              2. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 13:15
                0
                Цитата: Николай Николаевич
                Еще бы Аляску перекрасили...

                Стааарый такой анекдот из 70х.
                Полностью долго, расскажу самый цимус.
                Спрашивают у грузина
                - А ты "Волгу" купить можешь?
                - Ну и зачем мне нужна эта река с её причалами, пароходами....
        2. Gato Онлайн
          Gato Сегодня, 11:56
          +2
          А разведка наша работает хорошо!

          Видимо, польская разведка (как там ее.. оффензива, кажется) тоже работает неплохо! Разведали таки, шпионы, что Крым наш laughing
        3. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:11
          +2
          Цитата: Например
          Ну наконец-то!!! Я то я всё мучался, не спал ночами. Думал Крым наш или нет?

          устами младенца истина глаголет...
    2. Spartanez300 Онлайн
      Spartanez300 Сегодня, 11:40
      +1
      Крым это территория России и не может никаких возражений . Все кто против этого могут засунуть свое мнение себе в задницу .
    3. Gato Онлайн
      Gato Сегодня, 11:50
      +2
      Нельзя же бесконечно дурака валять

      Свидомые подтверждают - можно
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:16
        0
        Цитата: Gato
        Свидомые подтверждают - можно

        ну не всегда валяли. паузу брали когда Чёрное море копали
        1. Gato Онлайн
          Gato Сегодня, 13:23
          0
          ну не всегда валяли. паузу брали когда Чёрное море копали

          Так а я о чем? Когда свидомые что-то копают или строют (за деньги, естественно) - они даже похожи на нормальных людей laughing
    4. Хагалаз Офлайн
      Хагалаз Сегодня, 13:06
      0
      Если б небыло у поляков своего зуба на Россию, они в пику Киеву всё что угодно за Россией признали. А так и Россия тоже в недругах, и хозяин недоволен был бы.
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:17
        -1
        Цитата: Хагалаз
        Если б небыло у поляков своего зуба на Россию, они в пику Киеву всё что угодно за Россией признали.

        ну так пусть Львов своим признают. кто не даёт.
  2. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 11:35
    -2
    Редактор издания просто ошибся сейчас сверху попросят и быстро все исправит.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:37
      +2
      У редактора фамилия странная -Сусанинус, это вам не о чем не говорит? ??? wassat
      1. Minus Офлайн
        Minus Сегодня, 11:46
        +4
        Главный редактор
        Пжемыслав Рудзкий.... Фамилия главного странная, тоже что-то напоминает.. laughing
      2. Gato Онлайн
        Gato Сегодня, 12:01
        +5
        У редактора фамилия странная -Сусанинус, это вам не о чем не говорит?

        Это Вы на что намекаете? Т.е., когда Сусанин вел поляков через дремучие леса и болота, он еще и умудрился эээ... потомков среди них зачать??? belay
        Вот это человечище! fellow
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:20
          0
          Цитата: Gato
          когда Сусанин вел поляков через дремучие леса и болота, он еще и умудрился эээ... потомков среди них зачать???

          артист Моргунов (Царство ему небесное) один раз прещдставился сыном Павлика Морозова. поверили... laughing
          1. Gato Онлайн
            Gato Сегодня, 13:29
            +1
            Да, да.. А некий очень уважаемый мной турецкоподданный по имени Остап Ибрагимович Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей Задунайский представлялся сыном л-та Шмидта laughing
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:35
    +2
    "Спалил "сайт газету wassat crying Теперь поляки редакции Топвара яблок не пришлют, хоть и не просите! !! crying laughing
    1. Gato Онлайн
      Gato Сегодня, 11:47
      +3
      яблок не пришлют

      Я готов прислать! У нас тут яблочный апокалипсис - урожай просто невменяемый fellow Мы их ели, давили, давили - а они не кончаются am
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 12:28
        +2
        Цитата: Gato
        У нас тут яблочный апокалипсис - урожай просто невменяемый fellow Мы их ели, давили, давили - а они не кончаются am
        Заведите свинок. Будет ещё и сало. wink
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:23
          -1
          Цитата: sabakina
          Заведите свинок. Будет ещё и сало

          а можно его ещё и продать. нашпиговав пургеном.
          в уркаину
          Вячеславу hi
        2. Gato Онлайн
          Gato Сегодня, 13:33
          0
          Заведите свинок

          Данке шон! У нас (да и у Вас) этих дармоедов предостаточно во власти . Я бы их Ф-1 кормил, до отвала fellow
      2. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:22
        0
        Цитата: Gato
        Мы их ели, давили, давили - а они не кончаются

        отправьте по назначению
        1. Gato Онлайн
          Gato Сегодня, 13:37
          +1
          отправьте по назначению

          Я из Киева. С удовольствием отправил бы в раду.
          Жаль, что что понадкусывать ни зубов, ни яду не хватит request
          1. БorisovичЪ Офлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 14:19
            +1
            Цитата: Gato
            Жаль, что что понадкусывать ни зубов, ни яду не хватит

            Вот на счет зубов, извините, не помощник. request
            А по поводу яду, эт мы завсегда рады помочь для такого дела. yes
  4. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:36
    +2
    Смиритесь кастрюльки с неизбежным... wassat крымский вопрос «закрыт окончательно».
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:25
      -1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Смиритесь кастрюльки с неизбежным..

      такие не сдаются!!!!

      1. serg.shishkov2015 Онлайн
        serg.shishkov2015 Сегодня, 14:32
        0
        у них прикид некомплектный-надо на клифты клеем Момент кафельную плитку приклеить-типа керамическая броня, а если ещё и фольгой обтянуть-защита от боевых лазеров будет
      2. Gato Онлайн
        Gato Сегодня, 14:41
        0
        такие не сдаются!!!!

        Сдаются, родственники таких сдают в "желтый дом", еще и приплачивают, что бы не вышли yes
  5. жарофф Офлайн
    жарофф Сегодня, 11:37
    +2
    Так там и Сербия окрашена в те же цвета,что и Украина. А Турция в цвета России. Судя по карте в первоисточнике, они не очень заморачивались с цветам. Но это не умаляет того,что цвет Крыма для нормально видящего человека, отличается оттенком от цвета Украины.
    1. Gato Онлайн
      Gato Сегодня, 11:53
      +1
      Не все умеют пользоваться Фотошопом
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:30
      +1
      Думаю, карта раскрашена по каким то спортивный критериям, типа "по группам".
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:27
        0
        Цитата: sabakina
        Думаю, карта раскрашена по каким то спортивный критериям, типа "по группам"

        а если просто банальный дальтонизм? laughing
  6. Gato Онлайн
    Gato Сегодня, 11:44
    +2
    Ну, раз польские СМИ подтвердили - тогда точно наш! А то мы не знали request Это ж такие авторитетные... СМИ. lol
  7. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 11:49
    +1
    Ну все сейчас покрышки к дверям привезут местные шумеры.
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 11:57
    0
    Вот Украина требует не печатать,признавать Крым российским и частично добивается успеха.А почему РФ не требует ,мы как всегда объявили Крым Россией и все ,вот если бы деньги потратить на рекламу новой олимпиады - тогда средства нашлись моментально!
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 12:32
      +1
      Вот Украина требует не печатать,признавать Крым российским и частично добивается успеха

      Ну, как же родители (англосаксы и ЕС) не пойдут на встречу своему дитя (власти Украины)?
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:32
      +1
      Pavo, я не понял, печатать нельзя. а признавать можно? drinks
    3. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:30
      -1
      Цитата: APASUS
      вот если бы деньги потратить на рекламу новой олимпиады - тогда средства нашлись моментально!

      а может ещё деньги потратить на доказательства, что Крымский мост существует?
      кому и что мы должны доказывать?
      вам мало примеров со скрипалями и с хим атаками в Сирии?
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:05
    0
    тогда как Украина имеет малиновую окраску.

    Чой-то? жовто-блакитный их цвет!
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:31
      -1
      Цитата: Masya Masya
      Чой-то? жовто-блакитный их цвет!

      воистину
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
  10. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 12:08
    0
    Ляхи враги хохлам теперь навек??
  11. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 12:29
    +2
    А зачем нам вообще подтверждение хоть даже США? Мы таки независимые или нет? Если да,кроме нашего мнения Крым наш,другое нас вообще не волнует.
    1. Gato Онлайн
      Gato Сегодня, 14:12
      0
      Мы таки независимые или нет?

      Ответ на Ваш вопрос - публикация курса доллара США, евро и т.д. относительно рубля.
      И соответствующая реакция населения.
      "При СССР такого не было" (С) Или я в чем-то не прав?
  12. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 12:42
    0
    Если уж Польша вопрос по Крыму закрыла , то Окраине ваще могила.
  13. Комментарий был удален.
  14. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 13:34
    0
    Сейчас Украина поноет и поляки все исправят.
  15. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 14:09
    0
    Карты разные бывают, может МИД Украины и призовет партнеров к извинению за нарушение резолюции ООН и договоренности, а может и нет. Повод незначительный-больше информационный. Смысл такое писать? Польское издание что-обладает правом вето ООН хотя бы или равно США? Нет, мнение редакции может не совпадать с автором статьи(знакомая резолюция)
    Мир признает 2 факта-
    1-де юре Резолюция ООН по Крыму(Аннексия, оккупация) и целостность Украины(пока на словах и санкциях)
    2-де факто Крым-Российская Федерация.
    И действует исходя из этого. А газеты и карты-то уже шум.Смысл обращать внимание, если силового сценария отменить силовое решение нет.
    1. Gato Онлайн
      Gato Сегодня, 14:43
      0
      силового сценария отменить силовое решение нет

      Вот хорошо сказано good